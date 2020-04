Multinacionales

En tanto, Roche anunció el lanzamiento de nueva prueba de anticuerpos que espera esté disponible el próximo mes, lo que posiblemente permita a los profesionales de la salud verificar si millones ya han tenido el virus o no.

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

VIERNES 17.04

Rappi empezó a hacer domicilios con robots en Colombia

La plataforma Rappi empezó un plan piloto para hacer entregas por medio de robots en Colombia. Este novedoso método se hace en alianza con la firma Kiwibot, especializada en el desarrollo de este tipo de equipos.

Se busca que con la entrega por medio de robots, que tienen un tamaño de 35 cm x 35 cm x 35 cm, se evite que las personas tengan contacto físico teniendo en cuenta la pandemia de la Covid-19.

Inicialmente se están probando las entregas en la ciudad de Medellín y se están utilizando con los restaurantes que tienen habilitados sus pagos por medios digitales.

Las primeras entregas se han hecho en el barrio El Poblado, donde 120 usuarios han recibido sus pedidos mediante 15 robots. Las pruebas irán hasta el próximo 8 de julio.

"Seguiremos trabajando con nuevas tecnologías, innovando, porque en Rappi tenemos la convicción de que de la mano de la tecnología podremos seguir aportando a nuestro objetivo de hacer más fácil la vida de las personas, de manera segura, especialmente en coyunturas como esta en la que nos encontramos", comentó Matías Laks, country mánager de Rappi para Colombia.

Trabajadores de Amazon en el norte de Italia hacen huelga por medidas para el Covid-19

Los trabajadores de un centro de distribución de Amazon en el norte de Italia se declararon en huelga hoy, exigiendo que las operaciones se ralenticen después de que una cuarta persona en el almacén dio positivo por coronavirus.

El sindicato Filt CGIL acusó este viernes a Amazon de no responder a las preocupaciones planteadas por los trabajadores en el almacén en Torrazza Piemonte, donde trabajan aproximadamente 1.200 personas.

Dijo que el personal no tenía forma de saber si habían estado expuestos a la enfermedad, ya que Amazon no reveló en qué turnos habían estado los empleados infectados, citando los derechos de privacidad. El sindicato también reiteró la preocupación de que los trabajadores no puedan practicar un distanciamiento social adecuado.

Telefónica diseña una vuelta "gradual" a la normalidad basada en el teletrabajo

El presidente de Telefónica, José María Álvarez-Pallete, señaló, en una comunicación a los empleados, que en la vuelta de la compañía a la normalidad se antepondrá "la salud y la seguridad de todos". El mensaje del directivo a la plantilla, que se ha convertido en una costumbre semanal durante el estado de alarma, señala que "ya empezamos a plantearnos el día "D+1", y en Telefónica lo haremos de forma gradual, ordenada y anteponiendo la salud y la seguridad de todos". Pallete explica que "no será un comenzar de nuevo, un volver a la normalidad de antes. Será más bien un "recomenzar", donde todo lo que hemos aprendido nos servirá de guía para volver a una normalidad mucho mejor".

Por eso, el grupo va a volver a la normalidad por fases. "En una primera fase, aquellas actividades que requieren presencia física que se hayan visto afectadas por el confinamiento, se irán incorporando gradualmente, primando la seguridad.

Roche lanzará nueva prueba de anticuerpos

El peso pesado de los farmacéuticos suizos Roche está lanzando una prueba de anticuerpos para el coronavirus que espera esté disponible el próximo mes, lo que posiblemente permita a los profesionales de la salud verificar si millones ya han tenido el virus o no.

A medida que los gobiernos de todo el mundo planean el fin de los bloqueos, muchos se están preparando para realizar pruebas de anticuerpos generalizadas para medir el verdadero alcance de la infección por coronavirus en sus poblaciones como parte de la próxima fase de abordar la pandemia.

Roche dijo hoy que tenía el objetivo de hacer que su nueva prueba de serología Elecsys esté disponible a principios de mayo en países que aceptan la marca CE, un estándar global. También está trabajando con la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos para obtener una autorización de uso de emergencia allí.

Las pruebas de anticuerpos, de manera crucial, pueden actuar como una indicación de si alguien ha tenido el virus en el pasado. Las pruebas de PCR, en cambio, brindan una instantánea instantánea de si alguien está infectado actualmente o no.

Roche dice que su capacidad de fabricación alcanzará los altos millones de dos dígitos a fines de junio. Severin Schwan, director ejecutivo de la compañía, dijo al Financial Times que después de eso, la compañía "podría llegar fácilmente a los cientos de millones".

Cathay Pacific cierra las bases de la tripulación de cabina de EEUU, dejando sin empleo a 300 personas

Cathay Pacific, que ha encallado a casi toda su flota, cerró sus tres bases de tripulación de cabina en EEUU y despidió a casi 300 empleados mientras busca desesperadamente más ahorros.

"Como resultado de la pandemia de Covid-19, que prácticamente detuvo los viajes mundiales, Cathay Pacific tomó la difícil decisión de cerrar sus bases de la tripulación de cabina de Estados Unidos", dijo la compañía.

Cathay dijo que la medida afectaría a 286 empleados con sede en Nueva York, San Francisco y Los Ángeles. La firma dijo anteriormente que estaba buscando trabajadores suspendidos en bases internacionales a las que actualmente no volaba.

