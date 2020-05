Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte IX): JC Penney, agobiado por la deuda y maltratado por el coronavirus, se declara en bancarrota

Multinacionales

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

Viernes 15.05

JC Penney se declara en bancarrota ante mayor presión del coronavirus

JC Penney, agobiado por la deuda y maltratado por el coronavirus, se declaró en bancarrota.

Las ventas en JC Penney han caído anualmente desde 2016. Su huella de aproximadamente 860 tiendas es menos de una cuarta parte de su base de tiendas en 2001. Las ventas de la compañía de casi US$ 11 mil millones para el último año fiscal son casi un tercio de sus ventas el mismo año.

El minorista con sede en Plano, Texas, que se fundó hace más de un siglo, empleaba aproximadamente 90.000 personas a tiempo completo y parcial para febrero.

"La pandemia de Coronavirus ha creado desafíos sin precedentes para nuestras familias, nuestros seres queridos, nuestras comunidades y nuestro país. Como resultado, la industria minorista estadounidense ha experimentado una nueva realidad profundamente diferente, requiriendo que JC Penney tome decisiones difíciles al administrar nuestro negocio para proteger la seguridad de nuestros asociados y clientes y el futuro de nuestra compañía ", dijo el CEO Jill Soltau en un comunicado.

"Hasta que estalló la pandemia, habíamos logrado un progreso significativo en la reconstrucción de nuestra compañía bajo nuestro plan de estrategia de renovación, y nuestros esfuerzos ya habían comenzado a dar sus frutos", dijo el comunicado de Soltau. "Si bien habíamos estado trabajando en paralelo en opciones para fortalecer nuestro balance general y extender nuestra pista financiera, el cierre de nuestras tiendas debido a la pandemia requirió una revisión más completa para incluir la eliminación de la deuda pendiente".

El minorista dijo que tiene compromisos por US$ 900 millones en financiamiento de sus primeros prestamistas de gravamen existentes para financiar la bancarrota, que incluye US$ 450 millones de dinero nuevo. Tenía aproximadamente US$ 500 millones en efectivo a la fecha de presentación del Capítulo 11.

Ganancias de proveedor de Apple caen 90%, pero considera que "lo peor ya pasó"

El proveedor de Apple, Foxconn, informó que sus ganancias cayeron en casi un 90% en el primer trimestre, mientras el mayor fabricante de contratos de electrónica del mundo absorbió el costo de la interrupción en China.

Pero la compañía, observada de cerca como un indicador de la demanda mundial de tecnología debido a su posición dominante en el ensamblaje de dispositivos tecnológicos y componentes de fabricación, dijo que el peor golpe de Covid-19 en sus operaciones había terminado.

Las ganancias netas en los primeros tres meses cayeron un 89% en comparación con el mismo período del año pasado a 2.100 millones de dólares taiwaneses (US $ 70 millones), dijo Hon Hai.

"Las cosas no fueron normales en febrero y principios de marzo", dijo el presidente Liu Young-way, en una llamada con los inversionistas. Agregó que la necesidad de continuar pagando los salarios de la fuerza laboral en su mayoría del grupo con sede en China, mientras que la producción se detuvo durante varias semanas, había incurrido en un costo de aproximadamente 10 mil millones de dólares taiwaneses, reduciendo el margen bruto de Foxconn en 1 punto porcentual a 4,5%. "Pero en el segundo trimestre, esto volverá a la normalidad", dijo.

Disney llega a acuerdo con los sindicatos por condiciones para regresar al trabajo

Walt Disney y los sindicatos que representan a los trabajadores en el Walt Disney World de Florida han llegado a un acuerdo sobre salvaguardas para proteger a los empleados del coronavirus, eliminando uno de los obstáculos de la compañía para reabrir sus populares parques temáticos.

Las medidas incluyen máscaras obligatorias para trabajadores e invitados y prácticas de distanciamiento social, según un comunicado del Service Trades Council Union, que representa a miles de trabajadores en Walt Disney World en Orlando, Florida.

Disney ha anunciado que algunas tiendas y restaurantes en el área de compras de Disney Springs en Orlando abrirán el 20 de mayo, pero la compañía no ha establecido una fecha de reapertura para ninguno de sus cuatro parques temáticos en el área.

