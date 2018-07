McDonald's ganó casi US$ 1.500 millones en el segundo trimestre del año

Multinacionales

Representa un salto de 7% en relación al mismo lapso.

McDonald's ganó en el primer semestre del año US$ 2.872 millones, un 10 % más que en el mismo periodo del ejercicio anterior, gracias en parte a una tasa impositiva más baja y al impulso de las ventas internacionales.

La mayor cadena de restaurantes de comida rápida del mundo obtuvo entre enero y junio pasados un beneficio neto por acción de US$ 3,62, frente a los US$ 3,17 por título del mismo periodo de 2017, cuando ganó US$ 2.610 millones. Esto representa un 14 % de incremento de la acción.

La facturación de la empresa en los seis primeros meses bajó no obstante un 11%, hasta los US$ 10.493 millones, frente a los 11.726 millones de las mismas fechas del año anterior, aunque superó las previsiones de los analistas.

En cuanto a los resultados del último trimestre, el más seguido hoy en Wall Street, McDonald's obtuvo un beneficio neto de US$ 1.496 millones, un 7% más respecto a los US$ 1.395 millones del mismo trimestre del año pasado.