La aerolínea dijo ayer que operaría a sólo el 3% de su capacidad normal en abril y mayo. Dijo que esperaba transportar menos de 1.000 pasajeros cada día este mes, de los 100.000 que la aerolínea suele transportar cada día.

Seat en España plantea un ERTE para un máximo de 10.700 trabajadores a partir del 27 de abril

La dirección y los sindicatos de Seat han comenzado a negociar un nuevo expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), que se aplicará cuando termine la vigencia del actual, acordado en su momento por causas de fuerza mayor. El nuevo, en cambio, obedece a motivos organizativos.

Aunque existe un esquema sobre cómo se reanudará la actividad de las plantas de Seat en Barcelona tras el parón por el coronavirus, el calendario no es firme. No será antes del próximo 27 de abril cuando se volverán a ensamblar coches en Martorell y, en ese caso, no se necesitarán más de 2.500 trabajadores, ya que solo habrá un turno y este funcionará a una tercera parte de su capacidad.

JUEVES 16.04

Boeing reanudará la producción de aviones comerciales en el estado de Washington la próxima semana

El fabricante aeronáutico Boeing anunció este jueves que la próxima semana reanudará la producción de aviones comerciales en la región de Puget Sound del estado de Washington tras un mes de actividad paralizada a causa de la pandemia del coronavirus.

En un comunicado, la compañía estadounidense ha explicado que alrededor de 27.000 empleados del área de Puget Sound de cuatro programas regresarán al trabajo de manera escalonada a partir del lunes.

En concreto, los trabajadores de los programas 737, 747, 767 y 777 regresarán en el tercer turno del 20 de abril y la mayoría estará incorporado ya el 21 de abril, mientras que los empleados del programa 787 lo harán en el tercer turno el 23 de abril y la mayoría regresará el 24.

"Este enfoque por fases asegura que tengamos una base de suministro fiable, que nuestro equipo de protección personal esté fácilmente disponible y que tengamos todas las medidas de seguridad necesarias para reanudar el trabajo esencial para nuestros clientes", indicó Stan Deal, presidente y director ejecutivo de Boeing Commercial Airplanes.

La compañía suspendió la producción en esta región del estado de Washington el pasado 25 de marzo por el coronavirus y ha implantado una serie de medidas preventivas para el retorno de la actividad como el uso de mascarillas, la toma de temperatura a los empleados o el mantenimiento obligatorio de distancia social.

Boeing mantendrá estas medidas y ajustará sus planes en función de la evolución de la situación. "La salud y la seguridad de nuestros empleados, sus familias y comunidades es nuestra prioridad compartida", señaló Stan Deal.

Boeing, que emplea a 2,5 millones de personas y trabaja con 17.000 proveedores, solicitó al Gobierno de Estados Unidos una ayuda de al menos US$ 60.000 millones para la compañía y sus proveedores para poder hacer frente a la crisis del coroanvirus.

Facebook cancela todos los grandes eventos físicos hasta junio de 2021

Mark Zuckerberg anunció la cancelación de todos los grandes eventos físicos de Facebook hasta junio de 2021 en un esfuerzo acelerado para limitar la propagación del coronavirus.

"El resumen es: estamos ralentizando nuestros planes para regresar a la oficina a fin de priorizar ayudar al resto de nuestra comunidad y economía local a volver a funcionar primero", dijo el fundador de la red social.

Facebook requerirá que la "gran mayoría" de sus empleados trabajen desde casa hasta al menos finales de mayo, aunque algunos de sus "empleados críticos" cuyos trabajos no son tan fáciles de hacer de forma remota, pueden regresar antes.

Zuckerberg dijo que incluso más allá de este próximo período, la orientación de los expertos en salud desaconseja que grandes grupos de personas se reúnan por un tiempo.

"Dado esto, estamos cancelando cualquier evento físico grande que hayamos planeado con 50 o más personas hasta junio de 2021", dijo, y agregó que algunos de esos eventos se realizarán prácticamente en su lugar.

Amazon hará test para Covid-19 a toda su planilla de casi un millón de empleados

Jeff Bezos, CEO del gigante del comercio electrónico, reveló sus planes en la carta anual a los inversionistas, que en esta ocasión se centra en el impacto de la pandemia en las operaciones de la multinacional estadounidense.

Amazon, una de las empresas más valiosas del mundo con una capitalización de US$1.149 millones, quiere construir su propio laboratorio con el objetivo de tener capacidad para realizar test a sus empleados.

La empresa estadounidense contaba a finales de año con más de 800.000 empleados, una cifra que está creciendo deprisa en las últimas semanas. De hecho, la compañía anunció que reforzará su plantilla para hacer frente al incremento de la demanda online con la contratación de 175.000 empleados a tiempo completo y parcial.

La firma ya creó un grupo de trabajo con empleados formado por científicos investigadores, ingenieros de software o expertos en logística, entre otros perfiles, que han dejado sus funciones habituales para dedicarse a este proyecto.

"Hemos comenzado a ensamblar el equipamiento que necesitamos para construir nuestro primer laboratorio", dice Bezos, quien asegura que espera poder empezar a realizar test a un pequeño número de empleados "muy pronto". "No estamos seguros de hasta dónde podremos llegar en un plazo de tiempo relevante, pero creemos que merece la pena intentarlo y estamos listos para compartir todo lo que aprendamos", dice.

