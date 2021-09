La ex estrella de Silicon Valley y fundadora de Theranos enfrenta juicio, su defensa apunta a que "el fracaso no es un crimen"

Multinacionales

Elizabeth Holmes tiene que responder a diez cargos por fraude tecnológico y dos más por conspiración para cometerlo.

"Elizabeth Holmes no pudo consolidar su start-up biotecnológica de análisis de sangre, Theranos. Fue un negocio inviable, sí, pero eso no significa que fuera un delito". Esta es la línea argumental de los abogados de Holmes que este miércoles han presentado a un juzgado federal californiano en el inicio de uno de los juicios más mediáticos de los próximos meses y en el que se cuestionará el estado mental de su fundadora.

"Elizabeth Holmes no iba a trabajar cada día con la intención de mentir, engañar y robar", señaló al jurado uno de los abogados de Holmes, Lance Wade. "Pero el gobierno quiere hacerles creer que no solo su compañía, sino toda su vida, es un fraude", dijo.

Holmes, de 37 años, "trabajó hasta desfallecer durante 15 años tratando de conseguir que las analíticas de laboratorio fueran más baratas y accesibles. Ella se encomendó a esta tarea en cuerpo y alma", ha señalado Wade. "Y al final, Theranos fracasó. Y la señora Holmes se fue sin nada. Pero el fracaso no es un crimen. Hacer todo lo posible y quedarse corto no es un crimen", enfatizó su defensa.

El juicio -iniciado ayer- en un tribunal federal de Estados Unidos en San José, California, promete ser una de las pruebas más destacadas de presuntas irregularidades cometidas en Silicon Valley, que está experimentando un renovado auge en el financiamiento de nuevas empresas.

El fiscal federal adjunto, Robert Leach acusó a Holmes de haber engañado intencionalmente a los inversores y clientes para enriquecerse. "Este es un claro caso de fraude, en el que no dejó de mentir y engañar intencionadamente para obtener grandes sumas de dinero".

Los fiscales intentaron vincular las batallas comerciales de Theranos con el comportamiento de Holmes, alegando que la compañía estuvo al borde de la ruina financiera al menos dos veces ante la falta de capital adicional. "Y sin tiempo y sin dinero, Elizabeth Holmes decidió mentir", asegura Leach.

Imputada por doce cargos: fraude y conspiración

Holmes hace frente a diez cargos por fraude tecnológico y dos más por conspiración para cometerlo, acusaciones por las que se declaró no culpable. Si es declarada culpable, afronta una sentencia máxima de hasta 20 años de prisión.

Holmes llegó a la sala del tribunal de San José vestida con un traje de falda gris y una camisa de color claro con cuello alto negro, su imagen icónica en su máximo apogeo, cuando era una celebridad en Estados Unidos.

Theranos, que fue fundada por Holmes en 2003 y con sede en Palo Alto, aparentaba ser una empresa emergente exitosa que había descubierto nuevas formas de realizar docenas de pruebas médicas utilizando pequeñas cantidades de sangre. En 2014, los inversores valoraron Theranos en US$ 9.000 millones.

Pero los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos acusaron en 2018 a Holmes y Ramesh Balwani, ex presidente de Theranos -ex pareja sentimental de Holmes y a quien ella acusa a su vez de abuso-, alegando que promovieron la tecnología de la compañía pese a que aún no había probado su fiabilidad y eficacia.

"Lo más imporante es que la fiscal demuestre que sabía que estas pruebas no estaban funcionando", sostiene Cheryl Bader, profesora asociada de derecho en la Universidad de Fordham y ex fiscal federal.

Los fiscales también alegan que Holmes y Balwani falsearon la situación financiera de Theranos ante los inversionistas, alegando que la compañía obtendría mil millones de dólares en ingresos en 2015 pese que solo había conseguido unas modestas ventas en ese momento.

Los abogados de Holmes han intentado desestimar el caso, argumentando que la acusación era demasiado vaga, pero el juez Edward J. Davila negó sus mociones en octubre del año pasado. En marzo de 2020, Davila ordenó que los dos acusados enfrenten juicios separados. Los abogados de Holmes argumentan que Balwani, quien también es su exnovio, abusó de ella, lo que ha afectado a su juicio. Balwani, en tanto, ha negado estas afirmaciones.

Los fiscales han presentado una lista de posibles testigos que incluye a Henry Kissinger, un ex miembro de la junta; el abogado David Boies, el anterior asesor externo de la empresa; y el magnate de los medios Rupert Murdoch, que fue inversionista en Theranos.

Los abogados de Holmes, por su parte, podrían pedir el testimonio de John Carreyrou, el exreportero del Wall Street Journal cuya investigación sobre Theranos ayudó a precipitar la caída de la empresa. No está claro si la propia Holmes testificará en el juicio, que se espera que dure varios meses.