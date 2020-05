Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte IX): Tesla reinicia la producción desafiando a los funcionarios locales

Multinacionales

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

martes 12.05

Tesla reinicia la producción desafiando a los funcionarios locales

Elon Musk ha aumentado las apuestas en su lucha por que Tesla reanude la producción en su planta de Fremont en California contra las órdenes del condado, diciendo que estaba dispuesto a ser arrestado por el tema.

La escalada del conflicto sigue a una disputa de fin de semana en la que Musk demandó al condado de Alameda, donde el fabricante de automóviles eléctricos emplea a más de 10.000 personas, y amenazó con trasladar las operaciones a Texas o Nevada.

"Tesla está reiniciando la producción hoy en contra de las reglas del condado de Alameda", escribió el lunes Musk a sus 34 millones de seguidores. "Estaré en la línea con todos los demás. Si alguien es arrestado, pido que solo sea yo ".

Musk se ha vuelto cada vez más agitado desde que la planta de Fremont detuvo la producción el 23 de marzo debido al coronavirus. Llamó a las reglas "fascistas" en una llamada de ganancias del 30 de abril.

En una queja de 18 páginas presentada el sábado, Tesla alegó que Alameda, no Tesla, estaba fuera de sintonía con las regulaciones Covid-19 de California luego de una relajación para los fabricantes.

Toyota advierte sobre una caída del 80% en las ganancias operativas

Toyota advirtió de una baja del 80% en las ganancias operativas en los próximos 12 meses, pero a la vez, el segundo mayor fabricante de automóviles del mundo proyecta que las ventas de automóviles en Estados Unidos y Europa se recuperen por completo a principios de 2021.

El pronóstico conservador se produjo cuando el fabricante de automóviles japonés dijo que había recurrido a una línea de crédito de US$ 11.600 millones para reforzar su balance ya pesado en efectivo para capear la crisis del coronavirus.

También espera que las ventas mundiales de vehículos caigan de 10,5 millones el año fiscal pasado a 8,9 millones.

Las interrupciones de la cadena de suministro, el cierre de las plantas automotrices en todo el mundo y la caída de la demanda de los consumidores eliminaron 160 mil millones de yenes de sus ganancias operativas durante el trimestre de enero a marzo, lo que resultó en una disminución interanual del 27% en las ganancias del cuarto trimestre.

"Estamos viendo las semillas de la recuperación a medida que la capacidad de la planta en Estados Unidos y Europa comienza a recuperarse", dijo Kenta Kon, director financiero de Toyota, en una conferencia de prensa en línea el martes. "Pero la situación aún no nos permite tener una perspectiva clara para una recuperación definitiva".

Las acciones de Toyota cayeron hasta un 2,6% tras el anuncio de resultados.

Ganancias de Saudi Aramco caen un 25% luego del colapso del precio del petróleo

Saudi Aramco informó una caída del 25% en las ganancias del primer trimestre, ya que la mayor fuente de ingresos del reino sufrió un colapso en los precios del petróleo y una contracción de la demanda derivada de la pandemia de coronavirus, en una restricción adicional a las finanzas de la nación productora.

La compañía estatal de energía de Arabia Saudita reportó ingresos netos de US$ 16.7 mil millones en los primeros tres meses de este año, de US$ 22.2 mil millones en el mismo período hace un año, ya que los bloqueos y las prohibiciones de viaje para contener el virus afectaron la demanda global de petróleo en un tercio.

El colapso del precio del petróleo en más de la mitad desde enero está causando estragos en las finanzas del reino, con Arabia Saudita obligada a promulgar medidas de austeridad para conservar efectivo, desde recortar el gasto de capital hasta aumentar el IVA y cancelar las asignaciones de costo de vida para los empleados estatales.

Amin Nasser, director ejecutivo de Saudi Aramco, dijo: "La crisis de Covid-19 es diferente a todo lo que el mundo ha experimentado en la historia reciente". De cara al futuro, dijo, el impacto de la pandemia en la demanda mundial de energía y los precios del petróleo pesarían en las ganancias.