La compañía cerró sus parques en todo el mundo a partir de fines de enero para ayudar a prevenir la propagación del nuevo coronavirus. Reabrió Shanghai Disneyland a un número limitado de visitantes el lunes.

Nike dice que el virus tuvo impacto "material" en su negocio mientras reabre tiendas en EEUU

Nike finalmente está comenzando a reabrir tiendas en Estados Unidos, pero la compañía dijo que espera que la pandemia de coronavirus todavía tenga un impacto material en su negocio en América del Norte, partes de Europa y Asia durante su cuarto trimestre fiscal.

El fabricante de ropa deportiva y calzado dijo que todas sus tiendas propias y más del 95% de sus tiendas asociadas en la Gran China y Corea del Sur están funcionando nuevamente. Dijo que el tráfico está "progresando" en esas regiones, sin embargo, el tráfico de la tienda permanece por debajo de los niveles del año anterior. Nike dijo que ve una demanda "continua y fuerte" de los consumidores en línea, compensando algunas de esas pérdidas.

Sus acciones subieron menos del 1% tras el comunicado de prensa.

"Nos alienta la recuperación que estamos viendo en la Gran China y Corea del Sur a medida que continuamos profundizando nuestra conexión con los consumidores", dijo el presidente ejecutivo de Nike, John Donahoe, en un comunicado.

"Con nuestra sólida base digital, el impulso de la marca y la posición financiera, creemos que este será un momento catalizador que fortalezca el futuro a largo plazo de Nike", agregó.

Nike dijo que ha comenzado a reabrir tiendas en más de 15 países, incluidos Alemania, Francia, los Países Bajos, Brasil y Estados Unidos. Dijo que alrededor del 40% de sus tiendas propias en Europa, Oriente Medio y África, el 15% en Asia Pacífico y la región de América Latina, y el 5% en América del Norte, están abiertas, algunas con horario reducido.

British American Tobacco anuncia que potencial vacuna está lista para pruebas en humanos

British American Tobacco, la segunda mayor compañía de cigarrillos del mundo, dijo este viernes que está lista para probar su potencial vacuna para el Covid-19 de proteínas de las hojas de tabaco en humanos, después de que generó una respuesta inmune positiva en ensayos preclínicos.

BAT, que produce la marca Lucky Strike, dijo que una vez que obtenga la aprobación de la vacuna de la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA, su sigla en inglés), pasaría a los ensayos o pruebas de fase 1 en humanos.

La empresa generó sorpresa el mes pasado cuando dijo que estaba desarrollando una vacuna para el Covid-19 a partir de hojas de tabaco y que podría producir entre 1 y 3 millones de dosis por semana si contara con el apoyo de las agencias gubernamentales y los fabricantes adecuados.

Farmacéuticas de todo el mundo han estado compitiendo para desarrollar una vacuna contra el Covid-19, la enfermedad respiratoria causada por el nuevo coronavirus, y algunas ya se encuentran en la etapa de ensayos en humanos.

Los expertos han sugerido que una vacuna para el Covid-19 podría tardar entre 12 y 18 meses en desarrollarse.

Rosneft de Rusia reporta pérdida de US$ 2.100 millones

El mayor productor de petróleo de Rusia, Rosneft, registró una pérdida de US$ 2.100 millones en el primer trimestre, por el impacto del coronavirus en la demanda, llevándola a la primera pérdida trimestral de la compañía desde 2012.

La compañía controlada por el Kremlin, que bombea más del 40% de la producción total de crudo de Rusia y aproximadamente el 5% de la producción mundial, advirtió que la pandemia podría hacer de 2020 un "punto de inflexión" para la industria energética.

Los precios del petróleo cayeron en más del 60% entre enero y marzo. Rosneft dijo que la caída, combinada con un rublo debilitado que elevó el costo de la deuda denominada en el extranjero, contribuyó a una pérdida de 156 mil millones de rublos rusos (US$ 2.100 millones), frente a una ganancia de 131 mil millones de rublos en el mismo trimestre del año pasado.

La pérdida fue más profunda que las estimaciones de los analistas, según una encuesta compilada por Bloomberg.

JUEVES 14.05

La unidad de conducción autónoma GM Cruise reducirá casi el 8% de la fuerza laboral

Cruise, la unidad de vehículos autónomos de GM respaldada por Softbank, está eliminando a casi el 8% de su fuerza laboral mientras el coronavirus justifica las pruebas de autos sin conductor en la mayor parte de California.

