Microsoft en conversaciones para comprar Discord por más de US$10.000 millones

Multinacionales

La aplicación de mensajería en audio y video también ha mantenido conversaciones con Epic Games y Amazon en el pasado, según fuentes de Bloomberg.

Microsoft Corp. está en conversaciones para adquirir Discord Inc., una comunidad de chat de videojuegos, por más de US $10.000 millones, según personas familiarizadas con el asunto.

Discord ya ha estado hablando con compradores potenciales y el gigante de software Microsoft está en marcha, pero no hay un acuerdo inminente, dijeron las fuentes de Bloomberg, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas.

Es más probable que Discord salga a bolsa que se venda, dijo una fuente. Los representantes de Microsoft y Discord se negaron a comentar.

Discord, con sede en San Francisco, es mejor conocida por su servicio gratuito que permite a los jugadores comunicarse por video, voz y texto, y las personas atrapadas en casa durante la pandemia han utilizado cada vez más su tecnología para grupos de estudio, clases de baile, clubes de lectura y otras reuniones virtuales. Tiene más de 100 millones de usuarios activos mensuales y ha estado elaborando sus herramientas de comunicación para convertirlo en un "lugar para hablar" en vez de simplemente una plataforma de chat centrada en el jugador.

Microsoft, que el año pasado buscó comprar la aplicación de redes sociales TikTok y mantuvo conversaciones para adquirir Pinterest Inc., ha estado buscando activos que brinden acceso a comunidades prósperas de usuarios, según personas familiarizadas con el pensamiento de la compañía. El negocio de Xbox de Microsoft también ha estado expandiendo el conjunto de beneficios de suscripción que ofrece como parte de su oferta de Game Pass.

"La posibilidad de que Microsoft adquiera Discord tiene mucho sentido ya que continúa remodelando su negocio de juegos más hacia software y servicios", dijo el analista de inteligencia de Bloomberg Matthew Kanterman. "Existe una gran oportunidad de agrupar la oferta premium de Discord, Nitro, en el servicio Game Pass para generar más suscripciones de los últimos 18 millones reportados".

Después de la reciente compra de ZeniMax Media Inc., propietaria de The Elder Scrolls y la editorial de Doom, Bethesda Softworks, de Microsoft por US $7.500 millones, la adquisición de Discord señalaría la voluntad del gigante del software con sede en Redmond, Washington, de seguir invirtiendo en su unidad de videojuegos.

"Esperamos que Xbox siga siendo adquisitivo para seguir reforzando la propuesta de valor de Game Pass y aumentar las suscripciones", dijo Kanterman.

Discord también ha mantenido conversaciones con Epic Games Inc. y Amazon Inc. en el pasado, según dos personas familiarizadas con el asunto. Epic no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. Amazon se negó a comentar.