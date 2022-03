Los accionistas de Toshiba rechazan el plan de la gerencia para dividir la compañía

Multinacionales

La propuesta de reabrir las conversaciones con las empresas de capital privado también fue rechazada.

Los accionistas de Toshiba recahzaron el plan de la dirección que buscaba dividir el conglomerado industrial en dos, dando una nueva derrota a una empresa que ha estado en desacuerdo con los inversionistas durante cuatro años.

La votación reveló una fuerte división entre los accionistas y disminuyó la posibilidad de un cambio rápido para uno de los nombres industriales más famosos de Japón. La votación desencadenó una fuerte venta masiva de acciones de Toshiba, que cayeron hasta un 5%.

La votación concluyó una junta general extraordinaria celebrada con la esperanza de poner fin a un período de confusión que obligó a la renuncia de dos directores ejecutivos y planteó la posibilidad de que la compañía se hiciera privada en lo que habría sido la compra más grande de la historia de Japón.

Los accionistas se opusieron enérgicamente a un plan propuesto el año pasado por los banqueros de UBS para dividir la compañía en tres, y luego se abandonó, y la división bidireccional se presentó como la mejor alternativa y la más rentable.

Pero en otro giro de la saga, los accionistas también utilizaron el EGM para rechazar una propuesta del segundo mayor accionista de Toshiba, el fondo de Singapur 3D Investment Partners, que habría obligado a la empresa a reabrir las conversaciones con firmas de capital privado y otros inversores para un posible trato privado.

Varios de los mayores inversionistas de Toshiba, que incluyen el fondo de Singapur Effissimo, el fondo estadounidense Farallon Capital y una variedad de fondos de cobertura más pequeños, han estado presionando por un acuerdo de privatización. Han argumentado que en una revisión estratégica anterior, la empresa no exploró adecuadamente esa posibilidad.

El rechazo de las propuestas de Toshiba y 3D parece crear un punto muerto, pero algunos accionistas dijeron que el resultado podría ser positivo. La falta de un mandato claro de acción por parte de los accionistas podría dar a Taro Shimada, el nuevo director ejecutivo designado a principios de este mes, la libertad de imponer sus propias ideas potencialmente radicales para un cambio importante, según los inversionistas.

Shimada no expresó su opinión sobre las propuestas durante la EGM y dijo que no era "apropiado expresar mis pensamientos personales hoy". Los inversores le han dicho al Financial Times que en privado ha indicado su apoyo a una opción de privatización, que podría seguir siendo una posibilidad incluso con la derrota de la votación formal.

Al anunciar el resultado de la votación, Shimada solo dijo que la compañía "considerará varias opciones para mejorar nuestro valor corporativo".

Satoshi Tsunakawa, el anterior director ejecutivo de Toshiba que ahora se desempeña como presidente de la junta, se ha opuesto a la opción de compra diciendo que podría resultar en que la compañía pierda pedidos públicos y advirtió que Toshiba se vería obligada a vender segmentos sensibles en sus divisiones de defensa y nuclear.

En la reunión del jueves, dijo a los inversionistas que una privatización significaría que los fondos extranjeros comprarían la empresa. "Hicimos la propuesta porque queríamos llevar a cabo la división por nuestra cuenta", dijo.