Multinacionales

En tanto, Michelin y Ford se dedicarán a producir mascarillas o escudos faciales para frenar propagación del coronavirus.

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

Viernes 24.04

Freeport-McMoran reporta pérdidas en el primer trimestre

La minera de cobre Freeport-McMoran registró una pérdida neta de US$ 491 millones en el primer trimestre debido a los precios más bajos del cobre y las interrupciones en sus operaciones por el coronavirus.

La minera con sede en Arizona dijo que reduciría el gasto de capital en US$ 800 millones este año y reduciría las ventas de cobre en las Américas en un 15%.

Los precios del cobre han caído un 17% este año tras el brote de coronavirus, lo que ha provocado que los mineros reduzcan el gasto de capital y reduzcan las operaciones.

Este mes, Freeport suspendió las operaciones en su mina de cobre Chino en Nuevo México después de que algunos empleados contrajeron coronavirus. Su mina de cobre Cerro Verde en Perú también ha estado operando a tasas reducidas después de que el país declaró una emergencia nacional en marzo.

Google recorta presupuestos de marketing a la mitad y advierte por congelaciones de contrataciones

Google está recortando sus presupuestos de marketing hasta la mitad para la segunda mitad del año, según los materiales internos vistos por CNBC.

Esta semana se envió un correo electrónico sobre las medidas a los empleados de marketing, señalando los recortes presupuestarios y una nueva congelación de contratación para empleados a tiempo completo y contratados.

"Hay recortes presupuestarios y congelaciones de contratación en marketing y en Google", dijo un mensaje de un director global enviado a los empleados. "A nosotros, junto con el resto del marketing, se nos ha pedido que reduzcamos nuestro presupuesto a la mitad para el segundo semestre".

Neimann Marcus se alista para declararse en bancarrota este domingo

Neiman Marcus podría declararse en bancarrota tan pronto como el domingo y está en conversaciones con sus prestamistas actuales sobre recaudar aproximadamente US$ 600 millones en financiamiento de emergencia para financiar operaciones a través de la reestructuración, según informan a CNBC personas familiarizadas con la situación.

En bancarrota, el minorista trabajará para eliminar sus más de US$ 4 mil millones de deuda restante de su venta a Ares Management y la Junta de Inversión del Plan de Pensiones de Canadá en 2013. Incluso antes de que ocurriera la pandemia de coronavirus, esa deuda limitó su capacidad para Invierta en tecnología a medida que nuevos competidores como Net-A-Porter de Yoox invadan su posición alguna vez intocable en el comercio minorista de lujo.

Por el momento, no planea cerrar ninguna de sus 43 tiendas Neiman Marcus como parte de su declaración de bancarrota. Aún así, los minoristas a veces reducen la huella de su tienda en este proceso.

Jueves 23.04

Toyota reanudará gradualmente la producción de América del Norte a partir del 4 de mayo

Toyota Motor Corp dijo el jueves que espera reanudar gradualmente la producción en Norte América a partir del 4 de mayo e impondrá nuevos procedimientos de seguridad después de haber detenido las operaciones en marzo debido a la pandemia de coronavirus.

El mayor fabricante de automóviles japonés dijo que espera que la producción sea lenta el próximo mes.

La compañía agregó que aún no está claro cuándo se permitirá a la industria reanudar las operaciones en México.

Toyota agregará controles de temperatura para todos los empleados de la planta, equipo de protección personal, usará entradas y salidas "sin contacto" e incluso prohibirá el uso de ascensores que no sean de emergencia.

"No hay vuelta a la normalidad en el futuro previsible", dijo el director administrativo de Toyota Motor Norteamérica, Chris Reynolds, quien señaló que espera que la producción aumente más adelante en mayo "para satisfacer la demanda de los consumidores".

Xerox y Vortran Medical se asocian para la producción masiva de respiradores desechables

Xerox Holdings y Vortran Medical Technology se han unido para acelerar y aumentar la producción del respirador GO2Vent de Vortran y su correspondiente monitor de presión de las vías respiratorias (APM-Plus), para los hospitales y las unidades de respuesta a emergencias que luchan contra el Covid-19.