Por otro lado, la compañía ha recibido críticas por parte de los sindicatos de varios países, que acusan a la multinacional de no haber tomado las suficientes medidas para proteger la salud de los trabajadores. En España, se ha denunciado ante Inspección de Trabajo las medidas tomadas en almacenes de Madrid y Barcelona. Y ayer, Amazon decidió suspender temporalmente sus operaciones en Francia después de que un tribunal considerara que la compañía "hizo caso omiso" a su obligación de garantizar la seguridad de sus empleados y determinara que sólo podía mantener los envíos de alimentos y productos de higiene y sanitarios.

Matriz de Louis Vuitton recorta dividendos por impacto de la pandemia

Las ventas en LVMH cayeron en el primer trimestre después de que la crisis de Covid-19 golpeara la demanda de bolsos, relojes y champaña, lo que llevó al grupo de lujo más grande del mundo a reducir sus dividendos en un 30% y recortar el pago a los ejecutivos.

Los ingresos hasta finales de marzo cayeron un 17% sobre una base comparable a 10,600 millones de euros, en línea con las estimaciones de los analistas de Morgan Stanley. Las ventas en su división más grande de moda y artículos de cuero se mantuvieron en la mejor posición: un 10% similar. Mientras tanto, su brazo minorista, propietario de la tienda de belleza Sephora, tuvo el peor desempeño, con una disminución del 26%.

El grupo controlado por el multimillonario Bernard Arnault es el primer grupo de lujo en informar resultados desde que comenzó la pandemia, y el ritmo y el alcance de los descensos no son un buen augurio para rivales como Hermès y Kering, que posee Gucci, y aún peor para jugadores más pequeños como Prada.

GE y Ford suministrarán a Estados Unidos 50 mil ventiladores por US$ 336 millones

General Electric y Ford proporcionarán 50 milventiladores a mediados de julio por US$ 336 millones, en un nuevo contrato con el gobierno de EEUU en virtud de la ley de producción de defensa.

En total, EEUU ahora tienen planes de adquirir más de 41 mil ventiladores para fines de mayo y más de 187 mil para fin de año, para satisfacer la creciente necesidad de los pacientes más enfermos de Covid-19.

Alex Azar, secretario de servicios humanos y de salud, dijo que la ley de producción de defensa está ayudando a llevar materiales críticos a compañías como GE para ayudarlos a aumentar los suministros de ventiladores.

Volkswagen retira su proyección de ganancias para 2020

Volkswagen ha retirado sus proyección de ganancias para 2020, advirtiendo que el brote de Covid-19 ha tenido un "impacto significativo" en su negocio.

Las plantas de fabricación de automóviles más grandes del mundo fuera de China han estado paralizadas durante semanas, y la compañía dijo el mes pasado que estaba gastando 2 mil millones de euros (US$ 2.175 millones) por semana mientras permanecían cerradas.

VW, que planea comenzar a reabrir plantas en Alemania a partir de la próxima semana, también reportó ganancias operativas preliminares en el primer trimestre de 900 millones de euros, por debajo de casi 4.000 millones de euros del mismo período del año pasado.

El grupo, que no ha cancelado los planes de pagar más de 3 mil millones de euros en dividendos, agregó que tenía una liquidez neta en su unidad automotriz de 17.800 millones de euros.

Nissan producirá 100.000 viseras por semana para el servicio de salud británico

Nissan producirá 100.000 viseras por semana para los trabajadores del servicio de salud británico, NHS, en su planta de Sunderland a partir de la próxima semana, lo que lo convertirá en el mayor proveedor de protección facial en el Reino Unido.

Hasta ahora, el fabricante de automóviles ha entregado cerca de 77.000 viseras, con planes de aumentar la producción a 100.000 por semana a partir de la próxima semana.

Nissan ha acumulado piezas de una variedad de proveedores, muchos de los cuales imprimieron en 3D las piezas, y estableció una línea de ensamblaje para juntar las viseras terminadas en su planta del noreste. También proporcionó equipos de moldeo por inyección para una empresa para ayudar a aumentar la velocidad de su producción.

Órdenes de alimentos de Uber Eats saltan en pleno confinamiento en Europa

Uber Eats dijo que las órdenes de entregas de alimentos en su plataforma saltaron un 59% en marzo en relación a febrero en Europa, donde la mayoría de las naciones dispusieron confinamientos en casa para contener el Covid-19, lo que ayudó a compensar el impacto en la demanda por cierres de restaurantes.

Uber Eats, que compite con firmas similares de entrega de alimentos de Deliveroo, Takeway.com y Just Eat en las órdenes de comidas, ya está ofreciendo alcohol y productos seleccionados de tiendas de conveniencia.

El gerente general de la división europea, Stephane Ficaja, dijo que la tasa de incursión de tiendas en su plataforma de había duplicado en marzo, ya que los locales buscaron nuevos canales para entregarles pedidos a sus clientes encerrados en sus casas.

"Todo lo que estamos haciendo en cuanto a entregas de alimentos y otros productos de tiendas de conveniencia ha sido impulsado por el hecho de que estamos viendo un fuerte apetito del consumidor generando por nuevas tendencias de compras: las personas están confinadas", dijo en una entrevista.

Smithfield Foods cierra dos plantas más de procesamiento de carne en EEUU

Smithfield Foods, el mayor productor de carne de cerdo del mundo, dijo que había cerrado dos fábricas estadounidenses más temporalmente después de que los empleados dieron positivo por Covid-19. También advirtió sobre cuellos de botella en la cadena de suministro de alimentos de EEUU.

