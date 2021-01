Multinacionales

El mayor fabricante mundial de vehículos eléctricos reportó un flujo de efectivo libre de US$ 2.790 millones en 2020, más del doble que los US$ 1.080 millones del ejercicio anterior.

Tesla, el líder mundial en fabricación de vehículos eléctricos, informó hoy miercóles ganancias de US$ 80 centavos por acción para el cuarto trimestre, decepcionando las proyecciones de las analistas, que habían anticipado utilidades de US$ 1,03 por papel. Sus márgenes brutos, además, alcanzaron a 19,2%, el nivel más bajo desde el último trimestre de 2019.

Sus ingresos, sin embargo, superaron las expectativas de los expertos, con una facturación récord de US$ 10.740 millones, frente a los US$ 10.400 millones pronosticados. La compañía también reportó un flujo de efectivo libre positivo de US$ 2.790 millones en 2020, más del doble que los US$ 1.080 millones del ejercicio anterior, mientras que el gastos de capital alcanzó a US$ 1.150 millones entre octubre y diciembre.

Pero más allá de los datos duros, la compañía liderada por Elon Musk destacó los avances operativos, y anunció un crecimiento en la velocidad de sus entregas para 2021. "En un horizonte de varios años, esperamos lograr un crecimiento anual promedio de 50% en las entregas de vehículos".

Tesla había dicho anteriormente que entregó 499.550 unidades en 2020, apenas por debajo de su meta de medio millón de entregas para el año, y la menor brecha registrada por la automotriz hasta la fecha. La producción, en tanto llegó a 509.737 vehículos durante el año.

Tanto las entregas como la producción establecieron un nuevo récords, considerado como un triunfo en un año en el que las ventas y las operaciones de sus fábrica fueron afectadas por la pandemia.

Tesla también dijo que este año comenzará a producir su nuevo vehículo, el SUV crossover Model Y, en nuevas sus plantas de Austin (Texas) y Brandenburgo (Alemania), utilizando las nuevas celdas de batería de la compañía presentó en su última junta de accionistas.

El informe de hoy es el primero de Tesla desde su incorporación al S&P 500.