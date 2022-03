Las grandes tecnológicas comienzan a restringir las plataformas de medios estatales rusas

YouTube, Facebook, Instagram y TikTok están restringiendo los canales de medios rusos de propiedad estatal antes de una probable prohibición de la Unión Europea, con el objetivo de reducir la propaganda durante la invasión rusa de Ucrania.

La UE anunció una prohibición el domingo, que se espera que los países aprueben este martes después de una propuesta formal. Mientras tanto, la matriz de YouTube, Alphabet; el propietario de Facebook, Meta Platforms; y el dueño de TikTok, Bytedance, ya han restringido el acceso a las cuentas administradas por Sputnik y Russia Today en la UE.

"Hemos recibido solicitudes de varios gobiernos y de la UE para tomar medidas adicionales en relación con los medios controlados por el Estado ruso", escribió Nick Clegg, presidente de asuntos globales de Meta, en un tuit. "Dada la naturaleza excepcional de la situación actual, restringiremos el acceso a RT y Sputnik en toda la UE en este momento. Continuaremos trabajando de cerca con los gobiernos en este tema".

