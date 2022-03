Goldman Sachs anuncia cierre de operaciones en Rusia y es el primer gigante de Wall Street en salir

Multinacionales

Pese a la retirada, el banco estadounidense sigue negociando deuda corporativa vinculada a Rusia, aunque sin hacer apuestas sobre movimientos de precios.

El banco estadounidense Goldman Sachs anunció que planea cerrar sus operaciones en Rusia, con lo que se convierte en la primera de las grandes instituciones financieras de Wall Street en salir del país euroasiático en respuesta a la invasión de Ucrania.

"Goldman Sachs está liquidando su negocio en Rusia en cumplimiento con los requisitos regulatorios y de licenciamiento", informó la compañía hoy jueves en una declaración por correo electrónico. "Estamos centrados en apoyar a nuestros clientes de todo el mundo en gestionar o cerrar operaciones preexistentes en el mercado y en garantizar el bienestar de nuestra gente".

El puntal financiero de Wall Street ha mantenido su presencia en Rusia durante los últimos años, pero dicho país no supone una parte significativa de su negocio bancario global. A finales de 2021, la exposición total de la firma en Rusia era de US$ 650 millones, la mayor parte vinculados a contrapartes o prestatarios no soberanos.

Pese a la salida, Goldman sigue negociando deuda corporativa vinculada a Rusia, sin que el propio banco haga apuestas sobre movimientos de precios.

"En nuestro papel de creador de mercado que se posiciona entre compradores y vendedores, estamos ayudando a nuestros clientes a reducir sus riesgos en valores rusos que se transan en el mercado secundario, sin tratar de especular", dice el comunicado.

La compañía con sede en Nueva York ya ha trasladado parte de su personal en Moscú hacia Dubai, respondiendo a las peticiones de algunos de sus empleados en Rusia de trabajar desde otro lugar.

Dudas de Citi

Aunque Goldman es la primera empresa de Wall Street en anunciar su salida, Citigroup dio a conocer el miércoles que estaba evaluando sus operaciones en el país gobernado por Vladimir Putin.

Anteriormente, Citi había anunciado su intención de abandonar su división de consumo y ahora la está operando "de forma más limitada dadas las circunstancias y obligaciones actuales", dijo en una declaración Edward Skyler, vicepresidente ejecutivo de asuntos públicos globales del banco.

Los posibles pretendientes de las operaciones minoristas de Citi en Rusia están ahora sujetos a las sanciones impuestas por el gobierno de EEUU, lo que añade otro obstáculo a la venta prevista.

Con aproximadamente 3.000 trabajadores en Rusia, Citi cuenta con la mayor presencia de cualquier banco estadounidense en el país. El mes pasado informó que a finales de 2021 tenía alrededor de US$ 9.800 millones en préstamos, activos y otras exposiciones ligadas a Rusia, empresas locales y sus contrapartes, así como al banco central ruso.

JPMorgan, el mayor banco estadounidense por activos, no ha hecho comentarios sobre su exposición a Rusia ni sobre los planes para sus operaciones allí.