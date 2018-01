Justicia de EEUU investiga a Apple por hacer más lentos iPhones antiguos

Multinacionales

Indagaciones buscan determinar si la empresa no entregó suficiente información a los accionistas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Comisión de Comercio y Valores (SEC) está investigando si Apple violó las leyes al lanzar actualizaciones de software que desaceleraron los modelos más antiguos de iPhone, según personas familiarizadas con el tema.

Si bien la desaceleración ha frustrado a los consumidores, los investigadores están preocupados de que la empresa pueda haber confundido a los inversionistas sobre el rendimiento de los teléfonos más antiguos.

Las acciones de Apple cayeron alrededor de un 1% y han estado bajo presión por ventas de iPhone X más débiles de lo esperado, según su informe de ganancias del jueves pasado.

Hace varias semanas, Apple dijo que una actualización de software lanzada a principios de 2017 desaceleró el rendimiento de los modelos más antiguos de iPhones como una forma de evitar que los teléfonos se apaguen al azar.

Cuando lanzó la actualización, la compañía no había dicho que el software ralentizaría los dispositivos. En diciembre, Apple se disculpó por no comunicar claramente esta información y se comprometió a lanzar otra actualización para mitigar la preocupación.

Las ralentizaciones ocurren cuando la batería de un iPhone antiguo se gasta hasta un punto no especificado y puede corregirse si un usuario reemplaza la batería. Como parte de su disculpa pública, Apple redujo los precios de los reemplazos de baterías en sus tiendas a US$ 29, un descuento de US$ 50.