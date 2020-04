Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte IV): EasyJet aplaza la entrega de 24 aviones Airbus

Multinacionales

A los anuncios se sumaron WhatsApp con acciones para disminuir la desinformación y Samsung con difíciles proyecciones para sus ganancias.

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Este miércoles, las tecnológicas vuelven a marcar la pauta, mientras que otras compañías dejaron ver el efecto en sus finanzas del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

Jueves 09.04

EasyJet aplaza la entrega de 24 aviones Airbus

EasyJet aplazó el pedido de 24 entregas de aviones Aribus durante los próximos tres años financieros hasta 2022 en un intento por mejorar la liquidez, en medio de la crisis causada por el coronavirus. Las fechas de entrega de la aeronave serán "acordadas en respuesta al entorno de demanda", dijo la empresa en un comunicado.

La aerolínea se ve envuelta en una batalla con el fundador de la aerolínea, Stelios Haji-Ioannou, cuya familia tiene una participación del 34% en el negocio. Él está pidiendo que se cancele la orden de Airbus de 4.500 millones de libras y este martes solicitó una reunión de accionistas de emergencia para votar sobre la remoción de dos directores del directorio a menos que se haya tomado la decisión de cancelar las órdenes.

Aeroméxico moviliza, por primera vez y de manera simultánea, tres aeronaves a China para operaciones de carga

Aeroméxico envió, por primera vez y en simultáneo, tres de sus diecinueve aviones Boeing 787 Dreamliner para trasnporte de carga entre China y México.

Las tres aeronaves partieron rumbo a Shanghái, China, haciendo escala en el aeropuerto de Narita en Japón. Un ejemplo es el avión con matrícula N783AM que es coordinado por el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

La compañía recordó que si bien se experimenta en el mundo una crisis severa en la demanda de pasajeros, también es cierto que a nivel doméstico e internacional el traslado de carga aérea tomó especial relevancia no sólo para el transporte de equipo médico sino de otras mercancías que permiten la continuidad del comercio.

Ganancias del segundo trimestre de Starbucks caerán un 46% por impacto del virus en las ventas

Starbucks anunció que espera que sus ganancias fiscales del segundo trimestre se reduzcan casi a la mitad, ya que la pandemia está arrastrando a las ventas en sus dos mercados más grandes.

Las acciones, que tienen un valor de mercado de US$ 84 mil millones, han caído un 18% hasta ahora en 2020, al cierre de este miércoles.

Starbucks dijo que espera ganar US$ 0,28 en el segundo trimestre.

"Esto incluye las amortizaciones de inventario, el cumplimiento de las obligaciones del proveedor, los artículos relacionados con la seguridad de la tienda, el deterioro de los activos y las estimaciones preliminares de ciertos beneficios del programa de estímulo del gobierno", dijo la compañía.

Volkswagen acuerda con el principal sindicato en Alemania congelar los sueldos hasta diciembre

El fabricante de automóviles Volkswagen acordó con el principal sindicato de la firma en Alemania, IG Metall, congelar los sueldos de toda su plantilla hasta diciembre de 2020 por el coronavirus.

De esta forma, los salarios de los trabajadores se mantendrán sin cambios con respecto al actual convenio salarial, que expira el próximo 30 de abril. "La crisis del coronavirus ha planteado desafíos especiales para las partes del acuerdo colectivo. El objetivo de las negociaciones era limitar las consecuencias para la compañía y sus empleados, así como prepararnos de forma tan efectiva como fuera posible para volver a la normalidad", indicó el negociador principal de Volkswagen, Arne Meiswinkel.

Asimismo, ambas partes han acordado flexibilizar el trabajo en la empresa. Para aquellos trabajadores que puedan elegir su horario, el periodo de descanso entre jornadas se ha reducido de 11 a 9 horas.

GE desecha entregar su proyección de ganancias para 2020

GE se ha unido a la lista de compañías que retiran su proyección financiera para 2020 a medida que la pandemia de coronavirus revuelve los planes de negocios, y dice que no podría pronosticar "la duración, la magnitud y el ritmo de recuperación completos en nuestros mercados finales, operaciones y cadenas de suministro" con precios razonables certeza.