Las dos compañías trabajan para responder rápidamente a la escasez de equipos críticos de ventilación necesarios para ayudar a la respiración de los pacientes. Asumiendo un suministro estable de piezas esenciales, las empresas aumentarán rápidamente la producción de aproximadamente 40.000 respiradores en abril a entre 150.000 y 200.000 respiradores al mes de junio. Juntos, Xerox y Vortran podrían producir hasta 1 millón de respiradores en los próximos meses.

Si bien el GO2Vent no puede reemplazar a los respiradores que se encuentran en las unidades de cuidados intensivos (UCI), se utilizan de forma generalizada en situaciones de emergencia, transporte interhospitalario y resonancias magnéticas. Dada la escasez de respiradores utilizados en la UCI, los profesionales sanitarios están usando herramientas como ésta y otras tecnologías para apoyar a los pacientes que aún no necesitan o ya no requieren un dispositivo de respiración como los usados en las UCI, dejando estos libres para otros pacientes.

Xerox, además, está aprovechando sus capacidades de fabricación y experiencia interna en materiales para producir aproximadamente 140.000 galones de desinfectante de manos para junio de 2020, una iniciativa enfocada en ayudar a salvar vidas durante la actual crisis de salud global.

Lufthansa advierte que se quedará sin efectivo en pocas semanas sin ayuda del gobierno

Lufthansa informó pérdidas de alrededor de 1.200 millones de euros (US$ 1.291 millones) durante los primeros tres meses de 2020, al tiempo en que advirtió que se quedaría sin efectivo en unas semanas a menos que recibiera ayuda del gobierno.

El grupo alemán, que solicitó asistencia de Alemania, Austria, Bélgica y Suiza, dijo que esperaba una "pérdida operativa considerablemente mayor" en el segundo trimestre del año, a medida que se presentaban los cargos por deterioro relacionados con Covid-19 en sus activos.

La compañía, que tiene una liquidez restante de 4.400 millones de euros, agregó que los costos, incluidos los reembolsos a los clientes cuyos vuelos habían sido cancelados, ascendieron a "miles de millones" de euros.

"El grupo no espera poder cubrir los requisitos de capital resultantes con más préstamos en el mercado", dijo en un comunicado.

Aeroflot de Rusia recorta salarios de sus ejecutivos por la crisis sanitaria

La aerolínea de bandera rusa Aeroflot dijo que ha reducido los salarios de los ejecutivos en un 40%, mientras intenta reducir los costos durante la pandemia de coronavirus.

La aerolínea dijo a los medios rusos que había cancelado todas las licitaciones, excepto las relacionadas con su capacidad de producción, optimización de salarios y seguridad. Aeroflot también canceló todos sus contratos de publicidad y compras automotrices.

Aeroflot dio a sus ejecutivos un aumento salarial del 38% en 2019 a cerca de US$ 28 millones, dijo la aerolínea en su informe financiero anual en marzo.

Gap advierte sobre el deterioro de su flujo de caja

Gap, la cadena de ropa de Estados Unidos, advirtió que su posición de efectivo se está deteriorando incluso a pesar de que ha suspendido los pagos de arriendo a los propietarios, como parte de los esfuerzos de gran alcance para apuntalar sus finanzas.

En la última señal de la angustia en el sector minorista de EEUU causada por el cierre del coronavirus, Gap dijo que el efectivo que espera generar internamente "puede no ser suficiente" para financiar sus operaciones.

La advertencia se produjo a pesar de que Gap dijo que había suspendido dividendos y recompras de acciones, reducido todos los US$ 500 millones disponibles en su línea de crédito renovable y bajado US$ 300 millones en gastos de capital que había planeado este año. Todos los gastos operativos están siendo revisados ​​por posibles recortes.

Gap dijo que esperaba tener entre US$ 750 millones y US$ 850 millones en efectivo y equivalentes de efectivo a principios de mayo, por debajo de US$ 1.700 millones previsto tres meses antes.

MIÉRCOLES 22.04

Zoom aumenta nivel de cifrado con actualización para reuniones

Zoom Video Communications dijo que está actualizando las funciones de cifrado en su aplicación de videoconferencias para proteger mejor los datos de las reuniones y ofrecer seguridad contra la manipulación.

La nueva versión de la aplicación, Zoom 5.0, se lanzará dentro de la semana, aseguró la compañía en un comunicado.

Zoom, que se disparó a 200 millones de usuarios diarios desde 10 millones en menos de tres meses, había enfrentado a una fuerte reacción después de que investigadores de seguridad encontraron errores en sus códigos y la compañía no reveló que su servicio no estaba cifrado de extremo a extremo.

