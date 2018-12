Lyft se registra para abrirse a bolsa en EEUU y le saca ventaja a Uber

Multinacionales

La compañía espera concretar su listamiento en marzo o abril de 2019 y podría alcanzar una valorización de hasta US$ 30 mil millones.

En la carrera por abrirse a bolsa, Lyft está tomado la delantera entre las compañías de aplicaciones para compartir transporte. Anticipándose a su rival Uber, la firma registró una solicitud confidencial de Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones.

Lyft, con sede en San Francisco, presentó la documentación para la etapa inicial de su OPI, según un comunicado emitido este jueves. Aún no se ha determinado cuántas acciones se venderán ni el rango de precios.

Las compañías de transporte de pasajeros han atraído miles de millones de dólares en capital de riesgo, y en 2019 se verá si aquellas que siguen perdiendo dinero pueden soportar el creciente escrutinio de los inversionistas.

Uber apunta a una OPI en la primera mitad del año, según han dicho personas familiarizadas con el tema, mientras que, Yandex.Taxi, el mayor servicio de transporte de Rusia y también propiedad de Uber, espera comenzar a cotizar en algún momento de 2019.

Lyft está trabajando con JPMorgan Chase, Credit Suisse Group y Jefferies Financial Group para concretar su debut bursátil, dijeron personas familiarizadas con el tema en octubre. Esos bancos han estimado que las valuaciones para la compañía van desde US$ 18 mil millones a US$ 30 mil millones.

Según el comunicado, la OPI se lanzará después de que la Comisión de Valores y Mercados de EEUU (SEC, su sigla en inglés) revise la presentación.

Lyft, que perdió US$ 254 millones en el tercer trimestre del año pasado, estaría pensando en listarse en marzo o abril de 2019, dijeron personas cercanas al proceso.

La compañía, fundada en 2012, ha estado reforzando sus equipos de ejecutivos. Anthony Foxx, el exsecretario de Transporte de EEUU bajo el presidente Barack Obama, se unió a la compañía en octubre para ayudarla a superar los nuevos obstáculos regulatorios en ese país. El mismo mes, Dan Katz, quien era jefe de personal en el Departamento de Transporte bajo Foxx, ingresó como director senior de Políticas Públicas.

En junio, Lyft anunció que había recaudado US$ 600 millones en una ronda liderada por Fidelity Investments, alcanzando una valoración de US$ 15.100 millones. Su lista de inversionistas incluye a CapitalG, la división de capital privado de Alphabet, KKR y Baillie Gifford.

Fundada por Logan Green y John Zimmer, Lyft ha estado luchando contra Uber por conductores y pasajeros en todo EEUU. Pero mientras que Uber se ha expandido a nivel mundial, Lyft se ha concentrado en su mercado nacional. Ambas continúan gastando mucho en descuentos para usuarios y bonos para choferes.