La planta en Cudahy, Wisconsin, que produce vienesas y tocino, permanecerá cerrada durante dos semanas, mientras que la fábrica de Martin City en Missouri también cerrará porque depende de las materias primas de una planta de procesamiento que se ha cerrado indefinidamente.

Cathay Pacific informa una caída del 90% en pasajeros durante marzo

Cathay Pacific vio una caída del 90% en los pasajeros en marzo cuando la pandemia de coronavirus golpeó la demanda y forzó la suspensión de los vuelos, y la aerolínea pronostica que transportará a menos de 1.000 pasajeros por día este mes.

La aerolínea con sede en Hong Kong transportó a 311.128 pasajeros el mes pasado, un 90% menos que el año anterior, ya que los países endurecieron las restricciones de viaje para frenar la propagación del virus.

"La demanda de pasajeros disminuyó rápida y tremendamente a fines de marzo tras la introducción de restricciones de llegada para todos los visitantes no residentes a Hong Kong, incluidos los pasajeros en tránsito", dijo Ronald Lam, el principal cliente y oficial comercial de la aerolínea. "En cada uno de los últimos dos días de marzo llevamos a menos de 1.000 pasajeros".

MIÉRCOLES 15.04

Sony y Toyota se unen a la promesa de producir suministros médicos críticos

El anuncio conjunto del fabricante de productos electrónicos Sony, el fabricante de automóviles Toyota, el grupo de cosméticos Shiseido y la compañía de materiales y productos farmacéuticos Teijin se produce en respuesta a las llamadas del primer ministro Shinzo Abe para un esfuerzo "en todo Japón" para abordar la crisis.

En una videoconferencia con altos ejecutivos de fabricantes japoneses, Abe dijo que se necesitaba ayuda para suministrar máscaras y batas quirúrgicas, ventiladores y desinfectantes para manos a los profesionales de la salud.

"Pedimos un aumento dramático en la producción", dijo Abe hoy por la noche, y agregó que el gobierno compraría cualquier exceso de capacidad de la fabricación de equipos médicos.

Sony, que tiene una empresa conjunta con el fabricante de equipos médicos Olympus, dijo que dedicaría parte de sus instalaciones de fabricación japonesas para ayudar a fabricar componentes y ensamblar ventiladores con la ayuda de otros actores de la industria.

El grupo espera comenzar a fabricar más de 1.000 ventiladores dentro de tres meses, dijo su presidente ejecutivo, Kenichiro Yoshida, a Abe.

Colombiana Ecopetrol tomará líneas de crédito por US$ 1.075 millones

La petrolera colombiana Ecopetrol anunció que tomará créditos por un total de US$ 1.075 millones, para preservar una sólida posición de caja en medio de la actual coyuntura derivada de la propagación de la pandemia del coronavirus, que ha impactado los precios del crudo.

La petrolera pidió el desembolso de una línea crédito contingente por US$ 430 millones contratada con Scotiabank y de US$ 235 millones con Mizuho Bank, obtenida en septiembre de 2018.

Además, contratará financiamiento de corto plazo con entidades locales e internacionales por un monto total equivalente a US$ 410 millones.

Ecopetrol explicó que con esas medidas, su posición de caja alcanza alrededor de US$ 3.700 millones.

Adidas recibe ayuda financiera del gobierno alemán por US$ 2.620 millones

El gobierno de Angela Merkel y los bancos alemanes han concedido a Adidas, el gigante de artículos y moda deportiva, una línea de crédito revolving de 3.000 millones de euros (US$ 3.275 millones).

De esa cantidad, KfW, el banco de desarrollo estatal de Alemania y brazo inversionista del Ejecutivo, le prestará 2.400 millones de euros. Los 600 millones de euros restantes se articularán a través de un crédito sindicado "en condiciones de mercado habituales" con la participación de los socios bancarios de la multinacional, que incluyen UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC Mizuho Bank y Standard Chartered Bank.

Una de las condiciones del préstamo sindicado es que Adidas suspenda de facto el pago de dividendos. Además, para proteger su liquidez, el titán deportivo ha interrumpido la recompra de acciones y los bonus a los directivos durante este año, que equivalen al 65% de su retribución anual.

Delta confirma acuerdo de ayuda financiera con EEUU por US$ 5.400 millones

Delta confirmó haber alcanzado un acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por US$ 5.400 millones que, "junto con las medidas de autoayuda que hemos tomado, evitarán las suspensiones laborales y las reducciones de las tasas de pago hasta finales de septiembre, a pesar de la caída del 95% que hemos visto en el tráfico de pasajeros".

El pago incluye un préstamo sin garantía de 10 años a bajo interés de US$ 1.600 millones, y Delta proporcionará al gobierno garantías para adquirir alrededor del 1% de las acciones de Delta a US$ 24,39 por acción durante cinco años.

La mayor aerolínea del mundo en capitalización bursátil destacó que, "desde que inició la pandemia, hemos reducido el 80% de nuestro horario; consolidó las instalaciones del aeropuerto y cerraron muchos Delta Sky Clubs; pausó mantenimiento no esencial y proyectos de capital; reducción de méritos en tierra y horarios por hora en un 25%; recortó el sueldo de los funcionarios y empleados de nivel directivo; y con gratitud aceptamos una notable cifra de 35 mil licencias voluntarias por parte de la gente de Delta. También recaudamos más de US$ 3 mil millones en efectivo nuevo en el trimestre de marzo".