Los problemas de la aplicación, incluidos los incidentes de "Zoombombing" en los que personas no invitadas interrumpieron las reuniones, llevaron a varias compañías, escuelas y gobiernos a dejar de usar la plataforma.

Zoom, que compite con Teams de Microsoft y Webex de Cisco ha respondido cerrando brechas en seguridad, lanzando un plan de 90 días para mejorar la aplicación y nombrando al exjefe de seguridad de Facebook Alex Stamos como asesor.

La firma dijo que ha realizado varios cambios en su interfaz de usuario, incluyendo ofrecer protección con contraseña y dar más controles a los anfitriones de las reuniones para verificar a participantes "rebeldes".

Para enfrentar las críticas de que la compañía había enrutado algunos datos a través de servidores chinos, Zoom afirmó que un administrador de cuentas ahora puede elegir regiones del centro de datos para sus reuniones.

Michelin anuncia que fabricará sobre 400 mil mascarillas a la semana

Michelin anunció que ha movilizado la gran capacidad de innovación de sus equipos, así como la experiencia del grupo en investigación, materiales, fabricación e inteligencia científica para desarrollar, producir y entregar varios tipos de mascarillas en grandes cantidades y en plazos extremadamente cortos.

La firma donará mascarillas a los trabajadores de la salud en los países donde opera.

Luego de una fase inicial en curso, Michelin producirá semanalmente unas 400.000 mascarillas quirúrgicas de categoría 1, tanto en sus propios talleres como en colaboración con socios o subcontratistas. Un total de 10 plantas europeas de Michelin ubicadas en Francia, Alemania, Italia, Polonia y Rumania son las que se sumaron a esta iniciativa contra reloj para proveer de mascarillas a Europa y todo el mundo.

Además, Michelin se unió a otras compañías, lideradas y coordinadas por el colectivo VOC-COV con sede en Grenoble, para el diseño y despliegue a gran escala de una mascarilla reutilizable OCOV® FMP1 o FMP2, sustentable y reutilizable hasta 100 veces, gracias a cinco filtros intercambiables lavables.

La producción de un lote de 5.000 unidades de un prototipo está ya en marcha. El objetivo es llegar al millón de mascarillas por semana para mayo, lo que llevará la producción total a más de cinco millones de mascarillas para fines de junio.

Guillermo Crevatin, Gerente General de Michelin Chile, expresa que la marca "ha tenido un constante compromiso con el desarrollo y el cuidado de las comunidades donde se realizan nuestras operaciones, entendiendo que éstas deben reducir al máximo su impacto en las personas y el medioambiente. Por ello, el Grupo Michelin reafirmando este compromiso, destina una gran parte de sus operaciones y departamentos de investigación y desarrollo a fabricar mascarillas y distribuirlas, y hacer un prototipo único de mascarilla reutilizable, todo un hito como desarrollo tecnológico para evitar el contagio de este virus y las futuras enfermedades que puedan venir".

Michelin está activo en muchos otros proyectos que involucran respiradores, componentes de dispositivos médicos, almohadones para posicionamiento del paciente y desinfectante para manos.

Ford producirá en México escudos faciales para frenar propagación del coronavirus

La unidad de Ford en México dijo que producirá 100 mil escudos faciales en una de sus plantas locales, para ayudar a frenar el brote de coronavirus en el país y en parte de Centroamérica.

La empresa precisó en un comunicado que la iniciativa es parte del "Proyecto México", con el cual busca emplear sus capacidades para incrementar rápidamente el desarrollo de este material médico en el complejo en el norteño estado de Chihuahua, que tiene capacidad para producir 700 mil motores anuales.

"Ford de México tiene el objetivo de producir 100 mil protectores faciales dentro de los próximos días y según sea necesario incrementar la producción en las siguientes semanas", dijo en comunicado y detalló que la producción empezará durante la semana del 27 de abril.

Actualmente, la mayoría de las armadoras mantienen suspendidas sus operaciones en el país debido a la emergencia sanitaria, aunque ya el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las autorizará a reiniciar actividades una vez lo haga la industria automotriz en Estados Unidos.

AT&T pierde 1 millón de suscriptores de TV y retira su proyección de ganancias

AT&T perdió más de 1 millón de suscriptores en el primer trimestre y retiró su proyección financiera "debido a la falta de visibilidad" que ha dejado la pandemia de coronavirus.