La noticia llega aproximadamente un mes después de que Zoox, un rival, redujo aproximadamente el 10%de su personal. Zoox, que no cuenta con el respaldo de un importante fabricante de automóviles, también está explorando una ronda de venta o recaudación de fondos, informó The Information la semana pasada.

El personal a tiempo completo de Cruise es de entre 1.600 y 1.900 personas, según una persona de la compañía. En un comunicado, la compañía dijo:

"En este momento de grandes cambios, tenemos la suerte de tener una misión cristalina y miles de millones en el banco. Las acciones que tomamos hoy nos reflejan duplicar nuestro trabajo de ingeniería y talento de ingeniería ".

A principios de semana, la directora ejecutiva de GM, Mary Barra, dijo que estaba "muy contenta con el progreso que estamos haciendo desde una perspectiva tecnológica en Cruise". Ella dijo que Cruise "continuaba alcanzando hito tras hito".

Honda se unirá a otros fabricantes de automóviles británicos para reabrir plantas

Honda reiniciará la producción en su planta de Swindon a partir de la primera semana de junio, a medida que continúe el goteo de las instalaciones automotrices británicas que se preparan para abrir después de un bloqueo forzado por coronavirus.

El fabricante de automóviles japonés, que cerró su sitio en marzo debido a la propagación del brote de coronavirus, había planeado reabrir este mes, pero retrasó dos veces su fecha de reinicio prevista.

El grupo informó al personal y a los proveedores el jueves que tiene la intención de comenzar las operaciones de producción durante la semana que comienza el 1 de junio.

Llega el día después de que el propietario de Vauxhall, PSA, dijera que sus instalaciones de furgonetas en Luton reabrirán en un solo turno a partir del lunes, aunque la compañía no ha fijado una fecha para que la planta de automóviles de Ellesmere Port comience a funcionar nuevamente.

Si bien algunas de las plantas de Gran Bretaña se están volviendo a encender, la mayoría permanece cerrada, con los fabricantes reacios a reanudar las operaciones mientras los concesionarios están cerrados y la demanda de automóviles es baja.

¿Cuál es la situación del resto de las plantas en Reino Unido?

• Jaguar Land Rover reabrirá su sitio de Solihull el lunes para fabricar vehículos para la exportación china, pero no ha establecido una fecha para reiniciar sus otras plantas en Halewood o Castle Bromwich, o cuándo aumentará la producción en Solihull para el Reino Unido, Europa o América mercados

• Ford abrirá a partir del lunes sus plantas de motores del Reino Unido en Bridgend y Dagenham, que suministran motores a JLR.

• Toyota, que abrió su planta de motores Deeside, mantuvo su planta de automóviles en Burnaston cerrada por el momento, mientras que Nissan advirtió que no espera reabrir sus instalaciones de Sunderland hasta al menos junio.

• BMW a partir del lunes reabrirá su planta Mini en Oxford, que exporta a nivel mundial.

BMW muestra una fuerte recuperación en el mercado automotriz de China

BMW dice que las ventas en China aumentaron casi un 14% en abril, lo que subraya la fortaleza de la recuperación en el mercado más grande de la industria automotriz.

Las cifras del grupo alemán se producen después de que Volkswagen, el mayor fabricante de automóviles del mundo, dijo que su negocio en China se había recuperado a los niveles de 2019, debido en parte al mayor interés en su marca Jetta de bajo presupuesto.

El fabricante premium BMW, que había visto una caída del 88% en las ventas de China en febrero, dijo que confiaba en que la demanda acumulada en el país continuaría aumentando la demanda.

Sin embargo, el presidente ejecutivo Oliver Zipse advirtió que China era "sólo de uso limitado como modelo para el desarrollo en otros mercados".

Añadió que la demanda de automóviles en países como España, Italia, Reino Unido y Estados Unidos "probablemente sea muy lenta para recuperarse".

3M continúa viendo un aumento en las ventas de la atención médica en abril

3M dijo que continuó experimentando un aumento de ingresos en su división de atención médica durante abril en su primera actualización de ventas desde que decidió informar a los inversionistas mensualmente.