Rosneft reducirá la inversión en 2020 en más del 20%

La mayor compañía petrolera de Rusia, Rosneft, recortará su gasto de capital en más del 20% este año, mientras se esfuerza por adaptarse a la caída de los precios del petróleo causada por la pandemia de coronavirus.

Rosneft, controlada por el Kremlin, representa casi la mitad de la producción total de crudo de Rusia, y es el segundo mayor productor mundial de petróleo después de Saudi Aramco.

Igor Sechin, director ejecutivo de la compañía, dijo el martes al presidente ruso, Vladimir Putin, que reduciría sus gastos de capital en un 21% desde los 950 mil millones de rupias del año pasado, debido a la crisis.

"Dado, digamos, el estado dramático del mercado global del petróleo en su conjunto y en relación con las decisiones tomadas para reducir la producción, por supuesto, tendremos que optimizar parte de los costos de capital", dijo Sechin, según el Sr. Una transcripción publicada por el Kremlin.

Vodafone advierte que Covid-19 podría llevarlo a la caída anual de ganancias

Vodafone aseguró que sus ganancias para el año hasta marzo de 2021 podrían caer como resultado del impacto de la pandemia de coronavirus.

Los ingresos de la compañía de telecomunicaciones crecieron un 3% a US$ 48.707 millones en el año hasta marzo de 2020 e informaron una ganancia antes de impuestos de 795 millones de euros en comparación con una pérdida de 2,6 mil millones de euros en el año anterior. Sus ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, la métrica contra la cual proporciona orientación, crecieron 2,6% a 14,9 mil millones de euros. Vodafone tenía una deuda de 42.200 millones de euros a finales de año.

Vodafone pagó un dividendo de 9 centavos por año. La compañía recortó sus pagos el año pasado y algunos analistas le dieron una propina para reducirla aún más después de que BT canceló su pago anual por primera vez desde la privatización la semana pasada.

La compañía con sede en Londres dijo que había alcanzado la orientación que se planteó en noviembre y dijo que su modelo de negocio era resistente al impacto económico tras la propagación de Covid-19. No obstante, dijo que esperaba que su ebitda ajustado fuera plano o ligeramente inferior en este año financiero debido a las inciertas perspectivas económicas y una reducción en los ingresos por itinerancia debido a la disminución del turismo y los viajes de negocios.

Vodafone amplió su base de clientes europeos a 65 millones de usuarios móviles y 25 millones de clientes de banda ancha en el año hasta marzo. Obtiene más de las tres cuartas partes de sus ingresos de Europa, habiendo fusionado y desconsolidado operaciones en mercados como India y Australia en los últimos años.

Alemania es, con mucho, el mercado más grande que representa un tercio de sus ganancias y produce un resultado estable. El desempeño de Vodafone en Italia y España fue más débil durante el año.

Lunes 11.05

WeWork mantiene planes de expansión en Japón a pesar de la pandemia

WeWork se apegará a sus planes de expansión en Tokio, incluso cuando el grupo de propiedades respaldado por SoftBank se ha visto muy afectado por el brote de coronavirus y mantiene fuertas disputas con el grupo tecnológico japonés.

Las operaciones en el país buscarán obtener ganancias mensuales durante el año fiscal 2020-2021, dijo el presidente ejecutivo del negocio de telecomunicaciones de SoftBank en una sesión informativa sobre ganancias.

"En el entorno actual, existe una creciente demanda de los clientes para diversificar o minimizar su espacio de oficina, por lo que se vendieron muchos asientos en abril", dijo Ken Miyauchi en una conferencia de prensa en línea. "Creemos que podemos continuar expandiendo las operaciones (en Japón)".

Disneyland Shanghái reabre después de más de tres meses

Disneyland Shanghái reabrió este lunes sus puertas a un número limitado de visitantes después de más de tres meses de cierre inducido por coronavirus.

Entre las medidas requeridas por las autoridades para permitir la reapertura del parque estaban los visitantes que se mantenían al 20% de su capacidad total, reserva anticipada de boletos en línea obligatoria, controles de temperatura y distanciamiento forzado, según el medio de comunicación estatal de Shanghai, The Paper.

