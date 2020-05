Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte IX): Honda se une a fabricantes de automóviles británicos y reabrirá planta

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

JUEVES 14.05

Honda reiniciará la producción en su planta de Swindon a partir de la primera semana de junio, a medida que continúe el goteo de las instalaciones automotrices británicas que se preparan para abrir después de un bloqueo forzado por coronavirus.

El fabricante de automóviles japonés, que cerró su sitio en marzo debido a la propagación del brote de coronavirus, había planeado reabrir este mes, pero retrasó dos veces su fecha de reinicio prevista.

El grupo informó al personal y a los proveedores el jueves que tiene la intención de comenzar las operaciones de producción durante la semana que comienza el 1 de junio.

Llega el día después de que el propietario de Vauxhall, PSA, dijera que sus instalaciones de furgonetas en Luton reabrirán en un solo turno a partir del lunes, aunque la compañía no ha fijado una fecha para que la planta de automóviles de Ellesmere Port comience a funcionar nuevamente.

Si bien algunas de las plantas de Gran Bretaña se están volviendo a encender, la mayoría permanece cerrada, con los fabricantes reacios a reanudar las operaciones mientras los concesionarios están cerrados y la demanda de automóviles es baja.

¿Cuál es la situación del resto de las plantas en Reino Unido?

• Jaguar Land Rover reabrirá su sitio de Solihull el lunes para fabricar vehículos para la exportación china, pero no ha establecido una fecha para reiniciar sus otras plantas en Halewood o Castle Bromwich, o cuándo aumentará la producción en Solihull para el Reino Unido, Europa o América mercados

• Ford abrirá a partir del lunes sus plantas de motores del Reino Unido en Bridgend y Dagenham, que suministran motores a JLR.

• Toyota, que abrió su planta de motores Deeside, mantuvo su planta de automóviles en Burnaston cerrada por el momento, mientras que Nissan advirtió que no espera reabrir sus instalaciones de Sunderland hasta al menos junio.

• BMW a partir del lunes reabrirá su planta Mini en Oxford, que exporta a nivel mundial.

BMW muestra una fuerte recuperación en el mercado automotriz de China

BMW dice que las ventas en China aumentaron casi un 14% en abril, lo que subraya la fortaleza de la recuperación en el mercado más grande de la industria automotriz.

Las cifras del grupo alemán se producen después de que Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles del mundo, dijo que su negocio en China se había recuperado a los niveles de 2019, debido en parte al mayor interés en su marca Jetta de bajo presupuesto.

El fabricante premium BMW, que había visto una caída del 88% en las ventas de China en febrero, dijo que confiaba en que la demanda acumulada en el país continuaría aumentando la demanda.

Sin embargo, el presidente ejecutivo Oliver Zipse advirtió que China era "sólo de uso limitado como modelo para el desarrollo en otros mercados".

Añadió que la demanda de automóviles en países como España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos "probablemente sea muy lenta para recuperarse".

3M dijo que continuó experimentando un aumento de ingresos en su división de atención médica durante abril en su primera actualización de ventas desde que decidió informar a los inversionistas mensualmente.

El conglomerado, cuyos productos van desde las notas Post It hasta la mascarilla facial N95 más recientemente codiciada, dijo que, en términos generales, las tendencias para abril "estaban en gran medida en línea" con las tendencias mensuales hasta la fecha que 3M discutió durante su convocatoria de ganancias del primer trimestre, a fines del mes pasado.

Las ventas totales para abril de US$ 2,3 mil millones cayeron un 11% respecto al año anterior. Un aumento del 5% en las ventas totales en su división de atención médica se compensó con una disminución del 11% en el segmento de consumidores, una caída del 11% para la seguridad e industria, y una caída del 20% en el transporte y la electrónica.

3M, con sede en Minnesota, reiteró que, si bien la pandemia de coronavirus ha dado como resultado una "fuerte demanda en el mercado final" de su seguridad personal, semiconductores y centro de datos, productos de limpieza general y seguridad alimentaria, distanciamiento físico y bloqueos nacionales han obstaculizado los gustos de su cuidado bucal, artículos de papelería automotriz y de oficina.

Nissan cerrará una planta en Barcelona y derivará producción a Renault

Nissan cerrará una fábrica en Barcelona y derivará la producción a su socio francés Renault, reportó el jueves el diario financiero Nikkei.

El fabricante de automóviles japonés, que había señalado con anterioridad la necesidad de reducir el volumen y aumentar su eficiencia, planea aplicar un recorte de US 2.800 millones en costos fijos anuales como parte de su plan de reestructuración, informó el miércoles la agencia de noticias Bloomberg.

Esta medida se da en medio de una fuerte caída de las ventas que podría complicar su recuperación tras la turbulenta salida de su expresidente Carlos Ghosn.

Según informó el Nikkei, Nissan produjo en 2019 unos 55.000 vehículos en España, lo que representa un 10% de su producción en Europa.

Con los dos socios planeando repartirse la producción de sus respectivos vehículos por todo el mundo, la fabricación de la planta española será trasladada a las plantas de Renault , en Francia y otras localizaciones, dijo el diario japonés.

El brote de coronavirus golpeó a Mazda con una pérdida neta para el cuarto trimestre fiscal, debido a que erosionó drásticamente las ventas en China y Europa.

MIÉRCOLES 13.05

Gilead firmó acuerdos de licencia voluntarios no exclusivos con cinco fabricantes de productos farmacéuticos genéricos con sede en India y Pakistán para ampliar aún más el suministro de Remdesivir, el medicamento que ha tenido éxito en algunos ensayos para tratar Covid-19.

Los acuerdos permiten a las compañías (Cipla, Ferozsons Laboratories, Hetero Labs, Jubilant Lifesciences y Mylan) fabricar Remdesivir para su distribución en 127 países, anunció la compañía ayer en la noche a través de Twitter.

"Gilead firma acuerdos de licencia voluntarios no exclusivos con cinco fabricantes de genéricos para ampliar aún más el suministro de nuestro antiviral en investigación para COVID-19 en 127 países", informó la empresa.