El conglomerado, cuyos productos van desde las notas Post It hasta la mascarilla facial N95 más recientemente codiciada, dijo que, en términos generales, las tendencias para abril "estaban en gran medida en línea" con las tendencias mensuales hasta la fecha que 3M discutió durante su convocatoria de ganancias del primer trimestre, a fines del mes pasado.

Las ventas totales para abril de US$ 2,3 mil millones cayeron un 11% respecto al año anterior. Un aumento del 5% en las ventas totales en su división de atención médica se compensó con una disminución del 11% en el segmento de consumidores, una caída del 11% para la seguridad e industria, y una caída del 20% en el transporte y la electrónica.

3M, con sede en Minnesota, reiteró que, si bien la pandemia de coronavirus ha dado como resultado una "fuerte demanda en el mercado final" de su seguridad personal, semiconductores y centro de datos, productos de limpieza general y seguridad alimentaria, distanciamiento físico y bloqueos nacionales han obstaculizado los gustos de su cuidado bucal, artículos de papelería automotriz y de oficina.

Nissan cerrará una planta en Barcelona y derivará producción a Renault

Nissan cerrará una fábrica en Barcelona y derivará la producción a su socio francés Renault, reportó el jueves el diario financiero Nikkei.

El fabricante de automóviles japonés, que había señalado con anterioridad la necesidad de reducir el volumen y aumentar su eficiencia, planea aplicar un recorte de US 2.800 millones en costos fijos anuales como parte de su plan de reestructuración, informó el miércoles la agencia de noticias Bloomberg.

Esta medida se da en medio de una fuerte caída de las ventas que podría complicar su recuperación tras la turbulenta salida de su expresidente Carlos Ghosn.

Según informó el Nikkei, Nissan produjo en 2019 unos 55.000 vehículos en España, lo que representa un 10% de su producción en Europa.

Con los dos socios planeando repartirse la producción de sus respectivos vehículos por todo el mundo, la fabricación de la planta española será trasladada a las plantas de Renault , en Francia y otras localizaciones, dijo el diario japonés.

Mazda reporta pérdidas en el cuarto trimestre ya que la pandemia debilita las ventas

El brote de coronavirus golpeó a Mazda con una pérdida neta para el cuarto trimestre fiscal, debido a que erosionó drásticamente las ventas en China y Europa.

MIÉRCOLES 13.05

Gilead firma acuerdos con cinco fabricantes de farmacéuticos de India y Pakistán para producir medicamento

Gilead firmó acuerdos de licencia voluntarios no exclusivos con cinco fabricantes de productos farmacéuticos genéricos con sede en India y Pakistán para ampliar aún más el suministro de Remdesivir, el medicamento que ha tenido éxito en algunos ensayos para tratar Covid-19.

Los acuerdos permiten a las compañías (Cipla, Ferozsons Laboratories, Hetero Labs, Jubilant Lifesciences y Mylan) fabricar Remdesivir para su distribución en 127 países, anunció la compañía ayer en la noche a través de Twitter.

"Gilead firma acuerdos de licencia voluntarios no exclusivos con cinco fabricantes de genéricos para ampliar aún más el suministro de nuestro antiviral en investigación para COVID-19 en 127 países", informó la empresa.

Gilead signs non-exclusive voluntary licensing agreements with five generic manufacturers to further expand supply of our investigational antiviral for COVID-19 in 127 countries. Learn more about our efforts to increase supply globally: https://t.co/qBoiO8HZ32. — Gilead Sciences (@GileadSciences) May 12, 2020

Los países son casi todos países de ingresos bajos y medios bajos, así como varios países de ingresos medios altos y altos que enfrentan obstáculos significativos para el acceso a la atención médica, dijo Gilead en un comunicado.

Según los acuerdos de licencia, las empresas pueden establecer sus propios precios para el producto genérico que producen.

Las licencias están libres de regalías hasta que la Organización Mundial de la Salud declare el fin de la emergencia de salud pública de preocupación internacional con respecto a Covid-19, o hasta que un producto farmacéutico que no sea remdesivir o una vacuna sea aprobado para tratar o prevenir Covid-19, lo que sea antes, dijo la compañía.

Empresas de todo tamaño en Perú empiezan con entregas de alimentos a domicilio este jueves

El ministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez, informó que 90 hoteles han recibido la autorización por parte del sector para reiniciar sus actividades durante la primera fase de la reactivación económica, en medio del estado de emergencia nacional por la crisis sanitaria del Covid-19.

