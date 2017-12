La enigmática visita de Elon Musk a Chile

Elon Musk revolucionó las redes sociales en Chile. El famoso empresario fundador de Tesla arribó al país de manera sorpresiva, generando intriga y una serie de especulaciones.

¿A qué vino? Inicialmente se pensó que era por negocios. La idea no era del todo descabellada.

Tesla es el mayor fabricante de autos eléctricos del mundo, los cuales necesitan de las baterías de ion litio para moverse. Chile, por su parte, es una de las potencias mundiales de litio, con las segundas reservas más importantes del planeta.

Ambos mundos representan la combinación perfecta entre oferta y demanda.

Y aunque no está del todo descartado que haya venido a Chile a hacer negocios, lo cierto es que su arribo tiene más que ver con la aventura.

En las últimas horas trascendió que el empresario quería ir a visitar la Antártida. De hecho, Diario Financiero confirmó que tenía una reserva en la aerolínea DAP de Punta Arenas.

Sin embargo, las malas condiciones climáticas en el continente blanco frustraron el viaje del empresario.

Musk llegó a Chile el miércoles en la noche y estuvo en el restaurante Tiramisú de Isidora Goyenechea. Estaba acompañado de otras tres personas (ver fotografía).

El dueño de la empresa aéreoespacial SpaceX y co fundador de PayPal arribó en su avión privado, que no es cualquier avión privado.

Musk, cuya fortuna se estima en US$ 20.000 millones, tiene un Gulstream G650 ER en el aeropuerto de Santiago y se le considera el mejor jet privado que el dinero puede comprar.

Este modelito cuesta US$ 70 millones y su principal característica, a parte del lujo, es que puede volar 13.890 kilómetros sin escalas.

El jet fue estacionado en las dependencias de Aviasur, en donde fue visto por varias personas que comprobaron que era de propiedad de Musk por el número de su matrícula.

Uno de los primeros en comentar el arribo del empresario fue José Piñera, el creador de las AFP y hermano del presidente electo, quien en su cuenta de Twitter (en inglés) le dio la bienvenida al insigne personaje. "Bienvenido @elonmusk a Chile, la Arabia Saudita del litio, un potencial 'país solar' y líder de la libertad económica mundial. Tengo ganas de viajar SCL-LAX en 30 minutos en SpaceX".

Welcome @elonmusk to Chile, the Saudi Arabia of lithium, a potential “solar country” and a leader of world economic freedom. Looking forward to travel SCL-LAX in 30 minutes in SpaceX. https://t.co/revwjfwWVw