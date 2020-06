Multinacionales

La industria aeronáutica mundial ha demostrado, en cinco meses, ser una de las más afectadas por el brote de coronavirus, considerando que su actividad quedó reducida a la mínima expresión con el cierre de fronteras y paralización de operaciones con el fin de detener los contagios.

Por ello, las aerolíneas siguen anunciando medidas para hacer frente a la crisis y evitar impactos mayores en sus balances.

MARTES 16.05

Portugal estima que TAP obtendrá un préstamo de US$ 1.100 millones

El gobierno portugués estima que el préstamo que otorgará a la aerolínea TAP será de 950 millones de euros (US$ 1.100 millones), dijo el ministro de Finanzas, Joao Leao.

Esa cifra es el "escenario central" del pronóstico del gobierno, dijo Leao en una audiencia parlamentaria en Lisboa este martes.

El 10 de junio, el Ejecutivo dijo que espera prestar TAP hasta 1 mil millones de euros este año del préstamo de rescate total de 1.200 millones de euros, que fue aprobado por la Comisión Europea para ayudar a la aerolínea a satisfacer las necesidades inmediatas de liquidez. Al igual que otros transportistas, TAP tuvo que detener la mayoría de sus operaciones debido al brote de coronavirus.

La aerolínea tiene que preparar un plan de reestructuración que el gobierno debe presentar a la Comisión dentro de los seis meses, dijo el secretario de Tesoro, Miguel Cruz, en el parlamento.

El estado portugués ya controla el 50% de TAP. El empresario de líneas aéreas David Neeleman y el inversor portugués Humberto Pedrosa poseen conjuntamente otro 45% a través de la empresa Atlantic Gateway.

Iberia anuncia que reducirá su flota en los próximos cinco años por impacto del coronavirus

La flota de Iberia, propiedad del holding angloespañol IAG, se verá reducida en los próximos cincos años como consecuencia del severo impacto que ha tenido la pandemia de Covid-19 en el sector mundial de los vuelos, dijo este martes el presidente ejecutivo de la aerolínea española, Luis Gallego.

"La flota de Iberia va a ser más pequeña el próximo lustro. No va ser un tema temporal sino estructural", dijo en un encuentro celebrado en Madrid el ejecutivo que finalmente pasará a ocupar el puesto de presidente ejecutivo de IAG en septiembre, después de retrasarse la salida del actual mandamás, Willie Walsh.

Las aerolíneas de EEUU amenazan con vetar a los pasajeros que se nieguen a usar mascarilla

Los pasajeros de aerolíneas estadounidenses que se nieguen a cubrirse la cara para contener la propagación del coronavirus podrían ver revocado sus privilegios de vuelo, según dijo el lunes la mayor asociación del sector.

Las principales aerolíneas de Estados Unidos pueden impedir que alguien que no lleve mascarilla embarque en una aeronave y proporcionar protección a los pasajeros que no la lleven. Sin embargo, una vez a bordo, los tripulantes tienen poco poder sobre los pasajeros que se quiten la mascarilla.

Entre las aerolíneas que aplicarán las nuevas normas se encuentran Alaska Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Hawaiian Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines y United Airlines, según dijo la patronal Airlines for America en un comunicado.

Avianca reporta pérdidas por US$ 121 millones el primer trimestre

La aerolínea Avianca Holdings, que entró en un proceso de reestructuración financiera bajo el capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos en medio de la pandemia del coronavirus, perdió US$ 121,1 millones en el primer trimestre de 2020, informó la compañía.

La aerolínea había perdido US$ 67,9 millones de dólares entre enero y marzo de 2019.

Los ingresos operacionales en el primer trimestre bajaron a US$ 943,9 millones desde los US$ 1.150,7 millones en el mismo periodo de 2019.

La aerolínea se acogió a comienzos de mayo a la Ley de Quiebras de Estados Unidos, justo antes de incumplir el pago de unos bonos por US$ 65 millones y luego de que las solicitudes de ayuda a los gobiernos para superar la crisis del Covid-19 no tuvieron éxito.

Las cuarentenas decretadas por las autoridades de la región obligaron a las aerolíneas a suspender el transporte de pasajeros desde mediados de marzo, lo que redujo los ingresos consolidados de Avianca en más de un 80%.

La empresa aseguró que al acogerse a la Ley de Quiebras de Estados Unidos busca favorecer la continuidad de sus operaciones, preservar los empleos y mantener la conectividad para los más de 30 millones de pasajeros anuales.

Matriz de British Airways prepara la revisión de su estrategia

IAG, la matriz de British Airways, está revisando su estrategia para ayudar a reposicionar al grupo a medida que emerge de la pandemia de coronavirus.

Así lo informaron personas cercanas a la compañía, que aseguraron que se está trabajando con asesores para estudiar su plan de negocios futuro y las necesidades de liquidez. El grupo de aerolíneas, que también es dueño de Iberia, está examinando opciones que podrían incluir la recaudación de fondos de deuda o capital.

Al igual que sus pares, IAG ha sido devastada por el cierre efectivo de los viajes aéreos provocado por el Covid-19, que se espera que genere pérdidas de US$ 84 mil millones para las aerolíneas globales en 2020. Las acciones de IAG han caído casi un 53% en la bolsa de Londres este año, dando a la compañía un valor de mercado de 5.900 millones de libras (US$ 7.400 millones). El grupo ha recibido apoyo financiero estatal en el Reino Unido y España para ayudarlo durante la recesión.

Lunes 15.06

La aerolínea SAS busca un plan de rescate de US$ 1.300 millones

SAS dijo que necesitaba una recapitalización de US$ 1.300 millones, luego de que los gobiernos sueco y danés prometieran su apoyo a la aerolínea escandinava para evitar el colapso financiero.

SAS advirtió que pasarían al menos dos años hasta que las operaciones volvieran al nivel que tenían antes del brote de coronavirus y que necesitaría recortar 5.000 empleos y aumentar la productividad entre un 15% y un 25% en sus acuerdos de negociación colectiva.

El gobierno de Suecia prometió SKr5bn ($ 530m) en apoyo a SAS, mientras que Dinamarca también indicó que respaldaría una recapitalización. SAS estimó su propia necesidad de financiación en SKr12.5bn para garantizar que su capital accionario esté en los niveles previos al coronavirus cuando el negocio vuelva a la normalidad en 2022.

Las aerolíneas de todo el mundo se apresuran a apuntalar sus balances y recortar empleos al enfrentar la mayor crisis en 100 años de aviación civil luego de un colapso casi total de la demanda en Europa y grandes caídas en Asia y EE. UU. Debido a Covid-19.

SAS dijo que anunciaría todos los detalles de su recapitalización a finales de mes y que se mantuvo en conversaciones con Noruega, que había vendido su participación en la aerolínea a diferencia de Suecia y Dinamarca.

Viernes 12.06

Las reservas de American Airlines aumentan mientras la aerolínea reduce la quema de efectivo

American Airlines ha reducido el consumo de efectivo a US$ 40 millones por día, por debajo de los US$ 50 millones por día previstos, gracias a que algunos pasajeros están regresando a los cielos.

El operador, con sede en Fort Worth, Texas, dijo que las reservas habían excedido las cancelaciones desde la primera semana de mayo. La pandemia casi eliminó la demanda de viajes aéreos en la primavera, ya que los gobiernos emitieron órdenes de refugio en el lugar y los pasajeros temieron el contagio de cerca.

Las reservas aumentaron a medida que las autoridades estatales y locales de EEUU relajaron las restricciones, particularmente a los destinos de viajes nacionales, dijo la compañía en una presentación de la Comisión de Bolsa y Valores el viernes. Así, las aeronaves volaron con un factor de ocupación del 62% en la primera semana de junio, en comparación con el 15% de abril.

Aún así, los ingresos estadounidenses esperados en el segundo trimestre bajarían un 90% en comparación con el mismo período del año anterior.

La firma ha solicitado elsegundo préstamo del paquete de rescate de una aerolínea estadounidense por un valor de US$ 4.750 millones. Planea prometer un programa de millaje valorado entre US$ 19.500 millones y US$ 31.500 millones como garantía.

Ryanair prevé pérdidas en los dos primeros trimestres del ejercicio financiero

Ryanair cree que seguramente registrará pérdidas en el primer y segundo trimestre de su actual año financiero debido a las restricciones de viaje impuestas como resultado de la pandemia de coronavirus, según confirmó la compañía el viernes.

"El grupo prevé registrar una pérdida de más de 200 millones de euros (US$ 226 millones) en el primer trimestre, con una pérdida menor en el segundo", dijo Ryanair en un comunicado por correo electrónico.

El periódico español Expansión había informado anteriormente que el máximo ejecutivo de Ryanair, Michael O'Leary, dijo que las pérdidas podrían llegar a los 300 millones de euros en su ejercicio financiero (que se cierra a finales de marzo de 2021). Ryanair dijo que los comentarios de O'Leary habían sido interpretados erróneamente en el artículo.

"Ryanair no ha proporcionado nuevas previsiones desde el 18 de mayo", dijo la compañía, añadiendo que no podía proporcionar previsiones para el ejercicio financiero en su conjunto.

La aerolínea había dicho en mayo que prevé registrar una pérdida de poco más de 200 millones de euros en el trimestre abril-junio. Según O'Leary, es imposible formular una previsión de beneficios para el año que se cierra en marzo de 2021.

El período de julio a septiembre, el segundo trimestre para Ryanair, es su período más activo ya que cubre la temporada alta de vacaciones de verano.

Ryanair registró un beneficio después de impuestos de 1.000 millones de euros para el año 2019-2020, cerrado a finales de marzo.

Air France reanudará vuelos a más destinos

Air France ha establecido planes para reanudar los vuelos en gran parte de su horario de verano, a medida que la industria de la aviación europea continúa reabriendo.

La aerolínea dijo que operaría una quinta parte de su horario originalmente planificado en junio y luego regresaría más vuelos hasta julio y agosto. Planea servir cerca de 150 destinos este verano, incluidas rutas regionales que conectan París con otras partes del país.

La industria de las aerolíneas se vio particularmente afectada por los cierres de fronteras y los cierres durante la primavera, pero las economías europeas se están reabriendo gradualmente a medida que disminuye la tasa de infecciones.

Jueves 11.06

Bombardier recortará cientos de empleos en Irlanda del Norte

Bombardier Aviation eliminará alrededor de 600 empleos en el Reino Unido a medida que la interrupción del coronavirus afecta al empleador privado más grande de Belfast.

La compañía aeroespacial canadiense citó "interrupciones extraordinarias de la industria y desafíos causados ​​por Covid-19", ya que dijo que 400 empleos serán eliminados de su fuerza laboral de 3.500 en la ciudad. Otros 200 empleos de subcontratistas también se perderán.

La pérdida de empleos se produce una semana después de que el padre de Bombardier dijera que estaba eliminando 2.500 puestos, principalmente en Canadá.

Gavin Robinson, parlamentario de los unionistas demócratas en la fortaleza del partido del este de Belfast, pidió un apoyo específico del gobierno del Reino Unido para la industria aeroespacial. "La planta de Belfast parece haber sido golpeada desproporcionadamente por estos recortes", dijo.

Los sindicatos también pidieron intervención estatal, diciendo que Bombardier era estratégicamente importante tanto para la economía como para la sociedad.

Owen Reidy, secretario general adjunto del Congreso de Sindicatos de Irlanda, dijo que el gobierno debería tomar la pandemia como una oportunidad y no como una amenaza para la industria manufacturera.

Miles de empleos en Heathrow en juego debido a medidas de cuarentena

El aeropuerto londinense de Heathrow advirtió este jueves que los niveles de empleo "ya no son sostenibles", en parte debido a la política de cuarentena de dos semanas del gobierno del Reino Unido para los pasajeros que llegan.

El colapso en el número de pasajeros debido al coronavirus, seguido de una estricta regla de cuarentena de 14 días, podría generar hasta 25.000 empleos en el aeropuerto más activo de Europa en la línea, dijo Heathrow. Sin embargo, se negó a especificar cuántos de sus propios empleados planea reducir.

El aeropuerto más grande del Reino Unido, que antes de la crisis empleaba directamente a 7.500 personas, ha comenzado a reestructurar sus funciones de primera línea, habiendo recortado un tercio de las funciones de gestión, ya que el número de pasajeros sigue estancado en un mínimo histórico en mayo, un 97% en comparación el mismo periodo del año pasado. La cifra de 25.000 incluye despidos para trabajos basados ​​en el aeropuerto anunciados por Virgin, British Airways y otras compañías.

MARTES 09.06

La industria aérea perderá US$ 84.300 millones en su "peor año" en la historia

La industria de las aerolíneas globales se verá afectada con pérdidas récord de US$ 84.300 millones este año, ya que el impacto de la pandemia de coronavirus marca 2020 como el "peor año en la historia de la aviación", advirtió su organismo comercial.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) dijo que esperaba que el sector de las aerolíneas también enfrentara una pérdida el próximo año de aproximadamente US$ 15.800 millones.

"Financieramente, 2020 será el peor año en la historia de la aviación", dijo Alexandre de Juniac, director general de Iata. "En promedio, todos los días de este año sumarán US$ 230 millones a las pérdidas de la industria. En total, eso es una pérdida de US$ 84.300 millones".

Se espera que los ingresos caigan un 50% a US$ 419 mil millones de US$ 838 mil millones en 2019. En 2021, los ingresos aumentarán a US$ 598 mil millones.

El pronóstico se presenta cuando las aerolíneas han comenzado a regresar tentativamente a los vuelos después de que la mayoría de las flotas a nivel mundial se encontraran en tierra a fines de marzo luego de bloqueos generalizados y restricciones de viaje. En abril, los viajes aéreos globales alcanzaron un punto bajo de aproximadamente el 95 por ciento por debajo de los niveles de 2019.

La reducción de costos de Emirates para conducir a más pérdidas de empleos

La línea aérea de Dubai, Emirates, lanzó una segunda ola de despidos a medida que la aerolínea propiedad del gobierno reduce los costos para enfrentar las repercusiones del coronavirus.

"Dado el impacto significativo que la pandemia ha tenido en nuestro negocio, simplemente no podemos mantener el exceso de recursos y tenemos que ajustar el tamaño de nuestra fuerza laboral de acuerdo con nuestras operaciones reducidas", dijo un portavoz de Emirates. "Después de revisar todos los escenarios y opciones, lamentamos profundamente que hayamos dejado ir a nuestra gente".

Los empleados dijeron que se convocó a "mucha" gente para las reuniones el martes, donde recibieron la noticia.

Los rumores entre el personal sugieren que alrededor del 13% de la fuerza laboral de 60.000 de la aerolínea podría ser despedida. Emirates declinó hacer comentarios sobre la cantidad de personal afectado.

A finales del mes pasado, Emirates comenzó a dejar ir a los empleados, terminando los contratos de un grupo más pequeño que estaba en libertad condicional. La aerolínea, después de suspender las operaciones de pasajeros a fines de marzo, reanudó los vuelos a alrededor de 30 destinos.

El Gobierno de Hong Kong rescatará a la aerolínea Cathay Pacific

El Gobierno de Hong Kong rescatará a la aerolínea de bandera de la ciudad semiautónoma, Cathay Pacific, mediante un préstamo de 30.000 millones de dólares hongkoneses (US$ 3.870 millones), informa hoy el diario South China Morning Post.

Según el rotativo, que cita fuentes anónimas, la compañía aérea se someterá a una reestructuración de capital de 40.000 millones de dólares hongkoneses, de las que tres cuartas partes procederán del Ejecutivo de Hong Kong en forma de "préstamos y participaciones no divulgadas".

Esas mismas fuentes indicaron que parte del plan consistirá en que la aerolínea emitirá nuevas acciones y las autoridades del territorio ocuparán dos de los asientos del consejo de administración en calidad de "observadores".

Estos dos observadores no tendrían capacidad de voto, pero sí podrían pronunciarse sobre cuestiones de calado que afecten a los intereses públicos, como despidos masivos -la aerolínea emplea a 33.000 personas- o el mantenimiento de la posición oficial en la empresa respecto al principio de "un país, dos sistemas", que rige Hong Kong respecto a China.

Se trataría de la primera vez que el Gobierno hongkonés inyecta dinero en una compañía privada, según el diario. El pasado año la empresa estuvo en el ojo del huracán a raíz de la participación de algunos de sus empleados en las multitudinarias protestas prodemocráticas de cuyo inicio se cumple hoy un año.

Despidos y pérdidas

Aunque la aerolínea en un principio no tomó medidas al respecto, la Administración de Aviación Civil de China (CAAC) presionó para despedir a algunos trabajadores que participaron en las manifestaciones, y se relevó a la cúpula directiva.

Este martes se suspendió temporalmente la cotización de Cathay Pacific en bolsa, lo que disparó los rumores de un posible rescate para una empresa cuya actividad había caído después de un año de protestas masivas en Hong Kong, a lo que se le sumó el efecto de la pandemia de coronavirus.

El periódico atribuyó esta suspensión temporal a que el citado paquete de ayudas está a la espera de la aprobación definitiva por parte del Gobierno. Durante los primeros cuatro meses de 2020, Cathay Pacific perdió 4.500 millones de dólares hongkoneses (580 millones de dólares o 514 millones de euros).

Francia presenta un paquete de apoyo a la industria aeroespacial de 15.000 millones de euros

Francia ha presentado un plan de apoyo de 15 mil millones de euros para la industria aeroespacial, advirtiendo que 100.000 empleos estaban en la línea después de que los gobiernos cerraron las fronteras y redujeron los viajes en sus intentos de detener la propagación de Covid-19.