"Al día de hoy tenemos 90 hoteles que han recibido la autorización por parte del Mincetur, de ellos 46 ya iniciaron su registro en el Siscovid, así que como estos procesos toman 24 horas, seguramente este miércoles ya están empezando a poder operar los primeros hoteles que se van sumando a la lista de establecimiento que están iniciando sus actividades", señaló el titular del sector en conversación en "RPP".

Asimismo, manifestó que varias de las empresas que han recibido la autorización y ya están en el Siscovid han anunciado la entrega de sus alimentos a domicilios (delivery) a partir de este jueves.

"Este jueves hay un importante número de empresas de todo tamaño, que empiezan con sus actividades", aseveró.

Además, Vásquez dijo que al haberse detectado empresas que se habían registrado y que no son de Lima se les ha retirado la autorización, porque "tenemos que salvaguardar la situación sanitaria".

Volkswagen detiene producción a raíz de débil demanda

Volkswagen hará una pausa en la producción de cuatro modelos clave sólo semanas después de reabrir su sede de fabricación en Wolfsburg, debido a la débil demanda de automóviles nuevos en Europa.

El grupo alemán comenzó a aumentar las operaciones en la planta automotriz más grande del mundo a fines de abril, con casi 8.000 empleados regresando a la fábrica.

Pero en los próximos días, Volkswagen suspenderá temporalmente las líneas de ensamblaje de sus modelos Golf 7 y 8 más vendidos, así como de los vehículos utilitarios deportivos Tiguan y Seat Tarraco.

En un mensaje interno visto por el Financial Times, el gerente de VW, Arne Meiswinkel, dijo que la compañía tenía que "alinear la producción a las fluctuaciones esperadas del mercado".

Hoy, Moody's redujo drásticamente su pronóstico para las ventas mundiales de automóviles, prediciendo que el mercado se reduciría en un quinto en 2020 y hasta en un 30% en Europa occidental.

Sony lanzará nuevo PlayStation ante impulso de los videojuegos frente a la pandemia

Sony dijo que avanzará con el lanzamiento de fin de año de su nueva consola de juegos PlayStation 5 incluso cuando sus ganancias trimestrales cayeron un 86% debido al brote de coronavirus.

El lanzamiento del nuevo dispositivo, luego de su gran éxito con la PS4, viene detrás de un salto en toda la industria en las ventas en línea de juegos, ya que el cierre del coronavirus y el cierre de escuelas han alimentado la demanda de entretenimiento en el hogar.

Aun así, el grupo japonés de entretenimiento y juegos advirtió sobre un éxito generalizado en sus negocios, ya que la pandemia interrumpe la filmación, la grabación de música y las cadenas de suministro para teléfonos inteligentes y otros productos electrónicos.



Commerzbank cifra US$ 541 millones en pérdidas durante el primer trimestre

Commerzbank sufrió una pérdida mayor a la esperada en el primer trimestre cuando el coronavirus dio un golpe de casi 500 millones de euros (US$ 541 millones) a las ganancias del prestamista alemán.

El grupo informó una pérdida operativa trimestral de 277 millones de euros en comparación con una ganancia de 246 millones de euros en el mismo período en 2019. Un golpe de 479 millones de euros causado por el aumento de los riesgos crediticios derivados del coronavirus pesó mucho en esa cifra, dijo Commerzbank.

El segundo mayor prestamista cotizado de Alemania aumentó cuatro veces las provisiones para préstamos incobrables, ya que se prepara para un aumento de los incumplimientos en los cierres de emergencia que han afectado severamente la economía del país.

El prestamista destinó 326 millones de euros para préstamos que se deterioraron en el primer trimestre, en comparación con los 78 millones de euros del año anterior y en línea con las expectativas de los analistas. Advirtió que las provisiones para todo el año aumentarán a € 1 mil millones a € 1.4 mil millones después de € 620 millones en 2019.

"Tenemos un libro de préstamos saludable. Por lo tanto, podremos amortiguar los efectos adicionales resultantes de la pandemia ", dijo la directora financiera Bettina Orlopp, y agregó que el prestamista intensificará la administración de costos este año.

A finales de abril, Commerzbank había diferido más de 20.000 préstamos privados y comerciales con un volumen de más de 2.500 millones de euros.

