Multinacionales toman medidas por Covid-19: Natura congela producción de perfumes para producir alcohol gel

También se unieron a los anuncios McDonald's y Gazprom de Rusia, en un intento por contrarrestar el impacto del brote en sus finanzas.

El coronavirus ha llevado a las empresas multinacionales a tomar medidas para contrarrestar el impacto en sus operaciones y en sus hojas de balance.

Aquí la lista de los últimos anuncios de las compañías.

Natura congela producción de perfumes para producir alcohol gel mientras dure la pandemia

La brasileña Natura -filial de Avon, Avon, The Body Shop y Aesop- informó que se concentrará exclusivamente a la producción de productos esenciales para la población durante el brote de coronavirus en la región, como alcohol gel y productos de limpieza.

Ello significa que dejará de producir, por el momento, otras líneas como maquillaje y perfumería.

A demás, en vista del escenario actual y para garantizar la fuente de trabajo de todos los colaboradores, la compañía se comprometió públicamente a no adoptar desvincular a ningún trabajador en los próximos 60 días.

"Continuar con la producción de productos esenciales, en este contexto de pandemia, es esencial para que las emprendedoras de la red continúen obteniendo ingresos a partir del ejercicio de su actividad. Pero por otro lado, las consultoras y revendedoras tienen un papel social clave de cobertura de toda la población en este momento de crisis.

Todas las tiendas propias de Natura en Latinoamérica, y The Body Shop y Aesop en Brasil ya están cerradas, así como las tiendas de franquiciados de Natura, en los países donde existe esa modalidad.

ANUNCIOS DEL jueves 26.03



Airbus detiene fabricación de alas en el Reino Unido y reduce jornadas en Alemania

Airbus anunció que suspenderá la fabricación de alas en el Reino Unido y recortará las horas de trabajo en Alemania durante tres semanas, en medio de una revisión de la producción en general a la luz de la propagación del coronavirus.

El fabricante de aviones europeo reabrió esta semana sus fábricas en Francia y España después de un cierre de casi una semana para implementar medidas de salud y seguridad. Sin embargo, la actividad ha estado significativamente reducida, lo que plantea dudas sobre recortes de producción más permanentes en momentos en que las aerolíneas se mueven para diferir o incluso cancelar entregas tras verse obligadas a aterrizar sus flotas.

Rebaja de calificación de Ford destina US$ 36 mil millones de su deuda al mercado basura

Las rebajas por parte de Moody's y S&P Global despojaron a Ford de su calificación crediticia de grado de inversión una semana después de que el fabricante cerrara la mayoría de las plantas en el mundo, enviando US$ 36 mil millones de su deuda al mercado de bonos basura.

Ford estaba "en el límite" para una calificación de grado de inversión incluso antes de la pandemia de coronavirus, explicó S&P Global Ratings. Un alto consumo del efectivo por las fábricas cerradas, además del pronostico de que las ventas de vehículos caerán hasta en un 10% en China y hasta un 20% en EEUU y Europa, relega la calificación del fabricante de automóviles de Detroit a doble BB+.

Cemex cerrará operaciones en Colombia y Panamá por coronavirus

La cementera mexicana Cemex anunció que su subsidiaria en Colombia Cemex Latam Holdings suspenderá temporalmente la producción a partir de este 25 de marzo, de conformidad con un decreto en ese país y en respuesta a la pandemia de coronavirus.

La firma informó que la filial en Colombia puede reanudar ciertas actividades antes del 13 de abril de 2020, si lo permite el decreto. En tanto, siguiendo las medidas implementadas por las autoridades en Panamá, Cemex también detendrá temporalmente la producción y actividades relacionadas en el país centroamericano.

Gazprom de Rusia pone en cuarentena a los trabajadores en un campo de gas clave para Europa

El productor de gas ruso Gazprom puso en cuarentena a 20 empleados en un campo de gas clave que proporciona suministros a Europa, después de que los trabajadores mostraron síntomas de coronavirus tras el contacto con una persona infectada.

Gazprom dijo que la producción en el campo masivo de Bovanenkovo, que abastece el gasoducto Nord Stream, que representa aproximadamente una sexta parte de las importaciones totales de gas de la UE, continúa de manera normal.

McDonald's retira el desayuno durante todo el día por la pandemia

McDonald's retiró la opción de tener menú de desayuno durante todo el día para simplificar las operaciones en medio de los efectos que está dejando el coronavirus en las operaciones de los restaurantes.

