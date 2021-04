Grupo CCR y la francesa Vinci emergen como mayores ganadores de la mega subasta de aeropuertos en Brasil

Multinacionales

El operador local de concesiones se adjudicó los bloque Sur y Central, que en total consideran quince de los 22 terminales aeroportuarios licitados durante la jornada.

El grupo brasileño de concesiones CCR y el operador francés Vinci fueron los principales ganadores de la subasta de 22 aeropuertos celebrada hoy miércoles en Brasil, en la sede de la bolsa B3 de Sao Paulo.

CCR se adjudicó el Bloque Sur, el más atractivo del día, que incluye nueve terminales: Curitiba (PR), Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR), Bacacheri (PR), Navegantes (SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) y Bagé (RS).

Además de eso se quedó con el Bloque Central, ambos con ofertas muy por encima de las que quedaron en segundo lugar. Vinci, por su parte, sorprendió al quedarse con el Bloque Norte.

En total, el gobierno recaudó 3.300 millones de reales en el proceso (cerca de US$ 587,6 millones), que se espera genere inversiones por 6.100 millones en los próximos 30 años, informó el medio local Valor.

CCR ganó la licitación por el Bloque Sur con una oferta de 2.128 millones de reales, que representó un premio de 1.534% en relación con el monto inicialmente fijado para la subasta.

Además del grupo, participaron el consorcio Infraestrutura Brasil Holding 12 (formado por la gestora Patria y el operador del aeropuerto de Houston) y la española Aena.

CCR deberá realizar inversiones estimadas por 2.855 millones de reales en el bloque y el ingreso proyectado para la concesión es 7.450 millones de reales.

El grupo local también ganó la disputa por el Bloque Central con una oferta de 754 millones que incluye seis aeropuertos: Goiânia (GO), Palmas (TO), Teresina (PI), Petrolina (PE), São Luís (MA) e Imperatriz (MA).

El operador francés Vinci ganó la disputa por el Bloque Norte, con una oferta de 420 millones de reales, lo que representó una prima de 777,47% con relación al monto inicialmente fijado. El lote incluye siete aeropuertos: Manaus (AM), Tabatinga (AM), Tefé (AM), Rio Branco (AC), Cruzeiro do Sul (AC), Porto Velho (RN) y Boa Vista (RR).

Tras el anuncio, el presidente de la empresa, Nicolas Notebaert, celebró la victoria y afirmó, en un mensaje de video, que el grupo cree en la recuperación económica del país tras la pandemia. “Estamos muy satisfechos. Es un paso importante en la consolidación de la empresa y el trabajo desarrollado en Brasil y América Latina. Casi estamos duplicando el número de aeropuertos en la región”, dijo.

Maratón de subastas

El proceso adjudicado hoy forma parte de la denominada “Infra Week”, como fue bautizada una verdadera maratón de subastas programada por el gobierno brasileño, que se concentrará entre el 6 y el 9 de abril y con la que espera atraer inversiones por unos US$ 10.909 millones, informó EFE. Además de los aeropuertos la iniciativa incluye un ferrocarril y cinco terminales portuarios, entre otros activos.

A lo largo del mes, además, están previstas otras privatizaciones tanto del gobierno federal como de los regionales.

Para mañana jueves está programada la privatización de la Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, en el estado de Río Grande do Sul y la serie concluirá el 30 de abril con la concesión para operar Cedae en Rio de Janeiro, la mayor privatización del sector sanitario en la historia de Brasil.