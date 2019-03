Lyft toma la delantera frente a Uber: segunda mayor firma de viajes compartidos inscribe su apertura a bolsa

Multinacionales

Los expertos han avaluado a la compañía en hasta US$ 25 mil millones.

Lyft se inscribió para realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones en EEUU, ofreciendo a los inversionistas la posibilidad de dar un primer vistazo a información financiera crucial sobre la compañía de viajes compartidos, mientras alista su apertura a bolsa.

De este modo, la segunda mayor compañía del sector, toma la delantera frente a su rival y líder de la industria, Uber, que también tiene planes para listarse en el mercado.

Lyft registró una OPI por US$ 100 millones, un monto utilizado por lo general como referencia para calcular tarifas y que probablemente cambiará después.

La OPI está siendo dirigida por JPMorgan Chase, Credit Suisse Group y Jefferies Financial Group, según el documento.

Los bancos que trabajan con Lyft han lanzado valuaciones para la compañía que van desde los US$ 18 mil millones hasta los US$ 30 mil millones, dijeron en diciembre personas familiarizadas con el tema. La semana pasada, ese rango se había reducido de US$ 20 mil millones a US$ 25 mil millones.