La compañía con sede en Texas perdió 897 mil suscriptores de televisión premium y 138 mil suscriptores en AT&T Now, su servicio de video en línea. Sin embargo, la compañía agregó 163 mil suscriptores de teléfono pospago, que generalmente son más lucrativos que aquellos que pagan por adelantado por su servicio móvil.

Los ingresos operativos en la división Warner Media de la compañía cayeron más del 12% frente al mismo período del año anterior a US$ 7.400 millones. Dentro de eso, el negocio de Turner de AT&T se vio afectado por menores ingresos publicitarios principalmente por la cancelación del torneo de baloncesto universitario March Madness de la NCAA, que, junto con otros deportes importantes, se suspendió por del brote de Covid-19. Mientras tanto, Warner Brothers está lidiando con demoras en la producción como resultado de medidas de distanciamiento social y las cuarentenas.

Acciones de Snap se disparan un 20% por crecimiento de usuarios y mejores resultados a lo esperado

Snap, matriz de Snapchat, reportó mejor resultados de lo esperado por Wall Street para los ingresos trimestrales y el crecimiento de usuarios para su aplicación, a medida en que más personas buscan entretenimiento mientras se quedan en casa durante la pandemia mundial de coronavirus.

Snapchat, conocido por sus mensajes que desaparecen, dijo que vio un aumento en el uso en la última semana de marzo en comparación con fines de enero, ya que las personas usaban cada vez más la aplicación para comunicarse con amigos y familiares. El uso también aumentó para el contenido original de Snapchat y los juegos integrados en la aplicación.

Las acciones de Snap subieron este martes hasta un 20% a US$ 14,93 tras el cierre del mercado.

Los usuarios activos diarios (DAU) en Snapchat aumentaron un 20% a 229 millones en el primer trimestre que terminó el 31 de marzo, en comparación con el año anterior. La cifra se situó en 218 millones en el cuarto trimestre.

Los ingresos, que Snap gana principalmente al vender publicidad en la aplicación, aumentaron un 44% respecto al año anterior a US$ 462,47 millones. La compañía dijo que los mayores ingresos en los primeros dos meses del trimestre compensaron el menor crecimiento en marzo, cuando los anunciantes comenzaron a ajustar los presupuestos de marketing ya que las tiendas no esenciales cerraron en medio de la pandemia.

La alemana BioNTech recibe luz verde para desarrollar la vacuna contra el Covid-19

La firma alemana de biotecnología BioNTech se convertirá en la primera compañía europea en proceder a ensayos clínicos para una vacuna para ell Covid-19, después de recibir la aprobación regulatoria para pruebas aceleradas.

El negocio basado en Mainz, que nunca ha fabricado un producto listo para el mercado, ha estado trabajando en una solución de coronavirus desde enero y probando una vacuna en ratones.

Ahora comenzará a probar su prototipo en 200 voluntarios sanos, de entre 18 y 55 años, con el objetivo de poder fabricar una vacuna certificada en menos de un año.

El Paul-Ehrlich-Institut de Alemania, que supervisa los ensayos clínicos en el país, dijo que en los próximos meses comenzarán más ensayos clínicos de candidatos a vacunas.

Heineken cancela dividendos por caída de los volúmenes de cerveza en el mundo

Heineken, la segunda cervecera más grande del mundo, canceló su dividendo interino y eliminó los bonos ejecutivos después de que la pandemia redujera el consumo de cerveza a nivel mundial.

El beneficio neto de la cervecera holandesa cayó bruscamente a 94 millones de euros en el primer trimestre, por debajo de los 299 millones del año anterior, después de informar que el volumen de cerveza orgánica cayó un 2,1% en el trimestre con una caída del 14% en marzo.

La compañía con sede en Amsterdam, que produce marcas como Amstel y Tiger, dijo que se espera que el segundo trimestre del año sea peor y que el impacto económico de la pandemia probablemente afecte los resultados en la segunda mitad del año.

UniCredit se prepara para una ola de valores predeterminados inducidos por coronavirus

El banco más grande de Italia, UniCredit, aumentó sus defensas para préstamos deteriorados en 900 millones de euros, ya que pronostica una fuerte caída en la producción económica de la eurozona este año.

