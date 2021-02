Matriz de Google supera las expectativas de ventas impulsadas por negocio de la publicidad

Multinacionales

Alphabet, matriz de Google, superó las expectativas de ventas del cuarto trimestre gracias a que los clientes de publicidad que desplegaron sus presupuestos para las festividades, y el propietario de Google reveló por primera vez que su unidad de Cloud está perdiendo US$ 5.600 millones al año.

Las acciones de Alphabet, que han subido un 9,5% este año, ganaban un 7% después del cierre a US$ 2.053,75.

El negocio de publicidad de Google, que incluye YouTube, representó el 81% de los US$ 56.898 millones de ventas de Alphabet en el cuarto trimestre, que aumentaron un 23% en comparación con el año anterior.

Los recortes presupuestarios de los anunciantes de viajes y entretenimiento en 2020 casi se compensaron por el nuevo gasto de los clientes minoristas y de otros sectores que se vieron impulsados a entrar en Internet por la pandemia del Covid-19.

Los analistas seguidos por Refinitiv habían estimado unos ingresos trimestrales de US$ 53.129 millones, o un crecimiento del 15,31%.

La revelación de las cifras de Cloud marca un hito importante para Google, que genera más ingresos por publicidad en Internet que cualquier otra empresa del mundo. Durante años, Google se ha enfrentado a las dudas sobre si puede convertir el dinero de su negocio de avisaje en una nueva empresa rentable.

Alphabet dijo que Google Cloud registró una pérdida operativa trimestral de US$ 1.240 millones. Las ventas de Google Cloud fueron de US$ 3.831 millones, o US$ 13.059 millones en el año completo, un 46% más que en 2019.

La pérdida operativa de Cloud en todo el año creció un 21% hasta los US$ 5.600 millones.

En el último año, cuando el presidente ejecutivo de Google, Sundar Pichai, agregó el título de CEO de Alphabet, ha dado a los inversores una mayor claridad sobre el rendimiento de la compañía en expansión. Antes de compartir los costos de la nube y los ingresos de explotación, la empresa empezó a revelar las ventas de publicidad en la nube y en YouTube.

La ganancia trimestral de Alphabet aumentó un 43%, hasta US$15.200 millones, o US$22,30 por acción, frente a la estimación media de US$ 10.895 millones, o US$15,95 por acción.

Los ingresos de Alphabet, que durante años habían aumentado sistemáticamente en torno al 20% anual, en 2020 aumentaron sólo un 12,8%, el más bajo desde el 8,5% durante la Gran Recesión en 2009.