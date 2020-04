Multinacionales

A los anuncios se sumaron GSK y Sanofi, las dos farmacéuticas más grandes del mundo, que forjaron una alianza para desarrollar la vacuna para el virus.

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

MARTES 14.04

El CEO de WeWork le dice al personal que se prepare para los despidos

El director ejecutivo de WeWork, Sandeep Mathrani, comunicó este martes a sus empleados que los planes para una nueva ronda de despidos se finalizarán a fines de mayo, a propósito del plan de reducción de costos que está implementando el proveedor de espacios de oficinas.

La próxima ronda de recortes de empleados, informada por primera vez por el diario británico Financial Times en marzo, podría afectar a más de 1.000 de los aproximadamente 10 mil empleados de WeWork, según personas familiarizadas con sus planes. La compañía ya ha eliminado miles de su nómina, incluidas 2.400 personas que despidió el año pasado.

Los empleados han preguntado internamente si el personal que opera en sus más de 700 ubicaciones, conocidos como gerentes de la comunidad, se incluirá en los recortes.

Delta absorbe pedido de 10 aviones Airbus A350 cancelados por Latam, según fuentes

Delta Air Lines se hizo cargo de un pedido de aproximadamente US$ 3 mil millones a precios de accuiiones para 10 aviones Airbus A350 de Latam Airlines Group, dijeron dos fuentes de la industria.

Airbus anunció la cancelación de 10 aviones A350 en una actualización mensual de pedidos la semana pasada. También anunció un pedido simultáneo de 10 aviones A350 de una aerolínea no revelada.

Fuentes de la industria dijeron que el pedido de los 10 ejemplares había sido transferido a Delta según los planes previstos cuando las dos compañías forjaron una alianza en 2019.

Sin embargo, Delta no fue nombrada de inmediato en el recuento de pedidos y entregas de Airbus.

Ninguna de las aerolíneas estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Airbus declinó hacer comentarios sobre la transacción.

Aerolíneas comienzan a retirar de los asientos de los pasajeros para dejar espacio para la carga

Con una escasez mundial de espacio de carga aérea y una demanda extraordinaria para mover suministros médicos de emergencia, algunas aerolíneas de pasajeros están retirando los asientos en los aviones para hacer más espacio para la carga.

Las aerolíneas estadounidenses están pidiendo permiso a la Administración Federal de Aviación (FAA, su sigla en inglés) para volar carga en la cubierta principal donde normalmente se sientan los pasajeros, dijo una fuente de la industria familiarizada con la situación regulatoria.

Se espera una decisión sobre la carga básica de la plataforma principal muy pronto. La firma de la FAA para modificaciones más complejas podría tomar un par de semanas más, dijo la persona, y agregó que "el marco exacto para la carga de asientos bajo las regulaciones de EEUU aún no está completamente elaborado".

GSK y Sanofi forjan alianza para desarrollar la vacuna para el Covid-19

GlaxoSmithKline y Sanofi, dos de los mayores fabricantes de vacunas del mundo, están trabajando juntos para desarrollar una vacuna para el Covid-19, con el objetivo de llevar un tratamiento al mercado en los próximos 12 a 18 meses.

Al llamar a la asociación de antiguos rivales "sin precedentes", el jefe de vacunas de Sanofi, David Loew, dijo al Financial Times que el trabajo en equipo tenía sentido porque cada compañía tenía "una pieza del rompecabezas".

El candidato a la vacuna de Sanofi, que es un antígeno Covid-19 de proteína S basado en tecnología de ADN recombinante, necesita lo que se conoce como adyuvante para funcionar. GSK ya tiene una "tecnología adyuvante pandémica comprobada" que utilizó durante el brote de gripe porcina H1N1 en 2009.

Toyota anuncia plan para reanudar la producción de autos en Francia

La firma aseguró que planea reanudar la producción en su planta en Francia a partir del 22 de abril luego de un cierre de un mes debido al brote de coronavirus.

El segundo mayor fabricante de automóviles del mundo también planea reiniciar las operaciones en su planta en Polonia a partir del 23 de abril, aunque el volumen de producción en ambas plantas se reduciría inicialmente.

Todas las grandes plantas europeas y norteamericanas se cerraron después de que los fabricantes de autos cerraran las locaciones desde mediados de marzo para proteger a los trabajadores y responder a la caída de la demanda.

Como Toyota y otros fabricantes de automóviles planean reiniciar la producción en Europa a finales de este mes, no está claro qué tan rápido aumentará la demanda de vehículos a medida que muchas grandes ciudades permanecen bloqueadas.

La fecha de inicio más temprana para reabrir plantas en el Reino Unido, Turquía y República Checa es el 4 de mayo, dijo el fabricante de automóviles japonés.

Renault se retira de la empresa conjunta con la china, Dongfeng

Renault decidió dejar de vender autos bencineros en China, retirarse de su empresa conjunta con Dongfeng y revertir una estrategia puesta en marcha por el exCEOm Carlos Ghosn, en medio de un coronavirus que golpea fuertemente al fabricante de automóviles francés.

