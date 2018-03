Magnate brasileño y gurú empresarial enfrenta humillante salida

Multinacionales

A punto de ser destituido como presidente de una de las mayores multinacionales brasileñas, es un espectáculo vergonzoso para un hombre antes aclamado por su talento gerencial

A los 81 años, Abilio Diniz es prácticamente una leyenda en Brasil. Multimillonario gurú de los negocios y autor de dos autobiografías superventas. Incluso tiene más de 1 millón de seguidores en Facebook.

Sin embargo, Diniz está a punto de ser destituido como presidente del gigante avícola brasileño BRF, un espectáculo vergonzoso para un hombre antes aclamado por su agudeza gerencial. Fue nombrado presidente hace cinco años y se comprometió a hacer que el gigante de los alimentos de US$ 7.400 millones fuera más eficiente y más rentable.

Pero después de una serie de maniobras cuestionables y una competencia revitalizada, BRF hoy está perdiendo dinero, y los inversores están intentando despedirlo a él y al resto de la junta. Las turbulencias en BRF son la última de una serie de crisis empresariales que estallan en la principal economía de América Latina, desde las potencias Petrobras hasta JBS, que han hecho que los inversores sean cada vez más sensibles a los problemas de gobierno corporativo. Bajo Diniz, BRF reemplazó a toda su administración dos veces.

"Diniz simplemente puso a un grupo de yuppies financieros para dirigir la empresa", dijo en una entrevista telefónica Joao Lian, vicepresidente de la asociación de accionistas minoritarios de Brasil, Aidmin, y accionista de BRF.

Es probable que el destino del magnate sea discutido en una reunión de la junta el lunes, pero los accionistas mayoritarios ya están alineando posibles reemplazos de directores. Posee menos del 4% de BRF y ha perdido apoyo entre los inversores, entre ellos Aberdeen Asset Management. Incluso el aliado de larga data Tarpon Investimentos, el tercero más grande de la compañía, está participando en conversaciones para la formación de una nueva junta que no incluye a Diniz, dijo una persona con conocimiento directo del asunto, que solicitó no ser identificada comentado información privada. Diniz no respondió a una solicitud de comentarios.

Orígenes de un gigante

Diniz comenzó a trabajar para su padre después de la universidad, convirtiendo la panadería familiar en el mayor minorista de Brasil, Cia. Brasileira de Distribuicao, conocida como Pao de Acucar. En el camino, construyó una fortuna estimada en US$3.400 millones y se ganó la reputación como uno de los grandes de los negocios de Brasil. Pero su carrera de décadas se vio empañada cuando fue expulsado de Pao de Acucar en 2013 después de una pelea con la cadena de supermercados francesa Casino Guichard-Perrachon.

Ese mismo año, asumió como presidente de BRF, con el apoyo de Tarpon y Previ, el mayor fondo de pensiones de Brasil y el segundo mayor accionista.

Diniz implementó una reestructuración radical y prometió elevar las acciones del tercer productor avícola más grande del mundo.

Pérdida anual

Casi cinco años después, BRF está lejos de ser genial. La compañía acaba de anunciar su mayor pérdida anual, la segunda consecutiva, y ha hecho que las acciones caigan al nivel más bajo desde 2012. La deuda se disparó y la compañía está a punto de ser rebajada a grado basura por S&P Global Ratings. Como resultado, los inversores liderados por los fondos de pensiones Previ y Petros convocaron a una reunión de accionistas destinada a reemplazar a Diniz y a todo el directorio. No se ha establecido ninguna fecha.

Los problemas de BRF se remontan a una serie de decisiones desacertadas sobre administración y personal que Diniz realizó, de acuerdo con analistas e inversores. BRF ha tenido cuatro ejecutivos diferentes en el primer puesto, además de reemplazar toda su administración dos veces. Adicionalmente, muchos de los nuevos ejecutivos contratados tenían mucho menos conocimiento de la industria que los que fueron reemplazados.

Los gerentes nombrados originalmente por Diniz recortaron miles de empleos y redujeron significativamente la fuerza de ventas de BRF, lo que eventualmente perjudicó la capacidad de la compañía para llegar a los clientes, según un informe de HSBC. Redujo la compra de pollo y cerdo bajo acuerdos de suministro a largo plazo, haciéndolo más vulnerable a los altibajos habituales en los precios de los productos básicos. El salario de los altos directivos se ha duplicado desde entonces.

Factores externos fuera del control de Diniz también jugaron un papel en los problemas de BRF. Entre ellos, la peor recesión en un siglo en su país de origen, un aumento en los precios nacionales del maíz después de una sequía y un gran escándalo de seguridad alimentaria. Además, JBS, la compañía controlada por los magnates de la carne de res Wesley y Joesley Batista, se convirtió en un gran rival después de adquirir la fábrica de alimentos Seara en 2013.