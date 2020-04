Goldman Sachs y BofA reciben duro golpe del Covid-19: ganancias caen casi a la mitad por mayores provisiones

Multinacionales

Citi, por su parte, vio subir en un 12% sus ingresos gracias a la volatilidad del mercado. Aun así, se sumó a los grandes bancos en aumentar sus ahorros para hacer frente a mayores solicitudes de préstamos de sus clientes.

Goldman Sachs y Bank of America (BofA) reportaron este miércoles sus resultados para el primer trimestre del año, los que estuvieron marcados por la pandemia del Covid-19 que arrastró con fuerza sus ganancias al tiempo en que estos ahorraban para enfrentar la crisis.

Goldman, que se encuentra en los primeros días de una remodelación histórica bajo el presidente ejecutivo David Solomon, reportó ganancias netas de US$ 1.210 millones para el trimestre que finalizó en marzo, una disminución del 46% interanual, y en línea con lo reportado por su par Bank of America, que informó una caída del 45% en el ingreso neto para el período.

El principal factor que llevó a la baja los resultados de Goldman fueron los US$ 937 millones de provisiones para pérdidas crediticias, de los cuales US$ 622 millones cayeron en el libro de inversiones bancarias de Goldman. Las reservas totales para pérdidas crediticias fueron de US$ 224 millones en el primer trimestre de 2019.

"Nuestra rentabilidad trimestral se vio inevitablemente afectada por la dislocación económica", dijo Solomon. "A medida que se arraigan las medidas de política pública para detener la pandemia, estoy firmemente convencido de que nuestra empresa surgirá en una buena posición para ayudar a nuestros clientes y comunidades a recuperarse", agregó.

La gran unidad de comercio de bonos, divisas y materias primas de Goldman generó ingresos netos trimestrales de US$ 2.970 millones, su desempeño trimestral más alto en cinco años, lo que refleja una fuerte actividad de los clientes tanto en intermediación como en financiamiento.

Por su parte, BofA destinó casi US$ 5 mil millones para pérdidas crediticias entre enero y marzo, cerca de cinco veces la cantidad que ahorró un año antes, reduciendo a la mitad sus ganancias trimestrales.

El segundo banco más grande de Estados Unidos por activos reportó un ingreso neto de US$ 4 mil millones, por debajo de las expectativas de los analistas.

Como Goldman y como ocurrió ayer con JPMorgan y Wells Fargo, el punto clave fueron las mayores provisiones para pérdidas crediticias.

"A pesar de aumentar nuestras reservas para pérdidas crediticias, ganamos US$ 4 mil millones este trimestre, mantuvimos un amortiguador significativo contra nuestro requerimiento de capital más estricto y cerramos el trimestre con más liquidez que cuando comenzamos", dijo el presidente ejecutivo de BofA, Brian Moynihan.

Citi con ingresos al alza

En tanto, el retorno de la volatilidad del mercado hizo que los ingresos del primer trimestre de Citigroup aumentaran un 12% respecto al año anterior, a pesar de la desaceleración económica mundial causada por la pandemia.

Sin embargo, la entidad siguió los pasos de los otros grandes bancos respecto del aumento significativo de las provisiones para pérdidas crediticias, preparándose para el estrés que el brote causará a los prestatarios en los próximos meses.

Las reservas para pérdidas crediticias aumentaron en US$ 4.900 millones respecto al trimestre anterior, lo que redujo los ingresos netos en un 46%, a US$ 2.500 millones.

Los ingresos de US$ 20.700 millones superaron las expectativas de los analistas, debido a que los mercados frenéticos aumentaron en un 39% los ingresos de renta fija y de renta variable. El comercio contribuyó con US$ 6 mil millones en ingresos totales.

Al igual que JPMorgan, Wells Fargo y Bank of America, Citi experimentó aumentos significativos tanto en los depósitos como en los préstamos, en un 15% y un 6%, respectivamente. El banco dijo que los clientes corporativos habían reducido sus líneas de crédito en US$ 25 mil millones en el trimestre.

El banco dijo que estaba "operando desde una posición de fortaleza desde la perspectiva de capital, liquidez y balance".