Esas medidas, aseguró, "son vitales para proteger el futuro de Delta en los próximos meses, mientras operamos al mínimo de itinerarios para proveer servicios esenciales para aquellos que deben viajar".



Aun así, consideró que todavía son necesarios más permisos voluntarios a corto y largo plazo. Y aseguró que quienes lo tomen recibirán todos los beneficios y el puesto de trabajo seguirá intacto.

American Airlines recibirá US$ 5.810 millones en ayuda financiera del Tesoro de EEUU

American Airlines explicó que, tras alcanzar un acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, recibirá una subvención por un monto aproximado de US$ 5.810 millones, lo que conllevará que la compañía emita un "préstamo a plazo fijo no garantizado a baja tasa de interés por un monto de capital de aproximadamente US$ 1.713 millones, cuya obligación vencerá 10 años después de la emisión".

El préstamo a plazo se pagará por adelantado en cualquier momento a la par.

Además, la firma emitiría al Tesoro (los "Warrants PSP") para comprar aproximadamente 13,7 millones de acciones comunes a un precio de US$ 12,51 por papel a precio del cierre del 9 de abril de 2020. Los Warrants PSP caducarán cinco años después de la emisión y se podrán ejercer mediante liquidación de acciones netas o efectivo, a opción de la empresa.

El acuerdo también incluye que American deberá destinar la subvención "exclusivamente para la continuación del pago de los sueldos, salarios y beneficios de los empleados, y las disposiciones prohibiendo la recompra de acciones comunes y el pago de dividendos de acciones comunes hasta el 30 de septiembre de 2021".

Emirates reforzará detección de contagios entre pasajeros

La firma está intensificado sus medidas de salud y busca convertirse en una de las primeras aerolíneas en realizar pruebas rápidas de coronavirus para pasajeros.

El transportista del Golfo está trabajando con la Autoridad de Salud de Dubai para realizar análisis de sangre rápidos a los pasajeros, con los resultados disponibles en 10 minutos. La prueba se realizó hoy en pasajeros que volaban desde Dubai a Túnez, en el área de facturación de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Dubai. La aerolínea dijo que está trabajando en planes para ampliar las capacidades de prueba en el futuro y extenderlo a otros vuelos.

Emirates dijo que sus procedimientos de check-in y embarque también se han adaptado teniendo en cuenta el distanciamiento social. Los guantes, máscaras y desinfectantes para manos se han hecho obligatorios para todos los empleados en el aeropuerto. Mientras tanto, los pasajeros deben usar sus propias máscaras cuando estén en el aeropuerto y a bordo del avión.

Airbnb recauda otros US$ 1 mil millones

Airbnb dijo que está recaudando US$ 1 mil millones de deuda senior, solo una semana después de anunciar una ronda de financiación de igual tamaño de las firmas de inversión Silver Lake y Sixth Street, reforzando aún más las reservas de la compañía de viajes, en medio de una fuerte caída en el negocio.

Apollo Global Management, Owl Rock Capital, Silver Lake y Sixth Street estuvieron entre los inversores que participaron en la nueva oferta, dijeron personas informadas sobre el asunto.

Airbnb ha corrido para apuntalar su balance mientras el brote mundial de coronavirus pone pausa en los viajes, avivando las tensiones con los arrendadores y arrojando dudas sobre el cronograma de la compañía para su salida a bolsa.

Best Buy suspenderá a 51 mil empleados debido a que sus tiendas permanecen cerradas para los clientes

Best Buy anunció que suspenderá a unos 51 mil empleados a fines de esta semana, en momentos en que sus tiendas permanecen cerradas en todo el país desde el 22 de marzo, aun cuando mantiene el servicio de pickup afuera de los establecimientos.

La compañía dijo que sus ventas en línea en Estados Unidos sumentaron más del 250%, y aproximadamente la mitad de esas ventas son buscadas en sus tiendas.

Fujifilm impulsará la fabricación de medicamentos contra la gripe utilizados en pacientes con Covid-19

La compañía aseguró que planea un aumento de 2,5 veces en la capacidad de fabricación de su medicamento contra la gripe Avigan, que se ha utilizado para el tratamiento de pacientes con Covid-19, en julio. Así, totalizaría una producción mensual de 100.000 tratamientos en ese mes, con miras hacia las 300.000 en septiembre.

Avigan, que tiene el nombre genérico de favipiravir, ha ganado atención mundial después de que ensayos clínicos recientes en China sugirieron que podría ser un tratamiento efectivo para el coronavirus. Ensayos clínicos similares están ahora en curso en Japón y Estados Unidos.

El grupo japonés dijo que su unidad farmacéutica, Fujifilm Toyama Chemical, ya había comenzado a expandir la producción y que asignaría capacidad adicional en una instalación de su unidad de productos químicos para fabricar productos intermedios farmacéuticos utilizados para fabricar Avigan.

Los reguladores japoneses aprobaron Avigan en 2014, pero su fabricación y distribución continúa bajo el control de las autoridades japonesas debido a los posibles efectos secundarios.