"Para simplificar las operaciones en nuestras cocinas y para nuestra tripulación, y garantizar la mejor experiencia posible para nuestros clientes, estamos trabajando con nuestros franquiciados y restaurantes locales para centrarnos en servir nuestras opciones más populares y comenzaremos a eliminar temporalmente algunos elementos del menú", dijo Bill Garrett, vicepresidente senior de operaciones de McDonald's en Estados Unidos, en un comunicado.

Anuncios del miércoles 25.03

Repsol anula parte del dividendo y reduce mil millones su inversión

Repsol diseñó un plan de contingencia total para los próximos meses, a modo de economía de guerra para este año y 2020, para intentar sortear la doble crisis que se cierne sobre la empresa: los efectos económicos del coronavirus y la caída histórica de los precios del petróleo.

La compañía va a renunciar a parte del dividendo que tenía previsto este año y además, va a proceder a un ajuste histórico de su operativa, que incluye reducción de costes, bajada de inversiones y reorientación de todos sus flujos de caja.

Todo ello, para intentar preservar al máximo posible el empleo y evitar expedientes masivos de regulación, temporales o definitivos.

En concreto, la compañía va a renunciar a la recompra de acciones extra que se había planteado hacer antes de la junta de este año, prevista para mayo, como fórmula de retribución extra al accionista. La recompra iba a ser de hasta el 5% del capital, y en el momento de ser anunciada estaba valorada en unos 1.000 millones de euros (US$ 1.084 millones). Repsol mantendrá el dividendo normal con cargo a 2019, que está valorado en 1 euro por acción.

El Corte Inglés presenta un ERTE para 25.900 empleados y garantiza el 100% del salario

El Corte Inglés presentó hoy ante el Ministerio de Trabajo un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) para 25.900 empleados por causa de fuerza mayor, tras el cese de actividad sufrido por el grupo en varias de sus áreas de negocio.

La empresa asegura que la medida, que "busca mantener el empleo", tendrá una duración inicial de 14 días desde la entrada en vigor del real decreto por el que el gobierno declaró el estado de alarma. "Su ampliación vendrá determinada por el tiempo que dure la situación", explicó la empresa.

La firma se ha comprometido a complementar las aportaciones que realice el Estado hasta cubrir la totalidad del salario de los trabajadores afectados por el ERTE.

Ikea presenta un ERTE para 6.600 empleados, aunque garantiza el 100% de su salario de marzo

Ikea, que mantiene cerradas todas sus tiendas desde el decreto del gobierno de España que declaró el estado de alarma, presentó por causa de fuerza mayor un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afecta a 6.600 empleados en ese país.

Se trata principalmente de su personal de tienda, ya que en el mismo no están incluidos los trabajadores de los servicios centrales o el personal de atención al cliente, que se encuentra teletrabajando, entre otras personas.

La multinacional sueca asegura que su intención es salvaguardar la estabilidad financiera de sus empleados y minimizar los perjuicios que el coronavirus les pueda causar. Por eso, la empresa garantizará por el momento el 100% del salario de marzo a todo el personal afectado por el mecanismo.

Carlos Slim dona US$ 40 millones para equipo médico para combatir el coronavirus

Carlos Slim, el hombre más rico de México, donará 1.000 millones de pesos mexicanos (US$ 40 millones) a través de su fundación benéfica para la compra de equipos médicos, incluidos ventiladores para la lucha contra el coronavirus.

Además, en conjunto con el Ministerio de Educación de la nación azteca, la plataforma de aprendizaje a distancia PruebaT desarrollada por la fundación estará disponible para los estudiantes en las escuelas estatales que han sido cerradas en todo el país.

Los empleados del conglomerado Grupo Carso del magnate de las telecomunicaciones mantendrán sus trabajos incluso si algunas actividades se suspenden debido a la emergencia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador elogió a Slim por comprometerse a no despedir a ningún empleado e instó a otras empresas a hacer lo mismo.

Amazon y Flipkart de Walmart suspenden servicios en India

Las empresas de comercio electrónico más grandes de India, Amazon y Flipkart -propiedad de Walmart-, así como empresas especializadas de comestibles en línea como Big Basket, han suspendido todos los servicios en medio de una confusión masiva sobre si pueden operar durante la cuarentena impuesta por 21 días en el país.

