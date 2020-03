IATA estima que industria global quemará US$ 61 mil millones en reservas de efectivo en segundo trimestre

Multinacionales

El organismo comercial además estimó que las aerolíneas estarían perdiendo US$ 39 mil millones, parte de ello por el reembolso de los boletos de vuelos cancelados.

Al menos US$ 61 mil millones de las reservas de efectivo serán utilizadas por las aerolíneas en el segundo trimestre, advirtió este martes la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, su sigla en inglés).

En su conferencia de prensa semanal vía Internet, el organismo comercial consideró que los transportistas globales se enfrentan a un "enorme problema de efectivo", señalando que unos US$ 35 mil millones estarían destinados al reembolso de boletos que vencen entre marzo y junio tras la cancelación de los vuelos. Además, estimó que la industria global enfrenta una pérdida neta de US$ 39 mil millones en los tres meses hasta junio, frente a una ganancia de alrededor de US$ 7 mil millones en el mismo período del año anterior.

"Las aerolíneas no pueden reducir los costos lo suficientemente rápido como para adelantarse al impacto de esta crisis. Estamos viendo una pérdida neta devastadora en el segundo trimestre. El impacto de eso en la quema de efectivo se verá amplificado por una responsabilidad de US$ 35 mil millones por posibles reembolsos de boletos. Sin alivio, la posición de efectivo de la industria podría deteriorarse en US$ 61 mil millones en el segundo trimestre", resumió Alexandre de Juniac, director general de IATA.

La visión de la IATA llega solo una semana después de que se advirtiera que la pandemia de coronavirus reduciría los ingresos de las aerolíneas en US$ 250 mil millones este año. Los gobiernos de todo el mundo han estado lanzando paquetes de rescate para la industria de la aviación, incluido el proyecto de ley de estímulo de los Estados Unidos que asignó US$ 58 mil millones en préstamos y garantías para las aerolíneas y los transportistas de carga estadounidenses.

A ello se ha sumado Brasil con un conjunto de medidas que van sumadas al anuncio del presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes), Gustavo Montezano, respecto de una línea de financiamiento que estará disponible en abril para ayudar a las aerolíneas. Según Montezano, el financiamiento será exclusivo para la operación brasileña de las empresas y no tendrá subsidios.

"Estamos en una intensa discusión y nuestro objetivo es hacer que la línea esté disponible en abril, que en abril estará en la caja registradora de las compañías", dijo el ejecutivo.

Para De Juniac estos tipos de acciones son un "amortiguador de tiempo vital" para ayudar al sector a lidiar con sus problemas de efectivo.

Otros anuncios de aerolíneas

En paralelo, este martes se anunciaron nuevas acciones por parte de otras empresas y gobiernos respecto de la crisis actual.

Por ejemplo, la aerolínea británica British Airways paralizó todos sus vuelos desde el aeropuerto de Gatwick en Londres hasta mayo y dijo que consolidará sus operaciones en Londres en la Terminal 5 desde el aeropuerto de Heathrow.

Esto, para reducir costos. Ya la semana pasada había cerrado temporalmente sus operaciones en el aeropuerto de London City.

Por su parte, el gobierno de Dubái, actual accionista de la aerolínea Emirates, se comprometió a apoyar a la firma con asistencia financiera durante este "período crítico".

Emirates, uno de los principales transportistas de larga distancia del mundo, se ha visto muy afectado por la restricción global de viajes y la reducción de la demanda debido a la pandemia. Se han suspendido los vuelos regulares de pasajeros desde su base de operaciones en Dubái. La aerolínea ha castigado gran parte de su flota y ha reducido los salarios del personal.

El apoyo se ha puesto a disposición de Emirates debido a su importancia estratégica para las economías de Dubái y los Emiratos Árabes Unidos y "el papel clave de la aerolínea en el posicionamiento de Dubai como un importante centro de aviación internacional", dijo el jeque Hamdan bin Mohammed Al Maktoum, el príncipe heredero.