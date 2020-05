Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte IX): Gilead firma acuerdos con cinco farmacéuticas para producir medicamento que ha tenido éxito frente al Covid-19

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

miércoles 13.05

Gilead firmó acuerdos de licencia voluntarios no exclusivos con cinco fabricantes de productos farmacéuticos genéricos con sede en India y Pakistán para ampliar aún más el suministro de Remdesivir, el medicamento que ha tenido éxito en algunos ensayos para tratar Covid-19.

Los acuerdos permiten a las compañías (Cipla, Ferozsons Laboratories, Hetero Labs, Jubilant Lifesciences y Mylan) fabricar Remdesivir para su distribución en 127 países, anunció la compañía ayer en la noche a través de Twitter.

"Gilead firma acuerdos de licencia voluntarios no exclusivos con cinco fabricantes de genéricos para ampliar aún más el suministro de nuestro antiviral en investigación para COVID-19 en 127 países", informó la empresa.