El grupo industrial estadounidense, conocido por superar constantemente las estimaciones de ganancias bajo el expresidente ejecutivo Jack Welch, dijo que "espera preliminarmente" que sus ganancias ajustadas para el primer trimestre al 31 de marzo estén sustancialmente por debajo de la guía de US$ 0,10 por acción que había dado hace solo cinco semanas.

El fabricante de motores de aviones y tecnología de atención médica reafirmó su orientación anterior de que el flujo de caja libre industrial sería "aproximadamente US$ 2 mil millones", sin embargo, citando factores no monetarios y problemas de tiempo en sus divisiones de aviación, energía renovable y GE Capital.

Miércoles 08.04

Amazon suspende servicio de delivery de terceros para centrarse en sus propios envíos

Amazon informó a los clientes de su servicio "Amazon Shipping" que se suspenderá a partir de junio, con el fin de que la empresa pueda dedicar a todos sus empleados y su capacidad logística en entregar paquetes para sus propios clientes.

Amazon Shipping es un negocio separado dentro de la compañía que no tiene nada que ver con el cumplimiento de los pedidos realizados por los clientes de Amazon.com. Más bien, Amazon Shipping es un servicio diseñado para enviar productos a clientes que no venden a través de ninguno de los mercados de Amazon. Puede pensarse, más bien, como la competencia de Jeff Bezos a FedEx o UPS, sus dos mayores competidores.

Actualmente, Amazon Shipping está disponible para clientes en ciudades seleccionadas, como Los Ángeles. Si bien la suspensión del servicio en junio podría descarrilar los planes de Amazon a corto plazo para convertirse en un verdadero competidor de FedEx, demuestra que el fuerte de la firma son los compradores de su tienda online.

Tesla recortará el salario de los empleados y suspenderá a parte de su plantilla

Tesla recortará el pago de todos sus empleados asalariados y suspenderá a los trabajadores por hora hasta el 4 de mayo, fecha en la que tiene la intención de reanudar la fabricación de automóviles eléctricos, según un correo electrónico interno que varios empleados compartieron con CNBC. Se espera que las reducciones salariales se mantengan hasta el final del segundo trimestre.

Las órdenes sanitarias, implementadas para frenar la propagación de Covid-19, obligaron a la compañía de Elon Musk a reducir la actividad en su planta principal de ensamblaje de vehículos en Fremont, California.

Los nuevos recortes salariales siguen al informe de producción y entregas de vehículos del primer trimestre de Tesla, que complació a los inversionistas: la compañía dijo que entregó aproximadamente 88.400 unidades y fabricó 103 mil en el primer trimestre. Tesla aún no ha retirado la proyección que dio a los inversores para 2020, diciendo que debería "superar cómodamente" 500 mil entregas en el año.

Foxconn fabricará ventiladores en una planta de Apple en EEUU

El proveedor de Apple, Foxconn, se está asociando con la compañía estadounidense Medtronic para fabricar ventiladores, con lo que se podría dar un uso productivo a la planta estadounidense del grupo tecnológico taiwanés.

"Actualmente el personal médico y técnico de ambas compañías está cooperando estrechamente; esperamos acelerar el cronograma para la producción en masa y unirnos a las filas de los que luchan contra la epidemia", dijo este miércoles el mayor fabricante electrónico del mundo.

La declaración confirma los comentarios de Omar Ishrak, presidente ejecutivo de Medtronic, de que Foxconn comenzaría a producir ventiladores para Medtronic en menos de dos meses.

GM construirá 30 mil ventiladores para la demanda de EEUU, por US$ 489 millones

General Motors construirá 30 mil ventiladores para Estados Unidos por US$ 489,4 millones para ayudar en la pandemia de coronaviru.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que el contrato es el primero para ventiladores bajo la Ley de Producción de Defensa, que fue invocada a fines de marzo por el presidente Donald Trump.

El fabricante de automóviles de Detroit producirá y entregará los ventiladores al gobierno a fines de agosto, y los primeros 6.132 ventiladores se entregarán antes del 1 de junio. Se espera que la producción comience la próxima semana, según un portavoz de la automotriz.