El plan, que incluye el apoyo ya anunciado por el estado, "es acorde con la violencia representada por la crisis a principios de año y su impacto duradero en el tráfico aéreo", dijo el ministro de finanzas francés Bruno Le Maire en una conferencia de prensa el martes. Mañana.

"Si el estado no interviene de inmediato, entonces un tercio de los empleos en el sector podrían desaparecer", agregó Le Maire. El sector aeroespacial emplea a 300.000 personas en Francia, ya sea directa o indirectamente, y genera ingresos por 58 mil millones de euros cada año.

Primeros vuelos de líneas aéreas internacionales comienzan a volar a Ecuador

Los primeros vuelos de compañías internacionales comenzaron a llegar este lunes a Ecuador, aunque de momento lo harán de forma intermitente a los aeropuertos de Quito y Guayaquil, en virtud de un cronograma tentativo hasta diciembre.

Así lo confirmaron fuentes de la Dirección de Aviación Civil (DAC), que indicaron que desde hoy y en esta segunda semana de junio llegarán a Quito aviones de KLM desde Amsterdam, y de las compañías United Airlines y American Airlines desde Huston y Miami (EEUU), respectivamente.

A Guayaquil arribarán vuelos de American procedentes de Miami, de la aerolínea Spirit de Fort Lauderdale (EEUU), Eastern Airlines procedente de Nueva York e Interjet de México, que tiene previsto volar el próximo 1 de julio.

Iberia reanudará sus vuelos a Quito el próximo 2 de julio y se espera que Delta lo haga desde Atlanta a la capital ecuatoriana el 1 de agosto. Queda por confirmarse la reanudación de los vuelos Panamá-Guayaquil a cargo de Copa el 26 de junio, precisaron las fuentes.

El gerente de comunicación de Quiport, operadora del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Luis Galárraga, dijo a EFE que el cronograma de vuelos es "tentativo" y que las aerolíneas emitieron cartas de intención a la autoridad nacional de aviación, donde informaron de fechas aproximadas para sus vuelos al país.

Las autoridades permitieron la operación en cada aeropuerto del país con el 30 % de las frecuencias de vuelos antes de la emergencia sanitaria por el coronavirus.

Vietnam reanudará vuelos con países que tienen bajas tasas de infección

Vietnam reanudará los vuelos internacionales hacia y desde países que no han reportado nuevos casos de coronavirus durante al menos 30 días, dijo su primer ministro Nguyen Xuan Phuc.

Phuc hizo los comentarios en la televisión estatal vietnamita después de una reunión del gobierno y dijo que cualquier reanudación de los viajes debía ser "extremadamente cautelosa considerando la complejidad de la pandemia" en los comentarios citados por Reuters.

Los comentarios del primer ministro vietnamita se produjeron cuando otros países de Asia-Pacífico con bajos recuentos de casos de coronavirus, incluidos Australia, Nueva Zelanda, Japón, Taiwán y Tailandia, hablan sobre viajes relajantes con otros países con bajas tasas de infección.

LUNES 08.06

Ryanair dice que los vuelos de julio continuarán a pesar de las reglas de cuarentena del Reino Unido

El director ejecutivo de Ryanair dijo que los vuelos programados para julio seguirán adelante independientemente de las reglas de cuarentena para las llegadas aéreas en el Reino Unido, que además calificó de "irracional, ineficaz y completamente imposible de implementar".

Hablando en el programa Today de la BBC, Michael O'Leary confirmó que no cancelaría los vuelos si el requisito de que las llegadas internacionales se autoaislen durante 14 días, que entra en vigencia hoy, continúa después de finales de este mes.

"Los vuelos salen del Reino Unido. Los británicos ignoran la cuarentena, saben que es basura", dijo.

Las medidas de cuarentena causarían una "devastación incalculable" en la industria turística del Reino Unido al "disuadir y ahuyentar a millones de europeos" de países con una tasa de covid mucho más baja que el Reino Unido, agregó.

Ryanair planea ejecutar alrededor de 1.000 vuelos diarios a Portugal, España, Grecia e Italia desde principios de julio, dijo O'Leary, con reservas que se ejecutan en aproximadamente un 50% en comparación con un verano ordinario.

Singapore Airlines recauda US$ 7 mil millones para ayudar a "asegurar su futuro"

Singapore Airlines ha recaudado 10 mil millones de dólares singapurenses (US$ 7 mil millones) a través de una emisión de derechos, así como facilidades de crédito garantizadas y no garantizadas, ya que la compañía busca generar liquidez en medio de las consecuencias del coronavirus.

La aerolínea recaudó 8.800 millones de dólares singapurenses el 5 de junio a través de una cuestión de derechos, que "ha asegurado el futuro de la compañía en medio de una crisis económica y de salud global sin precedentes ", dijo Goh Choon Phong, director ejecutivo de Singapore Airlines, en un comunicado.

La compañía dijo que también había obtenido 900 millones de dólares singapurenses a través de préstamos a largo plazo garantizados en algunos de sus aviones Airbus A350-900 y Boeing 787-10.

American Airlines describe paquetes de indemnización para empleados de alto nivel

American Airlines ha detallado recientemente paquetes de indemnización para empleados de alto nivel si son despedidos cuando los términos de la ayuda federal expiren en el otoño, dijeron personas familiarizadas con el asunto.

Los paquetes de indemnización para la alta gerencia incluyen alrededor de nueve meses de pago y un poco más de dos años de cobertura de atención médica para al menos algunos de los empleados a nivel de director y superior, dijo una de las personas.

Los paquetes llegan cuando American y otras aerolíneas se están preparando para reducir y ofrecer a los empleados opciones de separación voluntaria a medida que la pandemia de coronavirus continúa afectando la demanda. El virus y las medidas para detenerlo han llevado a las aerolíneas, incluidas Delta, United y American, a sus primeras pérdidas trimestrales en años.

Jueves 04.06

American Airlines aumentará los vuelos de julio un 74% de su horario actual

American Airlines anunció que planea volar el 55% de su horario interno en julio, un aumento dramático desde mayo cuando voló el 20% de su horario del año anterior.

"Estamos viendo un aumento lento pero constante de la demanda interna. Después de una cuidadosa revisión de los datos, hemos creado un horario de julio para que coincida ", dijo Vasu Raja, vicepresidente senior de estrategia de red de American Airlines, en un comunicado que anuncia el horario de la aerolínea.

American está aumentando los vuelos a un ritmo más agresivo que United Airlines, que está aumentando su horario de julio al 25% de lo que voló durante el mismo mes en 2019.

En abril, los estadounidenses promediaron 32.154 pasajeros por día. Desde el 1 de mayo hasta el 23 de mayo, su nivel diario de clientes aumentó más del doble a 78,178, y luego aumentó a 110,330 por día del 24 al 29 de mayo.

Qantas aumentará los vuelos nacionales a medida que disminuyan las restricciones de viaje

La aerolínea australiana Qantas y su filial Jetstar reanudarán 300 vuelos a la semana a fines de este mes a medida que disminuyan las restricciones de viaje.

El aumento de la capacidad alcanzará alrededor del 15% de los niveles previos al coronavirus a fines de junio, frente al 5 por ciento en los últimos meses.

Se reanudarán más vuelos entre Melbourne y Sydney, así como rutas hacia y desde la capital Canberra.

La aerolínea espera alcanzar el 40% de la capacidad previa al coronavirus para fines de julio, sin embargo, esto depende de si las restricciones en los viajes entre estados se relajarán aún más.

"Podemos acelerar rápidamente el vuelo a tiempo para las vacaciones escolares de julio si las restricciones fronterizas han disminuido más para entonces", dijo Alan Joyce, director ejecutivo del Grupo Qantas. "Normalmente, planificamos nuestra capacidad con meses de anticipación, pero en el clima actual necesitamos ser flexibles para responder a las cambiantes restricciones y niveles de demanda".

Emirates da pasos concretos de reactivación y se retoma tránsito a través de Dubái

Tras el anuncio del Gobierno Federal de los Emiratos Árabes Unidos de levantar las restricciones a los servicios de pasajeros en tránsito, Emirates ofrecerá a partir del 15 de junio servicios para viajeros a 16 ciudades más en su avión Boeing 777-300ER.

Los vuelos estarán disponibles a las siguientes ciudades: Bahrein, Manchester, Zurich, Viena, Amsterdam, Copenhague, Dublín, Nueva York JFK, Seúl, Kuala Lumpur, Singapur, Yakarta, Taipéi, Hong Kong, Perth y Brisbane.

Además, a partir del 8 de junio, Emirates ofrecerá vuelos desde Karachi, Lahore e Islamabad para los viajeros de Pakistán que deseen conectarse a otros destinos de Emirates.

Con este último anuncio, Emirates ofrecerá vuelos para pasajeros en la parte posterior de sus operaciones de carga programadas desde Dubái a 29 ciudades, incluidos vuelos existentes a Londres Heathrow, Frankfurt, París, Milán, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney, Melbourne y Manila (desde el 11 de junio).

Los clientes pueden reservar para volar entre destinos en Asia Pacífico y Europa o América, con una conexión conveniente en Dubái, siempre que cumplan con los requisitos de ingreso de inmigrantes y viajes de su país de destino.

China reducirá restricciones a aerolíneas extranjeras

El regulador de aviación civil de China permitirá que más aerolíneas extranjeras reanuden sus vuelos al país la próxima semana, como parte de una reducción gradual de los controles diseñados para limitar la propagación del coronavirus.

Las aerolíneas extranjeras que actualmente no envían aviones a China podrán elegir una ciudad a la que enviar vuelos cada semana, informó Xinhua este jueves, citando un aviso de la autoridad de aviación civil del país.

La decisión se produce varios meses después de que China introdujo restricciones al tráfico aéreo, limitando severamente los vuelos internacionales a fines de marzo en medio de temores de que una segunda ola del coronavirus pueda importarse desde el extranjero.

La medida también se produce un día después de que Estados Unidos amenazó con prohibir las aerolíneas de pasajeros chinas si el país no levantaba las restricciones a sus propias compañías, en un momento en que las relaciones entre los dos países han empeorado en parte debido a las demandas de una investigación sobre los orígenes de coronavirus.

Miércoles 03.06

Copa Airlines dice que no contempla pedir auxilio financiero como Latam y Avianca

Copa Airlines, la tercera mayor aerolínea de Latinoamérica, no parece estar dispuesta a seguir los pasos de las dos primeras, el grupo chileno-brasileño Latam y la colombiana Avianca, que se acogieron al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

La empresa panameña ya tiene un plan diseñado para no tener que recurrir a auxilios financieros y lo ejecutará apenas obtenga los permisos de operaciones en los más de 80 países a los que llegaban sus aviones antes de la pandemia del Covid-19.

Según explicó la compañía en un comunicado, el reinicio de las operaciones se daría de forma paulatina, comenzando con aproximadamente un 10% del total de las operaciones existentes previo al impacto del coronavirus. Copa espera llegar a fin de año con el 40% de sus aviones cubriendo rutas.

El plan de Copa consiste en la reducción de aviones a una flota de 74 naves, con la finalidad de no acceder a un auxilio financiero. Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, aseguró que la compañía se va a mantener con sus propios mecanismos.

De dicho total espera activar 12 aviones en junio, con el reinicio de sus operaciones.

Según una publicación de iProfesional, la aerolínea sacará de su esquema 28 aviones y cesará las actividades de aproximadamente 15 aeronaves Boeing 737-700, indefinidamente. Además la compañía prevé llegar con el 40% de sus aviones cubriendo rutas para finales de año.

La aerolínea reactivará sus operaciones respetando "todos los protocolos de salud, higiene y sanidad requeridos por las autoridades sanitarias nacionales e internacionales.

Lufthansa planea "reestructuración de largo alcance" aún después del rescate financiero

Lufthansa advirtió que se verá obligado a tomar "medidas de reestructuración de gran alcance" y reducir drásticamente los costos, incluso después de obtener un rescate de 9 mil millones US$ 9.600 millones) del gobierno alemán la semana pasada.

El grupo, que alcanzó una pérdida neta de más de € 2 mil millones en los primeros tres meses del año, dijo que estaba gastando hasta € 800 millones en liquidez por mes, y que el reembolso de los boletos cancelados continuaría pesando en su balance general. .

La segunda aerolínea más grande de Europa agregó que la subsidiaria Brussels Airlines reduciría su fuerza laboral en un cuarto, mientras que Austrian Airlines reduciría los costos de personal en un quinto. No anunció cuántos empleos se perderían en su marca central de Lufthansa.

El grupo alemán, que se vio obligado a aterrizar 700 de sus aproximadamente 760 aviones a raíz del brote de Covid-19, está aumentando lentamente su horario de vuelo, pero dijo que todavía esperaba volar solo el 40 por ciento de su horario regular en septiembre .

Martes 02.06

Argentina Anuncia la primera medida de alivio para el sector aéreo

La Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), del Ministerio de Transporte lanzó medidas especiales para diferir el pago de las tasas de servicios, ante la caída de la actividad aérea por el coronavirus.

Es la primera medida de alivio al sector aerocomercial desde que inició la crisis. Gabriela Logatto, gerenta general de EANA firmó la disposición, que alivia la ecuación económico-financiera del transporte aéreo de pasajeros y la aviación general, sectores que acumulan una deuda aproximada de US$ 9 millones en los últimos meses.

EANA "no cobrará intereses por mora y punitorios entre marzo y agosto de este año", pero la medida no resuelve deudas anteriores a ese período.

Virgin Australia se apunta primeros postores

Bain Capital y Cyrus Capital Partners han sido seleccionados como postores preferidos para Virgin Australia, dijo este martes el administrador de la aerolínea, Deloitte.

Los grupos de capital privado de EEUU vencieron a la competencia de sus rivales BGH Capital, Indigo Partners y Brookfield para pasar a la siguiente etapa de un proceso de ventas con carga política para salvar a la problemática aerolínea.

"Tanto Bain Capital como Cyrus Capital Partners están bien financiados, tienen una gran experiencia en aviación y ven un valor real en el negocio y su futuro", dijo Vaughan Strawbridge, socio de Deloitte y administrador conjunto.

"Ahora pasaremos las próximas semanas facilitando el compromiso profundo de los licitantes con las partes interesadas de la empresa y trabajaremos en estrecha colaboración con ambos licitadores preferidos antes de recibir las ofertas finales vinculantes".

Lunes 01.06

Air France retoma vuelos a Chile desde julio y con una frecuencia semanal

Air France reactivará sus vuelos de pasajeros a Santiago de Chile a partir del 6 de julio y por dos meses en principio, constituyéndose en la primera aerolínea en regresar desde el continente europeo con vuelos directos.

Los vuelos operarán una vez por semana los días jueves entre Santiago y París, y los días lunes entre París y Santiago, en Boeing 777-300. Los pasajeros interesados en viajar deberán ser elegibles y cumplir con las normativas vigentes indicadas por las autoridades gubernamentales tanto locales como en el destino.

En cuanto a los vuelos de carga de su aliada, KLM ha continuado sus operaciones sin interrupción 3 veces por semana, los días miércoles, viernes y sábados.



Desde fines de marzo y hasta el día de hoy, la compañía está operando entre el 3% y el 5% de su programa habitual, concentrándose en mantener el servicio a las regiones francesas, así como el enlace hacia destinos clave en Europa y el resto del mundo, tanto para el transporte de pasajeros como de mercancías. Esto significa que Air France vuela en la actualidad hacia 43 destinos.

SKY reactiva su operación con itinerario mínimo a seis regiones de Chile

Con solo seis destinos nacionales y un exigente protocolo de seguridad, SKY retomó hoy sus operaciones regulares en Chile, comenzando así la primera etapa de su plan de reactivación, tras estar casi tres meses sin vuelos domésticos.

Las regiones contempladas para esta primera etapa son Iquique, Antofagasta, Calama, Concepción, Puerto Montt y Balmaceda, las que contarán con un itinerario muy acotado de lunes a viernes.

"Quisimos comenzar con itinerario pequeño, porque nos permite poder operar de manera segura y responsable, resguardado al máximo posible la seguridad y salud de todas las personas", aseguró la directora comercial de SKY, Carmen Gloria Serrat.

Asimismo, recalcó que la compañía optó por esas seis regiones, ya que por el momento son las de mayor relevancia para el país y la industria.

"El objetivo no es impulsar los viajes masivos ni de turismo, sino más bien concentrarnos en aquellos destinos que hoy cumplen un rol relevante y que podemos operar de manera consciente y en sintonía con el impacto que está causando el coronavirus a lo largo de todo Chile", precisó Serrat.

Así, a partir de hoy y hasta el 28 de junio, SKY disminuirá en un 33% su capacidad a bordo, bloqueando todas las filas de asientos centrales, para asegurar al máximo posible el distanciamiento físico entre los pasajeros.

Además, la compañía solo operará con aviones A320neo, los cuales cuentan con filtros HEPA, que atrapan las partículas microscópicas, incluyendo el Coronavirus, renovando el aire de toda la cabina cada tres minutos. A ello se le suma la sanitización diaria de todas las cabinas de las aeronaves, de acuerdo con los más altos estándares nacionales e internacionales.

En tanto, en el aeropuerto, la compañía activó nuevas medidas de resguardo en el embarque y desembarque, asegurando un mayor espacio entre los pasajeros que esperan subir al avión; reduciendo el contacto directo con el personal de SKY en el counter y desinfectando las maletas en las cintas de equipaje.

