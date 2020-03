Multinacionales toman medidas por coronavirus: H&M cerrará tiendas en EEUU y Alemania

Multinacionales

En tanto, Volkswagen confirmó que cerrará fábricas en Europa y UniqLo dijo que hará lo mismo con sus 50 tiendas en EEUU.

Cada día son más las empresas multinacionales que anuncian distintos tipos de medias para contrarrestar el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones.

Ya se han reportado efectos en la industria de las aerolíneas, turismo, tecnológicas y grandes manufactureros, y hoy han hecho lo propio desde el sector energético, automotor y del retail.

Aquí una lista de los anuncios más recientes de las empresas.

H&M cerrará sus tiendas en EEUU y Alemania

Hennes & Mauritz está cerrando todas sus tiendas en Alemania y Estados Unidos, ya que la pandemia del coronavirus ha estado impactando cada vez más al segundo minorista de moda más grande del mundo.

Todas las 590 tiendas en EEUU cerrarán a partir de hoy, así como las de Canadá, Portugal y Bélgica, mientras que sus 460 tiendas en Alemania cerrarán a partir del mañana.

H&M ya ha suspendido operaciones en establecimientos de otras naciones como España y Francia, ei incluso Perú y Malasia. Su tienda en línea permanece abierta.

El grupo sueco también dijo que 500 de sus 516 tiendas chinas se han reabierto y que las ventas han comenzado a recuperarse gradualmente.

Ecopetrol recorta plan de inversiones 2020 por coronavirus

La petrolera colombiana Ecopetrol redujo su plan de inversiones de este año en US$ 1.200 millones, con lo que las nuevas proyecciones previstas para 2020 estarán en un rango entre US$ 3.300 millones y US$ 4.300 millones.

La petrolera, la más grande del país, también reducirá US$ 2.000 millones en costos y gastos para fortalecer su competitividad.

La decisión incluirá "medidas de austeridad, priorización de actividades operativas, administrativas y control de gastos operacionales, como restricción de viajes, viáticos, patrocinios, participación en eventos, entre otros", explicó Ecopetrol en un comunicado.

Anglo American se suma a mineras que retrasar proyectos

Un día después de que Rio Tinto anunciara el retraso del trabajo en su proyecto emblemático de cobre en Mongolia, Anglo American hizo lo mismo en el otro lado del mundo.

La firma minera que cotiza en Londres y tiene operaciones en la región de Los Andes -que incluye a Chile- dijo que había retirado a la mayoría del personal y contratistas de su proyecto de cobre Quellaveco en Perú, luego de que el gobierno anunciara una cuarentena nacional de 15 días para frenar la propagación del Covid-19.

Como resultado, el trabajo de construcción en el proyecto de US$ 5.300 millones se ralentizará significativamente, y solo las áreas críticas continuarán normalmente, hasta que la fuerza laboral de 10 mil personas pueda regresar, dijo Anglo en un comunicado.

Volkswagen se prepara para el cierre en toda Europa

Volkswagen confirmó este martes que sus plantas europeas se están preparando para un cierre de al menos dos semanas, debido a las limitaciones de la cadena de suministro causadas por el brote de coronavirus.

El presidente ejecutivo, Herbert Diess, dijo que "la producción se detendrá en nuestras plantas españolas, Setubal en Portugal, Bratislava en Eslovaquia, y las plantas Lamborghini y Ducati en Italia antes de fines de esta semana".

La mayoría de las otras plantas alemanas y europeas comenzarán a prepararse para suspender la producción, probablemente por dos semanas.

El fabricante de automóviles se negó, además, a emitir una proyección de ingresos precisa para 2020, diciendo que "es prácticamente imposible emitir un pronóstico confiable".

Tiendas UniqLo en EEUU cierran temporalmente

Fast Retailing anunció que cerrará temporalmente todas sus 50 tiendas Uniqlo en Estados Unidos, tras un repunte de los casos en el país.

"Esta es una decisión difícil de tomar para cualquier empresa, pero creemos que es lo correcto para nuestra comunidad", dijo el operador de la cadena de ropa en un comunicado.

La medida sigue al cierre de 27 establecimientos en Francia, España e Italia, las naciones europeas con más contagios. Hasta ahora, la empresa ha reportado impacto en ventas porque se vio en la necesidad de hacer lo mismo con sus 750 tiendas en China, durante el mes de febrero.

Rex de Australia se suma a aerolíneas del mundo que piden ayuda a los gobiernos

Regional Express (Rex), una de las aerolíneas regionales más grandes de Australia, pidió al gobierno que brinde garantías soberanas sobre nuevos préstamos y exonere una serie de tarifas y cargos para evitar que se cierre el negocio.

La firma, que opera una flota de 60 aviones en Australia, paralizó operaciones este martes y publicó una carta abierta de su jefe de operaciones, Neville Howell, al gobierno, que advirtió que el coronavirus podría diezmar la industria y las comunidades regionales.

Michael McCormack, viceministro de Australia, dijo un día antes que el gobierno está considerando medidas para ayudar a las aerolíneas.