El operador turístico TUI reducirá costos y empleos

Tui, el operador turístico más grande del mundo, dijo que planea reducir permanentemente los costos en casi un tercio y reducir su número de empleados en 8.000, ya que busca reiniciar la compañía luego de la crisis del coronavirus.

La compañía con sede en Hannover dijo que a pesar de los planes de reabrir un pequeño número de hoteles esta semana, necesitaría ser un "Tui diferente" para sobrevivir después de la pandemia. Esto implicaría un recorte en las inversiones, los costos y la presencia de la compañía en diferentes países, dijo.

Está tratando de reducir sus gastos en un 30% y dijo que 8.000 roles serían recortados o no reclutados.

Fritz Joussen, director ejecutivo, dijo que planeaba "reinventar las vacaciones" ofreciendo más destinos locales y diferentes temporadas de viaje. Para 2020, dijo, "la temporada comienza más tarde, pero podría durar más".

martes 12.05

Tesla reinicia la producción desafiando a los funcionarios locales

Elon Musk ha aumentado las apuestas en su lucha por que Tesla reanude la producción en su planta de Fremont en California contra las órdenes del condado, diciendo que estaba dispuesto a ser arrestado por el tema.

La escalada del conflicto sigue a una disputa de fin de semana en la que Musk demandó al condado de Alameda, donde el fabricante de automóviles eléctricos emplea a más de 10.000 personas, y amenazó con trasladar las operaciones a Texas o Nevada.

"Tesla está reiniciando la producción hoy en contra de las reglas del condado de Alameda", escribió el lunes Musk a sus 34 millones de seguidores. "Estaré en la línea con todos los demás. Si alguien es arrestado, pido que solo sea yo ".

Musk se ha vuelto cada vez más agitado desde que la planta de Fremont detuvo la producción el 23 de marzo debido al coronavirus. Llamó a las reglas "fascistas" en una llamada de ganancias del 30 de abril.

En una queja de 18 páginas presentada el sábado, Tesla alegó que Alameda, no Tesla, estaba fuera de sintonía con las regulaciones Covid-19 de California luego de una relajación para los fabricantes.

Toyota advierte sobre una caída del 80% en las ganancias operativas

Toyota advirtió de una baja del 80% en las ganancias operativas en los próximos 12 meses, pero a la vez, el segundo mayor fabricante de automóviles del mundo proyecta que las ventas de automóviles en Estados Unidos y Europa se recuperen por completo a principios de 2021.

El pronóstico conservador se produjo cuando el fabricante de automóviles japonés dijo que había recurrido a una línea de crédito de US$ 11.600 millones para reforzar su balance ya pesado en efectivo para capear la crisis del coronavirus.

También espera que las ventas mundiales de vehículos caigan de 10,5 millones el año fiscal pasado a 8,9 millones.

Las interrupciones de la cadena de suministro, el cierre de las plantas automotrices en todo el mundo y la caída de la demanda de los consumidores eliminaron 160 mil millones de yenes de sus ganancias operativas durante el trimestre de enero a marzo, lo que resultó en una disminución interanual del 27% en las ganancias del cuarto trimestre.

"Estamos viendo las semillas de la recuperación a medida que la capacidad de la planta en Estados Unidos y Europa comienza a recuperarse", dijo Kenta Kon, director financiero de Toyota, en una conferencia de prensa en línea el martes. "Pero la situación aún no nos permite tener una perspectiva clara para una recuperación definitiva".

Las acciones de Toyota cayeron hasta un 2,6% tras el anuncio de resultados.

Ganancias de Saudi Aramco caen un 25% luego del colapso del precio del petróleo

Saudi Aramco informó una caída del 25% en las ganancias del primer trimestre, ya que la mayor fuente de ingresos del reino sufrió un colapso en los precios del petróleo y una contracción de la demanda derivada de la pandemia de coronavirus, en una restricción adicional a las finanzas de la nación productora.

La compañía estatal de energía de Arabia Saudita reportó ingresos netos de US$ 16.7 mil millones en los primeros tres meses de este año, de US$ 22.2 mil millones en el mismo período hace un año, ya que los bloqueos y las prohibiciones de viaje para contener el virus afectaron la demanda global de petróleo en un tercio.