Aerolíneas Argentinas suspenderá 8.000 trabajadores con un recorte salarial de 25%

Aerolíneas Argentinas comenzará a negociar con los gremios aeronáuticos la implementación de un plan para suspender por el plazo mínimo de dos meses a unos 8.000 trabajadores de la compañía con el pago del 75% de los salarios. La medida fue anticipada informalmente por la cúpula de la empresa a los jefes sindicales del sector, quienes ya advirtieron que rechazarán cualquier esquema que ponga en riesgo la estabilidad laboral del personal de la aerolínea.

"Ante el cese prácticamente total de las actividades, hemos tomado la decisión de entablar las negociaciones en el marco del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, a fin de proceder a la suspensión temporal de parte de los trabajadores del grupo empresario", dijeron fuentes de Aerolíneas al diario El Cronista.

Y confirmaron la convocatoria a los representantes de los seis gremios que nuclean al personal de la compañía "a los fines de alcanzar un acuerdo que permita atravesar esta difícil situación, adecuando el funcionamiento de la organización al escenario actual y preservando, en la medida de las posibilidades, los intereses de los trabajadores y trabajadoras", apuntaron.

United Airlines elimina a 13 cargos ejecutivos de alto nivel por escenario de baja demanda

United Airlines dijo que planea recortar a 13 de sus 67 oficiales de alto rango en un esfuerzo por ahorrar dinero, a medida que el coronavirus continúa controlando la demanda de viajes.

La aerolínea con sede en Chicago, al igual que sus competidores American y Delta, ofrece opciones de separación voluntaria y otros paquetes a miles de empleados. Los despidos o recortes en las tasas de pago están prohibidos hasta el 30 de septiembre bajo los términos de US$ 25 mil millones en ayuda federal para la industria de las aerolíneas, aunque algunas aerolíneas han reducido los horarios de los trabajadores. Las salidas de los ejecutivos son efectivas el 1 de octubre.

"Si bien hay destellos de buenas noticias en nuestro calendario de julio (esperamos que bajen aproximadamente un 75% frente al 90% en este momento), la demanda de viajes aún está muy lejos de donde estaba a fines del año pasado y el impacto financiero en nuestro negocio sigue siendo severo ", dijo United en una declaración escrita.

Los recortes a los puestos de trabajo a nivel de oficiales incluyen aquellos que trabajan en la red de la aerolínea, los centros regionales y en la participación comunitaria. United se negó a decir cuánto dinero le ahorrará esta reorganización.

Embraer informó pérdidas mayores a las esperadas

El fabricante de aviones brasileño, Embraer, informó una pérdida trimestral de US$ 0,57por acción, mayor a los US$ 0,33 anticipados por los analistas.

Los ingresos también se ubicaron por debajo de los pronósticos, y Embraer también dijo que su guía financiera y de entregas para 2020 sigue suspendida debido a la incertidumbre relacionada con el Covid-19.

JUEVES 28.05

American Airlines recortará a más de 5.000 puestos de trabajo

American Airlines reducirá el 30% de su personal de administración y apoyo para adaptarse a la reducida demanda mundial de viajes aéreos causada por la pandemia.

La aerolínea con sede en Fort Worth emplea a 17.000 en los rangos de administración y personal, por lo que el recorte se traduce en 5.100 personas. Está ofreciendo un programa de compra hasta el 10 de junio, pero comenzará los despidos si no hay suficientes personas voluntarias.

La aerolínea notificará a los empleados que serán despedidos en julio, pero permanecerán en la nómina con beneficios hasta el 30 de septiembre, como lo exige la Ley US CARES. American recibió US$ 5.800 millones en subvenciones del gobierno y préstamos a bajo interés para preservar el tamaño de su fuerza laboral durante el colapso de la demanda.

"Seremos una aerolínea más pequeña, con menos rutas y menos vuelos", dijo Elise Eberwein, vicepresidenta ejecutiva de personas y compromiso global de la aerolínea, en un memorando al personal.

Iberia y Vueling retomarán sus vuelos de corto y mediano alcance a partir de julio

Las aerolíneas quieren volver a la normalidad con la llegada del verano en el hemisferio norte. Iberia anunció que retomará sus vuelos de corto y medio alcance a partir del 1 de julio, con un mínimo de 40 destinos de España y Europa en julio (388 vuelos) y 53 en agosto (718), mientras que en junio seguirá prestando servicio sólo para quienes tienen que viajar por fuerza mayor.

La aerolínea ha informado de que ha puesto a la venta solo el 21 % de la capacidad inicialmente prevista para la red de corto y medio radio, que podría aumentar hasta el 35 % en función de la demanda y de cómo se vayan eliminando las restricciones a viajar.

Durante julio y agosto, Iberia, Iberia Express e Iberia Regional volarán como mínimo a 40 y 53 destinos, respectivamente, en España y Europa, con al menos 194 frecuencias semanales. Cada frecuencia equivale a 2 vuelos, el de ida y el de vuelta, con lo que en julio habrá al menos 388 vuelos y en agosto, 718.

Por su parte, Vueling también quiere reactivar su negocio. El primer paso será restablecer el mercado español, en el que viene siendo líder desde el año 2012.

La compañía planea retomar desde finales de junio y durante julio hasta 88 rutas domésticas desde sus principales bases operativas, empezando por su sede principal en Barcelona y también en Sevilla, Málaga, Alicante, Bilbao, Mallorca, Ibiza, Gran Canaria y Tenerife.

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, aeropuerto principal de Vueling, recuperará hasta 72 rutas directas a destinos tanto nacionales como internacionales. Retomará las conexiones con Francia, Italia, Reino Unido, Portugal, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza y Países Nórdicos.

En el ámbito internacional, la aerolínea retomará su actividad también en sus dos bases principales de Roma y París.

La británica EasyJet quiere recortar en un 30% la plantilla

La aerolínea británica de bajo coste EasyJet anunció que tiene previsto recortar hasta un 30% de su plantilla, equivalente a 4.500 puestos de trabajo, y reducir su flota, para adaptarse a un mercado más pequeño como consecuencia de la pandemia de coronavirus.

EasyJet, que da empleo a más de 15.000 personas en ocho países de Europa, dijo que iniciaría un proceso de consulta con su personal en los próximos días. La empresa emprende de esta manera medidas de reestructuración laboral más tarde que muchas de sus competidoras.

No obstante, los ajustes son en principio más profundos que los de otras aerolíneas de bajo coste. Ryanair tiene intención de despedir al 15% de su plantilla, mientras que la aerolínea Wizz está reduciendo su equipo humano en un 19%.

Miércoles 26.05

Boeing despide a más de 6.000 empleados esta semana por la pandemia

Boeing planea despedir a más de 6.000 empleados esta semana, ya que la pandemia de coronavirus continúa devastando las industrias de viajes aéreos y aeroespaciales.

El fabricante de aviones dijo anteriormente que está tratando de reducir su plantilla en un 10%, lo que será a través de separaciones voluntarias e involuntarias de la compañía. Boeing tenía más de 160.000 empleados, según su informe anual de 2019. El virus ha reducido la demanda de viajes aéreos, perjudicando a la aerolínea y a los clientes de arrendamiento de los que depende Boeing.

"Tras el anuncio de reducción de fuerza que hicimos el mes pasado, hemos concluido nuestro programa de despido voluntario (VLO)", dijo el CEO Dave Calhoun en una nota a los empleados. "Y ahora hemos llegado al desafortunado momento de tener que comenzar los despidos involuntarios (OIT). Estamos notificando a los primeros 6.770 miembros de nuestro equipo de EEUU que se verán afectados".

Lufthansa pospone aprobación de plan de rescate debido a condiciones de la UE

La junta de supervisión de Lufthansa aplazó la aprobación de un rescate de 9.000 millones de euros (US$ 9.900 millones) en vista de las condiciones impuestas por la Unión Europea.

Estaba previsto que el consejo de supervisión de Lufthansa se reuniera este miércoles para aprobar el acuerdo de rescate, pero la Comisión Europea pidió a la empresa que renuncie a los derechos de aterrizaje para seis de sus 300 franjas horarias en los aeropuertos de Frankfurt y Múnich, donde Lufthansa acapara dos tercios del total de su participación de mercado.

Lufthansa dijo que la exigencia "conllevaría a un debilitamiento" de la función de centros de operaciones que desempeñan estos aeropuertos alemanes.

"El impacto económico resultante tanto en la empresa como en la previsión de reembolso de las medidas de estabilización, así como los posibles escenarios alternativos, deben ser analizados intensamente", dijo Lufthansa.

No obstante, la junta de supervisión sigue considerando el plan de rescate "como la única alternativa viable para mantener la solvencia" del grupo de transporte aéreo.

Lunes 25.05

Emirates introduce medidas de higiene, mientras reanuda sus operaciones

Emirates anunció nuevas medidas de higiene y resguardo en distintas áreas para trabajadores y clientes en cada paso del viaje, redefiniendo los estándares de seguridad e higiene a bordo y en tierra.

"Emirates está implementando un conjunto integral de medidas en cada paso del viaje del pasajero, para mejorar la desinfección de todos los puntos de contacto y garantizar la salud y la seguridad de nuestros clientes y trabajadores. El riesgo de contraer una infección en un avión ya es muy bajo, pero no hemos escatimado esfuerzos en revisar y rediseñar cada paso, desde el check-in hasta el desembarco. Cada medida implementada es una reducción adicional en el riesgo, y tomada en conjunto, nuestro objetivo que volar sea realmente lo más seguro posible.

"Estamos trabajando con todas las partes interesadas en Dubái, incluidas las autoridades aeroportuarias, de inmigración, de salud y de aviación para implementar tales medidas, y continuaremos revisando y consultando expertos por el desarrollo y cambio. Todos somos conscientes de que tenemos que adaptarnos a diferentes prácticas durante esta pandemia en nuestras actividades cotidianas.

Todas estas medidas, en combinación con las estrategias proactivas de gestión de pandemias que los Emiratos Árabes Unidos han tomado, muestran la seriedad con la que estamos tomando la salud y la seguridad de nuestras comunidades locales y globales y darán confianza al público ", dijo Adel Al Redha, Director de operaciones de Emirates.

Lufthansa reanudará vuelos a 20 destinos desde mediados de junio

Lufthansa, que está en discusiones con el Gobierno alemán para recibir un rescate de 9.000 millones de euros (US$ 9.800 millones), reanudará vuelos a 20 destinos desde mediados de junio, incluidas algunas de las zonas más visitadas de Europa durante el verano boreal, dijo una portavoz de la empresa.

Los destinos incluyen Mallorca, Creta, Rodas, Faro, Venecia, Ibiza y Málaga, dijo la portavoz, y agregó que los vuelos saldrían desde Fráncort, la sede de operaciones de la aerolínea.

Otros destinos se darán a conocer a fines de la próxima semana, sostuvo.

La expansión se da a conocer menos de dos semanas después de que Lufthansa revelara planes de reanudar sus vuelos a destinos importantes como Los Ángeles, Toronto y Mumbai a partir de junio, a medida que reactiva operaciones que prácticamente quedaron paralizadas por la crisis del coronavirus.

JUEVES 21.05

Más aerolíneas deciden retomar sus vuelos a partir de junio

Al menos tres aerolíneas europeas anunciaron que retomarán sus operaciones en junio, una estrategia que ya había comunicado Latam este miércoles, y que consiste en volver a operar gradualmente a partir de ese mes luego de un freno al 95% de sus operaciones.

EasyJet, Volotea y Air Europa tomarán el mismo camino, con la reapertura de vuelos domésticos. En el caso de EasyJet, serán vuelos entre Reino Unido y Francia, con medidas sanitarias a bordo. Volotea estrenará 40 nuevas rutas en todos los países europeos en que tiene bases (España, Italia, Francia y Grecia), mientras que Air Europa espera que la reactivación local sea a partir del 22 del próximo mes, y la de vuelos internacionales a partir de la segunda quincena de julio, informó el director de ventas de la compañía, Saúl Herrero, el marco de un seminario online organizado por 123Vuela.

En Estados Unidos, Delta Airlines también emprenderá sus actividades nuevamente con una oferta de 300 vuelos en junio y otros 300 en julio, dependiendo de la demanda.

Miércoles 20.05

United Airlines y Clorox se asocian para reforzar sistema de limpieza profunda

United Airlines lanzó un nuevo programa de limpieza llamado United CleanPlus en asociación con Cleveland Clinic y Clorox.

La compañía dice que Cleveland Clinic informará y guiará los nuevos protocolos de limpieza, seguridad y distanciamiento social de United que incluyen quioscos sin contacto en ubicaciones seleccionadas para el registro de equipaje, protectores de estornudos, cubiertas faciales obligatorias para la tripulación y los clientes, y ofrecer opciones a los clientes cuando los vuelos son más completo.

Mientras tanto, Clorox proporcionará los productos que se utilizarán en los aeropuertos centrales de United. Clorox está trabajando estrechamente con United para mejorar el programa de limpieza de la aerolínea, redefinir los procedimientos de desinfección y equipar a los clientes con servicios en ubicaciones selectas que ayudan a respaldar un entorno más saludable y seguro durante su viaje.

Aeroméxico refuerza sistema de gestión sanitaria para retomar vuelos

Aeroméxico informó que con la finalidad de seguir garantizando la salud de sus clientes y colaboradores, ha reforzado su Sistema de Gestión de Salud e Higiene, medidas preventivas que se implementan en todas sus operaciones: previo al embarque, durante el vuelo y durante el descenso de los aviones.

La aerolínea mexicana dio a conocer que a partir del 8 de mayo puso en marcha dicho Sistema, con el uso de cubrebocas en todos sus vuelos, medida que se mantendrá vigente hasta nuevo aviso.

El Sistema de Gestión de Salud e Higiene de Aeroméxico se integra por las siguientes acciones:

Antes del vuelo

· Uso del cubrebocas que deberán utilizar todos los pasajeros durante todo su proceso de vuelo.

· Proceso detallado de higiene manual y nebulización (en toda la cabina, mesas de servicio, asientos, descansabrazos, pantallas, ventanas).

· Evaluación médica a tripulaciones y personal del aeropuerto.

· Entrega de insumos de protección (caretas, guantes y cubrebocas).

· Desinfección constante de nuestras instalaciones y superficies en el aeropuerto.

· Alineación de protocolo con proveedores y autoridades.

En los aeropuertos

· Medidas de distanciamiento social en documentación, abordaje y al recoger el equipaje.

· Servicio en mostradores intercalados (uno sí y uno no).

· Gel antibacterial en cada mostrador abierto y en las salas de última espera.

· Escaneo de temperatura a todos los clientes.

· Encuestas y entrevistas de salud a pasajeros.

· Voceo constante de medidas.

· No hay contacto con teléfono celular del cliente al escanear el pase de abordar.

A bordo

· Política de uso esencial de cubrebocas durante el vuelo para todos los pasajeros (excepto al recibir alimento y en caso de despresurización de la cabina).

· Abordaje inverso (primero filas traseras y al último filas delanteras).

· Gel antibacterial en la puerta del avión.

· La tripulación da servicio con mascarillas y guantes.

· Muestra individual de gel antibacterial por persona en vuelos internacionales.

· Sistema de filtración de aire HEPA que elimina el 99% de virus y bacterias que asegura un ambiente sano y seguro a bordo.

· Eliminación de revistas a bordo.

· Bloqueo de asientos para mantener la sana distancia a bordo (en vuelos que así lo permita).

· Voceos promoviendo la sana distancia durante el vuelo.

Martes 19.05

Aerolínea ecuatoriana Tame será liquidada pero se preservarán sus rutas indispensables

La aerolínea ecuatoriana Tame, fundada hace casi seis décadas, entrará en liquidación dentro de las medidas de ahorros previstas por el gobierno del presidente Lenín Moreno para hacer frente a las consecuencias del coronavirus, aunque aseguró que preservará las conexiones internas que no tienen otras alternativas.

"Tame, que ha perdido más de US$ 400 millones en los últimos cinco años, entrará en liquidación", anunció Moreno en un discurso a la nación en la que enumeró todas las medidas que se adoptarán para ahorrar US$ 4.000 millones en el gasto público.

La compañía, que no dispone de aviones propios, ha ido reduciendo sus operaciones en los últimos años debido a su abultada deuda, y los últimos intentos por reflotarla han fracasado uno tras otro.

El mandatario no entró en detalles sobre qué significa exactamente la liquidación a la que se refirió en su discurso, porque en un mismo suspiro aseguró que las rutas a destinos domésticos no rentables se mantendrán.

La liquidación se hará, dijo Moreno, "preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas", en referencia a aquellas ciudades en la Amazonía y el sur del país a las que otras aerolíneas que operan vuelos nacionales no llegan por no ser rentables.

Southwest reporta giro y dice que las nuevas reservas ahora superan las cancelaciones

Southwest Airlines dijo que las nuevas reservas están superando las cancelaciones, un punto de inflexión en la pandemia que ha devastado la demanda de viajes aéreos.

La aerolínea con sede en Dallas dijo que sus ingresos operativos en mayo probablemente bajarán no más del 90% interanual, en comparación con una estimación previa de una disminución de hasta el 95% en comparación con mayo de 2019. Añadió que está viendo una "mejora modesta" en la demanda y reservas en junio de 2020, y que espera que los ingresos operativos del próximo mes sean entre un 80% y 85% más bajos que hace un año.

El aumento también está apareciendo en los aeropuertos, pero la demanda aún está muy lejos de los niveles del año pasado para esta época del año, cuando la demanda generalmente aumenta. En los primeros 18 días de mayo, 3.419.717 personas pasaron por los puntos de control de seguridad en los aeropuertos de EEUU, según la Administración de Seguridad del Transporte, un 92% menos que hace un año, pero mejor que el mes pasado. Los primeros 18 días de abril mostraron una disminución de más del 95% en el año, según muestran los datos de la TSA.