La medida de UniCredit es la primera para un importante banco europeo después de que los seis prestamistas más grandes de Estados Unidos aumentaron sus provisiones para pérdidas crediticias a principios de este mes en un total combinado de US$ 25.400 millones.

Al igual que sus pares estadounidenses, UniCredit se ha preparado para una sacudida de impagos de préstamos dado el rápido deterioro de la economía global. El prestamista pronosticó que el producto interno bruto de la eurozona se reducirá un 13% este año, antes de un repunte del 10% en 2021.

Italia ha sido uno de los países más afectados en la pandemia de Covid-19 y fue uno de los primeros en Europa en bloquear su economía. Se ha unido a varias otras naciones de la UE para pedir la emisión conjunta de deuda por parte del bloque para ayudarlo a revivir su economía.

Martes 21.04

AT&T ofrecerá HBO Max gratis para algunos clientes tras su lanzamiento el 27 de mayo

AT&T anunció que ofrecerá gratis para algunos clientes su servicio de streaming HBO Max cuando se lance el 27 de mayo.

La aplicación HBO Max se cargará previamente en el decodificador de TV de AT&T. HBO Max también se incluirá con el plan AT&T Internet 1000, el Internet para los hogares más rápido que proporciona la empresa, sin costo adicional, y en el paquete DirecTV Premier, entre otras formas de distribución.

AT&T, dueña de DirecTV, dijo anteriormente a Reuters que espera llegar a 10 millones de clientes de AT&T que también son suscriptores de HBO en Estados Unidos sin cargo adicional.

HBO Max entrará a competir en un servicio dominado por Netflix y Prime Video de Amazon.com. El servicio costará US$ 15 por mes para los clientes que no pertenecen a AT&T.

Amazon planea crear 1.000 nuevos puestos de trabajo en Colombia para suplir demanda

Amazon anunció que planea crear más de 1.000 nuevos puestos de trabajo en Colombia, que reforzarán el servicio de clase mundial que Amazon brinda a sus clientes alrededor del mundo en inglés, portugués y español, así como el servicio 24/7 para Norteamérica y América del Sur.

"Desde que abrimos nuestra primera operación en 2018, hemos contratado más de 600 agentes especializados en proveer el servicio de clase mundial que caracteriza a Amazon. Nuestro equipo es cada vez más grande y destaca por el talento excepcional que hemos encontrado en Colombia. Los nuevos colaboradores nos permitirán potenciar nuestra capacidad de seguir ayudando a clientes en todo el mundo", comentó Alejandro Filloy, director de Servicio al Cliente para América Latina.

Los puestos disponibles incluyen agentes de servicio al cliente, gerentes de equipo, arquitectos de soluciones y gerentes de programas y negocios. Se trata de empleos permanentes y temporales, así como oportunidades para trabajar desde la casa, con variedad de horarios y ubicaciones.

"Amazon ofrece salarios competitivos y un paquete completo de beneficios que incluye seguro médico y odontológico privado desde el primer día para aquellos perfiles que califiquen", estableció la empresa por medio de un comunicado.

Nissan extenderá el cierre de su sede mundial por 16 días más

Nissan extenderá el cierre anual de su sede mundial y otras instalaciones que no están involucradas en el proceso de fabricación en Japón hasta el 10 de mayo para detener el brote de coronavirus.

El cierre, que afectará a unos 15.000 empleados en total, se produce después de la reciente declaración del gobierno japonés de un estado de emergencia en todo el país a raíz de un reciente aumento en los casos de Covid-19.

La sede de Nissan en Yokohama, cerca de Tokio, y otras instalaciones en las áreas de Atsugi, Oppama y Tochigi permanecerán cerradas desde el 25 de abril hasta el 10 de mayo, extendiéndose más allá de las vacaciones de la Semana Dorada, que comienza a fines de este mes.

"La compañía espera que estas medidas ayuden a prevenir la propagación del coronavirus entre los empleados de Nissan, los afiliados de la compañía y la comunidad en general", dijo el fabricante de automóviles en un comunicado el martes, y agregó que muchos de sus empleados ya estaban trabajando desde su casa.

Coca-Cola pierde su efervescencia con caída de 25% de las ventas

Los volúmenes de ventas de Coca-Cola se han reducido en 25% en lo que va del mes, lo que muestra cómo la crisis del coronavirus está afectando incluso a aquellas compañías que Wall Street considera menos vulnerables a las recesiones.

