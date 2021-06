Mercado se saborea: Krispy Kreme espera recaudar US$ 640 millones con apertura a bolsa

Multinacionales

Los ingresos de la cadena aumentaron 23% a US$ 322 millones en el trimestre que finalizó en abril, impulsados por el crecimiento de su operación online.

Krispy Kreme, la cadena de donas propiedad de JAB Holdings, busca recaudar hasta US$ 640 millones en una Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones.

La compañía dijo en una presentación hoy martes que planea vender casi 27 millones de acciones por US$ 21 a US$ 24 cada una. En el extremo superior del rango, Krispy Kreme tendría un valor de mercado de US$ 3.860 millones según las acciones en circulación que figuran en la presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de EEUU.

En medio de fotos de donas cubiertas de glaseado azucarado y salpicadas de chispas, la compañía declara en la presentación que su propósito es "tocar y mejorar vidas a través de la alegría de Krispy Kreme".

Desde su adquisición por el conglomerado JAB con sede en Luxemburgo en 2016, Krispy Kreme ha ampliado su presencia en línea. Su negocio de comercio electrónico ahora representa cerca de una quinta parte de las ventas en EEUU, impulsado por su concepto de entrega de Insomnia Cookies.

Los ingresos netos de la cadena con sede en Charlotte, Carolina del Norte, aumentaron 23% a US$ 322 millones en el trimestre que finalizó el 4 de abril, según el documento. Su pérdida neta para el trimestre se redujo de US$ 11 millones en 2020 a US$ 378 mil este año.

Krispy Kreme planea usar los ingresos de la apertura a bolsa para pagar deudas y recomprar acciones de ciertos ejecutivos, así como para fines corporativos generales, según el documento. JAB seguirá siendo propietario de casi 78% de las acciones de la empresa después de la OPI.

La oferta será dirigida por JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Bank of America y Citigroup. La compañía planea cotizar en el Nasdaq Global Select Market bajo el símbolo DNUT.