Delta reanudará vuelos de sus rutas más importantes en junio

Delta Air Lines dijo que reanudará los vuelos en varias de sus rutas más importantes en junio, luego de haberlos suspendido a consecuencia de la pandemia de coronavirus.

Los vuelos de Salt Lake City a Ciudad de México están entre las numerosas rutas que la aerolínea estadounidense repondrá el mes próximo, incluso aunque espera que el volumen de sus itinetarios del segundo trimestre sea un 85% menos respecto a igual periodo del año pasado.

Qantas ofrecerá máscaras faciales a los pasajeros mientras se prepara para reanudar los vuelos

La aerolínea australiana Qantas ha esbozado una serie de medidas que incluyen máscaras para pasajeros, estaciones de desinfección de manos y toallitas desinfectantes mientras se prepara para aliviar las restricciones de viaje.

La aerolínea dijo que se proporcionarían máscaras a todos los pasajeros en los vuelos de Qantas y Jetstar, pero que los revestimientos faciales no serían obligatorios. Un régimen mejorado de limpieza de aeronaves se centraría en áreas de alto contacto y los pasajeros recibirían toallitas desinfectantes para limpiar áreas como los reposabrazos y las bandejas, dijo Qantas.

El embarque será escalonado, se pedirá a los pasajeros que limiten la cantidad de tiempo fuera de sus asientos y la tripulación ofrecerá un servicio simplificado y servicio de comidas para minimizar el contacto.

El gobierno tailandés aprueba el plan de "rehabilitación" de bancarrota para Thai Airways

Thai Airways International dijo que continuaría operando vuelos y manejaría su negocio como siempre, poco después de que el gobierno de Tailandia aprobó un plan para permitir que el negocio se reestructure bajo protección de bancarrota.

El gabinete del primer ministro Prayuth Chan-ocha aprobó un plan de rehabilitación que verá a la aerolínea de Tailandia declararse en bancarrota y reestructurarse, luego de rechazar un rescate propuesto de US$ 1.700 millones para la aerolínea.

La entrada en proceso administrativo de Thai Airways lo convierte en una de las víctimas de más alto perfil de la industria aérea hasta la fecha de la pandemia de coronavirus.

Prayuth dijo que, mientras se reestructura, Thai Airways no recibiría ayuda financiera del gobierno y sus 20.000 empleados mantendrían sus empleos.

Lunes 18.05

EasyFly dice que sillas vacías en vuelos quebrarían a las aerolíneas colombianas

Varias medidas de bioseguridad se han puesto sobre la mesa para reactivar al sector aéreo. Quizá la que más se ha discutido es dejar una silla vacía entre dos pasajeros. Para Alfonso Ávila, presidente de EasyFly, si se decide hacerlo, "el impacto en las finanzas será devastador y quebrará a las aerolíneas colombianas".

Si bien Airbus, el mayor comercializador y productor de aviones del mundo dijo que no es necesario, pues el aire dentro de cabina es limpio, algunos gobierno consideran que sí sería necesario.

Según el empresarios, "ningún vuelo lograría recuperar sus costos, y para hacerlo tendría que elevar las tarifas al doble de sus valores habituales, lo que en este momento ningún sector está dispuesto a pagar".

Ávila manifestó su preocupación ante la posible exigencia del Gobierno de aplicar esta medida y, a través de un comunicado, la empresa dijo que ninguna autoridad aeronáutica en el mundo ha decido hacerla efectiva.

"Si existe un sector comprometido con la seguridad y la salud es la Aviación y puede hacerlo gracias a sus procedimientos estrictos y a la tecnología de la industria, Colombia puede aprender de las experiencias y buenas prácticas de otros países", concluyó.

Emirates: "No se ha hecho ningún anuncio sobre despidos masivos en la aerolínea"

A través de un comunicado, la aerolínea con sede en Dubái, explicó que hasta el momento "no se ha hecho ningún anuncio sobre despidos masivos en la aerolínea" y que "cualquier decisión de este tipo se comunicará de manera apropiada".

La aclaratoria se debe a que, este domingo, trascendió en medios internacionales la información de que Emirates Group estaba considerando planes para recortar unos 30.000 empleos (que serían cerca de un 30% de sus 105 mil trabajadores a marzo), como forma de reducir los costos por efecto de la pandemia.

Así las cosas, la firma confirmó que los "ejecutivos han ordenado a todos los departamentos que realicen una revisión exhaustiva de los costos y los recursos contra las proyecciones comerciales, incluso mientras nos preparamos para la reanudación gradual del servicio".

Y agregó: "Como lo ha dicho nuestro presidente las principales prioridades en este periodo son mantener el flujo de dinero, salvaguardar nuestro negocio y preservar la mayor cantidad posible de nuestra fuerza laboral calificada".

Avianca reveló que sus ingresos totales en lo que va del año tuvieron una caída 18%

La aerolínea Avianca Holdings, que lidera Anko van der Werff, dio a conocer un anticipo de sus estados financieros definitivos con corte al 31 de marzo de 2020.

En estos, reveló que sus ingresos totales llegaron a US$ 943 millones, lo que representa una caída 18% frente al mismo periodo de 2019. Entre tanto, su nivel de caja y equivalentes fue de US$ 423 millones y la deuda total del periodo llegó a US$ 5.356 millones.

Ryanair estima que el número de pasajeros se reducirá a la mitad

Ryanair pronostica una pérdida del primer trimestre de más de 200 millones de euros (US$ 217 millones) y una "pérdida menor" en el peak del segundo trimestre del verano (boreal) por el impacto de las restricciones de vuelo.

La aerolínea con sede en Dublín dijo que actualmente espera transportar menos de 80 millones de pasajeros en su año fiscal actual, casi un 50% menos que su objetivo original de 154 millones.

La advertencia de condiciones "difíciles" se produjo cuando Ryanair reportó ganancias después de impuestos de 1 mil millón de euros para el año hasta marzo de 2020. El beneficio anual fue aún un 13% más alto que en el año anterior.

Ryanair también recibió un golpe de 353 millones de euros por el costo del combustible para aviones en el año en curso debido a la caída de los precios por el coronavirus.

Thai Airways se dirige a la protección por bancarrota

El gobierno de Tailandia está listo para empujar a la asediada Thai Airways International a la protección por bancarrota, en una medida que marcaría uno de los primeros fracasos mundiales de una aerolínea nacional desde el estallido del Covid-19.

Al gabinete del primer ministro Prayuth Chan-ocha se le pedirá este martes que considere una propuesta del Ministerio de Transporte para un plan de rehabilitación que resulte en la reestructuración del transportista estatal, luego de una declaración de bancarrota en la corte.

"Hoy hubo una reunión del Comité de Política Empresarial del Estado, que aprobó la propuesta del Ministerio de Transporte de presentar el plan de rehabilitación al gabinete mañana", dijo al diario Financial Times, Thaworn Senniam, viceministro de transporte.

La medida se produce después de años de pérdidas cada vez mayores en la aerolínea, y una ruptura dentro del gobierno, donde algunos ministros habían favorecido el rescate de la aerolínea con un préstamo de rescate por valor de US$ 1.700 millones.

Domingo 17.05

Emirates considera recortar 30.000 empleos y retirar a sus A380 más rápido de lo previsto

Emirates Group está considerando planes para recortar unos 30.000 empleos, mientras el operador de la aerolínea de larga distancia más grande del mundo busca reducir los costos por efecto de la pandemia.

El grupo con sede en Dubái podría reducir la cantidad de empleados en aproximadamente un 30% de más de 105.000 que contabilizaba a fines de marzo, según personas familiarizadas con el asunto. Además, la compañía aérea también está considerando acelerar el retiro de su flota de Airbus SE A380, del cual es el mayor operador, dijeron algunas personas.

Emirates dijo que está revisando los niveles de "costos y recursos" contra las proyecciones mientras se prepara para una reanudación del servicio.

"No se ha hecho ningún anuncio sobre despidos masivos en la aerolínea", dijo en un comunicado enviado por correo electrónico. "Conservar dinero en efectivo, salvaguardar nuestro negocio y preservar la mayor cantidad posible de nuestra fuerza laboral capacitada sigue siendo nuestra principal prioridad".

Sábado 16.05

El gobierno de Trudeau en conversaciones con Air Canada sobre la ayuda después de los despidos

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijo que su gobierno está trabajando con Air Canada en un posible apoyo público adicional después de que la aerolínea de bandera anunció planes para despedir a la mitad de su personal, pero no ofreció ayuda concreta a las aerolíneas del país.

"Vamos a seguir trabajando con las aerolíneas, incluida Air Canada, para ver cómo podemos ayudar aún más de lo que tenemos con el subsidio salarial", dijo Trudeau.

Trudeau también señaló el programa de préstamos puente de emergencia para grandes empresas, pero dejó la puerta abierta para más ayuda. En respuesta a las preguntas, Trudeau se negó a recurrir a los detalles de la ayuda estatal para las aerolíneas. No quiso decir que un rescate financiero estaba fuera de la mesa, o descartar nacionalizar o tomar una participación accionaria en la aerolínea.

"Tendremos conversaciones con Air Canada, como lo haremos con las aerolíneas de todo el sector, para tratar de ver cómo es la mejor manera de superar esta pandemia en particular", dijo.

Air Canada despidió a 16.500 trabajadores en marzo, y ayer dijo que despedirá a unas 20.000 personas después de ver su colapso de tráfico en un 95% como resultado de la pandemia de Covid-19.

Air Canada despide a la mitad de sus empleados por colapso del tráfico aéreo

La aerolínea más grande de Canadá está despidiendo a la mitad de sus empleados después de ver su colapso de tráfico en un 95% como resultado de la pandemia de Covid-19.

En un memorando enviado a los miembros del sindicato, Craig Landry, vicepresidente ejecutivo de operaciones de la compañía, dijo que los recortes entrarían en vigencia el 7 de junio y afectarían a 20 mil personas.

"Lamentablemente, hoy, la dura verdad es que por cada indicador que tenemos disponible, creemos que seremos materialmente más pequeños durante al menos tres años", dijo Landry.

En marzo, Air Canada despidió a 16.500 trabajadores debido a la pandemia.

Luego, en abril, después de que el gobierno liberal del primer ministro Justin Trudeau instituyó un subsidio salarial de hasta el 75% para las compañías afectadas por Covid-19, la aerolínea dijo que retiraba a esos trabajadores.

Airbus en España pacta un ERTE para 3.178 trabajadores de Getafe, Illescas y Puerto Real

Airbus Operaciones y los sindicatos con representación en la mesa de negociación han firmado el preacuerdo sobre el procedimiento de regulación temporal de empleo (ERTE) por causas objetivas vinculadas al Covid-19, que afectará a 3.178 trabajadores de las factorías de Getafe (Madrid), Illescas (Toledo) y Puerto Real (Cádiz), según informó este sábado CCOO.

El ERTE se extenderá hasta el 30 de septiembre y los trabajadores afectados recibirán el 90% de su sueldo neto, al tiempo que se ha asegurado que los empleados de esta división de aviones comerciales no perderán las pagas extras, ni las vacaciones.

Se trata de un ERTE por días de suspensión al mes, no de reducción de jornada por dias, según han explicado a Europa Press fuentes sindicales.

En el comunicado distribuido entre la plantilla, la sección sindical ha asegurado que se dan "los pasos correctos" y que se utiliza una herramienta que, en una crisis como la actual, "es la mejor garantía" para salvaguardar el empleo.

Viernes 15.05

Ryanair recorta 250 empleos en oficinas de Europa

Ryanair ha recortado más de 250 puestos en las oficinas de Dublín, Londres, Madrid y Breslavia (Polonia), anunció la mayor aerolínea de bajo costo de Europa.

La compañía irlandesa sigue reuniéndose con los sindicatos de pilotos y tripulantes de cabina en toda Europa para ultimar hasta 3.000 despidos y recortes salariales de un 20%, y también se esperan nuevos anuncios sobre reducción de puestos y ajustes en las nóminas de los equipos de tripulación para antes de que acabe el mes de mayo, añadió la empresa.

"Aunque esperamos reabrir nuestras oficinas a partir del próximo 1 de junio, no necesitaremos el mismo número de trabajadores en los equipos de soporte en un año en el que transportaremos menos de 100 millones de pasajeros, en lugar de los 155 millones que habíamos contemplado originalmente", dijo en un comunicado el director de Recursos Humanos de Ryanair, Darrell Hughes.

Singapore Airlines registra los peores resultados trimestrales de su historia

El grupo matriz de Singapore Airlines, SIA, informó su peor trimestre financiero después de que la demanda de vuelos colapsó debido a la pandemia de coronavirus y describió sus perspectivas de recuperación como "inciertas".

El grupo registró una pérdida neta de 732 millones de dólares de Singapur (US$ 515 millones) en los tres meses hasta el 31 de marzo, en comparación con la ganancia neta de 203 millones de dólares locales en el mismo período del año pasado.

Las pérdidas operativas totalizaron 803 millones de dólares singapurenses, en comparación con ganancias del año anterior. Las ventas cayeron un 22%.

El director ejecutivo Goh Choon Phong describió la pandemia de Covid-19 como "el mayor desafío en la historia de la aviación", y dijo que el grupo, que también incluye a la aerolínea regional SilkAir y la aerolínea de bajo costo Scoot, había reducido su capacidad de pasajeros en un 96%.

Agregó que las perspectivas de recuperación seguían siendo "inciertas".

Cathay Pacific pronostica una perspectiva financiera "muy sombría"

La aerolínea de bandera de Hong Kong, Cathay Pacific, describió la perspectiva de su negocio como "muy sombría", ya que informó una pérdida de casi 600 millones de dólares hongkoneses durante los primeros tres meses del año mientras transportaba muy pocos pasajeros.

La aerolínea dijo que el número de pasajeros en abril fue un 99,6% más bajo en comparación con el año pasado debido a bloqueos, una prohibición del tráfico de tránsito en Hong Kong y muy poca demanda de vuelos fuera del territorio.

La aerolínea transportaba menos de 500 pasajeros por día en abril, dijo. En un día típico, sus vuelos sirven alrededor de 100.000.

El grupo perdió HK $ 4.500 millones (US$ 580 millones) en enero a abril.

Korean Air hará que las máscaras sean obligatorias en vuelos nacionales

Korean Air dijo este viernes que requerirá que todos los pasajeros en rutas nacionales usen máscaras a bordo a partir de la próxima semana.

"Es obligatorio que todos los pasajeros en vuelos nacionales usen máscaras desde el lunes. La compañía está considerando aplicar las reglas también a vuelos internacionales", dijo la aerolínea en un comunicado.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, que representa a las aerolíneas globales, recomendó el uso obligatorio de cubiertas faciales en los vuelos a principios de este mes.

Jueves 14.05

Delta Air Lines retiró toda su flota de aviones Boeing 777

Delta Air Lines está retirando todos los aviones Boeing 777 de su flota, con un cargo de hasta US$ 1.700 millones, porque espera que la demanda de viajes aéreos internacionales se recupere más lentamente que para los vuelos nacionales.

La compañía de Atlanta opera 18 de los aviones de doble pasillo entre su flota principal de 874 efectivos y 442 aviones regionales. La aerolínea ya ha estacionado 650 aviones temporalmente y ha acelerado un plan para retirar sus MD-88 y MD-90 en seis meses. Los 777 estarán fuera de servicio a finales de año.

"Retirar una flota tan emblemática como el 777 no es una decisión fácil", dijo el presidente ejecutivo Ed Bastian en un memorando a los empleados. "El 777 desempeñó un papel importante con Delta desde 1999, permitiéndonos abrir nuevos mercados de larga distancia y hacer crecer nuestra red internacional a medida que nos transformamos en una aerolínea global. Sin embargo, estacionar esta flota proporcionará importantes ahorros de costos en los próximos años".

Delta quiere reducir su consumo de efectivo de US$ 50 millones por día a cero para fin de año, dijo Bastian.

El 777 voló rutas como Minnesota a Tokio y Los Ángeles a Sydney, y Bastian señaló que se pronostica que la demanda de viajes nacionales se recuperará antes que la internacional.

"Nuestros A330 y A350-900, que son más eficientes en combustible y rentables, realizarán vuelos de larga distancia a medida que la demanda internacional regrese", dijo.

Delta dijo en una presentación reglamentaria que cargará sus ganancias en el segundo trimestre ya que "el valor en libros de estos aviones ya no era recuperable en comparación con sus flujos de efectivo futuros restantes estimados".

Por su parte, Reuters reportó que la aerolínea calcula que tendrá 7.000 pilotos más de los que necesita en el otoño boreal, dado que la pandemia de coronavirus pesará sobre sus operaciones, según un memorándum a los empleados al que accedió la agencia de noticias.

"Reconozco que es un número alarmante, así que es importante saber que nuestra intención es alinear el personal para lo que necesitamos en el largo plazo", dijo John Laughter, vicepresidente de operaciones de vuelo de Delta en el memo del 14 de mayo.

Laughter dijo que para el tercer trimestre de 2021 la aerolínea tendría entre 2.500 y 3.500 pilotos más de los necesarios para su programa de vuelos, incluso teniendo en cuenta a los pilotos que llegarán a la edad de jubilación obligatoria entre ahora y el próximo verano boreal.

Emirates dice al personal de tierra que se prepare para recortes de empleos

Emirates de Dubai le ha dicho al personal que se prepare para los despidos en su unidad de asistencia en tierra, según un memorando interno visto por el Financial Times, mientras la aerolínea reduce los costos para lidiar con la interrupción causada por el coronavirus.