Los cierres han aumentado la preocupación entre los indios urbanos de clase media sobre la ruptura de las cadenas de suministro de alimentos en las ciudades, después del anuncio televisivo del primer ministro Narendra Modi que ordenó a los 1.370 millones de personas de India quedarse en casa por casi un mes.

ThyssenKrupp acuerda con los sindicatos el recorte de 3.000 empleos en acero

El grupo industrial alemán ThyssenKrupp informó este miércoles que acordó con el sindicato IG Metall el recorte de 3.000 empleos en la división de acero en Alemania y evitar despidos forzosos.

La medida afecta a 2.000 empleados en la producción y 1.000 empleados en funciones administrativas de la división de acero, que tiene 28.000 empleados.

La firma dijo que estas son medidas para apoyar a la economía ante la crisis por la pandemia de coronavirus, ante la reducción de la demanda y la entrada de pedidos. Por ello va a ajustar la producción y va a reducir la jornada de trabajo en muchas fábricas de producción y, en menor medida, en funciones administrativas.

La petrolera noruega Equinor anuncia reducción de costos

Equinor se ha convertido la última empresa de la industria energética en anunciar miles de millones de dólares en recortes de gastos y la revisión de sus actividades planificadas, en medio del impacto que está viviendo el sector tanto por la caída de la demanda como por la guerra de precios.

La mayor firma del país dijo que recortaría el gasto de capital este año en un 20%, de US$ 10 mil millones a US$ 8.500 millones, reduciría el gasto en actividades de exploración en US$ 400 millones y reduciría los costos operativos en US$ 700 millones.

ANUNCIOS DEL MARTES 24.03

Matriz de la cerveza mexicana Corona donará 300 mil botellas de desinfectante

La cervecera mexicana Grupo Modelo donará 300 mil botellas de gel antibacterial producido con alcohol extraído durante la producción de su marca Corona Cero (Zero Corona) al instituto estatal de seguridad social para ayudar en la lucha contra la propagación del coronavirus.

Funcionarios de salud anunciaron anteriormente que México había entrado en la fase de contagio local de la epidemia y que tiene 367 casos confirmados y cuatro muertes.

Corona es la cerveza líder en México. Grupo Modelo, parte de la cervecera mundial Anheuser-Busch InBev (AB Inbev), posee sus marcas en todo el mundo, excepto en EEUU donde las marcas pertenecen a Constellation Brands.

Ryanair no reanudará sus operaciones antes de junio

La irlandesa Ryanair no volverá a volar antes de junio. Así lo aseguró el director ejecutivo de la compañía, Michael O'Leary, en una carta remitida a sus clientes en la que da explicaciones de cómo el coronavirus ha afectado a la empresa, que desde esta medianoche dejará en tierra todos sus aviones, salvo alguna excepción.

"No esperamos operar vuelos durante los meses de abril y mayo en este momento, pero esto dependerá de las recomendaciones de los gobiernos, y en todo caso cumpliremos con sus instrucciones", apuntó el ejecutivo, quien recuerda lo que ha sucedido en China, donde se ha necesitado "un periodo de tres meses" para "contener y reducir" los efectos de la pandemia.

Emiratos Árabes Unidos adelantaron la suspensión de vuelos de pasajeros desde esta madrugada

Los aeropuertos de Dubái y Abu Dhabi dijeron que estarían cerrados al tráfico entrante, saliente y de tránsito desde las 23:59 hora local del 24 de marzo por un período renovable de dos semanas. Ello adelanta la decisión en 24 horas y sólo deja operativos los vuelos de carga y de evacuación de emergencia.

El adelanto de la medida, que dejará a muchos pasajeros varados en los Emiratos Árabes Unidos, se produjo después de que el número de casos de coronavirus en el estado del Golfo aumentara ayer a 198.

Facebook baja calidad videos en América Latina, tras aplicar medida en Europa

Facebook anunció este martes que reducirá la calidad de transmisión de video en su plataforma y en Instagram en América Latina, replicando medidas adoptadas en Europa, para aliviar la congestión de la red en la región.

El domingo, la mayor red social del mundo siguió el ejemplo de Netflix, YouTube YouTube, Amazon y Disney en respuesta al llamado de la Unión Europea, con miles de personas trabajando de casa debido al brote de coronavirus.

