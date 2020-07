La venta del "iPhone económico" impulsa los ingresos de Apple

Multinacionales

La compañía anunció también el reparto de un dividendo de US$ 0,87 por título y un split (desdoblamiento) de la acción de 4 por 1.

La crisis del coronavirus está pasando por alto el negocio de Apple. La mayor tecnológica del mundo reportó unos ingresos de US$ 59.700 millones entre abril y junio, equivalente al tercer trimestre de su ejercicio fiscal.

Las utilidades también han superado las previsiones al alcanzar los US$ 11.250 millones, un 12% más. La compañía estadounidense ha logrado seguir impulsando incluso las ventas del iPhone en un escenario de consumo congelado en todo el mundo. El teléfono estrella de Apple ha elevado cerca de un 2% sus ingresos, hasta US$ 26.418 millones. La cifra queda muy por encima de las expectativas de los analistas, que esperaban una facturación de US$ 22.370 millones.

La compañía ha logrado impulsar en el negocio en todas las categorías de productos, incluyendo el iPad, cuyos ingresos se han elevado un 31%, hasta cerca de US$ 6.600 millones. Apple ha destacado que el 60% de las ventas proceden ya de los mercados internacionales. La tecnológica ha logrado crecer en todos los grandes mercados, incluido China.

El CEO de Apple, Tim Cook, destacó además el "fuerte" lanzamiento del nuevo iPhone de 399 dólares lanzado en abril, a pesar del retroceso económico derivado del coronavirus. Las acciones de Apple se han recuperado un 31% desde enero. El fabricante del iPhone ha recuperado la primera posición entre las empresas más valiosas de Wall Street y su capitalización asciende a US$ 1,7 billones. Las acciones de Apple suben más de un 5% en el cierre prolongado de la Bolsa de Estados Unidos, hasta superar por primera vez los US$ 400.