"Fujifilm continúa respondiendo a las solicitudes del gobierno japonés, y también se comprometerá con otros países después de consultar con el gobierno japonés", dijo en el comunicado. En una entrevista con el Financial Times en marzo, Junji Okada, presidente de Fujifilm Toyama Chemical, había dicho que la compañía había hecho preparativos de emergencia para poder aumentar la producción si se le solicitaba.

Smithfield Foods cierra 2 plantas más de procesamiento de carne en EEUU

Smithfield Foods, el mayor productor de carne de cerdo del mundo, dijo que había cerrado dos fábricas estadounidenses más temporalmente después de que los empleados dieron positivo por Covid-19. También advirtió sobre cuellos de botella en la cadena de suministro de alimentos de Estados Unidos.

La planta en Cudahy, Wisconsin, que produce salchichas y tocino, permanecerá cerrada durante dos semanas, mientras que la fábrica de Martin City en Missouri también cerrará porque depende de las materias primas de una planta de procesamiento que se ha cerrado indefinidamente.

La compañía se vio obligada a cerrar su fábrica en Sioux Falls, Dakota del Sur, que representa el 4%-5% de la capacidad de producción de carne de cerdo de EEUU, la semana pasada después de que 238 trabajadores contrajeron el virus.

El empacador de carne estadounidense Tyson Foods dijo hoy que extendería el cierre de una de sus plantas principales por otra semana. La planta de Tyson en Columbus Junction, Iowa, representa aproximadamente el 2% del procesamiento de carne de cerdo en los Estados Unidos.

MARTES 14.04

El CEO de WeWork le dice al personal que se prepare para los despidos

El director ejecutivo de WeWork, Sandeep Mathrani, comunicó este martes a sus empleados que los planes para una nueva ronda de despidos se finalizarán a fines de mayo, a propósito del plan de reducción de costos que está implementando el proveedor de espacios de oficinas.

La próxima ronda de recortes de empleados, informada por primera vez por el diario británico Financial Times en marzo, podría afectar a más de 1.000 de los aproximadamente 10 mil empleados de WeWork, según personas familiarizadas con sus planes. La compañía ya ha eliminado miles de su nómina, incluidas 2.400 personas que despidió el año pasado.

Los empleados han preguntado internamente si el personal que opera en sus más de 700 ubicaciones, conocidos como gerentes de la comunidad, se incluirá en los recortes.

Delta absorbe pedido de 10 aviones Airbus A350 cancelados por Latam, según fuentes

Delta Air Lines se hizo cargo de un pedido de aproximadamente US$ 3 mil millones a precios de accuiiones para 10 aviones Airbus A350 de Latam Airlines Group, dijeron dos fuentes de la industria.

Airbus anunció la cancelación de 10 aviones A350 en una actualización mensual de pedidos la semana pasada. También anunció un pedido simultáneo de 10 aviones A350 de una aerolínea no revelada.

Fuentes de la industria dijeron que el pedido de los 10 ejemplares había sido transferido a Delta según los planes previstos cuando las dos compañías forjaron una alianza en 2019.

Sin embargo, Delta no fue nombrada de inmediato en el recuento de pedidos y entregas de Airbus.

Ninguna de las aerolíneas estuvo disponible de inmediato para hacer comentarios. Airbus declinó hacer comentarios sobre la transacción.

Aerolíneas comienzan a retirar de los asientos de los pasajeros para dejar espacio para la carga

Con una escasez mundial de espacio de carga aérea y una demanda extraordinaria para mover suministros médicos de emergencia, algunas aerolíneas de pasajeros están retirando los asientos en los aviones para hacer más espacio para la carga.

Las aerolíneas estadounidenses están pidiendo permiso a la Administración Federal de Aviación (FAA, su sigla en inglés) para volar carga en la cubierta principal donde normalmente se sientan los pasajeros, dijo una fuente de la industria familiarizada con la situación regulatoria.

Se espera una decisión sobre la carga básica de la plataforma principal muy pronto. La firma de la FAA para modificaciones más complejas podría tomar un par de semanas más, dijo la persona, y agregó que "el marco exacto para la carga de asientos bajo las regulaciones de EEUU aún no está completamente elaborado".

GSK y Sanofi forjan alianza para desarrollar la vacuna para el Covid-19

GlaxoSmithKline y Sanofi, dos de los mayores fabricantes de vacunas del mundo, están trabajando juntos para desarrollar una vacuna para el Covid-19, con el objetivo de llevar un tratamiento al mercado en los próximos 12 a 18 meses.

Al llamar a la asociación de antiguos rivales "sin precedentes", el jefe de vacunas de Sanofi, David Loew, dijo al Financial Times que el trabajo en equipo tenía sentido porque cada compañía tenía "una pieza del rompecabezas".

El candidato a la vacuna de Sanofi, que es un antígeno Covid-19 de proteína S basado en tecnología de ADN recombinante, necesita lo que se conoce como adyuvante para funcionar. GSK ya tiene una "tecnología adyuvante pandémica comprobada" que utilizó durante el brote de gripe porcina H1N1 en 2009.

Toyota anuncia plan para reanudar la producción de autos en Francia

La firma aseguró que planea reanudar la producción en su planta en Francia a partir del 22 de abril luego de un cierre de un mes debido al brote de coronavirus.

El segundo mayor fabricante de automóviles del mundo también planea reiniciar las operaciones en su planta en Polonia a partir del 23 de abril, aunque el volumen de producción en ambas plantas se reduciría inicialmente.

