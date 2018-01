Ganancias de Morgan Stanley suben pese a baja en ingresos de su unidad de trading

Multinacionales

En el último trimestre de 2017, Comercio del sector de renta fija cayó casi 50% en comparación con el mismo período del año anterior.

El banco estadounidense Morgan Stanley se convirtió hoy en la última de las grandes entidades financieras del país en entregar sus resultados para el cuarto trimestre, reportando un alza de 13% en sus ganancias , sin incorporar cobros tributarios.

Ello, pese a una baja en su negocio de transacciones, cuyos ingresos se redujeron en 5% en comparación con el mismo período del año anterior, hasta los US$ 1.900 millones. La unidad de renta fija retrocedió casi 50% hasta los US$ 808 millones, muy por debajo de las estimaciones.

Pese a ello, las ganancias subieron de US$ 1.500 millones a US$ 1.700 millones, sin considerar un cargo tributario de US$ 1.250 millones por el reajuste de créditos impositivos.

El presidente y director ejecutivo de la entidad, James Gorman, señaló que el banco logró las metas delineadas hace dos años. "Entramos a 2018 con un impulso fuerte, favorecidos por un alza en las tasas de interés, la reforma tributaria y un marco regulatorio que evoluciona", manifestó.