Kodak se juega su última y desesperada carta en apuesta por criptomoneda

Kodak quiere demostrar que aprendió su lección. La otrora gigante de la fotografía se quedó abajo de la revolución de las cámaras digitales y ahora no quiere que le pase lo mismo. La empresa anunció esta semana que lanzará KodakCoin, “una criptomoneda para empoderar a los fotógrafos y agencias a tener un mayor control en la gestión de derechos de imagen”, y sus acciones se fueron a las nubes.

El martes, tras el anuncio, los papeles de Eastman Kodak se dispararon 119,35%, y ayer cerraron con un avance de 57,35%. En dos días, las acciones se más que triplicaron de US$ 3,1 a US$ 10,7, y la compañía aumentó su valor de mercado de US$ 131,97 millones a US$ 455,51 millones.

Para poner en marcha la criptomoneda, Kodak y su socio en el negocio -Wenn Digital, que provee de fotos a sitios web y medios- realizarán una oferta inicial de moneda o ICO (su sigla en inglés) de KodakCoin desde el 31 de enero en EEUU, Canadá, el Reino Unido y otros países seleccionados.

Quiebra y regreso

La empresa, fundada hace 130 años, llegó a ser un gigante corporativo de Estados Unidos en la era de las películas de celuloide. Su “momento Kodak” comenzó a apagarse a fines de los ‘90, cuando empezó a tener problemas financieros por la caída en las ventas de las películas fotográficas y por su lentitud en hacer la transición hacia la fotografía digital, lo que le significó perder terreno frente a sus competidores japoneses.

Tras liderar la industria fotográfica en 1999, hacia 2010 Kodak tenía sólo un 7% de participación en el mercado de las cámaras digitales, ocupando el séptimo puesto detrás de rivales como Canon, Sony y Nikon, según datos de la firma IDC.

En 2012 se declaró en quiebra, de la que emergió en 2013, vendiendo la mayoría de sus patentes a compañías como Apple y Microsoft. Como parte de su estrategia de reestructuración, la compañía se enfocó en la fotografía e impresión digital, pero su negocio principal también se está viniendo abajo. En la entrega de sus últimos resultados, en noviembre, la empresa se vio obligada a enfocarse nuevamente en el desapalancamiento y el recorte de empleos.

Kodak esperaba generar hasta US$ 10 millones en efectivo al cierre de 2017, pero redujo sus expectativas a un gasto de entre US $60 millones y US $70 millones. Pese a que los gastos operacionales se han reducido a la mitad desde 2013, los ingresos han seguido cayendo.

Nueva apuesta

En este escenario adverso, la empresa quiso tomar la delantera en un campo que le compete directamente: la fotografía profesional. La forma libre y gratuita con que las imágenes circulan por Internet ha perjudicado al negocio de los fotógrafos profesionales, ya que no les permite controlar sus derechos de imagen. Asimismo, muchas de las fuentes tradicionales de sus ingresos, como los pagos por fotografías de archivo, han caído desde los ‘90.

Kodak y Wenn Digital planean crear un registro digital encriptado de derechos de propiedad para los fotógrafos, usando blockchain, la tecnología que sustenta a las criptomonedas como el bitcoin.

Esto permitiría crear vínculos más estrechos entre las imágenes y sus creadores. También crearán una criptomoneda, llamada KodakCoin, que podrá ser usada para pagarle a los fotógrafos cuando se use una de sus imágenes.

“Para muchos en la industria tecnológica, ‘blockchain’ y ‘criptomonedas’ son palabras de moda, pero para los fotógrafos que han luchado por mucho tiempo para recuperar el control de su trabajo y cómo se usa, estas palabras de modas son la clave para resolver lo que se sentía como un problema irresoluble”, dijo Jeff Clarke, el director ejecutivo de Kodak.

¿Palo al gato?

Pero la apuesta es arriesgada. En medio del furor por las bitcoins, varias empresas han creado sus propias monedas digitales y han sido recompensadas con saltos en la bolsa. Los mejores ejemplos son: Inpixon, una empresa de ropa femenina cuya cotización subió 40%, y Long Island Iced Tea, que vio duplicar sus papeles.

Pero la pregunta que se hacen los analistas es cuánto durará el fervor por las criptomonedas y si la apuesta de Kodak se desplomará de la mano de su nueva divisa.