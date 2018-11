Los jeans Levi's buscan abrirse a bolsa y recaudar US$ 800 millones

Multinacionales

La compañía con sede en San Francisco está trabajando con Goldman Sachs Group Inc. y JPMorgan Chase & Co. para salir a bolsa en el primer trimestre de 2019.

Levi Strauss & Co., el fabricante estadounidense de jeans busca recaudar entre US$ 600 millones y US$ 800 millones en una oferta pública inicial, informó CNBC, citando a personas con conocimiento del tema.

Los representantes de Levi Strauss, Goldman Sachs y JPMorgan declinaron hacer comentarios.

Los jeans de Levi's nacieron en San Francisco en la década de 1870, después del peak de la fiebre del oro de California. La compañía, que también es propietaria de la marca Dockers, llevó las mezclilla a las masas en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Hoy en día, la compañía, que está estrechamente controlada por los descendientes de la familia de Levi Strauss, vende su ropa en todo el mundo y reportó ventas en 2017 de US$ 4.900 millones.