El grupo dijo que si bien las ventas inicialmente se habían incrementado a medida que los consumidores almacenaban refrescos en casa, desde entonces se vieron afectados por el cierre de bares, restaurantes y estadios.

La compañía con sede en Atlanta, cuya cartera incluye Schweppes, Fanta y Appletiser, así como sus marcas homónimas, genera aproximadamente la mitad de sus ingresos de "canales fuera del hogar", como restaurantes.

Coca-Cola también es propietaria del Costa Coffee del Reino Unido, que se vio obligado a cerrar puntos de venta durante el brote del virus. Compró la cadena por 3.900 millones de libras en un acuerdo de 2018 como parte de sus esfuerzos por diversificarse más allá de las bebidas gaseosas.

Los ingresos de Huawei aumentan a pesar de los desafíos del coronavirus

Huawei reportó ventas sólidas para el primer trimestre de este año a pesar de los desafíos económicos globales planteados por la pandemia de coronavirus y por el bloqueo de Estados Unidos.

El mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones y el segundo mayor fabricante de teléfonos inteligentes reportó ingresos por 182.200 millones de yuanes (US$ 25.700 millones) en los tres meses hasta marzo, un 1,4% más que en el mismo período del año anterior, incluso cuando el diferencial del coronavirus alimenta los temores de una profunda recesión global. Su margen de beneficio fue del 7,3% en comparación con el 8% en el mismo trimestre del año anterior.

Sin embargo, Victor Zhang, vicepresidente de Huawei, declinó especificar las divisiones que apuntalaron los ingresos trimestrales del grupo y mantuvo una perspectiva cautelosa.

"Podemos ver que la pandemia definitivamente está (teniendo) un gran impacto para el negocio global y es un desafío", dijo Zhang.

Primark reporta pérdidas por inventario no vendido por crisis de Covid-19

Primark, el minorista de moda rápida del Reino Unido, tomó una amortización de 284 millones de libras (US$ 348 millones) contra el excedente de existencias y reconoció que las ventas serán más bajas y los costos más altos incluso después de que se levanten los bloqueos por el coronavirus.

La compañía, propiedad del conglomerado Associated British Foods, dijo este martes que esperaba que muchas de sus tiendas en Europa, incluido el Reino Unido, volvieran a funcionar a fines de mayo o principios de junio, lideradas por Austria.

"Esperamos que las cinco tiendas en Austria abran durante la primera semana de mayo", dijo George Weston, director ejecutivo de ABF. "Estamos haciendo el trabajo de preparación para el distanciamiento y la sanitización allí (...) esperamos tener normas establecidas por los gobiernos de toda Europa".

Dijo que era demasiado pronto para estimar el capital y el costo operativo de medidas adicionales, pero reconoció que impactarían en un negocio construido en torno a altos volúmenes y altas ventas por pie cuadrado de espacio de venta.

LUNES 20.04

IBM reporta impacto en ventas de software y retira proyección de ganancias

IBM retiró este lunes la orientación financiera para el resto del año, ya que reveló que la crisis del coronavirus había reducido sus ventas de software a fines de marzo, reduciendo los ingresos en 3 por ciento en el primer trimestre.

La disminución, a US$ 17.570 millones, estuvo en línea con las expectativas reducidas de Wall Street para la compañía, mientras que las ganancias por acción pro forma, a US$ 1,84, fueron cinco centavos más de las previsto.

Filial de CCU en Colombia se une a proyecto para apoyar las ventas de restaurantes con su Cerveza Andina

El sabor de la solidaridad es el nombre de la campaña bajo la cuál Cerveza Andina empezó a apoyar el proyecto Sunrise, que es una plataforma digital que permite hacer donaciones o precompras para apoyar a más de 1.600 negocios colombianos.

Según la empresa la idea es apoyar a restaurantes locales que han tenido que cerrar las puertas temporalmente a través de la plataforma digital Proyecto Sunrise, que fue creada por cinco jóvenes colombianos "con el objetivo de salvar negocios dándole a los usuarios dos opciones: donación o compra anticipadas, y donde los recursos recaudados serán destinados a cubrir los gastos fijos de los negocios que, por la cuarentena, han tenido que suspender sus operaciones".