El colapso del precio del petróleo en más de la mitad desde enero está causando estragos en las finanzas del reino, con Arabia Saudita obligada a promulgar medidas de austeridad para conservar efectivo, desde recortar el gasto de capital hasta aumentar el IVA y cancelar las asignaciones de costo de vida para los empleados estatales.

Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, dijo: "La crisis de Covid-19 es diferente a todo lo que el mundo ha experimentado en la historia reciente". De cara al futuro, dijo, el impacto de la pandemia en la demanda mundial de energía y los precios del petróleo pesarían en las ganancias.

Rosneft reducirá la inversión en 2020 en más del 20%

La mayor compañía petrolera de Rusia, Rosneft, recortará su gasto de capital en más del 20% este año, mientras se esfuerza por adaptarse a la caída de los precios del petróleo causada por la pandemia de coronavirus.

Rosneft, controlada por el Kremlin, representa casi la mitad de la producción total de crudo de Rusia, y es el segundo mayor productor mundial de petróleo después de Saudi Aramco.

Igor Sechin, director ejecutivo de la compañía, dijo el martes al presidente ruso, Vladimir Putin, que reduciría sus gastos de capital en un 21% desde los 950 mil millones de rupias del año pasado, debido a la crisis.

"Dado, digamos, el estado dramático del mercado global del petróleo en su conjunto y en relación con las decisiones tomadas para reducir la producción, por supuesto, tendremos que optimizar parte de los costos de capital", dijo Sechin, según el Sr. Una transcripción publicada por el Kremlin.

Vodafone advierte que Covid-19 podría llevarlo a la caída anual de ganancias

Vodafone aseguró que sus ganancias para el año hasta marzo de 2021 podrían caer como resultado del impacto de la pandemia de coronavirus.

Los ingresos de la compañía de telecomunicaciones crecieron un 3% a US$ 48.707 millones en el año hasta marzo de 2020 e informaron una ganancia antes de impuestos de 795 millones de euros en comparación con una pérdida de 2,6 mil millones de euros en el año anterior. Sus ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, la métrica contra la cual proporciona orientación, crecieron 2,6% a 14,9 mil millones de euros. Vodafone tenía una deuda de 42.200 millones de euros a finales de año.

Vodafone pagó un dividendo de 9 centavos por año. La compañía recortó sus pagos el año pasado y algunos analistas le dieron una propina para reducirla aún más después de que BT canceló su pago anual por primera vez desde la privatización la semana pasada.

La compañía con sede en Londres dijo que había alcanzado la orientación que se planteó en noviembre y dijo que su modelo de negocio era resistente al impacto económico tras la propagación de Covid-19. No obstante, dijo que esperaba que su ebitda ajustado fuera plano o ligeramente inferior en este año financiero debido a las inciertas perspectivas económicas y una reducción en los ingresos por itinerancia debido a la disminución del turismo y los viajes de negocios.

Vodafone amplió su base de clientes europeos a 65 millones de usuarios móviles y 25 millones de clientes de banda ancha en el año hasta marzo. Obtiene más de las tres cuartas partes de sus ingresos de Europa, habiendo fusionado y desconsolidado operaciones en mercados como India y Australia en los últimos años.

Alemania es, con mucho, el mercado más grande que representa un tercio de sus ganancias y produce un resultado estable. El desempeño de Vodafone en Italia y España fue más débil durante el año.

Lunes 11.05

WeWork mantiene planes de expansión en Japón a pesar de la pandemia

WeWork se apegará a sus planes de expansión en Tokio, incluso cuando el grupo de propiedades respaldado por SoftBank se ha visto muy afectado por el brote de coronavirus y mantiene fuertas disputas con el grupo tecnológico japonés.

Las operaciones en el país buscarán obtener ganancias mensuales durante el año fiscal 2020-2021, dijo el presidente ejecutivo del negocio de telecomunicaciones de SoftBank en una sesión informativa sobre ganancias.

"En el entorno actual, existe una creciente demanda de los clientes para diversificar o minimizar su espacio de oficina, por lo que se vendieron muchos asientos en abril", dijo Ken Miyauchi en una conferencia de prensa en línea. "Creemos que podemos continuar expandiendo las operaciones (en Japón)".

Disneyland Shanghái reabre después de más de tres meses

Disneyland Shanghái reabrió este lunes sus puertas a un número limitado de visitantes después de más de tres meses de cierre inducido por coronavirus.