Renault dijo esta mañana que tenía un acuerdo con Dongfeng para vender la empresa conjunta 50-50 entre los dos socios, Dongfeng Renault Automotive Company.

La venta también transferirá el control total de su planta en Wuhan, que abrió Ghosn en 2016, a Dongfeng y significa que DRAC dejará de vender automóviles con la marca Renault.

"Estamos abriendo un nuevo capítulo en China. Nos concentraremos en vehículos eléctricos y vehículos comerciales ligeros, los dos principales impulsores de la movilidad limpia del futuro y aprovecharemos más eficientemente nuestra relación con Nissan", dijo Francois Provost, presidente del negocio de China para Renault.

Se espera que el mercado chino se desacelere aún más este año debido a los efectos del coronavirus. Renault es uno de los fabricantes de automóviles más afectados por la pandemia: ha cerrado plantas en todo el mundo y está considerando obtener préstamos bancarios garantizados por el Estado francés por un valor de hasta 5 mil millones de euros (US$ 5.461 millones) para superar la crisis.

Lunes 13.04

Disney firma un acuerdo de crédito por US$ 5 mil millones

Walt Disney Co dijo el lunes que firmó un acuerdo de crédito no garantizado por US$ 5 mil millones, en un momento en que las empresas de todas las industrias están luchando para aumentar su liquidez para resistir las consecuencias de la crisis del coronavirus.

El negocio de los parques temáticos de Disney ha sufrido un golpe particularmente severo ya que los bloqueos han restringido el movimiento y las reuniones de las personas para frenar la propagación de Covid-19.

La compañía dijo en un comunicado que el acuerdo de crédito, que tiene términos similares a otro que entró el 6 de marzo, vencerá el 9 de abril de 2021, agregando que el fondo podría usarse para las operaciones diarias.

El acuerdo puede extenderse por otro año en el momento del vencimiento si los prestamistas están de acuerdo, dijo.

Citibank NA sirvió como el agente designado para el acuerdo, dijo Walt Disney.

Icónicas marca de jeans donarán más de 60 mil batas médicas para combatir el Covid-19

Los icónicos fabricantes de jeans Lee y Wrangler anunciaron una alianza con la que fabricarán más de 60 mil batas médicas para pacientes y profesionales de la salud que enfrentan el Covid-19 en distintos hospitales de Estados Unidos.

Estas batas serán producidas en las fábricas de ambas firmas y finalmente serán entregadas a distintos hospitales del país más afectado por la pandemia mundial durante estos últimos días. Asimismo, las compañías entregarán una donación a la organización de ayuda social Second Harvest Food Bank de Carolina del Norte, para ir en asistencia de aquellos necesitados por el cierre de colegios y la pérdida de trabajos, que según el último reporte entregado por el gobierno norteamericano, ya suman más de 6 millones de personas.

Lee y Wrangler se caracterizan por diseñar, fabricar y distribuir productos de alta calidad, las que frente a esta pandemia se hacen presente de manera solidaria para ayudar a superar esta crisis a nivel mundial.

Inditex no presentará un ERTE en abril y abonará los salarios en España con recursos propios

La española Inditex, matriz de Zara, dijo que no presentará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en abril y seguirá manejando con recursos propios la retribución de toda su plantilla en su país sede, integrada por unos 50.000 empleados.

Así, lo dejó saber el presidente de Inditex, Pablo Isla, quien aseguró que se estará trabajando referente a sus empleados "como ha venido haciendo hasta la fecha".

No obstante, en función del desarrollo de la emergencia sanitaria y del estado de actividad de las tiendas, la empresa podrá estudiar más adelante la posibilidad de aplicar, para el personal de tienda, alguna de las herramientas propuestas por el gobierno para preservar empleo.

Ford espera pérdida trimestral de US$ 600 millones y considera reiniciar la producción "por fases"

El fabricante de automóviles Ford dijo este lunes 13 de abril que esperaba reportar pérdidas para el trimestre finalizado en marzo, considerando el impacto que la pademia ha dejado en su producción y en la demanda, y agregó que estaba buscando formas de ahorrar efectivo.

La compañía con sede en Michigan espera que los ingresos del primer trimestre caigan casi un 16% respecto al año anterior a US$ 34 mil millones. Ford dijo que las ventas al por mayor de sus vehículos disminuyeron un 21% respecto al año anterior entre enero y marzo.

También espera informar una pérdida antes de impuestos ajustada de US$ 600 millones, que excluye US$ 300 millones de cargos por artículos especiales.

Amazon contratará 75 mil trabajadores adicionales y suspende nuevos clientes online para alimentos

Después de contratar 100 mil empleados adicionales en menos de un mes para manejar la demanda de coronavirus, Amazon anunció ahora que contratará 75 mil más.

