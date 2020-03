Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte III): Walmart evaluará salud de sus empleados al ingresar a trabajar

Multinacionales

También se unieron a los anuncios Amazon y Shell, en un intento por contrarrestar el impacto del brote.

Inicia una nueva semana con decenas de empresas reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones y, con ello, nuevas medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Aerolíneas, bancos y automotrices indican nuevas acciones, en una pandemia que no ha escapado personalmente de los propios ejecutivos de firmas que han perdido la vida.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

MARTES 31.03

Airbnb abonará a los dueños de las viviendas US$ 250 millones para cubrir parte del costo de cancelaciones

Airbnb, plataforma de alojamiento turístico, abonará a los dueños de las viviendas incluidas en la plataforma US$ 250 millones como ayuda para cubrir los costos de cancelación de arriendos generados por el Covid-19.

Así, para las reservas con fecha de llegada entre el 14 de marzo y el 31 de mayo de 2020, los huéspedes tienen derecho a cancelar y recibir un reembolso total si lo hacen por causas relacionadas con el virus.

Con esta medida, Airbnb abonará directamente el 25% del importe a aplicar en la política de cancelación a través del fondo de ayuda a anfitriones, que dispone de US$ 250 millones.

Británica Tesco contrata a 35.000 empleados para afrontar la crisis del coronavirus

Tesco, el mayor grupo de supermercados británico, anunció la contratación de 35 mil trabajadores más en los últimos 10 días para ayudar a superar la emergencia del coronavirus, que ha desencadenado un dramático aumento de la demanda de alimentos.

El grupo de supermercados es el que más empleo crea en el sector privado del país con alrededor de 340 mil trabajadores en el Reino Unido e Irlanda y cerca de 3.800 tiendas.

Los nuevos trabajadores, entre los que se incluyen apiladores de estantes en las tiendas, encargados de gestionar los pedidos online y conductores, contribuirán a llenar el vacío dejado por los que se ausentan por baja o por autoaislamiento.

Walmart en EEUU evaluará a los empleados para detectar síntomas de coronavirus

Walmart US anunció que introducirá controles de temperatura para el personal en sus cadenas de tiendas minoristas para combatir la propagación del coronavirus.

La compañía con sede en Arkansas dijo que comenzaría a tomar la temperatura de los empleados cuando se reportan para trabajar y les hará preguntas básicas de salud.

"Estamos en el proceso de enviar termómetros infrarrojos a todas las ubicaciones durante las próximas 1-2 semanas. Cualquier asociado con una temperatura de 100° F (37,8° C) será enviado a casa, se le pedirá que busque tratamiento médico si es necesario, y se le pedirá que no regrese a trabajar hasta que estén libres de fiebre durante al menos tres días", escribieron John Furner, presidente y director ejecutivo de Walmart US; y Kath McLay, presidenta y directora ejecutiva de Sam's Club, en el blog de la compañía.

Fundador de Zara compra material sanitario por 63 millones de euros para combatir el coronavirus

El fundador de Zara, Amancio Ortega, a través de la Fundación Amancio Ortega ha realizado ya compras de material sanitario para la lucha contra el Covid-19 por valor de 63 millones de euros (US$ 69 millones), en compra de material sanitario para combatir el brote.

En concreto, se trata principalmente de respiradores para las unidades de cuidados intensivos (1.450 unidades), mascarillas filtrantes para el uso de personal sanitario (3 millones de unidades), kits de detección del virus (un millón) y otros equipamientos para centros sanitarios, como camas hospitalarias (450 unidades).

Amazon despide a un trabajador de almacén que dirigió la huelga de Staten Island

Amazon despidió a un trabajador del almacén de Staten Island que organizó una huelga para exigir mayores protecciones para los empleados en medio del brote de coronavirus.

Chris Smalls, un asistente administrativo de la instalación, dijo que fue despedido el lunes por la tarde después de la huelga. Smalls y otros empleados salieron para llamar la atención sobre la falta de protección para los trabajadores del almacén. Los trabajadores también están instando a Amazon a cerrar las instalaciones después de que un trabajador dio positivo por el coronavirus la semana pasada. Los organizadores dijeron que al menos 50 personas se unieron a la huelga.