Para Daniel Harry, uno de los socios de Proyecto Sunrise, se trata de "una iniciativa entre amigos, con un propósito de solidaridad, un propósito humano de tomar acción porque creemos que el potencial para salir de esta crisis económica desencadenada por el Covid-19 se encuentra en nosotros. Estamos luchando por salvar negocios locales con esfuerzos locales porque sabemos que la solidaridad es más contagiosa que un virus".

La empresa señaló que en 23 días, desde que se lanzó esta plataforma, más de 1.600 negocios se han inscrito y la idea es que entre más donaciones se reciban, más negocios se puedan unir a la idea.

Cerveza Andina además impulsará en abril el proyecto y sus necesidades de funcionamiento, e invita a que los colombianos sigan donando a través de www.proyectosunrise.co. También se puede impulsar el proyecto dándolo a conocer por redes sociales con el tag #SalvaUnNegocio.

"Hemos decidido apoyar la iniciativa de Proyecto Sunrise, que beneficia a restaurantes de todos los rincones del país, siendo fieles al compromiso que asumimos al ser Colombia en una cerveza. Los sabores típicos de nuestra cocina son una de las banderas del país en todo el mundo y por eso en este momento no podíamos ser indiferentes a los embates económicos que los restaurantes locales, representantes de nuestra gastronomía, están sufriendo", afirmó Carlos Alzate, Vicepresidente de mercadeo de Central Cervecera de Colombia, filial de la chilena CCU.

Alibaba se compromete a gastar US$ 28 mil millones en computación en la nube

Alibaba anunció que duplicará su presencia en la nube con un plan de inversión de tres años de 200 mil millones de yuanes (US$ 28 mil millones), debido al impulso que el coronavirus está dando a la demanda de infraestructura y tecnologías de Internet que permiten la computación desde cualquier lugar.

El grupo chino de comercio electrónico, uno de los principales proveedores de nube del mundo, dijo que gastaría el dinero para construir centros de datos de próxima generación y desarrollar tecnologías relacionadas, incluidos semiconductores y servidores.

El desembolso sería de aproximadamente 67 mil millones de yuanes al año, un aumento significativo en el gasto de capital total de Alibaba de 35.500 millones de yuanes durante su último año financiero.

El negocio en la nube de Alibaba y el trabajo desde herramientas domésticas como DingDing, una aplicación de chat en el lugar de trabajo, han recibido un impulso del brote de coronavirus con muchas personas que trabajan desde casa.

Amazon extiende cierre de almacenes franceses, mientras espera resultado de su apelación judicial

Amazon dijo que mantendrá sus seis almacenes en Francia cerrados hasta al menos el miércoles mientras continúa una disputa sobre las condiciones sanitarias.

Los sindicatos dicen que los trabajadores en los centros de empaque de la compañía no están a salvo durante la pandemia de coronavirus.

La semana pasada, un tribunal francés ordenó a Amazon limitar sus entregas a artículos esenciales mientras se realizaban los controles. Cerca de 20 mil personas han muerto en Francia por el Covid-19.

La demanda mundial de entregas en línea se ha disparado ya que muchos países cerraron tiendas para cumplir con los bloqueos de coronavirus.

Volkswagen reanuda este lunes su fabricación de autos en el mundo

La alemana Volkswagen anunció que retomó este lunes las actividades en sus fábricas de Zwickau, Alemania y Bratislava, Eslovaquia, de manera progresiva, luego de un cierre total de casi un mes para combatir la pandemia del coronavirus.

La apertura de estas dos fábricas es el comienzo del proceso de reactivación global que incluye la planta de Pacheco, en Buenos Aires.

En un comunicado, la firma aseguró que están dadas las condiciones para reiniciar la producción a partir del 27 de abril en el resto de las instalaciones alemanas y otros países europeos como Portugal, España y Rusia. En tanto, en Estados Unidos también comenzaría en la misma fecha.

El director de Operaciones de la marca, Ralf Brandstätter confirmó que "se han establecido las condiciones para la reanudación gradual de la producción" tras las decisiones del gobierno de Alemania y la relajación de las restricciones en otros estados europeos. Según estimaciones, la empresa perdió unos US$ 2.000 por semana durante el freno industrial.

La marca automovilística Renault reanudará el próximo 29 de abril la actividad en sus fábricas de Carrocería y Montaje de Valladolid y de Palencia, España, tal y como ya lo hicieron el pasado día 16 sus factorías de Mecánica ubicadas en Valladolid y Sevilla, también en el mismo país.

