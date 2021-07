LIVE Aniversario DFMAS | Por qué no es un fracaso no ser un ´unicornio´, hablan startups y grandes empresas

Multinacionales

Representantes de Fintual, CMPC, Betterfly y Copec abrieron el ciclo de eventos para celebrar el primer aniversario de la mayor apuesta editorial del Grupo DF en el último tiempo.

La mañana de este lunes partieron las actividades de la semana aniversario de DFMAS, donde conversamos con cuatro representantes del mundo del emprendimiento y la innovación en Chile. Dos de ellos, gerentes de empresas tradicionales del país que están abriéndose paso en este mundo y dos ejecutivos de startups que han ido creciendo y han dado un salto importante en el último tiempo.

En el encuentro Punto de Partida estuvo presente Catalina Ramírez, gerenta general de Fintual Chile, la administradora de fondos que comenzó en 2016 y que ya administra cerca de US$ 650 millones y más de 60 mil clientes tanto en Chile como en México. Quien comentó "desde que nosotros lanzamos los puntos Fintual Chile, en marzo de 2018, hemos tenido un crecimiento exponencial. En promedio estamos creciendo un 15% mensual en activos bajo administración".

En la misma sintonía, Leonardo Lima, chief country officer de Betterfly Brasil, la plataforma online de beneficios para trabajadores de empresas que recompensa sus hábitos saludables con un seguro de vida, contó acerca de sus próximos pasos, y destacó la alianza que por estos días promociona junto a Caja Los Andes.

Por su parte, Bernardita Araya, gerenta de CMPC Ventures, filial de la firma del grupo Matte que busca potenciar emprendimientos con desarrollos innovadores a partir de materiales dereivados de los bosques, dijo en el encuentro que la iniciativa que impulsan desde la empresa "es un vehículo muy flexible que nos permite entrar en el ecosistema de la innovación de la mano de las startups, pero también conectándolas con el ecosistema de CMPC".

Mientras que, Leonardo Ljubetic, gerente corporativo de Desarrollo y Gestión de Copec profundizó sobre el rol que juega Wind, el proyecto la firma lanzó en 2019 en la filial de combustibles del grupo Angelini. "Nosotros decidimos formar esta plataforma, que básicamente tiene dos componentes importantes, uno que es nuestro Corporate Venture Capital, que está localizado en San Francisco, pero también armamos un área muy cerca de nosotros, acá en Santiago, en Chile, que es Wind Garage y que tiene el propósito justamente de construir nuevos negocios a partir de la innovación".

¿Ser o no ser unicornio?

A raíz de la reciente transformación de la empresa chilena NotCo en unicornio y el similar proceso vivido por Cornershop un mes atrás, surgió el debate entre los entrevistados respecto a la importancia que tiene en las startups el ser valoradas en más de mil millones de dólares. "El no ser un unicornio no es un fracaso. Al contrario: una compañía que tiene una tecnología interesante, que impacta de manera positiva en la vida de las personas, la economía y la sustentabilidad no tiene por qué ser un unicornio para ser exitosa", planteó Araya, gerenta de CMPC Ventures.

Lima de Betterfly Brasil coincide que "ser unicornio no puede ser una meta y en caso de Betterfly no lo es. Nuestra meta es cómo llevamos protección a más gente, cómo aumentamos nuestro impacto, la huella que podemos generar en los usuarios y también en la comunidad en la que estamos insertos".

Ramírez de Fintual Chile coincidió con ese punto y, añadió que en su caso, la meta es "democratizar las inversiones en Latinoamérica. Esa es nuestra misión y eso implica llegar con nuestro producto a muchas personas", mientras que Ljubetic de Copec cerró diciendo que "una valorización en el caso de una startup, efectivamente es una medición de expectativas futuras que hacen los inversionistas y eso la verdad que está relativamente lejos de la mirada que tenemos quienes estamos en el mundo corporativo".