"Para ayudar a aliviar cualquier posible congestión de la red, reduciremos temporalmente las tasas de bits para videos en Facebook e Instagram en América Latina", dijo un portavoz de Facebook.

Agregó que la compañía está trabajando con socios para gestionar las restricciones de ancho de banda en medio de una mayor demanda.

General Motors retirará US$ 16 mil millones en crédito y suspende las proyecciones para 2020

General Motors dijo que tiene la intención de retirar US$ 16 mil millones de sus líneas de crédito renovables, como parte de una "medida proactiva", para preservar la flexibilidad financiera. La idea es contar con el dinero en efectivo a fines de marzo.

"Estamos persiguiendo agresivamente medidas de austeridad para preservar el efectivo y estamos tomando las medidas necesarias en este entorno cambiante e incierto para administrar nuestra liquidez, garantizar la viabilidad continua de nuestras operaciones y proteger a nuestros clientes y partes interesadas", dijo la CEO de GM Mary Barra en un comunicado.

Amazon se resiste a los cierres a medida que se confirman más casos de Covid-19

Amazon confirmó dos nuevos casos de coronavirus dentro de su infraestructura de delivery en Estados Unidos, pero ha tomado la decisión de no cerrar las instalaciones afectadas, en Michigan y Oklahoma, ya que se esfuerza por manejar el aumento de la demanda.

La decisión se produjo después de que un grupo de senadores estadounidenses expresó su preocupación a Jeff Bezos, director ejecutivo, por los procesos de seguridad de Amazon al tratar la propagación del coronavirus en sus filas, y potencialmente a los clientes.

En tanto, la firma está ofreciendo tiempo libre pagado para miles de empleados de los almacenes después de que los trabajadores presionaran por los beneficios. Los trabajadores pueden acumular el beneficio retroactivamente hasta el 1 de marzo.

Twitter retira proyección de ganancias para el primer trimestre debido al coronavirus

Twitter retiró su proyección para el primer trimestre debido al creciente impacto de la pandemia de Covid-19, atribuyendo al virus la caída en la publicidad en las últimas semanas.

La compañía dijo que su primer trimestre bajará en comparación con el trimestre del año anterior y espera una pérdida operativa. Pero en el lado positivo, la compañía dijo que los usuarios siguen creciendo a medida que las personas acuden al sitio para obtener las últimas actualizaciones sobre el coronavirus.

"Si bien el impacto financiero a corto plazo de esta pandemia está evolucionando rápidamente y es difícil de medir, en función de la visibilidad actual, la compañía espera que los ingresos del primer trimestre disminuyan ligeramente año tras año", dijo la compañía en un comunicado de prensa.

Anuncios del lunes 23.03

Ana Botín se recorta el sueldo a la mitad y revisará el dividendo del Banco Santander por el impacto del coronavirus

El español Banco Santander anunció este lunes que tanto su presidenta, Ana Botín, como su director ejecutivo, José Antonio Álvarez, han decidido recortar su sueldo fijo y variable de 2020 un 50%, es decir, a la mitad. Además, la entidad financiera revisará el dividendo que pagará a sus accionistas en función del impacto final de Covid-19 en sus cuentas.

Botín, que el año pasado se embolsó por sus funciones como presidenta del grupo financiero un total de 9,95 millones de euros (US$ 10,2 millones), vería reducida así su remuneración este alo a algo menos de 5 millones de euros, siempre en función del variable final que cobre. Su número dos en la entidad, Álvarez, percibió el año pasado 8,27 millones de euros, así que en 2020 cobrará aproximadamente algo más de 4 millones de euros.

H&M cierra dos tercios de sus tiendas a nivel mundial

La segunda mayor cadena textil del mundo, ha hecho público un comunicado en el que asegura que "la rápida expansión del Covid-19 y las extraordinarias medidas públicas aprobadas para combatirlo en todo el mundo están causando una excepcional situación, tanto para las personas como para las empresas", lo que en su caso se ha traducido en un cierre masivo de sus tiendas.

Este fin de semana H&M cerró todas sus tiendas en Reino Unido, una medida que se suma a la que ya había tomado en otros de sus grandes mercados, como Alemania y EEUU, por lo que en este momento tiene cerrados 3.441 establecimientos en el mundo, es decir, dos tercios de su red total de 5.062 tiendas.

