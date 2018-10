GE se hunde a mínimos de 2009 tras anunciar investigación a su contabilidad y deterioro de su operación

Multinacionales

La compañía anunció el recorte de sus dividendos a apenas US$ 0,01 por acción tras aplicar una amortización de US$ 22 mil millones.

General Electric sufrió su mayor desplome en más tres años después de que la compañía revelara la ampliación de una investigación contable federal y un deterioro de los problemas en su negocio de energía en crisis.

La Comisión de Valores y Mercados (SEC, por su sigla en inglés) está ampliando su investigación a la contabilidad de la compañía para considerar una amortización de US$ 22 mil millones en la unidad de equipos eléctricos, dijo la compañía este martes, al informar sus primeros resultados desde que asumió el nuevo director ejecutivo, Larry Culp.

El Departamento de Justicia también está examinando el cargo registrado en el balance, que GE reveló el 1 de octubre, cuando anunció que Culp reemplazaría a John Flannery.

Las investigaciones federales acumularon presión sobre GE, que ya estaba enfrentando una de las caídas más profundas en sus 126 años de historia en medio de problemas en el flujo de efectivo y la disminución de la demanda de sus turbinas de gas.

El anuncio sobre las investigaciones, realizado durante una conferencia con analistas, eclipsó los primeros pasos de Culp en su plan de relanzar la compañía: una reorganización de la división de energía y un profundo recorte a su dividendo trimestral que casi elimina todos los pagos.

Las acciones cayeron 10% a US$ 10,03 a la 1:48 pm en Nueva York, después de hundirse a US$ 9,96, marcando la mayor caída intradiaria desde agosto de 2015 y alcanzando su precio más bajo desde abril de 2009. GE ya se había derrumbado 36% este año hasta el lunes a niveles vistos poco después de la recesión en 2009. El nombramiento de Culp desató un mini rally a principios de este mes que desde entonces se ha evaporado.

Potencial criminal

La participación del Departamento de Justicia fue particularmente preocupante. "Eso solo aumenta la gravedad", dijo Holly Froum, analista legal de Bloomberg Intelligence. "La SEC puede presentar cargos civiles, pero el DOJ puede presentar cargos criminales".

GE dijo en enero que la SEC estaba evaluando la contabilidad en la división de energía y una vieja cartera de seguros que generó un cargo de US$ 6.200 millones. También cuantificó una reducción en la unidad de energía este mes relacionada con el deterioro del goodwill.

"Cuando hay nuevas investigaciones por parte de la SEC y el Departamento de Justicia, eso no es algo sobre los cual se pueda basar en buen argumento de inversión a corto plazo", dijo Jeffrey Sprague, analista de Vertical Research Partners, en un comunicado de Bloomberg. Sprague también señaló que la compañía no entregó ninguna orientación sobre las ganancias o el flujo de efectivo este martes.

Los analistas se habían preparado para una amortización después de que Flannery reconociera que los activos de energía adquiridos a Alstom en 2015 no estaban funcionando a la altura de las expectativas. El anterior director ejecutivo, Jeffrey Immelt, impulsó el acuerdo de US$ 10 mil millones justo cuando el mercado comenzó a deteriorarse. Las ventas del tercer trimestre de la operación cayeron 33%.

"Impacto más profundo"

Las dificultades de la unidad de energía "persistirán por más tiempo y con un impacto más profundo del que se esperaba", dijo el director de finanzas, Jamie Miller, en la conferencia telefónica. Como resultado, GE fallará su meta de flujo de efectivo para todo el año en una cantidad significativa, admitió.

Culp está intentando acelerar un plan de cambio centrado en recortes de costos y una cartera más enfocada en negocios de manufactura. Este martes, la compañía dijo que recortaría los dividendos a solo US$ 0,01 por acción desde US$ 0,12 previamente.

Los inversionistas aplaudieron al principio el recorte de dividendos, esperando que los US$ 3.900 millones que ahorraría podrían ayudar a pagar alrededor de US$ 115 mil millones en deuda. Pero los bonos de GE revirtieron las ganancias anteriores. Según datos de Trace, sus bonos con vencimiento a 2035, los más negociados en el mercado con grado de inversión, cayeron casi un centavo a un mínimo histórico de 89,312 centavos por dólar.

Si bien el recorte de dividendos fue un golpe para los inversores, no fue inesperado. Flannery había sugerido que era probable, después de una separación de la unidad de atención médica. Muchos analistas habían predicho que la medida se adelantaría una vez que llegara Culp.

El nuevo CEO, quien se unió al directorio de GE en abril, ha estado visitando los negocios de la compañía desde que se hizo cargo. GE había dicho que no realizará un análisis exhaustivo hasta principios del próximo año.

Culp, sin embargo, se movió para resucitar la unidad de energía al dividirla en dos. Un negocio unificado combinará los grupos de productos y servicios de gas, mientras que una segunda unidad mantendrá la cartera de otros activos de GE Power, incluyendo vapor, nuclear, soluciones de red y conversión de energía.

GE ha sido la empresa más afectada por una caída de la demanda de turbinas de gas en toda la industria debido a las agresivas licitaciones en contratos y servicios que están impactando las ganancias, dijo Sprague, de Vertical Research. A GE le podría llevar años reflotar ese negocio.

"Estos problemas en este negocio están muy arraigados", dijo Sprague, quien tiene una recomendación sobre GE. "Esto no es algo que se va a arreglar en un trimestre o dos, e incluso uno o dos años podrían ser optimistas".

GE Aviation, uno de los puntos brillantes de la compañía, registró un alza en sus ventas de 12%, gracias al desarrollo de un nuevo motor para aviones comerciales de cuerpo estrecho.

Las ventas totales cayeron 3,6% a US$ 29.600 millones, dijo GE en un comunicado, mientras que las ganancias ajustadas retrocedieron a US$ 0,14 por acción, muy por debajo del promedio de US$ 0,20 de las estimaciones de analistas compiladas por Bloomberg.

La paciencia agota

Culp dijo que la compañía se está "moviendo rápidamente para mejorar nuestra posición financiera" y planea continuar con una estrategia para deshacerse de la unidad de Petróleo y Gas y el negocio de atención médica.

Pero la paciencia de los inversionistas es escasa después de esperar a que Flannery desarrollara su plan, solo para verlo salir abruptamente a principios de este mes, dijo Sprague.

"Los pasivos aumentan y el flujo de efectivo disminuye y la compañía está muy apalancada", dijo. "Creemos que la compañía es vulnerable financieramente".