Heineken retira su proyección de ganancias durante "tiempos difíciles"

Heineken anunció que retiraría toda su proyección de ganancias para 2020, considerando que los "tiempos difíciles" provocados por la pandemia de coronavirus causaron daños no cuantificables al desempeño de la compañía.

Para el primer trimestre de 2020, Heineken espera anunciar una caída total en las ventas de alrededor del 4%, con un retroceso del 2% en las ventas de cerveza. "Se espera que el impacto empeore en el segundo trimestre", dijo la compañía.

Dijo que las medidas de contención adoptadas por varios países, incluidos el cierre de puntos de venta y el cierre obligatorio de las instalaciones de producción, han tenido un "impacto significativo en los mercados de Heineken y en sus negocios en 2020".

Mexicana Nemak suspende temporalmente producción en algunas plantas por coronavirus

La mexicana Nemak, fabricante de componentes de motores para el sector automotriz, suspendió actividades en algunas de sus plantas y líneas de producción ante la contingencia causada por el coronavirus.

La empresa no especificó las plantas que detuvieron operaciones, pero dijo que implementó una serie de medidas en las regiones en las que opera para adaptarse a los cambios de la industria debido a la epidemia de coronavirus, que está golpeando a la economía mundial.

"Nemak está reforzando las medidas orientadas a optimizar costos, gastos y flujo de efectivo para hacer frente a los planes de recortes de producción de ciertos clientes", dijo la firma.

Martes 07.04

IATA advierte que hay más de 25 millones de empleos en riesgo por el coronavirus

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, su sigla en inglés) publicó datos que indican que 25 millones de empleos relacionados con la aviación están en riesgo si las restricciones severas de viajes por el coronavirus duran hasta tres meses.

Según sus cálculos, una pérdida de empleo más amplia puede afectar a un total de 65,5 millones de personas que dependen de la aviación, incluidas aquellas que trabajan en las actividades de turismo y de viajes. De ellas, 2,7 millones son trabajadores de compañías de transporte aéreo.

En un escenario en el que la demanda de transporte aéreo seguiría siendo prácticamente inexistente hasta mediados de año, el empleo vinculado al transporte aéreo en Asia-Pacífico (incluyendo China) sería el más golpeado, con la desaparición de un total de 11,2 millones de puestos.

Seguiría Europa, con la supresión de 5,6 millones de empleos, y Latinoamérica, con 2,9 millones de trabajadores afectados.

En un escenario similar, la cifra de negocio de la industria aérea caería en 252.000 millones de dólares (-44 %) en 2020.

Lufthansa prescinde de 42 aviones y aplicará un ERTE para 27.000 personas

La alemana Lufthansa anunció que anulará pedidos o prescindirá de un total de 42 aviones, incluidos seis Airbus A380, el avión más grande del mundo, con fecha de caducidad por la falta de demanda. Esto, junto a otras medidas, equivaldrá a reducir su capacidad en torno a un 20%, según los analistas de Bernstein.

La firma cree que la recuperación del sector por el coronavirus tardará varios años y, en consecuencia, su directorio ejecutivo ha tomado medidas para reestructurar a largo plazo su capacidad. Es el primer grupo de su sector en Europa que toma este tipo de medidas.

Demócratas en EEUU instan a Boeing a tomar ayuda para enfrentar la crisis

Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que representan al estado de Washington han instado a Boeing a aceptar la ayuda del gobierno para ayudar a resistir la pandemia, luego de que el director ejecutivo del fabricante de aviones se opusiera a la posibilidad de participaciones de capital del gobierno a cambio del alivio.

"Dado el grave daño que la industria aeroespacial de la nación y las trabajadoras y trabajadores de la compañía Boeing están experimentando durante esta pandemia, esperamos que considere utilizar la asistencia económica proporcionada por la Ley CARES para salvaguardar miles de empleos en Boeing en el estado de Washington y en todo el país", dijo en una carta enviada al CEO de Boeing, Dave Calhoun, el representante Rick Larsen, demócrata de Washington y presidente del subcomité de aviación de la Cámara. La misiva fue suscrita además por otros seis legisladores del estado, donde Boeing emplea a unas 70 mil personas.

