Hasbro sortea parcialmente la crisis logística global gracias al Hombre Araña

Multinacionales

La firma dijo que superó las estimaciones de ingresos y ganancias entre octubre y diciembre, luego de que la venta de los ejemplares basados en el superhéroe aumentaran en 13% el segmento de marcas asociadas.

Hasbro cerró el último trimestre de 2021 con cifras mejores a lo esperado, impulsadas por una mayor demanda de juguetes de la última película del Hombre Araña -que ha recaudado más de US$ 1.100 millones en el mundo- así como por un repunte en su negocio de producción de televisión.

Con ello, la compañía vuelve a la carrera por la conquista de los grandes éxitos de taquilla, luego de que no lograra seguirle el paso a Marvel.

"Spider-Man ayudó a recuperarse de algunas de esas películas anteriores de Marvel como Eternals, que tuvo un rendimiento inferior", dijo a CNBC James Zahn, editor adjunto de la revista comercial The Toy Book.

"Los juguetes para Shang-Chi y Ia tampoco se sincronizaron con los estrenos en cines, pero ahora eso finalmente se está poniendo al día con Spider-Man", agregó.

Los ingresos netos del cuarto trimestre de Hasbro aumentaron un 17% a US$ 2.010 millones, superando las estimaciones de los analistas de US$ 1.870 millones. El salto se produjo a pesar de que la compañía no cumplió con su objetivo de inventario para la temporada navideña debido a las interrupciones en la cadena de suministro global.

Para sortear los cuellos de botella provocados por la pandemia, la empresa informó que ha ampliado sus operaciones de envío y el abastecimiento avanzado de productos.

Sobre una base ajustada, la empresa ganó US$ 1,21 por acción, superando las estimaciones de Refinitiv IBES, en aumentos de precios que ayudaron a compensar un aumento en los costos.

Las acciones no reflejaron las buenas noticias y retrocedieron poco más de 1% ya que la empresa advirtió que espera que el aumento de los costos de fletes y materias primas reduzca los márgenes de ganancias durante la mayor parte de este año.

De hecho, dijo que espera que los ingresos de 2022 aumenten a una tasa baja de un solo dígito.