La compañía se ha comprometido a dar más información sobre el impacto de la crisis en sus cuentas el próximo 3 de abril, cuando publicará sus resultados trimestrales.

Freeport suspende entrega de dividendos y toma medidas para reducir costos

Freeport-McMoRan anunció que, en respuesta a la pandemia de Covid-19 y las incertidumbres económicas globales resultantes, su directorio suspenderá el dividendo trimestral en efectivo de US$ 0,05 por acción previamente planificado para el 1 de mayo de 2020. La declaración y el pago de dividendos futuros queda a discreción del directorio y dependerá de los resultados financieros, los requisitos de efectivo, las condiciones económicas mundiales y otros factores que se consideren relevantes.

La firma también anunció que ha emprendido una revisión agresiva de los planes operativos en cada una de sus operaciones globales de cobre y molibdeno para lograr reducciones en todos los elementos de costos y gastos de capital para lograr el flujo de efectivo máximo en las condiciones actuales del mercado. Los planes operativos revisados ​​pueden resultar en reducciones temporales en la producción de cobre y molibdeno en las operaciones en las Américas que se ven desafiadas por los bajos precios de las materas primas.

Shell recortará costos e inversiones y suspende su plan de recompra de acciones por el Covid-19

La petrolera angloholandesa Royal Dutch Shell anunció una serie de medidas de reducción de costos e inversiones de capital con el objetivo de aumentar la resiliencia de la compañía en un contexto marcado por la propagación de la epidemia de coronavirus, así como por el desplome de los precios del petróleo y un fuerte incremento de la oferta de crudo.

De este modo, la multinacional pretende llevar a cabo una reducción de entre US$ 3 mil millones y US$ 4 mil millones de sus costos operativos subyacentes en comparación con 2019, así como recortar su gasto de capital en menos de US$ 20 mil millones, frente a los planeados US$ 25 mil millones.

Londres estudia nacionalizar British Airways y romper alianza IAG

El gobierno británico de Boris Johnson estudia fórmulas para comprar participaciones significativas en las grandes aerolíneas del Reino Unido ante la crisis que vive el sector aéreo por el impacto del coronavirus. Una de las compañías afectadas sería British Airways, integrada en el grupo IAG -junto a Iberia, Vueling y Air Lingus-, cuya situación podría ser crítica. Otras empresas que también vivirían una seminacionalización serían Virgin Atlantic y easyJet.

Algunas fuentes indican que British podría estar perdiendo 200 millones de libras (US$ 232 millones) a la semana ante la caída de la demanda y el incremento de los costos. El 75% de todos los aviones de IAG están en tierra en estos momentos.

Airbus anula el dividendo de 2019 para defender su liquidez

Airbus anunció este lunes un agresivo plan de choque para hacer frente a la crisis del coronavirus. Lo hace entre fuertes caídas en bolsa y después de que su rival Boeing haya pedido US$ 60 mil millones de ayuda al gobierno estadounidense.

El plan de Airbus tiene como objetivo garantizar la liquidez. Las medidas más contundentes son la suscripción de una línea de crédito de 15 mil millones de euros y la retirada del dividendo récord de 1,8 euros para este año. También se suspenden aportes a fondos de pensiones, se adoptan medidas operativas y se eliminan las previsiones de 2020.

Apple elimina límites de compras online para iPhone en medio de epidemia de coronavirus

Apple eliminó el límite de dos dispositivos para las compras en línea en el caso del iPhone, de acuerdo a una revisión de su página web, días después de que cambió sus procedimientos de pago en medio de la pandemia del coronavirus.

Los menús de compras en las tiendas en línea desde Estados Unidos a Hong Kong y China continental ahora permiten a los clientes comprar más de 10 dispositivos. Las limitaciones se mantienen para algunos iPad y modelos de Macbook.

Deutsche Bank cerrará casi la mitad de sus sucursales a partir del martes

Deutsche Bank anunció que cerrará temporalmente el 40% de sus sucursales ante la propagación del coronavirus en Alemania.

A partir del martes, 210 de las 500 sucursales nacionales de Deutsche cerrarán con el objetivo de proteger a los empleados, clientes y socios comerciales de la infección.

Deutsche Bank dijo que su objetivo es ser accesible para todos los clientes en toda Alemania. Proporcionará efectivo a todos sus cajeros automáticos y dijo que los clientes que necesitan asesoramiento pueden usar otras sucursales o llamar por teléfono.