Shell desacelera refinación y asume cargo por US$ 800 millones tras desplome del crudo

Royal Dutch Shell desaceleró su refinación y amortizará hasta US$ 800 millones en el primer trimestre de 2020 después de una dramática caída de la demanda de petróleo por el coronavirus.

En una actualización antes de presentar sus resultados del primer trimestre, Shell dijo que espera una "incertidumbre significativa" sobre los precios, y la demanda de gas y petróleo como resultado de un desplome del consumo.

Ante las medidas de cuarentena en el mundo que afectan a unos 3.000 millones de personas -cerca de un 40% de la población mundial-, la demanda de combustible se ha hundido y ha obligado a Shell a reducir su producción de refinados en alrededor de un 13%.

La fuerte caída de la demanda, que podría reducir el consumo en un 25% respecto al 2019, representa una amenaza significativa para Shell, que es la mayor minorista petrolera del mundo con más de 40.000 estaciones de servicio.

La compañía anglo-holandesa dijo recortó su proyección de precios del gas y el petróleo para 2020, lo que resultó en un cargo después de impuestos en el rango de los US$ 400 millones a US$ 800 millones.

Fiat Chrysler recortará pagos a ejecutivos y empleados asalariados durante brote coronavirus

Los principales ejecutivos y trabajadores asalariados de Fiat Chrysler Automobiles NV de todo el mundo sufrirán recortes salariales, en un acto de "sacrificio compartido" provocado por la pandemia que ha cerrado las plantas del fabricante de automóviles en Europa y América del Norte, según un memorando de la compañía visto por Reuters.

El presidente ejecutivo, Mike Manley, dijo que tendrá un recorte salarial del 50% durante tres meses a partir del 1 de abril, mientras que el presidente John Elkann y el directorio de FCA renunciarán al resto de su compensación del 2020.

FCA afirmó que a la mayoría de los empleados asalariados del mundo se les pedirá que reduzcan temporalmente su paga en un 20%.

Ford pospone la reapertura de plantas clave debido a la pandemia de coronavirus

Menos de una semana después de que Ford Motor dijera que reiniciaría la producción en plantas "clave" en América del Norte a principios de abril, la compañía ha pospuesto esos planes a medida que el coronavirus continúa propagándose por Estados Unidos.

Además, la firma dijo que está retrasando el reinicio de una planta de automóviles en México, así como de cuatro plantas de camiones, SUV y furgonetas en EEUU "para ayudar a proteger a sus trabajadores". La compañía se negó a proporcionar una nueva línea de tiempo para la reapertura de las plantas.

Lunes 30.03

EasyJet deja en tierra a toda su flota y evalúa acciones para pagos a Airbus

EasyJet dejó este lunes a toda su flota de aviones en tierra, afectada por bloqueos a nivel nacional en muchos países europeos. El grupo de bajo costo operó sus últimos vuelos de rescate el domingo como parte de sus esfuerzos para repatriar a los pasajeros, regresando a casa con más de 45 mil personas en aproximadamente 650 vuelos.

"Continuaremos trabajando con organismos gubernamentales para operar vuelos de rescate adicionales según lo solicitado", dijo el grupo estelunes. "La puesta a tierra de los aviones elimina un costo significativo".

La firma pagará a su tripulación el 80% de su salario promedio a partir del 1 de abril, a través del esquema de retención de empleos del gobierno y aún no tiene fecha para reiniciar sus vuelos comerciales.

Además, se conoció que la empresa está tratando de "diferir y reducir" los pagos por las multimillonarias unidades que tiene encargadas a Airbus, en respuesta a una amenaza del fundador Stelios Haji-Ioannou para convocar una serie de reuniones destinadas a expulsar al grupo directores no ejecutivos uno por uno.

La aerolínea dijo que estaba "completamente enfocada en tomar las medidas correctas ahora para garantizar el futuro a largo plazo de la aerolínea y salvaguardar los trabajos". Esto incluyó la eliminación de costos y gastos no críticos en todos los niveles, incluidos los gastos de aeronaves cuando sea posible.