"Sabemos que muchas personas se han visto afectadas económicamente ya que los trabajos en áreas como la hospitalidad, los restaurantes y los viajes se pierden o se suspenden como parte de esta crisis", escribió la compañía en su blog sobre el Covid-19.

"Damos la bienvenida a cualquiera que no tenga trabajo para que se una a nosotros en Amazon hasta que las cosas vuelvan a la normalidad y su empleador anterior pueda traerlos de vuelta", afirmó la empresa.

Como parte de la expansión del personal, Amazon también aumentó temporalmente su tasa de pago en US$ 2 por hora, lo que significa una tarifa base por hora de US$ 17. Inicialmente estimó que le costaría alrededor de US$ 350 millones, ahora espera que la cifra sea "superior a US$ 500 millones".

Además, Amazon dejó de aceptar nuevos clientes en línea para alimentos en medio de una creciente demanda, y ahora está poniendo a los nuevos solicitantes en una lista de espera. También ha reducido las horas de compra en algunas ubicaciones de Whole Foods para priorizar los pedidos en línea de los clientes existentes.

Disney World suspenderá a 43 mil trabajadores sindicales por el coronavirus

Walt Disney World Resort dejará sin empleo a 43 mil trabajadores sindicales mientras que sus parques temáticos permanezcan cerrados por la pandemia de coronavirus, anunció este lunes el Sindicato del Consejo de Servicios Comerciales.

En un comunicado horas antes, Disney había informado que llegó a un acuerdo para mantener un seguro de salud y otros beneficios durante el permiso, que comenzará el 19 de abril. Disney pagará el 100% de los costos del seguro de salud para los trabajadores actualmente cubiertos durante el período de licencia hasta 12 meses.

Un pequeño grupo de menos de 200 trabajadores permanecerá en el trabajo durante el cierre, dijo el sindicato.

Qantas aisla a trabajadores tras brote interno de coronavirus

La aerolínea australiana Qantas Airways ordenó a más de 750 empleados que se autoaislaran, luego de que un gran grupo resultara positivo en el aeropuerto internacional de Adelaida, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores de la aviación y los pasajeros a la infección.

La noticia se conoció en momentos en que los sindicatos de esta industria en todo el mundo han estado exigiendo a las empresas que introduzcan mejores procedimientos de seguridad y procedimientos de limpieza para proteger a sus empleados.

En Estados Unidos, más de 250 asistentes de vuelo contrajeron coronavirus, mientras que en Australia casi 60 empleados de Qantas dieron positivo, incluidos 21 empleados y 13 de sus contactos cercanos en el aeropuerto de Adelaida, la capital del estado de Australia del Sur.

La aerolínea polaca LOT se retira del acuerdo para comprar a su rival alemana Condor

La aerolínea controlada por el estado de Polonia, LOT, anunció que se retira del acuerdo para comprar a su rival Condor, dejando a la alemana en suspenso por su futuro.

El acuerdo es el último en ser arruinado por la pandemia de coronavirus, que ha sumido a la economía mundial en una grave recesión, y ha afectado especialmente a las aerolíneas, muchas de las cuales han castigado sus flotas por completo.

Una portavoz de PGL, el grupo matriz de LOT, confirmó que el grupo polaco había informado a Condor este lunes que estaba abandonando la adquisición, pero se negó a dar más detalles.

Hyundai y Kia muestran impacto en operación ante desaceleración de la demanda en el extranjero

Hyundai Motor detuvo este lunes una línea de producción en su país base Corea del Sur durante cuatro días, mientras que la filial Kia Motors también está considerando suspender algunas de sus plantas en la nación.

Las medidas se producen después de que los envíos de vehículos de Hyundai y Kia en marzo cayeron un 21% y un 6,4% respectivamente, azotados por la creciente pandemia.

Hyundai dijo que la paralización de la línea que produce los vehículos utilitarios deportivos (SUV) Tucson, en la ciudad sudoriental de Ulsan, se debió a la "desaceleración de la demanda en el extranjero".

Kia también le dijo a su sindicato que quiere suspender las operaciones en tres de sus plantas domésticas del 23 al 29 de abril.

El mayor productor de carne de cerdo del mundo cerrará planta de procesamiento

Smithfield Foods, el mayor productor de carne de cerdo del mundo, dijo que cerraría una planta que representa casi el 5% de la producción de carne de cerdo en Estados Unidos y advirtió sobre una escasez de proteínas luego de que el Covid-19 golpeara a sus trabajadores de fábrica.

La planta en Sioux Falls, Dakota del Sur, produce 130 millones de porciones de alimentos cada semana y emplea a 3.700 personas, dijo la compañía.

"El cierre de esta instalación, combinado con una creciente lista de otras plantas de proteínas que se han cerrado en nuestra industria, está empujando a nuestro país peligrosamente cerca del límite en términos de nuestro suministro de carne", dijo Kenneth Sullivan, presidente y director ejecutivo de Smithfield.