Los despidos en Emirates Group, una de las aerolíneas más grandes del mundo, se producen a medida que la industria en todo el mundo reduce los niveles de personal a medida que la demanda colapsa debido a las restricciones globales de viaje.

El rival regional de Emirates, Qatar Airways, planea despedir al 20% de su personal, dijo su jefe ejecutivo en una entrevista con la BBC publicada en Twitter el martes por la noche. A principios de este mes, la aerolínea advirtió al personal que necesitaría hacer despidos.

La aerolínea propiedad del gobierno de Dubai dijo que la hibernación de la terminal de pasajeros en las instalaciones de Dubai World Central y la reubicación de los servicios de carga al aeropuerto principal de la ciudad habían causado un "exceso de funciones en DWC y una falta de oportunidades de redistribución en otros lugares del grupo".

BA continuará con los recortes a pesar de la extensión al plan de licencias del Reino Unido

Willie Walsh, presidente ejecutivo de la compañía matriz de British Airways, IAG, advirtió que no detendrá sus planes de recortar hasta el 30% de su fuerza laboral de 42.000, a pesar de la decisión del canciller de extender el plan de licencia de empleados del gobierno hasta octubre.

En una carta al Comité de Transporte Seleccionado, luego de que los parlamentarios lo interrogaran el lunes, el Sr. Walsh escribió que estaba complacido de ver el plan extendido y dijo que la medida proporcionará un "alivio adicional para nuestra gente y nuestro negocio".

Sin embargo, agregó: "Debemos actuar ahora para asegurar el máximo número de empleos posibles, de acuerdo con la realidad de una industria de aerolíneas modificada estructuralmente en una economía global severamente debilitada. Por lo tanto, quiero confirmar que no detendremos nuestras consultas ni pospondremos nuestros planes".

En la carta, enviada este miércoles, Walsh volvió a responder a la decisión del gobierno del Reino Unido de poner en cuarentena a las personas que llegan al Reino Unido por vía aérea. Dijo eso, y los comentarios recientes de Matt Hancock, el secretario de salud, quien dijo que era poco probable que 'grandes y lujosas vacaciones internacionales' fueran posibles este verano, han "retrasado seriamente los planes de recuperación para nuestra industria".

La matriz de Korean Air invertirá US$ 244 millones en acciones de transportistas en dificultades

Hanjin Kal, la compañía matriz de Korean Air, dijo el jueves que gastaría 300 mil millones de yenes (US$ 244 millones) para comprar nuevas acciones emitidas por su unidad aérea en dificultades un día después de que Korean Air anunciara un plan de oferta de derechos para mantenerse a flote.

Korean Air, la aerolínea nacional de Corea del Sur, sufre una grave escasez de liquidez, ya que la pandemia de coronavirus desencadena una crisis industrial global con una débil demanda de viajes y cierres en muchos países.

Hanjin Kal, que tiene una participación del 30% en Korean Air, comprará 23 millones de acciones emitidas por su unidad aérea, ya que Korean Air planea vender alrededor de 79,4 millones de nuevas acciones a los tenedores existentes en julio.

La decisión se tomó en la reunión de la junta este jueves "para proteger el valor de nuestra participación en Korean Air y ayudar a Korean Air a superar la crisis de liquidez", dijo Hanjin Kal en un comunicado.

Miércoles 13.05

Viva Air necesita un crédito de menos de US$ 60 millones para hacer frente al Covid-19

Con la noticia de que Avianca se ampara bajo el Capítulo 11, también se abre la duda sobre lo que puede pasar con el resto de aerolíneas que operan en el país.

Viva Air, aerolínea bajo costo, también busca un crédito por parte del gobierno, sin embargo, no necesitan entrar en ley de insolvencia o procesos similares. Así lo afirmó Félix Antelo, presidente de Viva Air, en Inside La República y agregó que la ayuda por parte del Estado debe ser para todo el sector y no solo para beneficiar a una empresa.

Estamos en un momento complejo. Hace dos meses no volamos. Las ventas se frenaron de un día para otro el 15 de marzo. A esa fecha llegamos con unas buenas perspectivas. Veníamos creciendo 40% contra los primeros tres meses de 2019. El año pasado fue muy positivo y crecimos 40%. Habíamos abierto nuevas rutas domésticas e internacionales. Volvimos a Barranquilla, abrimos tres rutas a Cali y estábamos a días de lanzar cuatro rutas internacionales: una al Caribe, una a Ecuador y dos a Estados Unidos. La crisis nos agarró en pleno crecimiento, con un buen estado financiero. El primer trimestre fue rentable, pero desde el 20 de marzo se complicó todo. Es muy difícil para una línea aérea subsistir sin ingresos.

Lea la entrevista completa aquí.

Emirates reabrirá algunas rutas a partir de la próxima semana

Emirates de Dubai ha anunciado planes para reabrir vuelos programados a nueve destinos a partir del 21 de mayo.

La compañía estatal dijo que operaría rutas a Londres Heathrow, Frankfurt, París, Milán, Madrid, Chicago, Toronto, Sydney y Melbourne. La aerolínea también ofrecerá conexiones en el aeropuerto de Dubai para aquellos que viajan entre el Reino Unido y Australia.

Emirates dijo que estaba trabajando con otros países para reiniciar vuelos a rutas adicionales. Los viajeros deberán cumplir con los requisitos de entrada a sus destinos finales, incluida la aprobación de las autoridades de los Emiratos Árabes Unidos para los expatriados varados en el extranjero que buscan regresar al estado del Golfo.

La aerolínea también opera vuelos de repatriación para expatriados y visitantes que buscan regresar a sus hogares en Tokio, Conakry y Dakar.

Las aerolíneas no deberán dejar libre el asiento del medio y el uso de mascarilla será obligatorio

Las compañías aéreas podrán vender todos sus asientos, sin necesidad de dejar la butaca del medio libre. Para ello, los pasajeros deberán utilizar una mascarilla a bordo y durante su estancia en el aeropuerto.

Esta es una de las medidas que la Comisión Europea (CE) ha propuesto dentro de su paquete sobre turismo y transportes, con recomendaciones con la intención de ir levantando poco a poco las restricciones de los desplazamientos e incentivar una campaña turística, que el sector teme que pueda ser desastrosa.

El documento aborda el restablecimiento seguro de la libertad de movimiento y el levantamiento de los controles de fronteras; la reanudación de los servicios de transporte en la UE a la vez que se protege la salud de los pasajeros y de los trabajadores del transporte; la vuelta a la normalidad de los servicios turísticos, y los bonos para los consumidores afectados por servicios no prestados (como la venta de billetes).

En general, la Comisión Europea propone un restablecimiento gradual y coordinado, en el que "las opciones de seguridad segura" primen sobre "medidas generales de prohibición que llevan a la parálisis de los servicios de transporte" en la UE, según el documento presentado esta mañana por la vicepresidenta ejecutiva de la CE Margrethe Vestager.

Martes 12.05

Flybondi señala al gobierno de Argentina por prohibir los vuelos hasta septiembre

Flybondi, la primera low cost en despegar en Argentina, en enero de 2018, tiene abiertos varios frentes en estos días. Con cinco aviones en tierra y 570 empleados en sus casas, busca que la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) revea su decisión de habilitar vuelos recién en septiembre. Pero, también, que el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) la convoque para evitar el cierre definitivo del aeropuerto en el que opera, el de El Palomar, a partir de un pedido de Aeropuertos Argentina 2000.

La pandemia, además, le impedirá cumplir con su plan de llegar al punto de equilibrio este año, cuenta Esteban Tossutti, presidente de Flybondi, que está controlada por los fondos Cartesian Capital y Yamasa, y, hasta marzo, operaba 24 rutas. Por lo pronto, busca que, al menos, les permitan volar entre ciudades del interior desde el invierno.

"Hasta el 20 de marzo, todo venía muy bien", asegura Tossutti, quien ingresó a Flybondi con su creación, en febrero de 2017,tras ser más de seis años gerente de Capital Humano en Telecom Argentina. "Entre diciembre y marzo, teníamos 91% de ocupación, y ventas de 6000 a 7000 tickets por día. Para el año, proyectábamos abrir dos rutas más regionales, a Perú y Bolivia. Íbamos a traer dos aviones más, uno en invierno y otro en verano. Veníamos en el mejor de los mundos, operando en El Palomar, y 2020 apuntaba a ser exitoso", cuenta.

Ryanair restablecerá el 40% del horario de vuelos en julio

Ryanair reiniciará el vuelo alrededor del 40% de sus horarios de vuelo normales a partir del 1 de julio, mientras planea su recuperación de la pandemia de coronavirus que ha aterrizado aviones en todo el mundo.

La aerolínea de bajo costo más grande de Europa presentó este martes planes para reanudar los vuelos desde la mayoría de sus 80 bases en todo el continente. Desde las restricciones de vuelo por el Covid-19 a mediados de marzo, ha estado operando solo un esqueleto de 30 vuelos entre Irlanda, el Reino Unido y Europa. A partir de julio, aumentará esto a casi 1.000 vuelos por día.

Ryanair dijo que sus planes estaban sujetos a restricciones gubernamentales sobre el levantamiento de vuelos dentro de la UE y la implementación de medidas sanitarias efectivas en los aeropuertos.

Dijo que los pasajeros deben usar máscaras faciales o cubiertas faciales en todo momento en la terminal y a bordo de los aviones, y deben registrarse en línea y registrar menos maletas. Agregó que las colas para inodoros estarán prohibidas a bordo, pero los pasajeros podrán acceder a los inodoros a pedido. Su tripulación de cabina también usará máscaras o cubiertas faciales.

El tráfico aéreo sufrirá durante años, advierte el jefe del aeropuerto de Frankfurt

El director ejecutivo del aeropuerto más grande de Alemania espera una recuperación lenta y prolongada del tráfico aéreo mundial después de la pandemia de coronavirus, advirtiendo que el regreso a los niveles de pasajeros anteriores a la crisis llevará más de tres años.

"Sería realmente feliz si vemos del 30% al 35% del tráfico (de 2019) para noviembre o diciembre", dijo Stefan Schulte, director ejecutivo del aeropuerto de Frankfurt, a periodistas en una videollamada. Agregó que incluso para 2023, es probable que el número de pasajeros sea entre un 15% y un 20% más bajo que antes de la pandemia.

Por el momento, el número de pasajeros en el aeropuerto más activo de Alemania se ha derrumbado en más del 95%. "Básicamente, todos nuestros ingresos se han reducido", dijo.

Embraer apunta a frustrado acuerdo con Boeing por fuerte caída de entregas de aviones

El fabricante brasileño de aviones Embraer dijo que entregó sólo cinco aeronaves comerciales en el primer trimestre, menos de la mitad que en el mismo período del año pasado, atribuyendo la caída a los intensos preparativos para completar un acuerdo con Boeing que finalmente tuvo que ser descartado.

La compañía brasileña dijo que su cartera de pedidos, un indicador de ingresos futuros, fue de US$ 15.900 millones, en comparación con los US$ 16.800 millones de los tres meses anteriores.

Embraer dijo que había esperado que el acuerdo con Boeing para que comprara su división de aeronaves comerciales por US$ 4.200 millones ofreciera un impulso muy necesario a su segmento de naves de mediano tamaño, que han sido elogiadas por su eficiencia en uso de combustible pero arrojan ventas débiles.

La compañía no mencionó a la pandemia de coronavirus, que paralizó casi totalmente a la industria del transporte aéreo en las últimas dos semanas de marzo, como un factor que hubiera golpeado sus ventas de aeronaves.

Lunes 11.05

Virgin intensifica los esfuerzos para recaudar efectivo para las aerolíneas en dificultades

Virgin Group está intensificando sus esfuerzos para recaudar efectivo para sus líneas aéreas con base en tierra, anunciando que venderá una participación de aproximadamente US$ 500 millones en su negocio de turismo espacial y lanzará reuniones con potenciales inversionistas privados.

En un anuncio en Nueva York el lunes, el holding de Richard Branson dijo que buscaría vender hasta 25 millones de acciones en Virgin Galactic a través de Credit Suisse o redirigirlas a Virgin Atlantic, Virgin Australia y sus otros negocios en dificultades.

Las acciones en la empresa espacial se han duplicado desde el precio de salida a bolsa del año pasado de US$ 10 a US$ 20,18 al final de la negociación el viernes pasado, convirtiéndolo en uno de los activos más valiosos en la cartera de Sir Richard.

Virgin Investments posee el 80,7% de Vieco 10, el vehículo que vende la participación, con el resto en manos de Aabar, el fondo de inversión de Abu Dhabi, por lo que una colocación exitosa de las acciones podría recaudar más de US$ 400 millones para los otros negocios de Sir Richard. Las dos aerolíneas de Virgin Group, Virgin Atlantic y Virgin Australia, han sido las más afectadas por la pandemia de Covid-19, pero sus nuevos negocios de hoteles y cruceros también están sufriendo.

Aerolíneas europeas buscan apoyo "urgente", tras nuevas medidas de cuarentena del Reino Unido

Las aerolíneas del Reino Unido están exigiendo "apoyo gubernamental urgente adicional", tras advertir que los planes del primer ministro, Boris Johnson, de introducir una cuarentena de 14 días para las personas que llegan al país por vía aérea exacerbarán la crisis que enfrenta el sector.

Tim Alderslade, director ejecutivo de Airlines UK, un grupo de la industria, emitió la apelación luego de una conferencia telefónica entre transportistas, operadores de aeropuertos y Kelly Tolhurst, el ministro de aviación, que dejó a los ejecutivos frustrados por la falta de detalles sobre las propuestas del gobierno.

La imposición de la cuarentena, parte de una serie de cambios a las restricciones de coronavirus por parte del primer ministro del Reino Unido establecida ayer, ha exacerbado los temores sobre el bloqueo, y una lenta recuperación anticipada de la demanda de viajes aéreos, que amenaza el futuro de muchas aerolíneas. La mayoría de los aviones de pasajeros del mundo han estado en tierra desde que los bloqueos se extendieron por todo el mundo en marzo.

"Estoy notificando que pronto será el momento, con una transmisión significativamente menor, para imponer cuarentena a las personas que ingresan a este país por vía aérea", dijo Johnson. Un funcionario agregó que pasarían "unas pocas semanas" antes de que se introdujera la medida.

El sector aeroespacial del Reino Unido se unió a la petición de ayuda, solicitando una reunión urgente con los ministros para abordar lo que han llamado una "crisis existencial", mientras las aerolíneas en apuros rechazaban pedidos de nuevos aviones.

Paul Everitt, director ejecutivo de ADS, que representa a las compañías aeroespaciales, incluidas Rolls-Royce y Airbus, así como a ingenieros más pequeños, escribió al canciller Rishi Sunak la semana pasada advirtiéndole que el impacto de la pandemia fue "marcado para muchos de nuestros miembros" y podría reducir los ingresos anuales este año en 5 mil millones de libras (US$ 6.161 millones).

British Airways tendrá que revisar los planes tras la "sorpresa" de Johnson, dijo IAG

El anuncio de Boris Johnson de una cuarentena de 14 días para las llegadas aéreas en el Reino Unido ha sido una "sorpresa", dijo el jefe del grupo matriz de British Airways, y obstaculizaría la recuperación de una desaceleración sin precedentes en la aviación.

Willie Walsh, presidente ejecutivo de International Airlines Group (IAG), dijo este lunes al comité de transporte seleccionado que BA se vería obligado a revisar sus planes para reiniciar las operaciones de pasajeros a la luz de una política que afectaría significativamente la capacidad.

"Habíamos planeado reanudar el vuelo de manera bastante significativa en julio. Creo que tendremos que revisar eso", dijo. "No creo que nadie creyera que el gobierno del Reino Unido realmente implementaría (una cuarentena) si se tomaran en serio la posibilidad de que la economía volviera a funcionar".

Walsh defendió la decisión de BA de recortar hasta 12,000 empleos, diciendo a los parlamentarios que la aerolínea estaba lidiando con la "crisis más importante que ha enfrentado la industria" y que "probablemente ha agotado todas las vías que se me ocurren en esta etapa para apuntalar nuestro liquidez".

Goldman advierte que demanda de combustible para aviones nunca se recuperará de la crisis

El brote de coronavirus tendrá un impacto duradero en el comportamiento de las empresas en todo el mundo, y es poco probable que la demanda de combustible para reactores se recupere por completo, según el jefe de investigación de materias primas de Goldman Sachs.

Jeff Currie argumentó que la pérdida severa de la demanda de petróleo provino principalmente de tres sectores: conmutar la demanda; demanda industrial y demanda de aviones.

La demanda industrial y la demanda de transporte deberían poder recuperarse bastante rápido de la pandemia, dijo Currie, pero la demanda de aviones "es la más débil".

"Hasta ahora, tendemos a pensar que cuando vemos una normalización a nivel mundial, recuperará la demanda de ocio. La parte que no creo que recuperes es lo que estamos haciendo ahora ", dijo Currie durante una videollamada con periodistas el jueves.

"Creo que va a perder una buena parte de la demanda del avión que se hubiera asociado con los viajes de negocios. Nuestro caso base es que pierdes alrededor de 2 a 3 millones de barriles por día de eso ", agregó.

Viernes 08.05

Branson despeja el camino para vender una participación de US$ 1 mil millones en Virgin Galactic

Richard Branson es libre de vender hasta la mitad de su participación en su empresa de turismo espacial, posiblemente recaudando cerca de US$ 1 mil millones, luego de que una presentación poco notada por Virgin Galactic eliminó las restricciones para los inversionistas.