Standard Chartered lanza fondo de US$ 1 mil millones para empresas que abordan la pandemia

Standard Chartered creó fondo de US$ 1 mil millones para financiar aquellas compañías que proporcionan bienes y servicios que ayudan a reducir la pandemia de coronavirus, incluidas las que han cambiado su infraestructura para fabricar productos de alta demanda, como las máscaras.

Además de la industria farmacéutica y los proveedores de atención médica, el fondo estará disponible para "compañías no médicas que se hayan ofrecido como voluntarias para agregar esta capacidad a su producción de fabricación (....) incluyendo ventiladores, máscaras faciales, equipos de protección y desinfectantes", dijo la entidad.

Johnson & Johnson comenzará para septiembre los ensayos de una vacuna del coronavirus

Johnson & Johnson dijoque las pruebas en humanos de su vacuna experimental para el coronavirus comenzarían para septiembre y que podría estar disponible para su autorización en casos de emergencia a principios de 2021.

J&J también dijo que había comprometido más de US$ 1 mil millones de dólares junto con la agencia estatal estadounidense Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado para cofinanciar la investigación de la vacuna.

Mercedes, la F1 y el hospital de Londres desarrollan juntos un dispositivo NHS

Los ingenieros de Mercedes, la Fórmula Uno y las universidades de Londres han desarrollado un kit respiratorio para ayudar a los pacientes con coronavirus en cuidados intensivos, en medio de mayores esfuerzos por tener a la mano tecnología que salve vidas y que refuercen los servicios de primera línea.

Los ingenieros del University College London y del University College London Hospital (UCHL) adaptaron el dispositivo de presión positiva continua de la vía aérea a partir de herramientas similares utilizadas en hospitales en Italia y China para ayudar a pacientes con infecciones pulmonares graves. Los reguladores han recomendado el dispositivo.

UCLH recibirá 100 ensayos clínicos esta semana antes de que se presenten en los hospitales del Reino Unido. Los informes de Italia indican que aproximadamente el 50% de los pacientes que usan estos dispositivos no han necesitado ventilación médica después.

ABN Amro predice pérdidas en el primer trimestre debido al aumento de las tasas de incumplimiento

El prestamista holandés ABN Amro se ha convertido en uno de los primeros bancos importantes en confirmar que espera reportar una pérdida para el primer trimestre como consecuencia del alza de las tasas de incumplimiento de préstamos.

La semana pasada, el banco estatal informó un golpe de US$ 200 millones gracias a problemas reportados con tan sólo un cliente en su división de compensación. Sin embargo, hoy agregó que un aumento más amplio en las pérdidas crediticias lo llevaría a una pérdida entre enero y marzo, en comparación con una ganancia neta de 478 millones de euros en el primer trimestre de 2019.

El CEO de UBS dona alrededor de US$ 1 millón para la batalla contra el virus

El director ejecutivo de UBS, Sergio Ermotti, donó personalmente 1 millón de francos suizos (US$ 1,1 millón) para ayudar a los esfuerzos de alivio de la pandemia de coronavirus.

El dinero se distribuirá a través de su fundación familiar "por medio de organizaciones sin fines de lucro a las personas que necesitan fondos de emergencia", según un comunicado este lunes. La medida sigue a una donación de 30 millones de francos suizos por parte de UBS para pacientes y familias que sufren la crisis.

Ermotti también dijo que UBS ha aprobado 10 mil solicitudes de préstamos para pequeñas empresas como parte de un esquema del gobierno. Cualquier producto de los préstamos de emergencia será donado a organizaciones benéficas.

Muere el director financiero de Jefferies por el coronavirus, a los 56 años

El director financiero de Jefferies, Peg Broadbent, se ha convertido en la primera figura senior de Wall Street que muere por complicaciones de coronavirus. Tenía 56 años.

El banco de inversión con sede en Nueva York anunció su muerte este domingo y nombró a Teri Gendron, directora financiera de Jefferies Financial Group, como su sucesora interina.

Otras empresas internacionales que han declarado impactos o medidas frente al Covid-19, aquí.