El fabricante aún no ha decidido si solicitará ayuda federal y está esperando la guía del Departamento del Tesoro sobre las condiciones y requisitos para el alivio, según una persona familiarizada con el asunto. El paquete de ayuda de US$ 2 mil millones aprobado por el Congreso el mes pasado incluye miles de millones para negocios en problemas, incluyendo US$ 17 mil millones en préstamos para "negocios críticos para mantener la seguridad nacional", de los cuales se espera que Boeing califique. La firma dijo el mes pasado que estaba buscando US$ 60 mil millones en ayuda para sí misma y su cadena masiva de proveedores.

Telepizza en España acuerda un ERTE para 1.500 empleados y un complemento del paro de hasta el 80%

La directiva de Telepizza y los sindicatos alcanzaron un acuerdo para la presentación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que afectará a 1.500 trabajadores de la firma hostelera, que incluye un complemento salarial a la prestación por desempleo de hasta el 80% durante abril y mayo.

Asimismo, los empleados afectados contarán con la posibilidad de recuperar hasta el 100% de la diferencia salarial que perciban durante estos dos meses una vez vuelva la actividad normal de la compañía.

Entre el resto de acuerdos consensuados destacan que los trabajadores no perderán los días de vacaciones durante los periodos del ERTE, y que todos aquellos empleados que hayan manifestado a la empresa padecer patologías previas y que estén dentro del segmento de la población con comunicado de factor de riesgo tendrán prioridad de afectación.

Compañías de tecnología e innovación francesas se unen para fabricar 10 mil nuevos respiradores

El gobierno de Francia nación solicitó a un grupo de empresas industriales, evaluar la posibilidad de aumentar la producción de insumos médicos, especialmente los respiradores.

En respuesta, las compañías Air Liquide, Groupe PSA, Schneider Electric y Valeo, han establecido un grupo de trabajo compuesto por unos 30 expertos en compras e industrialización, para definir un plan de acción. La iniciativa busca aumentar la producción de respiradores de Air Liquide Medical Systems, que ya tienen una importante incidencia en un gran número de hospitales de Francia y el extranjero.

El objetivo es proporcionar 10 mil respiradores en 50 días entre principios de abril y mediados de mayo.

Para enfrentar este desafío, a través de la excepcional contribución de 100 empresas asociadas, se trabajará en la producción de los 300 componentes necesarios para la fabricación de estos sistemas médicos.

Blue Origin, de Jeff Bezos, imprime piezas en 3D para protectores faciales

La empresa espacial de Jeff Bezos, Blue Origin, se ha unido a otras compañías de cohetes para ofrecer voluntariamente su experiencia para ayudar a fabricar los productos necesarios para combatir la crisis del coronavirus.

Los trabajadores del equipo de motor de cohete BE-4 se ofrecieron como voluntarios para fabricar piezas de plástico para los protectores faciales. La compañía de cohetes tiene unos 38 tipos diferentes de plásticos que puede imprimir en 3D en casa, con impresoras trabajando día y noche para fabricar las piezas.

"Es esencialmente una diadema a la que se une el componente de careta. Hay una gran escasez en todo el país", dijo un empleado de Blue Origin en un video publicado este martes.

WhatsApp restringe el reenvío de mensajes para reducir la desinformación

WhatsApp impondrá nuevas restricciones a la cantidad de personas a las que se pueden reenviar mensajes en un intento por frenar la rápida propagación de engaños virales, estafas y desinformación sobre el coronavirus en la plataforma de mensajería.

La compañía propiedad de Facebook dijo que las nuevas condiciones se colocarán en los "mensajes reenviados con frecuencia", aquellos que aparecen en los chats con una flecha doble en la parte superior del cuadro de mensajes, lo que indica que se han reenviado al menos cinco veces anteriormente.

Ahora, WhatsApp restringirá a los usuarios a reenviarlos a una sola persona a la vez.