El empresario ha sido criticado por buscar ayuda estatal para los negocios de aerolíneas de Virgin Group, que han sido golpeados por la pandemia de Covid-19.

Pero incluso cuando otras partes del imperio se han paralizado, el valor de mercado de Virgin Galactic casi se ha duplicado de US$ 2.300 millones en su oferta pública inicial hace seis meses a US$ 4.250 millones, elevando el valor de la participación de Virgin Group a cerca de US$ 2 mil millones.

Una presentación de valores la semana pasada despeja el camino para que Virgin Group venda hasta la mitad de su participación y, junto con la publicación de los resultados del primer trimestre de esta semana, elimina algunas barreras para que las personas con información privilegiada vendan acciones en las próximas semanas.

Es poco probable que Virgin Group, que se negó a comentar, pueda colocar una participación tan grande en Virgin Galactic en un bloque, y no puede vender la mitad restante hasta dos años después de la OPV.

Virgin Galactic aún no ha enviado a los pasajeros que pagan al borde del espacio, aunque ha volado a cinco miembros de la tripulación en dos vuelos de prueba exitosos y ha tomado 600 reservas de aspirantes a astronautas, incluidas celebridades como el actor Leonardo di Caprio.

Cobrar en parte de su participación le permitiría a Sir Richard inyectar más capital en Virgin Atlantic, la aerolínea que ha pedido al gobierno del Reino Unido hasta 500 millones de libras de apoyo en forma de préstamos y garantías.

La solicitud de ayuda estatal ha expuesto a Sir Richard a las críticas debido a su riqueza estimada de más de US$ 4 mil millones y porque no reside en el Reino Unido, sino en las Islas Vírgenes Británicas de bajos impuestos.

Jueves 07.05

Air France-KLM espera gastar hasta 400 millones de euros en efectivo al mes

Air France-KLM espera que su capacidad esté casi aniquilada en el segundo trimestre, cuando pronostica que gastará 400 millones de euros (US$ 432 millones) en efectivo al mes mientras que el coronavirus afecte a la industria de las aerolíneas globales.

La aerolínea franco-holandesa espera gastar millones de euros en el período de abril a junio a pesar de las medidas de reducción de costos, como el uso extensivo de esquemas de desempleo parcial del gobierno que le está ahorrando 350 millones de euros al mes.

El grupo, formado por la fusión de Air France y KLM de Holanda en 2004, espera que la capacidad baje un 95% en el segundo trimestre y un 80% en el tercero, en comparación con el año anterior. Dijo que no veía una recuperación de la demanda "a niveles anteriores a la crisis antes de varios años".

IAG pierde 1.683 millones de euros por el "efecto devastador" del coronavirus y se prepara para volar en julio

El grupo hispano británico IAG anunció pérdidas de 1.683 millones de euros (US$ 1.819 millones) en su primer trimestre fiscal a consecuencia del "efecto devastador" del coronavirus "en los sectores globales de las aerolíneas y los viajes". También informó que Luis Gallego será el CEO de la compañía el 24 de septiembre y que se prepara para poder volar, como pronto, en julio.

El holding que aglutina a Iberia, British Airways (BA), Vueling y Aer Lingus, reconoció que ha habido tres factores que han pasado factura a su resultado entre los meses de enero y marzo, el combustible, los tipos de cambio y el coronavirus. De manera que sus pérdidas después de impuestos y partidas excepcionales totalizaron los 1.683 millones de euros frente a los 70 millones de euros que registró en el mismo periodo de 2019.

Así, su capitalización se ha visto reducida en un 70% en lo que va de año, sobre todo a raíz de la pandemia del coronavirus, hasta los 4.600 millones de euros.

Iberia y Vueling preparan despidos para ajustar sus estructuras a la caída de la demanda

Los recortes laborales de IAG no acabarán solo en British Airways, que ha anunciado 12.000 despidos, sobre una plantilla de 42.000 personas. El holding prepara ajustes en todas sus áreas, incluida la de personal.

"Al turismo le costará recuperarse, dependerá del estado de alarma y de las restricciones. Cuando acabe el ERTE [aplicado en Iberia por causas de fuerza mayor], hay que ver cómo ajustaremos la plantilla a la capacidad para garantizar la supervivencia de la compañía", explicó el CEO de la firma, Luis Gallego en una conferencia, en la que anunció: "Vamos a comenzar negociaciones con los distintos sindicatos de la compañía para buscar la mejor forma posible para garantizar nuestra supervivencia. "Todos tenemos que reestructurar y disminuir costes fijos", dijo

La situación es similar en Vueling, con un ERTE por causas de fuerza mayor aplicado sobre la plantilla y una casi nula actividad por el virus. En este caso, los sindicatos han comenzado a negociar un segundo ERTE, que se aplicaría a partir de que expire el actual y hasta finales del año.

El directivo ve necesarios los recortes a la vista de que IAG piensa que no será hasta 2023 cuando se recupere la actividad previa al Covid-19. Flota de aviones y plantilla son los dos capítulos que Gallego ha citado como más importantes.

En el primer caso, el grupo hispanobritánico ha llegado a acuerdos para "flexibilizar" el uso de las aeronaves. "Pero también laboralmente necesitamos disminuir los costes", indicó. Gallego no ha pronunciado la palabra despidos, pero sí se ha referido en varias ocasiones a "ajustes laborales".

JetBlue revisa el pedido de Airbus y busca reducir la quema de efectivo

JetBlue redujo su cartera de pedidos con Airbus, mientras busca reducir sus gastos de capital de aeronaves en medio de la pandemia de coronavirus y dijo que vio una demanda inferior a mediados de abril.

La aerolínea con sede en Nueva York dijo que el pedido revisado con Airbus resultó en una reducción de gasto de avión de US$ 1.100 millones hasta 2022. La compañía, al igual que otras aerolíneas, está buscando reducir su consumo de efectivo y dijo que está pasando por unos US$ 10 millones diarios en mayo, excluyendo el soporte de la Ley de Cuidados, por debajo de los US$ 18 millones diarios en promedio en la segunda mitad de marzo, mientras la industria de la aviación lucha por manejar una fuerte caída en la demanda causada por el coronavirus. JetBlue dijo que su posición de liquidez alcanzó los US$ 3.100 millones, incluido el soporte de nómina.

"Aunque el número total de reservas siguió siendo extremadamente limitado, creemos que llegamos al fondo en términos de demanda alrededor de mediados de abril, y esperamos tener un mejor sentido de (la demanda en el) tercer y cuarto trimestre de 2020 a principios del verano ", dijo Joanna Geraghty, directora financiera.

Miércoles 06.05

United recurre a la oferta de deuda privada para pagar un préstamo de US$ 2 mil millones

United Airlines está utilizando una oferta de deuda privada para pagar un préstamo que obtuvo a principios de marzo, ya que la pandemia se estaba afianzando fuera de China.

Los dos tramos de notas, uno establecido para 2023 y el otro en 2025, estarán respaldados por aviones de un grupo designado de 360 ​​aviones.

La aerolínea de Chicago tomó prestados US$ 2 mil millones de prestamistas liderados por JPMorgan Chase el 9 de marzo. La tasa de interés de United era la tasa de oferta interbancaria de Londres más hasta el 2,5%, u otra tasa seleccionada por la aerolínea más hasta el 1,5%.

Delta Air Lines recaudó US$ 3.500 millones a través de una oferta privada anunciada el 22 de abril. La aerolínea de Atlanta pagará intereses al 7%.

United dijo que los fondos sobrantes después de pagar el préstamo se utilizarán para fines corporativos generales. La aerolínea tenía una deuda de US$ 23.400 millones al final del primer trimestre, un aumento del 14% desde fines de 2019. El mes pasado recaudó más de US$ 1 mil millones a través de la venta de acciones.

Qatar Airways advierte al personal una cantidad "sustancial" de recortes de empleos

El director ejecutivo de Qatar Airways le ha dicho al personal que espere un número "sustancial" de despidos a medida que la aerolínea nacional lucha con el impacto del coronavirus.

En una nota, Akbar Al Baker dijo que la aerolínea del Golfo no podía mantener los niveles actuales de personal y que los despidos incluirían a la tripulación de cabina.

"El panorama global para nuestra industria parece sombrío y muchas aerolíneas están cerrando o reduciendo significativamente sus operaciones", escribió. "Desafortunadamente, Qatar Airways no es inmune a este desafío".

En un comunicado, la compañía confirmó que haría redundantes "varios roles", y declinó hacer más comentarios. La declaración agradeció al personal por su "profesionalismo y dedicación".

Heathrow prueba los controles de temperatura de los pasajeros

El director ejecutivo del aeropuerto de Heathrow ha dicho a los parlamentarios que ha comenzado un piloto de controles de temperatura para los pasajeros como una forma de aumentar los vuelos después del final del bloqueo.

John Holland-Kaye dijo a los parlamentarios del comité de selección de Transporte que los controles se estaban llevando a cabo en la puerta de embarque de algunos pasajeros existentes.

Las aerolíneas han advertido sobre la pérdida de miles de empleos después de una gran caída en el número de pasajeros debido a la crisis del coronavirus. Hasta ahora, el Reino Unido no ha introducido controles de seguridad en los aeropuertos, en contraste con muchos otros países. Pero Heathrow ha pedido un nuevo conjunto de estándares internacionales para permitir el regreso de los viajeros en condiciones seguras.

Martes 05.05

United Airlines eliminará más de 3.400 empleos



United Airlines anunció que planea despedir a más de 3.400 empleados gerenciales y administrativos, y reorganizar sus filas de pilotos tan pronto como las restricciones por la ayuda del gobierno expiren este otoño (boreal).

A medida que la pandemia de coronavirus paraliza la demanda de viajes aéreos, la caída traerá un "desplazamiento" del 30% entre los aproximadamente 13.000 pilotos que operan la aerolínea de Chicago, con algunos suspendidos y otros reasignados a nuevos centros para acomodar un nuevo horario de vuelo. Además, habrá una semana laboral de cuatro días para los 11.500 empleados administrativos a partir del 16 de mayo.

"Las restricciones gubernamentales a los viajes, las órdenes de quedarse en casa y la falta de una solución médica para el Covid-19 han llevado las reservas y la demanda de viajes básicamente a cero", dijo Kate Gebo, vicepresidenta ejecutiva de recursos humanos en un memorando a los empleados. "Esto nos obliga a aceptar el hecho de que nuestra aerolínea, y toda nuestra fuerza laboral, tendrá que ser más pequeña de lo que es hoy".

Virgin Atlantic se prepara para reducir casi un tercio de su fuerza laboral

Virgin Atlantic se está preparando para reducir casi un tercio de su fuerza laboral de 10.000 y cerrar sus operaciones en Londres Gatwick a medida que la aerolínea retrocede para sobrevivir a la crisis del coronavirus.

La aerolínea británica advirtió este martes que tomaría hasta tres años volver a los niveles de tráfico de 2019 y anunció planes para recortar hasta 3.150 empleos.

Saldrá de su base en el aeropuerto de Gatwick, donde tiene su sede central durante los últimos 35 años, trasladará sus vuelos a Londres Heathrow y mantendrá su base en el aeropuerto de Manchester.

En una comunicación interna enviada al personal, visto por el diario FT, Shai Weiss, director ejecutivo de Virgin Atlantic, advirtió que las medidas de costos actuales y los paquetes de apoyo "no son suficientes".

"Si queremos salvaguardar nuestro futuro y salir de esta crisis como un negocio rentable de manera sostenible, ahora es el momento de tomar medidas decisivas para reducir nuestros costos y preservar el efectivo", escribió.

Virgin Group, que posee el 5% de Virgin Atlantic, está compitiendo para encontrar nuevos inversionistas dentro del próximo mes mientras la aerolínea lucha por su supervivencia.

Qantas archiva su "Proyecto Sunrise" para vuelos directos más largos del mundo

Qantas Airways anunció que dejó de lado los planes para lanzar los vuelos directos más largos del mundo y revisará su flota debido al colapso de los viajes internacionales como resultado del brote de coronavirus.

Alan Joyce, presidente ejecutivo de Qantas, dijo este martes que la aerolínea estaba en camino de reducir su tasa de quema de efectivo a 40 millones de dólares australianos (US$ 25,8 millones) por semana para fines de junio, lo que le permitiría aguantar la pandemia que ha afectado la mayoría de sus vuelos.

Pero una recuperación total en los viajes internacionales podría llevar años, dijo, lo que significaba que el transportista necesitaba revisar sus operaciones.

"Muy claramente, la Qantas de 2021 y 2022 no será la Qantas de 2019. Estamos viendo el alcance, la escala de nuestros negocios en el futuro", dijo Joyce.

La decisión de suspender indefinidamente su plan de "Proyecto Sunrise" para volar directamente desde Sydney y Melbourne a ciudades europeas y Nueva York es un duro golpe para Qantas, que ha invertido recursos significativos en viajes de larga distancia. También es decepcionante para Airbus, que ganó el contrato para suministrar aviones modificados para las rutas.

Aerolíneas de bajo costo en Europa dan cuenta del impacto del Covid-19

La aerolínea de bajo costo Ryanair dijo que su tráfico de pasajeros cayó un 99,% a unas 40.000 personas en abril y que esperaba un "tráfico mínimo" en los meses de mayo y junio a medida que los gobiernos europeos continúan restringiendo los viajes.

En tanto, su principal rival Wizz Air dijo que el transporte había caído a un total de aproximadamente 78.000 pasajeros en abril, en comparación con los 3.3 millones del año anterior.

Por su parte, la aerolínea escandinava SAS dijo que había firmado un acuerdo de línea de crédito renovable por tres año US$ 366 millones, 90% garantizado por los estados sueco y danés.

Alaska Air reporta resultados con pérdidas menores a lo esperado

Alaska Air reportó una pérdida trimestral de US$ 0,82 por acción, menor a la pérdida de US$ 1,13 por acción anticipada por Wall Street. Los ingresos estuvieron ligeramente por debajo de las previsiones, y Alaska Air dijo que la demanda era más del 90% por debajo de lo normal.

Lunes 04.05

GE recortará 10 mil empleos de aviación adicionales

General Electric (GE) está recortando otros 10.000 empleos de su negocio de aviación en todo el mundo mientras se prepara para una caída del 80% en el tráfico aéreo en el segundo trimestre y los recortes de producción por parte de los fabricantes de aviones que se extenderán hasta el próximo año y más.

Los nuevos despidos permanentes se suman a los 2.600 recortes que GE Aviation hizo a su plantilla en Estados Unidos el 23 de marzo y se espera que afecten a una cuarta parte de una fuerza laboral de 52 mil personas que se extiende desde Ohio hasta Europa en los próximos meses. Se incorporarán a los planes para ahorrar US$ 1 mil millones en costos y preservar US$ 2 mil millones en efectivo que GE anunció a los inversionistas la semana pasada.

"Para proteger nuestro negocio, hemos respondido con acciones difíciles de reducción de costos en los últimos dos meses. Desafortunadamente, se requiere más a medida que escalamos el negocio a las realidades de nuestro mercado comercial ", escribió David Joyce, CEO de GE Aviation, en un comunicado a los empleados.

Avianca canceló todos sus vuelos ofertados y lamentó "la confusión" que generó

A través de un comunicado, Avianca lamentó la "confusión" causada por su oferta de algunos pasajes e itinerarios nacionales a partir del 11 de mayo que publicó el pasado 30 de abril, después de que el presidente, Iván Duque, y la Superintendencia de Transporte anunciaron que ninguna aerolínea está autorizada para ello.

Según la aerolínea, aunque la información publicada partía de un entendimiento de las normas vigentes, la oferta buscaba informar a los clientes que la compañía estaba lista para operar y ofrecerles vuelos.

"Siguiendo las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional, según las cuales la operación de vuelos domésticos aún no está autorizada, por lo que, no existe certeza respecto de la fecha en que será permitido operar nuevamente y en consecuencia reanudar los vuelos, Avianca ha procedido a cancelar todos los vuelos anunciados en dicha publicidad", puntualizó la compañía.

"Avianca lamenta la confusión que la oferta publicada haya podido generar y rectifica dicha publicidad informando a los usuarios y consumidores", añadió.

En ese sentido, Avianca manifestó que trabajará conjuntamente con las autoridades aéreas para definir y comunicar las fechas de reinicio de operaciones.

Aerolíneas low cost también piden ayuda al gobierno de Colombia por la crisis del Covid

En Colombia, aunque la atención se ha centrado en las peticiones que ha hecho Avianca al gobierno de Iván Duque -por ser la empresa aérea más grande del país-, también hay otras, como las low cost, que están en conversaciones con funcionarios para recibir ayudas.

Si bien Viva Air y Wingo, las low cost, y EasyFly, no mueven la cantidad de pasajeros que Avianca, en los últimos años han decidido apostar por la conectividad de las regiones, por lo que sus directivos creen que también deben ser considerados para recibir apoyos.

Por ejemplo, Viva Air transportó el año pasado más de 4,2 millones de pasajeros y a finales de 2019 y principios de 2020 abrió varias rutas con Cali como eje principal. Félix Antelo, presidente de la empresa, expresó que han trabajado con los diferentes actores de la industria y con el gobierno, en el diseño de mecanismos y propuestas que les permitan garantizar la sostenibilidad.

El CEO de Viva Air indicó que el monto que buscan es bajo en comparación con otras aerolíneas que necesitan inyecciones de capital considerables y que no se ha puesto sobre la mesa propuestas diferentes, como la de que el Gobierno sea accionista. "Buscamos que la ayuda del gobierno sea para todos los actores de la industria aérea, con sentido de proporcionalidad", declaró.

