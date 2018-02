La empresa estadounidense Comcast hace una oferta por la británica Sky y competirá con Murdoch

Multinacionales

La oferta de 12,50 libras por acción, es un 16% más que la del empresario estadounidense.

El gigante estadounidense de televisión por cable Comcast ha hecho una oferta por la británica Sky, valorada en unos 22.100 millones de libras (unos US$ 33.000 millones), en desafío a la actual propuesta de 21st Century Fox de Rupert Murdoch.

En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, Comcast Corporation, propietaria de CNBC y Universal Pictures, señala que ha presentado una oferta de 12,50 libras por acción, un 16% más que la del empresario estadounidense.

La empresa confía en recibir el visto bueno de las autoridades reguladoras británicas y se muestra comprometida con la imparcialidad informativa en el Reino Unido.

Según el comunicado, el gigante de Filadelfia subraya que se presenta una "oportunidad estratégica" para adquirir un negocio líder en contenido y distribución en el Reino Unido y Europa. Agrega que tiene intención de mantener una fuerte presencia en el Reino Unido con una continua inversión en industrias creativas del país y el apoyo a un alto nivel de difusión.

El negocio combinado dispondrá los recursos y la capacidad en cuanto a contenido, tecnología y servicios para competir y crecer en un mercado de rápido cambio, agrega el comunicado.

El presidente y consejero delegado de Comcast, Brian Roberts, señaló que Sky es "una compañía sobresaliente" y resaltó que ésta puede ser "muy valiosa para nosotros mientras buscamos expandir nuestra presencia a nivel internacional".

"La superior propuesta en efectivo valora cada acción de Sky en 12,50 libras, una prima significativa al precio actualmente recomendado por 21st Century Fox", añadió el directivo.

"Nos gustaría ser propietarios de todo Sky y veremos si adquirimos más del 50% de las acciones de Sky. Tenemos confianza de que podremos recibir la aprobación reguladora necesaria", indicó.

"El Reino Unido -dijo- es y seguirá siendo un gran lugar para hacer negocios. Nosotros ya tenemos una fuerte presencia en Londres y Comcast tiene intención de usar Sky como plataforma para nuestro crecimiento en Europa".

La firma del magnate Rupert Murdoch anunció hace más de un año el acuerdo para tomar el control de Sky, de la que ya posee el 39,1 % de sus acciones, un paso que ha provocado polémica en el Reino Unido, donde grupos de presión han alertado de que la operación amenaza la "pluralidad" en los medios británicos.

El mes pasado, el organismo supervisor de la competencia señaló, en un análisis provisional, que la propuesta adquisición de Sky por parte de 21st Century Fox no es de interés público pues el grupo combinado tendría demasiado control informativo en el Reino Unido.

La Autoridad de la Competencia y los Mercados (CMA, por sus siglas en inglés) británica indicó que si el plan de la compañía estadounidense de asumir el total control de Sky siguiera adelante, "operaría posiblemente en contra del interés del público".

La operación de 21st Century Fox para hacerse con el 100% de las acciones de la cadena británica está valorada en 11.700 millones de libras (SU$ 16.428 millones).

Si bien la CMA puntualizó que no hay una falta de compromiso de la empresa de EE.UU. por cumplir con los niveles adecuados de difusión informativa en el Reino Unido, hay preocupación sobre el impacto que la adquisición tendría en la pluralidad en los medios de comunicación del país, en detrimento del interés público.

El empresario estadounidense de origen australiano ya controla en el Reino Unido, a través del grupo News Corp, los diarios "The Times", "The Sunday Times", "The Sun" y la emisora de radio "TalkSport".

Al añadir el grupo Sky, Murdoch sería propietario de canales de televisión de pago en el Reino Unido, Alemania e Italia.