Samsung proyecta ganancias trimestrales cerca del nivel más bajo en cinco años

Samsung Electronics dijo que las ganancias del primer trimestre estarían cerca de su nivel más bajo en cinco años, debido a que las consecuencias económicas de la pandemia afectan el crecimiento global de los dispositivos electrónicos.

La compañía de tecnología surcoreana, el mayor productor mundial de chips de computadora, teléfonos inteligentes y pantallas electrónicas, dijo este martes que espera que las ganancias operativas para los primeros tres meses del año lleguen a 6.400 millones de wones (US$ 5.230 millones).

Eso está por encima de las estimaciones de Refinitiv y hasta casi un 3% por sobre lo alcanzado en el mismo período en 2019, pero por debajo de las ganancias del primer trimestre informadas en cada uno de los tres años anteriores.

Airbnb recauda US$ 1 mil millones de nuevos inversionistas, a pesar de crisis mundial

Airbnb ha recaudado US$ 1 mil millones en deuda y capital de nuevos inversionistas, en medio del brote y ad portas de la OPI planificada para este año.

La compañía anunció que las empresas de inversión privadas Silver Lake y Sixth Street Partners habían comprometido el nuevo capital, sin proporcionar detalles sobre los términos financieros.

"Si bien el entorno actual es claramente difícil para la industria hotelera, el deseo de viajar y tener experiencias auténticas es fundamental y duradero", dijo Egon Durban, codirector ejecutivo de Silver Lake, en un comunicado anunciando el acuerdo.

La inyección de capital podría ayudar a Airbnb a capear una recesión empresarial prolongada y retrasar los planes para salir a bolsa. En un momento, la compañía se había inclinado hacia una cotización directa, en la que no se recauda dinero nuevo de los inversionistas.

Fondo de Arabia Saudita adquiere participación del 8,2% en el operador de cruceros Carnival

El Fondo de Inversión Pública (PIF, su sigla en inglés) de Arabia Saudita adquirió una participación del 8,2% en el operador de cruceros en dificultades Carnival, marcando la última inversión directa de alto perfil del fondo del Golfo después de las apuestas anteriores sobre compañías como Tesla y Uber.

La posición del PIF asciende a una participación de US$ 430 millones basada en el precio de las acciones de la compañía que cotiza en EEUU, que subió un 23% el lunes, pero aún ha disminuido en casi un 80% este año.

El PIF, que es utilizado por el Príncipe Heredero Mohammed bin Salman para avanzar y diversificar los intereses económicos de Arabia Saudita, reveló que poseía 43,5 millones de acciones en una presentación regulatoria firmada por su jefe, Yasir al-Rumayyan, quien es un aliado cercano del príncipe.

Cineworld recorta dividendos y los pagos a sus ejecutivos

Cineworld, la segunda cadena de cine más grande del mundo, redujo sus dividendos y el pago a sus ejecutivos, en momentos en que la actividad del sector continúa bloqueada por el coronavirus.

La compañía con sede en el Reino Unido también dijo que continuaría "monitoreando el progreso" de su acuerdo de US$ 2.100 millones para comprar el grupo de cine canadiense Cineplex, insinuando por primera vez que podría haber retrasos.

Se esperaba que la compra se completara a fines de junio y está bajo revisión por las autoridades canadienses.

Lunes 06.04

Londres "rescata" a EasyJet con un préstamo de cerca de US$ 755 millones

El Gobierno británico y el Banco de Inglaterra le lanzaron un salvavidas a EasyJet, al inyectar cerca de US$ 755 millones en la aerolínea a través la Línea de Financiación Corporativa del Coronavirus (CCFF, por sus siglas en inglés).

A través de este programa, las empresas británicas pueden emitir títulos de deuda a corto plazo, que son adquiridos por el Tesoro y el banco central en condiciones similares a las que existían antes del parón económico provocado por la pandemia del Covid-19.

Además de utilizar esta vía de financiación, EasyJet ha captado otros cerca de US$ 600 millones al activar una línea de crédito que tenía con sus bancos, en este caso garantizada por parte de su flota de aviones.