Según dijo la firma en un comunicado, a partir del 29 de este mes arrancará la producción en las plantas de Carrocería y Montaje de Valladolid y Palencia, por lo que sus trabajadores se irán incorporando de forma gradual antes de esa fecha para recibir la formación relativa al protocolo de prevención y para preparar el prearranque de las instalaciones.

Las plantas de Renault en España permanecen cerradas desde el pasado 16 de marzo debido a la expansión de la pandemia del coronavirus, para evitar contagios entre sus empleados y ante el decreto del estado de alarma por parte del gobierno.

Halliburton informa pérdida trimestral de US$ 1 mil millones

Halliburton, la compañía de servicios de campos petroleros de Estados Unidos, registró este lunes una pérdida de US$ 1 mil millones para el primer trimestre de 2020 y anunció una fuerte caída en los gastos de capital planificados, a medida en que la actividad en el sector energético de América del Norte va en caída libre al ritmo del precio del petróleo, golpeando con fuerza el negocio de la compañía.

La cifra se compara con el ingreso neto en el primer trimestre de 2019 que fue de US$ 152 millones.

Halliburton dijo que el gasto se reduciría en US$ 1 mil millones, incluidos US$ 800 millones en gastos de capital. "Tomaremos más medidas según sea necesario para adaptarnos a las condiciones cambiantes del mercado", dijo Jeff Miller, su director ejecutivo.

"Nuestra industria se enfrenta al doble impacto de una caída masiva en la demanda mundial de petróleo junto con una sobreoferta resultante", agregó Miller. La actividad en América del Norte "disminuiría bruscamente durante el segundo trimestre y permanecería deprimida hasta fin de año, afectando a todas las cuencas", dijo.

Shake Shack devuelve un préstamo de apoyo gubernamental de US$ 10 millones

Shake Shack devolverá todos sus préstamos de apoyo de US$ 10 millones del gobierno de Estados Unidos, después que se desataran críticas en el país respecto de que las cadenas de restaurantes han agotado los fondos destinados a salvar a los pequeños operadores durante la pandemia de coronavirus.

El Programa de Protección de Cheques de Pago, un paquete de rescate de US$ 349 mil millones para pequeñas empresas, se agotó a las dos semanas de su lanzamiento después de que compañías más grandes como la cadena de hamburguesas Shake Shack y Chris Steak House de Ruth también aprovecharan el esquema.

"Si bien el programa se promocionó como un alivio para las pequeñas empresas, también aprendimos que estipulaba que cualquier negocio de restaurantes, incluidas las cadenas de restaurantes, con no más de 500 empleados por ubicación sería elegible", dijo el presidente ejecutivo de Shake Shack, Randy Garutti, en un comunicado.

La compañía tiene alrededor de 45 empleados en cada una de sus 275 ubicaciones en EEUU, dijo Garutti, y agregó que la caída en el negocio debido al coronavirus estaba causando pérdidas por más de US$ 1.500 millones a la semana mientras trataba de pagar al personal y mantener los locales.

Mango comienza proceso de reapertura de tiendas en Europa

Son muchos los países europeos que van recuperando un cierto nivel de normalidad y que están permitiendo la apertura de los establecimientos comerciales. Mango ya cuenta con 135 tiendas y prevé llegar a los 620 puntos de venta antes de acabar el mes de abril. Al cierre de 2019, el grupo contaba con una red de 2.188 establecimientos en todo el mundo, por lo que por el momento tiene abiertas un 6% de sus tiendas.

Las primeras en reabrir han sido algunas zonas de Austria y Holanda, donde, a lo largo de esta semana abrirán el resto de establecimientos. También lo harán las 42 tiendas que la cadena catalana tiene en Alemania y, antes de finalizar el mes, reabrirán 27 tiendas más en República Checa, Letonia, Georgia, Chipre y Ucrania.

A estas aperturas se les suman los establecimientos que se han mantenido abiertos durante la pandemia, en países donde la afectación ha sido menor y no se ha obligado al cierre de negocios. Se trata de Finlandia, Noruega, Suecia, Corea del Sur, Indonesia y Bielorusia.

En el continente asiático también se sumarán otras 53 tiendas que han reabierto en las últimas semanas, en mercados como el chino.

Otros anuncios previos de empresas, aquí.