Todas las grandes plantas europeas y norteamericanas se cerraron después de que los fabricantes de autos cerraran las locaciones desde mediados de marzo para proteger a los trabajadores y responder a la caída de la demanda.

Como Toyota y otros fabricantes de automóviles planean reiniciar la producción en Europa a finales de este mes, no está claro qué tan rápido aumentará la demanda de vehículos a medida que muchas grandes ciudades permanecen bloqueadas.

La fecha de inicio más temprana para reabrir plantas en el Reino Unido, Turquía y República Checa es el 4 de mayo, dijo el fabricante de automóviles japonés.

Renault se retira de la empresa conjunta con la china, Dongfeng

Renault decidió dejar de vender autos bencineros en China, retirarse de su empresa conjunta con Dongfeng y revertir una estrategia puesta en marcha por el exCEOm Carlos Ghosn, en medio de un coronavirus que golpea fuertemente al fabricante de automóviles francés.

Renault dijo esta mañana que tenía un acuerdo con Dongfeng para vender la empresa conjunta 50-50 entre los dos socios, Dongfeng Renault Automotive Company.

La venta también transferirá el control total de su planta en Wuhan, que abrió Ghosn en 2016, a Dongfeng y significa que DRAC dejará de vender automóviles con la marca Renault.

"Estamos abriendo un nuevo capítulo en China. Nos concentraremos en vehículos eléctricos y vehículos comerciales ligeros, los dos principales impulsores de la movilidad limpia del futuro y aprovecharemos más eficientemente nuestra relación con Nissan", dijo Francois Provost, presidente del negocio de China para Renault.

Se espera que el mercado chino se desacelere aún más este año debido a los efectos del coronavirus. Renault es uno de los fabricantes de automóviles más afectados por la pandemia: ha cerrado plantas en todo el mundo y está considerando obtener préstamos bancarios garantizados por el Estado francés por un valor de hasta 5 mil millones de euros (US$ 5.461 millones) para superar la crisis.

Lunes 13.04

Disney firma un acuerdo de crédito por US$ 5 mil millones

Walt Disney Co dijo el lunes que firmó un acuerdo de crédito no garantizado por US$ 5 mil millones, en un momento en que las empresas de todas las industrias están luchando para aumentar su liquidez para resistir las consecuencias de la crisis del coronavirus.

El negocio de los parques temáticos de Disney ha sufrido un golpe particularmente severo ya que los bloqueos han restringido el movimiento y las reuniones de las personas para frenar la propagación de Covid-19.

La compañía dijo en un comunicado que el acuerdo de crédito, que tiene términos similares a otro que entró el 6 de marzo, vencerá el 9 de abril de 2021, agregando que el fondo podría usarse para las operaciones diarias.

El acuerdo puede extenderse por otro año en el momento del vencimiento si los prestamistas están de acuerdo, dijo.

Citibank NA sirvió como el agente designado para el acuerdo, dijo Walt Disney.

Icónicas marca de jeans donarán más de 60 mil batas médicas para combatir el Covid-19

Los icónicos fabricantes de jeans Lee y Wrangler anunciaron una alianza con la que fabricarán más de 60 mil batas médicas para pacientes y profesionales de la salud que enfrentan el Covid-19 en distintos hospitales de Estados Unidos.

Estas batas serán producidas en las fábricas de ambas firmas y finalmente serán entregadas a distintos hospitales del país más afectado por la pandemia mundial durante estos últimos días. Asimismo, las compañías entregarán una donación a la organización de ayuda social Second Harvest Food Bank de Carolina del Norte, para ir en asistencia de aquellos necesitados por el cierre de colegios y la pérdida de trabajos, que según el último reporte entregado por el gobierno norteamericano, ya suman más de 6 millones de personas.

Lee y Wrangler se caracterizan por diseñar, fabricar y distribuir productos de alta calidad, las que frente a esta pandemia se hacen presente de manera solidaria para ayudar a superar esta crisis a nivel mundial.

Inditex no presentará un ERTE en abril y abonará los salarios en España con recursos propios

La española Inditex, matriz de Zara, dijo que no presentará un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) en abril y seguirá manejando con recursos propios la retribución de toda su plantilla en su país sede, integrada por unos 50.000 empleados.

Así, lo dejó saber el presidente de Inditex, Pablo Isla, quien aseguró que se estará trabajando referente a sus empleados "como ha venido haciendo hasta la fecha".

No obstante, en función del desarrollo de la emergencia sanitaria y del estado de actividad de las tiendas, la empresa podrá estudiar más adelante la posibilidad de aplicar, para el personal de tienda, alguna de las herramientas propuestas por el gobierno para preservar empleo.

Ford espera pérdida trimestral de US$ 600 millones y considera reiniciar la producción "por fases"

El fabricante de automóviles Ford dijo este lunes 13 de abril que esperaba reportar pérdidas para el trimestre finalizado en marzo, considerando el impacto que la pademia ha dejado en su producción y en la demanda, y agregó que estaba buscando formas de ahorrar efectivo.

La compañía con sede en Michigan espera que los ingresos del primer trimestre caigan casi un 16% respecto al año anterior a US$ 34 mil millones. Ford dijo que las ventas al por mayor de sus vehículos disminuyeron un 21% respecto al año anterior entre enero y marzo.