Según cálculos de los analistas de Bernstein Research, EasyJet tiene ahora US$ 2.800 millones de liquidez, lo que puede cubrir sus necesidades para los próximos nueve meses. Pese a esta posición, la empresa no descarta "considerar otras opciones de liquidez y financiación" si se alarga la actual situación, con la industria aérea europea casi totalmente parada por las medidas para parar el contagio del coronavirus.

Airbus se suma y detiene producción en EEUU por el coronavirus

El efecto del coronavirus sobre la actividad de Airbus se extiende a Estados Unidos. El fabricante europeo de aviones detendrá hasta el 29 de abril la producción en su única planta ensamblaje de aviones en el país, la de Mobile, en Alabama, de la que salen el A220 y el A320, el aparato más vendido de la empresa.

El anuncio de suspensión de actividad en Estados Unidos viene acompañado de otro similar relacionado con dos centros productivos de Alemania, los de Bremen y Stade, donde el ensamblaje de aviones comerciales quedará temporalmente detenido.

La decisión, aseguró la empresa, se adopta para hacer frente a la pandemia de Covid-19 y responde tanto a los altos niveles de inventario en las fábricas como a las recomendaciones de las distintas autoridades locales. Pese a ello, Airbus mantiene los compromisos con los clientes.

United Airlines y American Airlines anuncin nuevas reducciones en vuelos a Nueva York

American Airlines anunció el recorte de sus vuelos al área de la ciudad de Nueva York en más del 90% y se convirtió en la última aerolínea en reducir drásticamente el servicio a la región, ahora uno de los puntos más críticos del coronavirus.

"A medida que los casos de coronavirus en la ciudad de Nueva York y la región circundante continúan aumentando (...), la demanda de vuelos al área de Nueva York se está evaporando rápidamente", escribió David Seymour, vicepresidente senior de operaciones de American, a sus empleados en un memo.

Los aeropuertos del área de Nueva York normalmente se encuentran entre los más activos del país y el área tiene uno de los espacios aéreos más congestionados, pero el coronavirus ha llevado a varios transportistas a cortar el servicio, dejando la región más aislada. Los recortes en la región de los tres estados son más profundos en algunos casos que los que los transportistas están haciendo en todas sus redes.

American Airlines, con sede en Fort Worth, Texas, dijo que operará ocho salidas desde el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York, en comparación con las 170 en abril de 2019. También volará tres vuelos diarios desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, frente a las 80 salidas entre semana en el mismo mes del año pasado.

Poco antes, United Airlines dijo que está recortando el servicio en su centro de Newark de 139 vuelos diarios a solo 15, y del Aeropuerto LaGuardia de Nueva York de 18 a dos vuelos diarios durante al menos las próximas tres semanas.

JetBlue quema US$ 10 millones por día en medio de la crisis por el Covid-19

La principal aerolínea de bajo costo de Estados Unidos, JetBlue anunció que está quemando US$ 10 millones por día, en medio del avance del coronavirus en el país.

Así lo explicó el CEO de la firma, Robin Hayes, quien en un comunicado dijo a los empleados que sólo 7 mil personas al día estaban volando en este momento, a diferencia de los 120 mil que estaban acostumbrados a hacerlo en tiempos normales.

Presidente de aerolínea israelí estima que podrían "cerrar" pronto sin ayuda del gobierno

El Al, la aerolínea de bandera israelí, podría "cerrar" pronto si el gobierno no proporciona asistencia financiera en los próximos días, advirtió este lunes el presidente de la aerolínea, Eli Defes.

Dirigiéndose al comité especial de la Knéset para tratar el coronavirus, Defes dijo que la compañía había presentado solicitudes al Ministerio de Finanzas por un valor total de US$ 350 millones, además de un plan de eficiencia organizacional.

"El Al entró en la crisis antes que todas las otras compañías, y su ciclo de ingresos de US$ 200 millones se detuvo por completo", dijo Defes. "El Al se extiende por más de 30 ubicaciones en todo el mundo. Si no recibimos ayuda inmediata, en los próximos días, es probable que El Al cierre", apuntó.

