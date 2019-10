McDonald's logra bloquear el registro de marca de la cadena hotelera alemana McDreams

Multinacionales

El Tribunal General de la Unión Europea ratifica la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea y dice que la compañía alemana podría aprovecharse de la reputación de McDonald's.

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha decidido desestimar el recurso de marca de McDreams Hotel, la cadena hotelera alemana que lucha con McDonald's por registrar su nombre a nivel europeo desde 2015. La corte europea no hace más que ratificar una decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (Euipo, por sus siglas en inglés) en la que aceptó la oposición de la multinacional estadounidense.

Para Óscar García, socio del departamento de marcas de Balder, el elemento más importante de esta decisión está en poner en valor lo que se conoce como la familia de marcas. "A lo largo de los años se ha generado una reputación en torno la marca McDonald's y los diferentes nombre de sus productos -McCafé, McWrap, McMuffin, etcétera-. El público general asocia estas marcas registradas a conceptos muy específicos ('fiabilidad, eficacia y servicios a bajo precio' de McDonald's afirma la sentencia) y la otra marca podría aprovecharse de ellos".

El letrado apunta que aunque es verdad que el fallo afirma que existe un bajo grado de similitud global entre ambas marcas, son incompatibles. De hecho, explica García, "las letras MC se han convertido en el vínculo de toda la familia de marcas presentes y activas en el mercado" y existe un verdadero riesgo de asociación. En este sentido, el experto comenta que el público general podría pensar que la cadena hotelera, aunque no ofrezca comida rápida, podría ser un negocio derivado del gigante del fast food.

El socio de Balder concluye su explicación destacando que el TGUE toma la mejor decisión para evitar el peligro de confusión y que una empresa no se aproveche de forma parasitaria de la reputación de otra. En este punto, comenta, "si la cadena hotelera se hubiese denominado Dreams Mc, no habría sucedido lo mismo y, seguramente, el tribunal no habría tomado la misma decisión".

Por último, el Tribunal General de la Unión Europea explica en su escrito que la marca de la sociedad alemana emplea una combinación de colores que, aunque no es idéntica, sí se asemeja a la que utilizada por McDonald's. Esta circunstancia, apunta la corte, puede resultar pertinente para reforzar la conclusión de que el uso de la marca de la sociedad alemana sin un motivo fundado -McDreams Hotel no ha justifica porqué ha decidido llamarse así- estaría aprovechándose indebidamente de la notoriedad de McDonald's.