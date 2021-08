Great Wall entra en Brasil tras la compra de fábrica de Daimler

Multinacionales

El fabricante alemán dijo en diciembre que la caída de las ventas de autos de lujo durante la pandemia de Covid-19 había hecho insostenible mantener la fábrica abierta.

Daimler AG vendió una fábrica en Brasil a la china Great Wall Motor Co Ltd por una suma no revelada, dijo el miércoles el fabricante de automóviles alemán, lo que marca la llegada de la automotriz china a la mayor economía de América Latina.

Daimler había anunciado en diciembre que reduciría la producción de automóviles en Brasil, cerrando una fábrica dedicada a producir vehículos de lujo Mercedes Benz desde 2016 en la ciudad de Iracemápolis, en el estado de Sao Paulo.

La planta de Mercedes se había abierto cuando la política industrial brasileña obligó a varios fabricantes de automóviles a tener plantas si querían vender grandes volúmenes en el mercado local, lo que llevó a un exceso de capacidad por una demanda que se ha recuperado lentamente de una profunda recesión.

La fábrica y sus terrenos cubren 1,2 millones de metros cuadrados, dijo Daimler en su comunicado.

Great Wall, en otro comunicado, aseguró que la fábrica tendrá una capacidad de producción anual de unos 100.000 vehículos.