Naturgy y Repsol desafían al Covid-19 con emisiones récord en bonos

Naturgy y Repsol han lanzado emisiones de deuda por un valor conjunto de 2.500 millones de euros, el récord desde que se reabriera el mercado de deuda para las compañías españolas la pasada semana.

Naturgy ha colocado 1.000 millones de euros en deuda a cinco años, el formato más utilizado por las firmas para lanzar bonos y atraer el apetito de los inversores. Y la firma que preside Francisco Reynés lo ha conseguido, pues ha captado una demanda de 3.100 millones de euros, es decir, más de tres veces la cantidad adjudicada.

Apple se compromete a enviar 1 millón de máscaras para trabajadores de la salud cada semana

Apple ha diseñado su propio protector facial para los trabajadores de la salud y dijo que podrá enviar 1 millón de ellos por semana para proteger a los profesionales médicos que luchan contra el brote de Covid-19.

El presidente ejecutivo Tim Cook dijo, en un video compartido en Twitter, que Apple ha lanzado "un esfuerzo de toda la compañía" para diseñar, construir, empaquetar y enviar los protectores faciales a todo el mundo, y explicó la fabricación se lleva a cabo tanto en Estados Unidos como en China.

"Planeamos enviar más de 1 millón para finales de esta semana y más de 1 millón por semana después de eso", dijo el CEO de Apple. "Estamos coordinando estrechamente con profesionales médicos y funcionarios del gobierno de Estados Unidos para llevarlos a donde se los necesita con mayor urgencia. Esperamos expandir rápidamente la distribución más allá de EEUU en ambos esfuerzos".

Alibaba dona equipo médico a El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, agradeció al empresario chino Jack Ma y al su Grupo Alibaba por donar 100 mil máscaras, 10.800 kits de prueba de coronavirus y cinco ventiladores al país más pequeño de Centroamérica.

"Necesitaremos toda la ayuda que podamos obtener para combatir esta enfermedad. Gracias de nuevo. Dios te bendiga", dijo el presidente en un tuit después de que las donaciones comenzaron a llegar.

El Salvador, que ha impuesto un estricto encierro, tiene 69 casos confirmados y ha reportado tres muertes.

Cemex suspende operaciones hasta 30 abril en México por emergencia coronavirus

La cementera mexicana Cemex dijo que suspendió sus operaciones en México hasta el 30 de abril en cumplimiento de las medidas impuestas por el gobierno como parte de la emergencia sanitaria para frenar la propagación del coronavirus.

La empresa, con operaciones en más de 50 países, agregó en un comunicado que, si se requiere, estará lista para reanudar las operaciones antes de lo programado.

Cemex dijo también que ha identificado iniciativas de reducción de costos por US$ 200 millones que espera lograr en su totalidad en 2020 y que evalúa aplazar ciertas inversiones en activo fijo que había contemplado para este año.

Las ventas de automóviles nuevos en el Reino Unido caen un 44% en marzo

Las ventas de automóviles nuevos en el Reino Unido cayeron casi a la mitad en marzo, un retroceso que superó el de la crisis financiera, en momentos en que el coronavirus ha obligado a cerrar las salas de exhibición en todo el país.

La Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Motores, el organismo de la industria, dijo que el mercado se redujo en un 44% en comparación con marzo de 2019, con 203.370 automóviles menos registrados. La cifra total de 254.684 marcó el peor mes de marzo de la industria desde finales de los noventa, cuando se introdujo el sistema de registro actual.

Las cifras en otros países han sido peores. Las ventas de marzo cayeron un 85% en Italia, un 72% en Francia y un 69% en España.

Rolls-Royce retira proyección de ganancias y suspende sus dividendos

Rolls-Royce se unió este lunes a la cada vez más larga lista de compañías que abandonaron sus pronósticos de ganancias para el año y suspendieron sus dividendos.

Warren East, director ejecutivo del grupo aeroespacial, hizo referencia a "tiempos sin precedentes" en los que la compañía se encuentra. Es la primera vez que la compañía no paga un dividendo desde la privatización en 1987.