También espera informar una pérdida antes de impuestos ajustada de US$ 600 millones, que excluye US$ 300 millones de cargos por artículos especiales.

Amazon contratará 75 mil trabajadores adicionales y suspende nuevos clientes online para alimentos

Después de contratar 100 mil empleados adicionales en menos de un mes para manejar la demanda de coronavirus, Amazon anunció ahora que contratará 75 mil más.

"Sabemos que muchas personas se han visto afectadas económicamente ya que los trabajos en áreas como la hospitalidad, los restaurantes y los viajes se pierden o se suspenden como parte de esta crisis", escribió la compañía en su blog sobre el Covid-19.

"Damos la bienvenida a cualquiera que no tenga trabajo para que se una a nosotros en Amazon hasta que las cosas vuelvan a la normalidad y su empleador anterior pueda traerlos de vuelta", afirmó la empresa.

Como parte de la expansión del personal, Amazon también aumentó temporalmente su tasa de pago en US$ 2 por hora, lo que significa una tarifa base por hora de US$ 17. Inicialmente estimó que le costaría alrededor de US$ 350 millones, ahora espera que la cifra sea "superior a US$ 500 millones".

Además, Amazon dejó de aceptar nuevos clientes en línea para alimentos en medio de una creciente demanda, y ahora está poniendo a los nuevos solicitantes en una lista de espera. También ha reducido las horas de compra en algunas ubicaciones de Whole Foods para priorizar los pedidos en línea de los clientes existentes.

Disney World suspenderá a 43 mil trabajadores sindicales por el coronavirus

Walt Disney World Resort dejará sin empleo a 43 mil trabajadores sindicales mientras que sus parques temáticos permanezcan cerrados por la pandemia de coronavirus, anunció este lunes el Sindicato del Consejo de Servicios Comerciales.

En un comunicado horas antes, Disney había informado que llegó a un acuerdo para mantener un seguro de salud y otros beneficios durante el permiso, que comenzará el 19 de abril. Disney pagará el 100% de los costos del seguro de salud para los trabajadores actualmente cubiertos durante el período de licencia hasta 12 meses.

Un pequeño grupo de menos de 200 trabajadores permanecerá en el trabajo durante el cierre, dijo el sindicato.

Qantas aisla a trabajadores tras brote interno de coronavirus

La aerolínea australiana Qantas Airways ordenó a más de 750 empleados que se autoaislaran, luego de que un gran grupo resultara positivo en el aeropuerto internacional de Adelaida, lo que pone de relieve la vulnerabilidad de los trabajadores de la aviación y los pasajeros a la infección.

La noticia se conoció en momentos en que los sindicatos de esta industria en todo el mundo han estado exigiendo a las empresas que introduzcan mejores procedimientos de seguridad y procedimientos de limpieza para proteger a sus empleados.

En Estados Unidos, más de 250 asistentes de vuelo contrajeron coronavirus, mientras que en Australia casi 60 empleados de Qantas dieron positivo, incluidos 21 empleados y 13 de sus contactos cercanos en el aeropuerto de Adelaida, la capital del estado de Australia del Sur.

La aerolínea polaca LOT se retira del acuerdo para comprar a su rival alemana Condor

La aerolínea controlada por el estado de Polonia, LOT, anunció que se retira del acuerdo para comprar a su rival Condor, dejando a la alemana en suspenso por su futuro.

El acuerdo es el último en ser arruinado por la pandemia de coronavirus, que ha sumido a la economía mundial en una grave recesión, y ha afectado especialmente a las aerolíneas, muchas de las cuales han castigado sus flotas por completo.

Una portavoz de PGL, el grupo matriz de LOT, confirmó que el grupo polaco había informado a Condor este lunes que estaba abandonando la adquisición, pero se negó a dar más detalles.

Hyundai y Kia muestran impacto en operación ante desaceleración de la demanda en el extranjero

Hyundai Motor detuvo este lunes una línea de producción en su país base Corea del Sur durante cuatro días, mientras que la filial Kia Motors también está considerando suspender algunas de sus plantas en la nación.

Las medidas se producen después de que los envíos de vehículos de Hyundai y Kia en marzo cayeron un 21% y un 6,4% respectivamente, azotados por la creciente pandemia.

Hyundai dijo que la paralización de la línea que produce los vehículos utilitarios deportivos (SUV) Tucson, en la ciudad sudoriental de Ulsan, se debió a la "desaceleración de la demanda en el extranjero".

Kia también le dijo a su sindicato que quiere suspender las operaciones en tres de sus plantas domésticas del 23 al 29 de abril.

El mayor productor de carne de cerdo del mundo cerrará planta de procesamiento

Smithfield Foods, el mayor productor de carne de cerdo del mundo, dijo que cerraría una planta que representa casi el 5% de la producción de carne de cerdo en Estados Unidos y advirtió sobre una escasez de proteínas luego de que el Covid-19 golpeara a sus trabajadores de fábrica.

La planta en Sioux Falls, Dakota del Sur, produce 130 millones de porciones de alimentos cada semana y emplea a 3.700 personas, dijo la compañía.

"El cierre de esta instalación, combinado con una creciente lista de otras plantas de proteínas que se han cerrado en nuestra industria, está empujando a nuestro país peligrosamente cerca del límite en términos de nuestro suministro de carne", dijo Kenneth Sullivan, presidente y director ejecutivo de Smithfield.

Otros anuncios previos de empresas, aquí.