Con respecto a si están listos para volar una vez se eliminen las restricciones, Antelo señaló que la operación se daría aproximadamente con 20% o 25% de la capacidad instalada.

El 5 de marzo de 2020, Carolina Cortizo, directora general de Wingo, habló con LR sobre el posible impacto que tendría el Covid-19 en el mercado y señaló que habían bajado las reservas de pasajees. Casi dos meses después, expresó que es la peor crisis jamás vista por el sector en su historia.

Air Canada advierte que la recuperación de la capacidad llevará más de tres años

Air Canada espera que tomará al menos tres años recuperarse a los niveles de ingresos y capacidad de 2019, en la última advertencia de la recuperación prolongada para la asediada industria de las aerolíneas.

La aerolínea norteamericana dijo que había reducido su capacidad de 85% a 90% para el segundo trimestre y previó reducirlo en tres cuartos para el tercer trimestre de este año en comparación con el año anterior, debido a las restricciones de viaje en curso y a la baja demanda de pasajeros.

"Ahora estamos viviendo el período más oscuro en la historia de la aviación comercial", dijo Calin Rovinescu, director ejecutivo de Air Canada. "Esperamos que tanto la industria en general como nuestra aerolínea sean considerablemente más pequeñas por algún tiempo, lo que desafortunadamente resultará en reducciones significativas tanto en los niveles de flota como de empleados".

Norwegian Air se aleja del abismo con un rescate de US$ 1.000 millones

Los accionistas de Norwegian Air respaldaron su plan de rescate este lunes, con más del 95% de los votos de su junta a favor de la conversión de casi US$ 1.000 millones de deuda en acciones y con la captación de más dinero de sus propietarios.

La validación de la operación se produce después de semanas de negociaciones con los acreedores, mientras miles de pilotos y personal de cabina eran despedidos. El acuerdo de rescate prepara el terreno para un relanzamiento de la compañía, en una versión reducida, cuando amaine la crisis del coronavirus.

Los titulares de bonos, que rechazaron el plan por un estrecho margen el jueves, dieron luz verde a la operación el domingo tras nuevas negociaciones. Norwegian prevé ahora que el voto final de los acreedores del 18 de mayo sea "casi al 100% una formalidad", dijo la compañía.

Las acciones de la compañía subieron un 46% con la noticia de la aprobación del plan, aunque los propietarios se enfrentan a una importante dilución de sus participaciones al ganar más control en la empresa los acreedores.

El acuerdo de rescate es una parte vital del plan de la aerolínea de recurrir a avales del Estado en su intento de superar la crisis, que ha agravado sus ya importantes problemas financieros.

VIERNES 01.05

Lufthansa está negociando un rescate de 10 mil millones de euros (US$ 10.980 millones) que conllevaría que el Estado alemán tomase una participación del 25,1% en la aerolínea, dijo el semanario Der Spiegel. De ese total, 5.500 millones de euros serían en forma de capital sin derecho a voto, según el periódico.

Otros 3.500 millones de euros en préstamos serían proporcionados por el banco estatal Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW), dijo la publicación, que añadió que Bélgica, Austria y Suiza podrían contribuir al rescate.

Lufthansa no quiso hacer comentarios, pero una fuente del gobierno confirmó a Reuters que se estaban llevando a cabo negociaciones.

Jueves 30.04

American Airlines informa pérdida de US$ 2.200 millones, muy lejos de lo esperado por Wall Street

American Airlines reportó una pérdida neta de US$ 2.200 millones, mucho peor de lo esperado por Wall Street, y dijo que quemará un promedio de US$ 70 millones por día en el segundo trimestre por el impacto de la pandemia.

Los analistas encuestados por FactSet habían pronosticado una pérdida neta de solo US$ 406 millones, por debajo de los ingresos netos del primer trimestre del año pasado de US$ 185 millones. En cambio, las ganancias por acción de US$ 0,41 en el primer trimestre de 2019 cayeron a una pérdida por acción de US$ 5,26. Los ingresos operativos cayeron casi un 21% a

US$ 7.700 millones. La aerolínea dijo que su consumo de efectivo debería disminuir a US$ 50 millones por día durante el mes de junio.

Las pérdidas para la aerolínea más grande de Estados Unidos se producen por el impacto del Covid-19 en la industria de los viajes particularmente, con United, Delta y Southwest Airlines reportando pérdidas trimestrales.

"Nunca antes nuestra aerolínea, o nuestra industria, se había enfrentado a un desafío tan significativo", dijo el presidente ejecutivo Doug Parker. "Nos hemos movido rápida y agresivamente para reducir nuestros costos y reforzar nuestra liquidez".

Parker dijo en un memorando que casi 39.000 empleados habían optado por jubilarse anticipadamente, tomar licencias o reducir sus horas de trabajo. La aerolínea también planea retirar aviones más viejos y menos eficientes en combustible este trimestre.

Se espera que American reciba alrededor de US$ 10.600 millones del Tesoro de Estados Unidos, incluidos US$ 5.800 millones para apoyar la nómina y US$ 4.800 millones en préstamos respaldados por garantías. La aerolínea dijo que finalizará el segundo trimestre con US$ 11 mil millones en liquidez.

Virgin Australia habría captado el interés de 20 inversionistas tras su colapso

El administrador de Virgin Australia dijo que 20 partes habían expresado su interés en invertir en la aerolínea, que colapsó a principios de este mes cuando Canberra rechazó su solicitud de un rescate de 1.400 millones de dólares australianos (US$ 920 millones).

Deloitte dijo en una reunión de acreedores en línea que ocho partes habían firmado acuerdos de confidencialidad y ya tenían acceso a un memorando de información y una sala de datos. Las negociaciones continuaron con las partes restantes, dijo.

Los medios locales han nombrado al grupo de capital privado BGH Capital y al multimillonario australiano Andrew Forrest, fundador de Fortescue, entre los posibles postores para la segunda aerolínea más grande del país. Virgin debe 6.800 millones de dólares australianos a un estimado de 12.000 acreedores.

Vaughan Strawbridge, socio de Deloitte, dijo que se sintió alentado por el nivel de interés sofisticado del partido en la venta de Virgin. Dijo que confiaba en que el objetivo de lograr una venta para fines de junio era alcanzable.

Deloitte ha designado a Morgan Stanley, junto con Houlihan Lokey, para ejecutar el proceso de venta.

Japan Airlines registra primera pérdida desde su salida de la quiebra

Japan Airlines ha cancelado su dividendo de fin de año después de registrar su primera pérdida trimestral desde que salió de la protección por bancarrota y volvió a cotizar sus acciones en 2012.

Para el trimestre de enero a marzo, la segunda aerolínea más grande de Japón registró una pérdida neta de 22.900 millones de yenes (US$ 219 mil millones) ya que el brote de coronavirus provocó el cierre de los viajes internacionales. Eso se compara con una ganancia de 44.200 millones de yenes de un año antes.

En un comunicado este jueves, JAL dijo que canceló su dividendo fiscal del segundo semestre "para asegurar la liquidez disponible".

Miércoles 29.04

Portugal planea una gran intervención estatal en la aerolínea TAP

Lisboa está preparando una "intervención a gran escala" en TAP-Air Portugal, lo que podría resultar en la renacionalización de la aerolínea, que se ha visto obligada a aterrizar casi todos sus vuelos debido a la pandemia de coronavirus.

Pedro Nuno Santos, ministro de Infraestructura, dijo este miércoles a una comisión parlamentaria que TAP no podría sobrevivir sin una gran intervención estatal que implicaría un cambio en su estructura de accionistas y posiblemente una renacionalización.

TAP se privatizó en parte en 2015, dejando al estado con un 50% pero sin un puesto en el directorio. Atlantic Gateway, un consorcio privado dirigido por David Neeleman, un empresario de líneas aéreas estadounidense-brasileño, posee el 45% y los empleados el 5%.

Si el gobierno inyectara cientos de millones de euros en TAP y los accionistas privados no igualaran la inversión, el estado tomaría el control de la compañía, dijo Nuno Santos. El gobierno estaba analizando diferentes tipos de posibles intervenciones, agregó.

António Costa, primer ministro de Portugal, dijo anteriormente que TAP podría tener que volver a nacionalizarse debido al impacto de la pandemia. La aerolínea ha despedido temporalmente a la mayoría de sus 10 mil trabajadores y opera solo unos pocos vuelos domésticos por semana.

TAP registró una pérdida de 105,6 millones de euros en 2019 y tiene una deuda de unos 800 millones de euros. Los accionistas privados de la aerolínea han pedido al gobierno que garantice un préstamo de 350 millones de euros, pero Nuno Santos dijo que esa cantidad no sería suficiente para resolver los problemas de TAP.

Avianca estima que requerirá financiación "sustancial" para fondear sus operaciones

Avianca ha suspendido todos los vuelos comerciales debido al Covid-19, lo que ha reducido sus ingresos notoriamente y en cambio, los costos fijos continúan. Como consecuencia de la pandemia, la empresa estima que sus ingresos no volverán a los niveles previos en el corto plazo y "requerirá financiación incremental sustancial para fondear sus operaciones".

Así lo indicó por medio de un comunicado publicado en la Superintendencia Financiera, en el que también señala que "está consumiendo reservas de efectivo para cumplir con aquellas obligaciones que no han sido diferidas".

"Avianca ha entablado conversaciones con los diferentes gobiernos donde realiza operaciones, incluido, entre otros, el gobierno colombiano. En el curso de dichas conversaciones, Avianca ha propuesto diferentes estructuras que considera proporcionarían a estos gobiernos protecciones adecuadas, al tiempo que garantizarían que Avianca continúe operando en dichos mercados, manteniendo la conectividad y el empleo en la región", señaló la empresa.

CEO de Airbus advierte que el coronavirus ha causado la "crisis más grave"

El director ejecutivo de Airbus dijo que la pandemia de coronavirus había llevado a la "crisis más grave" que la industria ha conocido, al momento de entregar los resultados del fabricante que arrojaron pérdida neta en el primer trimestre.

Airbus informó una pérdida neta consolidada de 481 millones de euros (US$ 522 millones), frente a una ganancia de 40 millones de euros para el mismo período del año anterior, y las ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos cayeron un 49% a 281 millones de euros. Los ingresos consolidados cayeron un 15% interanual a 10.600 millones de euros, lo que refleja 40 aviones menos entregados en el primer trimestre.

"Vimos un comienzo de año sólido tanto comercial como industrialmente, pero estamos viendo rápidamente el impacto de la pandemia de Covid-19 en los números", dijo Guillaume Faury. "Ahora estamos en medio de la crisis más grave que la industria aeroespacial ha conocido".

El fabricante no dio nuevos pronósticos de ganancias, por enfrentar una "visibilidad limitada".

El fabricante informó un flujo de caja negativo de 8.030 millones de euros, que incluyó la multa pagada a los reguladores en Francia, el Reino Unido y EEUU por un esquema de soborno.

Boeing recorta empleos y producción a medida que el coronavirus reduce la demanda

Boeing planea reducir su fuerza laboral en un 10%, por efecto de la pandemia de coronavirus que ha estado limitando la demanda mundial de aviones y obligando al fabricante a reducir las tasas de producción de casi toda su cartera de aviones comerciales.

La compañía tenía un total de 160 mil empleados a fines del año pasado. La división de aviones comerciales, que representa aproximadamente dos tercios de Boeing, será la más afectada con un recorte del 15% en los empleos. El presidente ejecutivo, David Calhoun, dijo en un memorando al personal que los recortes vendrían a través de una mezcla de despidos voluntarios e involuntarios.

La compañía con sede en Chicago registró este miércoles una pérdida neta de US$ 641 millones en el primer trimestre en comparación con US$ 2.100 millones en ingresos netos para el mismo período del año pasado. Los ingresos cayeron más de un cuarto a US$ 16.900 millones. Boeing también informó una serie de cargos por un total de US$ 2.300 millones.

Con 100 aviones parados, las aerolíneas argentinas alertan que no llegarán a septiembre

La decisión del gobierno de Argentina de permitir la venta de pasajes para vuelos que despeguen recién a partir de septiembre generó "sorpresa" y preocupación en las aéreas, que aseguran que, de este modo, estarán cinco meses sin operar y no saben cómo llegarán a ese mes, ya que viven una situación crítica para sobrevivir a esta crisis sanitaria por el coronavirus, sin medidas aún paliativas específicas que den alivio al sector.

Algunas de ellas están preparando "impugnaciones" a las resoluciones 143 y 144 dictadas el viernes y sábado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), según anticiparon fuentes de la industria.

El enojo de las empresas, además, se centra en la "sorpresa" ante la medida, ya que, aseguran, no habían sido consultadas ni informadas al respecto durante la única mesa de trabajo de sector por Covid-19, el 16 de abril, en la que no se avanzó tampoco en las medidas.

Al respecto, Paola Tamburelli, titular de la ANAC, destacó a El Cronista que "se están analizando todas las medidas y se está avanzando especialmente en algunas que no son de mi competencia, como las impositivas y la posibilidad de créditos blandos. Sabemos el fuerte impacto que vive el sector en esta crisis; la idea es volver a juntarnos esta semana, o la próxima, con las aéreas y las cámaras que las representan para tratarlo".

La aerolínea francesa Finnair busca recaudar 500 millones de euros en cuestión de derechos

Finnair está planeando una emisión de derechos de 500 millones de euros para apuntalar su balance en medio de la crisis. El gobierno finlandés, que posee el 56% de Finnair, apoya el plan.

El presidente ejecutivo Topi Manner dijo: "El coronavirus ha tenido un impacto sin precedentes, especialmente en la aviación global y también en Finnair. Queremos asegurarnos con esta emisión de acciones de que Finnair es una aerolínea competitiva también en el futuro fortaleciendo significativamente la equidad".

La noticia llegó cuando Finnair dijo que esperaba que la recuperación del tráfico aéreo comenzara en julio, mucho antes que los rivales regionales Norwegian y SAS, que creen que tendrá lugar en 2021 con un regreso a la normalidad solo en 2022.

Finnair dijo que aún no podía juzgar el ritmo de la recuperación, por lo que no tenía perspectivas para la segunda mitad del año. Reiteró su advertencia de que sufriría una caída significativa en los ingresos y una gran pérdida este año al enfrentar lo que Manner llamó la peor crisis "en toda la historia de 100 años de la aviación comercial".

Martes 28.04

United Airlines dijo que préstamo realizado a Avianca el año pasado fue una pérdida

El año pasado, Avianca terminó su proceso de restructuración financiera, en el que recibió un préstamo por parte de United Airlines y Kingsland Holdings por US$ 250 millones a cuatro años, con una tasa de interés del 3%. El dinero ayudaría a la aerolínea colombiana a mejorar su operación y cuentas, sin embargo, con la crisis del Covid, dicha recuperación está en crisis.

Según Valora Analitik, United Airlines reconoció como perdido préstamo al principal accionista de Avianca. Esto se entiende por la situación actual de todas las aerolíneas del mundo, que solicitan créditos a los gobiernos para tener liquidez y, además, porque la demanda, nula en la actualidad, se repondrá por lo menos en un año.

Esto conlleva a dos situaciones. El primero es que Avianca ya dijo que suspendió los pagos a sus financistas, es decir, a United. La segunda es que, seguramente, el préstamo no se pagará en los tiempos establecidos.

En entrevista con LR, el CEO de Avianca, Anko van der Werff, indicó que acceder a nuevos créditos por parte del sector privado es imposible, pues todos sus activos están prendados, por lo que la única salida a la crisis es un préstamo del Gobierno.

Werff señaló que están en conversaciones y estructuran cómo sería esa inversión para que el Gobierno lo vea rentable. Sin embargo, hasta el momento no han tenido respuesta.

British Airways analiza planes para despedir hasta 12.000 trabajadores

British Airways está considerando reducir casi el 30% de su fuerza laboral de 42.000, ya que su empresa matriz, IAG, advirtió que el regreso a los niveles de pasajeros de 2019 tomará varios años.

La aerolínea anunció este martes planes para despedir a 12.000 de sus empleados, sujeto a consultas, mientras la industria de la aviación lucha contra la peor crisis de su historia.

En una carta, vista por el Financial Times, el presidente ejecutivo Alex Cruz advirtió que en las últimas semanas "las perspectivas para el sector de la aviación han empeorado aún más y debemos tomar medidas ahora".

Éscribió: "No hay un rescate del gobierno previsto y no podemos esperar que el contribuyente compense los salarios indefinidamente. Cualquier dinero que tomemos prestado ahora solo será a corto plazo y no abordará los desafíos a más largo plazo que enfrentamos ".

Cruz agregó que no sabía cuándo los países reabrirán sus fronteras o cuándo se reducirá el bloqueo.

El movimiento para recortar empleos se produjo cuando IAG informó una pérdida operativa antes de partidas excepcionales de 535 millones de euros para el primer trimestre, en comparación con una ganancia de 135 millones de euros el año pasado. Su beneficio antes de impuestos se vio afectado por un cargo excepcional de 1.300 millones de euros por coberturas de combustible y divisas para el resto de 2020 tras la fuerte caída del precio del petróleo este año.

Lufthansa evalúa iniciar procedimiento de protección por insolvencia

Lufthansa está considerando iniciar procedimientos de protección por insolvencia, debido a que las negociaciones sobre ayuda estatal en Berlín se ven envueltas en demandas políticas, según el Sindicato de Tripulación de Cabina Ufo.

La aerolínea alemana, que advirtió la semana pasada que ya no podría recaudar dinero en los mercados de capitales, está considerando "un llamado procedimiento de protección similar a la bancarrota del Capítulo 11 en Estados Unidos", dijo un portavoz del sindicato al Financial Times.

