GM se proyecta con pocos cambios hacia 2022 tras resultados del cuarto trimestre

Multinacionales

El fabricante de automóviles informó hoy martes sus resultados del cuarto trimestre, los que superaron las estimaciones de los analistas y pronostican para 2022 un nivel de ventas y ganancias acorde con lo proyectado por Wall Street.

General Motors está viendo signos de alivio en la escasez de semiconductores que frenó la producción de vehículos y afectó su participación de mercado el año pasado, pero advirtió que las ventas y ganancias para 2022 podrían ver pocos cambios.

Las ventas, por su parte, se redujeron a US$ 33.600 millones, por debajo de la estimación promedio de Wall Street de US$ 34.500 millones.

"Con una mejor perspectiva para los semiconductores en EEUU y China, esperamos que nuestros resultados de 2022 se mantengan sólidos", dijo la directora ejecutiva Mary Barra en una carta a los accionistas.

La mayoría de los fabricantes de automóviles ha recortado la producción a medida que luchan por asegurarse con los microchips.

GM se vio entre los más afectados en el cuarto trimestre, cuando una caída del 43% en las ventas locales obligó a la compañía a renunciar por primera vez desde 1931 al primer lugar en ventas del sector, y ha prometido recuperar su participación de mercado a medida que disminuyen los problemas en la cadena logística.

De cara al futuro, GM ve resultados para 2022 relativamente alineados con los del año pasado. La firma prevé ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos, de US$ 13 mil a US$ 15 mil millones anuales, y ganancias ajustadas por acción de US$ 6,25 a US$ 7,25. Esto se compara con los US$ 14.300 millones en ganancias ajustadas y US$ 7,07 por acción de 2021.

Las acciones de la empresa cayeron hasta un 3,8% a US$ 52 en las operaciones extendidas luego del anuncio, y han bajado un 7,8% en lo que va del año.

La menor producción ha aumentado los márgenes de beneficio de los vehículos que vende GM, ya que la demanda ha superado a la oferta, lo que le permitió informar una ganancia ajustada de US$ 1,35 por acción en el cuarto trimestre, por encima del promedio estimado por analistas de US$ 1,2, pero por debajo del US$ 1,93 hace un año.

Las ganancias ajustadas del cuarto trimestre de GM antes de intereses e impuestos cayeron a US$ 2.840 millones desde las US$ 3.710 millones el año anterior.