Entre las medidas requeridas por las autoridades para permitir la reapertura del parque estaban los visitantes que se mantenían al 20% de su capacidad total, reserva anticipada de boletos en línea obligatoria, controles de temperatura y distanciamiento forzado, según el medio de comunicación estatal de Shanghai, The Paper.

Las secciones del parque permanecen cerradas, incluida la zona de juegos infantiles y todas las salas de teatro cubiertas. Los restaurantes en el parque también están limitando la cantidad de visitantes que pueden ingresar al mismo tiempo.

Disney supervisará el éxito de su decisión de reabrir el parque. La compañía suspendió su dividendo la semana pasada mientras revelaba que la crisis del coronavirus había eliminado hasta US$ 1.400 millones de sus ganancias operativas trimestrales.

Dijo que las ganancias operativas en su unidad de parques, cruceros y resorts se redujeron a US$ 639 millones, un 58% menos que en el mismo período del año pasado.

Starbucks anuncia planes de empezar a abrir locales en el Reino Unido

Starbucks volverá a abrir el 15% de sus tiendas en el Reino Unido a partir de este jueves para servicios de "pick-and-collect" a medida que las empresas comiencen a mostrar signos de comenzar nuevamente.

La decisión se produce después de que George Eustice, el ministro de Medio Ambiente, alentara a los establecimientos de comida para llevar a que abrieran sus puertas nuevamente, diciendo que estaban "hechos para el distanciamiento social".

Starbucks dijo que mantendrá a los miembros del personal y a los clientes a dos metros de distancia, fomentando lavados regulares de 20 segundos y solo permitirá pagos sin contacto. Todas las bebidas se servirán en vasos desechables y se han instalado pantallas de plexiglás en los puntos de pago, agregó.

KFC, Burger King y Pret se encuentran entre otros establecimientos de comida para llevar que han abierto en las últimas dos semanas.

La tasa de ocupación de las oficinas de WeWork en Tokio promedió el 80% durante el trimestre de enero a marzo en comparación con la tasa de ocupación del proveedor de espacio de oficinas del 64% a nivel mundial a principios de abril.

Exportaciones de tequila se disparan en medio de cuarentena en Estados Unidos

México puede estar en camino hacia la recesión más brutal de coronavirus de la región, pero ha habido un beneficiario inesperado de la crisis: el tequila.

La bebida alcohólica, que solo se puede hacer en México a partir de una sola variedad de la planta de agave nativa, se ha convertido en una de las principales atracciones estadounidenses. Las ventas en Estados Unidos aumentaron un 60% en las cuatro semanas hasta el 25 de abril en comparación con el mismo período del año pasado, superando a todos los demás espíritus, a pesar de que sus ventas también aumentaron, según la empresa de investigación de mercado Nielsen.

México cerró todas las industrias no esenciales en marzo, pero las autoridades de la industria del tequila lograron que la bebida se considerara un producto agrícola porque de lo contrario habría perdido su cosecha, con graves consecuencias económicas.

"El tequila es la marca más importante de México y una de las industrias más emblemáticas de nuestro país, con 70.000 empleos", dijo Rodolfo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila. A diferencia del mezcal, el tequila ha generado enormes granjas y destilerías de agave.

Ventas de Under Armour caen un 23% en medio de crisis del coronavirus

Under Armour informó este lunes una disminución de las ventas del 23% durante su primer trimestre, por el impacto de la pandemia de coronavirus que obligó a cerrar sus tiendas y congeló sus planes de recuperación.

La compañía de indumentaria deportiva dijo que planea recortar unos US$ 325 millones en costos operativos en 2020 para ayudar a capear la crisis, incluso despidiendo temporalmente a algunos empleados minoristas.

Sus acciones cayeron aproximadamente un 5% antes del inicio de la jornada de este lunes.

"Desde mediados de marzo, a medida que la pandemia se aceleró drásticamente en América del Norte ... y se produjeron cierres de tiendas minoristas, hemos experimentado una disminución significativa de los ingresos en todos los mercados", dijo el CEO Patrik Frisk en un comunicado.

Under Armour reportó una pérdida neta de US$ 589,7 millones, o US$ 1,30 por acción, en comparación con una ganancia de US$ 22,5 millones, o US$ 0,5 por acción, un año antes.

Excluyendo los cargos únicos, la compañía perdió US$ 0,34 por acción.