El procedimiento, conocido como Schutzschirmverfahren, le daría tiempo a Lufthansa para reestructurarse.

Lufthansa, que está gastando 1 millón de euros (US$ 1,08 millón) en efectivo por hora, ha solicitado fondos de emergencia a los gobiernos de Bruselas, Viena y Berna, y ha mantenido conversaciones detalladas con la administración de Angela Merkel esta semana.

Sin embargo, los socios de la coalición de Alemania han estado discutiendo sobre si exigir una participación de control en el grupo y si cualquier ayuda gubernamental debería depender de las garantías laborales.

Southwest Airlines reporta pérdidas de US$ 94 millones en el primer trimestre

Southwest Airlines dijo hoy que perdió US$ 94 millones en el primer trimestre, tras la caída de un 18% de sus ingresos frente al mismo período del año anterior, en medio de la pandemia de coronavirus.

La compañía de Dallas pagó US$ 639 millones en dividendos y recompras de acciones durante el trimestre. La aerolínea dijo el lunes que los pagos a los accionistas ahora se suspendieron indefinidamente.

La pérdida fue una reversión de los ingresos netos del primer trimestre del año pasado de US$ 387 millones.

"Este es un momento sin precedentes para nuestra nación y la industria de las aerolíneas", dijo el director ejecutivo Gary Kelly. "La economía de Estados Unidos se ha estancado y las perspectivas actuales para el segundo trimestre de 2020 indican que no hay una mejora sustancial en las tendencias de los viajes aéreos".

Southwest Airlines, uno de los mejores clientes de Boeing, dijo que no incluirá el 737 Max en su horario de vuelo publicado hasta el 30 de octubre.

Copa Holdings advierte que espera una disminución del 11% en los ingresos del primer trimestre

La aerolínea bandera de Panamá, Copa Airlines, actualizó sus expectativas relacionadas con su desempeño en el primer trimestre de 2020.

El operador dijo que espera ingresos totales de aproximadamente US$ 595,5 millones para el período, lo que indica una disminución del 11,4% interanual. Además, las ganancias operativas se proyectan en alrededor de US$ 98,7 millones, con un margen operativo de aproximadamente el 16,6%.

Copa dijo que no vio mucho impacto en sus operaciones hasta marzo. De hecho, la aerolínea operó vuelos a su capacidad habitual durante los primeros dos meses de 2020, antes de ver una caída sin precedentes en la demanda en marzo. Los ingresos por millas de pasajeros (tráfico o demanda) cayeron 43,4% interanual y las millas de asientos disponibles (capacidad) cayeron 35,7% en el mes. Con el tráfico disminuyendo más que la contracción en la capacidad, el factor de carga (porcentaje de asientos ocupados por pasajeros) cayó 990 puntos básicos a 73,4% en el mes.

La aerolínea japonesa ANA planea una línea de crédito de US$ 8.900 millones

ANA Holdings dijo que planea asegurar una línea de crédito de 950 mil millones de yenes (US$ 8.900 millones) para capear la crisis del coronavirus, después de que el mayor operador de Japón sufriera una pérdida neta trimestral de US$ 550 millones.

En comparación con sus rivales internacionales, el índice de capital de ANA, una medida de la fortaleza del capital, sigue siendo robusto en un 41%, pero el grupo dijo que buscaría una "red de seguridad más amplia" a raíz del cierre de los viajes internacionales y nacionales.

Para el año fiscal hasta marzo, ANA reportó una ganancia neta de 27.600 millones de yenes (US$ 258 millones) en comparación con una ganancia de 110.700 millones de yenes del año anterior.

"No tenemos problemas de financiación por ahora", dijo Ichiro Fukuzawa, director financiero de ANA. "Pero no podemos estimar racionalmente la profundidad y la longevidad del impacto del coronavirus, por lo que planeamos tener una red de seguridad amplia en términos de financiación".

La aerolínea escandinava SAS reducirá aproximadamente la mitad de sus empleos

SAS dijo que eliminaría permanentemente los empleos de aproximadamente la mitad de su personal, mientras advirtió que tomaría "algunos años" para que su negocio volviera a la normalidad.

La aerolínea escandinava, en parte propiedad de los gobiernos sueco y danés, dijo que recortaría hasta 5.000 puestos de tiempo completo a medida que se adapta a una menor demanda debido al coronavirus. SAS tiene 10.445 empleados a tiempo completo, según su último informe anual.

Se eliminarían unos 1.900 empleos en Suecia, 1.300 en Noruega y 1.700 en Dinamarca. Debido a los períodos de aviso en sus contratos de personal de seis meses, SAS dijo que tenía que actuar "proactivamente".

Lunes 27.04

Embraer de Brasil inicia procedimientos de arbitraje contra Boeing

Embraer de Brasil inició este lunes un proceso de arbitraje contra Boeing por la decisión de la compañía estadounidense de retirarse de un acuerdo de US$ 4.200 millones.

El fabricante brasileño de aviones afirma que ha sufrido daños sustanciales como resultado del colapso del acuerdo. No especificó la jurisdicción o el tribunal que eligió para los "procedimientos de arbitraje".

El acuerdo se derrumbó el sábado después de que Boeing anunciara que había intentado durante dos años finalizar el acuerdo antes del 24 de abril de 2020, pero finalmente las negociaciones no tuvieron éxito.

Embraer respondió acusando a Boeing de hacer afirmaciones falsas para justificar alejarse del acuerdo para adquirir el negocio de aviones regionales del grupo brasileño. La compañía brasileña dijo que Boeing había "fabricado afirmaciones falsas como pretexto para tratar de evitar sus compromisos de cerrar la transacción".

Mientras el fabricante de aviones brasileño busca daños, el grupo estadounidense respondió que tenía derecho a rescindir el acuerdo. Según el pacto, Boeing habría tomado una participación del 80% en el negocio de aviones de Embraer, lo que habría permitido a la compañía brasileña aumentar las ventas.

Embraer dijo en una conferencia telefónica el lunes que espera que una recuperación en la industria de la aviación regional, que ha sido duramente afectada por la crisis del coronavirus, sea favorable para su gama de productos de aviones de cuerpo estrecho para viajes de corta distancia.

La compañía dijo que había identificado ahorros en efectivo de US$ 1 mil millones este año, contribuyendo a una liquidez total de US$ 3 mil millones.

Airbus otorgará licencias a los empleados de la fábrica más grande del Reino Unido

Airbus está despidiendo a más de la mitad de los trabajadores en su fábrica de alas en Gales, en señal de los profundos recortes de empleos que se producirán a medida que la demanda de aviones se desplome ante la pandemia de coronavirus.

Justo un día después de que el director ejecutivo, Guillaume Faury, advirtiera al personal en una carta interna que la supervivencia del grupo podría estar en juego debido a la crisis de la aviación mundial, el fabricante de aviones europeo acordó con los sindicatos poner a 3.200 de los 6.000 empleados de producción en el sitio de Broughton en licencia por al menos tres semanas.

Airbus aprovechará un esquema del gobierno que paga el 80% de los salarios y aumenta los salarios a entre el 85% y el 90%.

Sin embargo, el esquema solo dura hasta junio y se especula que si no se extiende, esos trabajos podrían ser eliminados permanentemente.

Controlador aéreo en Argentina cancela vuelos dentro y fuera del país hasta septiembre

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Argentina emitió una resolución para Aerolíneas Argentinas -y para el resto de las compañías aéreas del país-, para determinar que no habrá vuelos comerciales dentro del país y hacia el exterior hasta septiembre de este año.

La decisión se produjo para evitar que las empresas reiniciaran la venta de pasajes y prometieran viajes entre provincias del país, que no iban a poder cumplir en medio de la crisis que se vive por el coronavirus.

El dictamen establece que "las líneas aéreas que operan servicios de transporte aéreo de pasajeros desde, hacia o dentro del territorio nacional podrán reprogramar sus operaciones regulares o solicitar autorizaciones para operaciones no regulares a partir del 1° de septiembre de 2020".

A su vez, abre la posibilidad de que ese plazo se amplíe de acuerdo a cómo se vayan dando las circunstancias, además de mantener la operación especial que actualmente funciona con vuelos autorizados por el gobierno. Es ampliamente conocido que el sistema aéreo paralizado podría generar la masiva quiebra de las empresas que lo operan, excepcionalmente Aerolíneas Argentinas y Austral no correrían ese riesgo porque son estatales.

Air France-KLM recibirá hasta US$ 12 mil millones en ayuda estatal para hacer frente al Covid-19

Air France-KLM recibirá hasta 11 mil millones de euros (US$ 12 mil millones) en ayuda financiera del gobierno francés y holandés, mientras que la pandemia de coronavirus empuja a muchas aerolíneas más cerca de la bancarrota.

El gobierno holandés dijo que proporcionaría entre 2.000 millones y 4.000 millones de euros en ayuda estatal a KLM, mientras que el gabinete francés anunció un paquete de apoyo de 7.000 millones de euros para Air France.

El acuerdo, que aún no ha sido aprobado por las autoridades de competencia, incluye condiciones a cambio del folleto. KLM no podrá pagar dividendos ni otorgar bonos durante el tiempo que reciba el apoyo estatal y los trabajadores tendrán que reducir los salarios, según un comunicado.

La aerolínea también tendrá que adoptar un enfoque más ecológico, por ejemplo, reduciendo el número de vuelos nocturnos.

Norwegian Air advierte que la flota probablemente permanecerá en tierra durante un año

Norwegian Air Shuttle advirtió que es probable que tanto sus aviones de corto como de largo alcance permanezcan en tierra durante los próximos 12 meses y que no se producirá una recuperación completa hasta 2022, dejando al descubierto la magnitud de la crisis que enfrenta la industria de las aerolíneas.

Como parte de un plan para un canje masivo de US$ 1.200 millones de deuda por capital para tratar de asegurar la supervivencia de la aerolínea de bajo costo, Norwegian dijo que su caso base era que su flota permanecería totalmente castigada hasta abril de 2021, aparte del siete aviones que actualmente vuelan en Noruega.

Entonces comenzaría un aumento gradual de sus operaciones europeas de corto y largo recorrido en Estados Unidos.

Airbus está "sangrando efectivo", dice el director ejecutivo

El presidente ejecutivo de Airbus, Guillaume Faury, dijo a sus empleados en una carta que la compañía estaba rápidamente "sangrando efectivo", lo que amenaza su existencia.

El fabricante de aviones dijo el 8 de abril que reduciría la producción en un tercio, pero Faury le dijo a la fuerza laboral de 133.000 que los recortes de producción no eran el peor de los casos para la compañía. Airbus ha perdido un tercio de su negocio en cuestión de semanas, ya que la pandemia de coronavirus ha afectado los ingresos de las aerolíneas y las ha hecho reacias a aceptar nuevos aviones.

"Estamos sangrando efectivo a una velocidad sin precedentes, lo que puede amenazar la existencia de nuestra empresa", escribió Faury. "Ahora debemos actuar con urgencia para reducir nuestro retiro de efectivo, restablecer nuestro equilibrio financiero y, en última instancia, recuperar el control de nuestro destino".

Viernes 24.04

Las compañías de low cost en Argentina recibieron la noticia de que Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000) solicitó el cierre de la terminal de El Palomar para vuelos comerciales y el traslado de las operaciones de Flybondi y JetSmart al Aeropuerto de Ezeiza.

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), que recibió el pedido a través de una carta, evaluará en unas horas, en una reunión de directorio, si el pedido es aprobado o no.

En su misiva al organismo, la compañía de Eduardo Eurnekian argumentó su pedido de cierre de la terminal de El Palomar, que comenzó a operar en enero de 2018 con los primeros vuelos de Flybondi, en cuatro puntos principales.

La nota habla de "cierre definitivo" y "uso militar exclusivo" de la terminal. Fuentes de AA2000 explican que ese es el pedido que deben realizar para que, luego, la Orsna evalúe el cierre temporal.

La decisión parte, además, porque segúin AA2000, los dos operadores "son morosos". Flybondi le adeuda 22,5 millones de pesos argentinos y US$ 291.000; en tanto que JetSmart le debe 2 millones de pesos argentinos y US$ 163.000.

Air New Zealand dice adiós

Otro golpe que recibió la nación trasandina fue la despedida de la Air New Zealand, que tenía cinco años operando en el país y decidió cerrar definitivamente sus operaciones.

El 18 de marzo pasado, la firma había suspendido los vuelos entre Auckland y Ezeiza hasta el 30 de junio, cuando comenzaban a cerrarse las fronteras y el virus ya se estaba expandiendop or todo el mundo. Sin embargo, lo que comenzó como una medida temporal se convirtió ahora en definitiva. La oficina local estará activa hasta el 30 de junio para dejar todos los temas pendientes en orden, antes de su salida.

Mascarillas obligatorias a bordo

En tanto, desde este viernes, United Airlines está solicitando que todo su personal a bordo utilice mascarillas o protectores faciales durante los vuelos, de forma obligatoria.

El sindicato de la aerolínea aplaudió la medida, pero solicitó que también se aplique a los pasajeros.

La aerolínea dijo que proporcionará a los asistentes de vuelo máscaras quirúrgicas, pero también se les permite usar sus propias máscaras de tela.

Martes 21.04

Este martes, la segunda aerolínea más grande de Australia, Virgin Australia, inició un proceso administrativo tras no lograr asegurar un rescate de 1.400 millones de dólares australianos (US$ 886 millones) por parte del gobierno, convirtiéndose en la víctima empresarial de más alto perfil de la crisis de coronavirus.

Tal y como había adelantado este lunes, cuando se declaró al borde del colapso, la compañía confirmó que designó a Deloitte para buscar inversionistas para recapitalizar el grupo cargado de deuda, que es el principal competidor de Qantas Airways en Australia con un poco más del 30% de participación en el mercado.

"Hemos comenzado un proceso de búsqueda de interés de las partes para participar en la recapitalización del negocio y su futuro, y hasta ahora ha habido varias expresiones de interés", dijo Vaughan Strawbridge, administrador de Deloitte. Agregó que el objetivo era "refinanciar el negocio y sacarlo de la administración lo antes posible".

Virgin dijo que continuaría operando vuelos programados y retendría la gestión existente dirigida por Paul Scurrah, director ejecutivo, durante la reestructuración.

El colapso de Virgin es la mayor sacudida en la aviación australiana desde que Ansett Australia se quebró en 2001, dejando a Qantas con casi el monopolio.

Paul Scurrah, director ejecutivo de Virgin Australia, conversó este martes con los 16.000 trabajadores, a quienes les hizo el anuncio sobre su futuro.

Sobre la situación se pronunció la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, su sigla en inglés) en su rueda de prensa semanal, lamentando el desenlace de la firma.

"La situacion de la aerolinea era muy frágil. Necesitan efectivo, urgente. Lo de Virgin Australia es el ejemplo perfecto de las advertencias y solicitudes que hemos hecho a los gobiernos para que ayuden a las aerolíneas y necesitamos que se haga pronto", dijo Alexandre de Juniac, director general y CEO de IATA.

"Es desafortunado, pero es lo que esperamos que pase en muchos mercados. Recordarán que hemos advertido que muchas aerolineas están quemando efectivo. Los costos, aún teniendo los aviones en tierra, son inmensos. Habíamos adelantado que eran alrededor de US$ 60 mil millones los que se estaban gastando por parte de las aerolíneas para sobrevivir. Ya en enero sabiamos que tenian al menos dos meses, pero a ese ritmo de gasto, el efectivo se acaba. Es lo que estamos viendo en Australia", agregó Brian Pierce, economista jefe de la asociación.

Lunes 20.04

Pérdidas de United

Situación difícil también está atravesando United Airlines, a pesar de haber recibido la semana pasada alivio financiero de parte del gobierno de Estados Unidos.

Este lunes entregó sus resultados financieros para el primer trimestre que dieron cuenta de una pérdida (antes de impuestos) de US$ 2.100 millones. De esta forma, los ingresos de la firma cayeron un 17% frente al mismo período del año anterior a US$ 8 mil millones.

Sobre una base ajustada, United dijo que tuvo una pérdida de aproximadamente US$ 1 mil millones entre enero y marzo, eliminando los cargos especiales.

Ya el domingo la compañía con sede en Chicago había anunciado que vendió y arrendó 22 aviones con el fin de poder ahorrar dinero para enfrentar la pandemia. La empresa, además, dijo que ha solicitado hasta US$ 4.500 millones en préstamos gubernamentales, aproximadamente US$ 5 mil millones en subsidios de nómina federales y préstamos que también espera recibir para superar la crisis.

Las acciones de la aerolínea caen 3% la mañana de este lunes 20 de abril.

La situación de la mayor firma de Japón

En la misma línea de United Airlines está ANA Holdings, la aerolínea más grande de Japón, que este lunes advirtió que espera una pérdida neta del cuarto trimestre de US$ 550 millones.

En detalle, la empresa espera una ganancia neta de 27 mil millones de yuanes (US$ 250 millones) muy por debajo de la proyección anterior de ganancias por 94 mil millones de yuanes para el año fiscal que terminó en marzo. Eso pondría su pérdida trimestral en 59.400 millones de yuanes para los últimos tres meses del año fiscal.

La advertencia de ANA se produjo en medio de la solicitud, este lunes, de una línea de crédito de 100 mil millones de yuanes a los bancos, según personas cercanas a la compañía.

Como parte de las medidas económicas de emergencia, el gobierno japonés ha dicho que apoyaría a la industria al permitir retrasos en el pago del uso del aeropuerto y otras tarifas, así como dar a los transportistas acceso a préstamos de gestión de crisis por parte del Banco de Desarrollo de Japón respaldado por el estado.