H&M suspende relación laboral con trabajadores de tiendas en Chile mientras se mantengan cerrados los locales

Multinacionales

La cadena sueca de tiendas de vestuario H&M anunció a sus trabajadores en Chile la suspensión de la relación laboral con el personal que se desempeña en sus locales a partir del 1 de abril y mientras dure el cierre de los establecimientos provocado por la crisis sanitaria del coronavirus. La empresa comunicó la decisión a través de un documento enviado a los trabajadores el jueves.

"Mientras se mantengan las tiendas cerradas por efectos de alguna cuarentena, se suspende la relación laboral para con los trabajadores que presten servicios en alguna de esas tiendas", señala el documento.

"Esto significa que para dichos trabajadores cesa su obligación de prestar servicios y por consiguiente la empresa deja de paga remuneraciones y las demás asignaciones que no constituyen remuneraciones. La empresa continuará pagando las cotizaciones previsionales y de seguridad social según lo señalado por ley. Por su parte los trabajadores podrán hacer retiros de su cuenta individual del seguro de cesantía o alternativamente al fondo solidario de cesantía", indica la información.

Para que los trabajador puedan acceder a las prestaciones del seguro de cesantía deberán estar afiliados al seguro de cesantía, tener tres cotizaciones continuas en los últimos tres meses anteriores al ato de autoridad, haber registrado un mínimo de 6 cotizaciones mensuales continuas o discontinuas en los últimos doce meses, siempre que al menos las últimas dos sean con el mismo empleador en los dos meses anteriores al acto de autoridad.

La cadena precisó que en base a lo dispuesto por las autoridades en conjunto con los centros comerciales, se mantiene la obligación de que todas sus tiendas permanezcan cerradas, se encuentre o no bajo cuarentena la zona donde se ubica el local.

Condición de firmar pacto

Para que los trabajadores puedan acceder a estos beneficioas, sin embargo, H&M exige que se acojan a un pacto de suspensión, que deberán firmar y enviar por correo electrónico a más tardar el 14 de abril a las 12:00 del día.

"Este pacto permite mantener la suspensión del contrato y poder acceder a los pagos que se hacen del seguro de cesantía", afirma la compañía.

En caso no hacerlo, se entenderá que el trabajador no está de acuerdo con las condiciones y en ese caso, señala la información entregada a los empleados, no podrá acceder a los fondos de cesantía y tampoco al pago de remuneraciones mientras se mantenga el cierre.

La empresa destacó que con más de dos tercios de sus tiendas actualmente cerradas a nivel mundial, "incluyendo todas las de Sudamérica el impacto negativo en las ventas es significativo y por lo tanto estamos revisando todas las partes de nuestro negocio. La situación afecta a todos los mercados y a todas las áreas, tales como compras, inversiones, alquileres o personal".

Reacción de sindicatos

Las exigencias planteadas por la compañía no habrían tenido una buena acogida por parte de los representantes de los trabajadores.

Según señala el medio local El Desconcierto, el presidente del sindicato de trabajadores de H&M, Sergio Martens asegura que el cierre de los locales que no están en áreas de cuarentena es una medida resuelta de manera autónoma por la empresa para desligarse de sus obligaciones contractuales.

Por esta razón, el dirigente prometió que se tomarán medidas en contra de la resolución. "Pondremos los antecedentes en conocimiento de la Dirección del Trabajo, para que fiscalice la forma que la empresa está solicitando el pacto de suspensión del contrato, que claramente es amedrentando al trabajador y poniéndolo en una posición en que, si no acepta, no recibe sueldo y tampoco la empresa gestionará el pago del seguro de cesantía", afirma en declaraciones a ese medio.