Las secciones del parque permanecen cerradas, incluida la zona de juegos infantiles y todas las salas de teatro cubiertas. Los restaurantes en el parque también están limitando la cantidad de visitantes que pueden ingresar al mismo tiempo.

Disney supervisará el éxito de su decisión de reabrir el parque. La compañía suspendió su dividendo la semana pasada mientras revelaba que la crisis del coronavirus había eliminado hasta US$ 1.400 millones de sus ganancias operativas trimestrales.

Dijo que las ganancias operativas en su unidad de parques, cruceros y resorts se redujeron a US$ 639 millones, un 58% menos que en el mismo período del año pasado.

Starbucks anuncia planes de empezar a abrir locales en el Reino Unido

Starbucks volverá a abrir el 15% de sus tiendas en el Reino Unido a partir de este jueves para servicios de "pick-and-collect" a medida que las empresas comiencen a mostrar signos de comenzar nuevamente.

La decisión se produce después de que George Eustice, el ministro de Medio Ambiente, alentara a los establecimientos de comida para llevar a que abrieran sus puertas nuevamente, diciendo que estaban "hechos para el distanciamiento social".

Starbucks dijo que mantendrá a los miembros del personal y a los clientes a dos metros de distancia, fomentando lavados regulares de 20 segundos y solo permitirá pagos sin contacto. Todas las bebidas se servirán en vasos desechables y se han instalado pantallas de plexiglás en los puntos de pago, agregó.

KFC, Burger King y Pret se encuentran entre otros establecimientos de comida para llevar que han abierto en las últimas dos semanas.

La tasa de ocupación de las oficinas de WeWork en Tokio promedió el 80% durante el trimestre de enero a marzo en comparación con la tasa de ocupación del proveedor de espacio de oficinas del 64% a nivel mundial a principios de abril.

Exportaciones de tequila se disparan en medio de cuarentena en Estados Unidos

México puede estar en camino hacia la recesión más brutal de coronavirus de la región, pero ha habido un beneficiario inesperado de la crisis: el tequila.

La bebida alcohólica, que solo se puede hacer en México a partir de una sola variedad de la planta de agave nativa, se ha convertido en una de las principales atracciones estadounidenses. Las ventas en Estados Unidos aumentaron un 60% en las cuatro semanas hasta el 25 de abril en comparación con el mismo período del año pasado, superando a todos los demás espíritus, a pesar de que sus ventas también aumentaron, según la empresa de investigación de mercado Nielsen.

México cerró todas las industrias no esenciales en marzo, pero las autoridades de la industria del tequila lograron que la bebida se considerara un producto agrícola porque de lo contrario habría perdido su cosecha, con graves consecuencias económicas.

"El tequila es la marca más importante de México y una de las industrias más emblemáticas de nuestro país, con 70.000 empleos", dijo Rodolfo González, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Tequila. A diferencia del mezcal, el tequila ha generado enormes granjas y destilerías de agave.

Ventas de Under Armour caen un 23% en medio de crisis del coronavirus

Under Armour informó este lunes una disminución de las ventas del 23% durante su primer trimestre, por el impacto de la pandemia de coronavirus que obligó a cerrar sus tiendas y congeló sus planes de recuperación.

La compañía de indumentaria deportiva dijo que planea recortar unos US$ 325 millones en costos operativos en 2020 para ayudar a capear la crisis, incluso despidiendo temporalmente a algunos empleados minoristas.

Sus acciones cayeron aproximadamente un 5% antes del inicio de la jornada de este lunes.

"Desde mediados de marzo, a medida que la pandemia se aceleró drásticamente en América del Norte ... y se produjeron cierres de tiendas minoristas, hemos experimentado una disminución significativa de los ingresos en todos los mercados", dijo el CEO Patrik Frisk en un comunicado.

Under Armour reportó una pérdida neta de US$ 589,7 millones, o US$ 1,30 por acción, en comparación con una ganancia de US$ 22,5 millones, o US$ 0,5 por acción, un año antes.

Excluyendo los cargos únicos, la compañía perdió US$ 0,34 por acción.

