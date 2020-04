Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte VII): General Motors suspende dividendos y recompra de acciones para conservar efectivo

Multinacionales

En tanto, Burger King en España reabrió más de 360 restaurantes para hacer delivery.

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

Lunes 27.04

General Motors suspende dividendos y recompra de acciones para conservar efectivo

General Motors dijo que está suspendiendo sus dividendos trimestrales y recompras de acciones para conservar efectivo durante la pandemia de coronavirus.

El fabricante de automóviles dijo que también extendió una línea de crédito revolvente de US$ 3.600 millones a tres años hasta abril de 2022 para ayudar a reforzar su liquidez. GM dijo que "ha tomado otras medidas de austeridad significativas para preservar el efectivo disponible a corto plazo".

Las plantas de GM en EEUU han estado cerradas desde mediados de marzo debido al Covid-19. El fabricante de automóviles junto con Ford Motor y Fiat Chrysler están en conversaciones con el sindicato United Auto Workers para reabrir las plantas; sin embargo, los líderes sindicales dijeron la semana pasada que se oponen a un reinicio a principios de mayo, que varios fabricantes de automóviles han anunciado.

Nissan reducirá un 70% su producción en Japón en mayo y 43% en junio

La automotriz japonesa Nissan Motor reducirá sus planes de fabricación a nivel local en un 70% en mayo y un 43% en junio, según indican documentos a los que tuvo acceso Reuters, mientras el impacto del coronavirus sacude a la atribulada compañía.

Fabricantes de autos de todo el mundo están sufriendo por el desplome de la demanda de los consumidores ante la propagación de la pandemia.

Antes de la crisis sanitaria, Nissan ya estaba lidiando con los problemas generados por la turbulenta salida de su expresidente Carlos Ghosn.

Adidas advierte que podría tener pérdidas en el segundo trimestre

Adidas advirtió que podría caer en pérdidas en el segundo trimestre, tras retirar las expectativas de ganancias en los primeros tres meses del año.

El segundo mayor fabricante de ropa deportiva del mundo dijo que espera su primera pérdida trimestral en más de cuatro años entre abril y junio, después de una caída interanual del 93% a 65 millones de euros en los primeros tres meses.

Más del 70% de las tiendas globales de la marca están cerradas debido al coronavirus, lo que resulta en una caída del 19% en los ingresos anuales en el primer trimestre. Entre abril y junio, la compañía espera que las ventas disminuyan a más del doble de esa tasa.

Adidas también dijo que no pudo dar ninguna proyección para el resto del año ya que la incertidumbre es demasiado grande.

Cadena hotelera InterContinental suscribe pacto para la exención de su deuda

InterContinental, el grupo hotelero detrás de las marcas Crowne Plaza y Holiday Inn, acordó la renuncia a sus convenios de deuda y financiamiento adicional a través del esquema de préstamos respaldado por el gobierno del Reino Unido.

La compañía con sede en el Reino Unido dijo que ahora tiene acceso a US$ 1,35 mil millones en efectivo y alrededor de US$ 600 millones en servicios bancarios no retirados después de que el Banco de Inglaterra aprobó su elegibilidad para la Instalación de Financiamiento Corporativo Covid del gobierno. Muchas compañías más pequeñas han tenido problemas para acceder a dicho esquema ya que no han logrado cumplir con el estándar de grado de inversión requerido por el banco central.

InterContinental dijo que 12 de sus 470 hoteles todavía estaban cerrados en China y que en EEUU sólo el 10%, "lo que demuestra la resistencia de nuestro negocio principal y franquiciado". En Europa y África, alrededor del 50% de los hoteles están cerrados y de aquellos abiertos en todo el mundo, la ocupación estaba en el rango bajo a medio del 20%, dijo.

Para ver el cierre de los viajes globales, la compañía también acordó una exención de sus convenios existentes hasta fines de 2021, siempre que cumpla con una prueba de liquidez mínima de US$ 400 millones aplicada en el semestre y en el año completo.

Se espera que los ingresos por habitación disponible para el primer trimestre del año hasta fines de marzo hayan disminuido alrededor del 25% en general, con una disminución del 55% en marzo.

Burger King en España reabre 360 restaurantes para hacer delivery

Burger King sigue elevando poco a poco el número de restaurantes del grupo que han vuelto a operar en España para dar servicio a las entregas a domicilio. La cifra asciende ya a 360 establecimientos, lo que supone más de un tercio de los restaurantes del grupo, gracias al protocolo de entregas sin contacto y los cambios adoptados en la operativa interna para garantizar la seguridad de empleados y clientes.

Además, ha sido muy activa en sus donaciones de comida a los sanitarios o cuerpos y fuerzas de seguridad, así como a los transportistas, con un protocolo para entregarles menús en sus propios vehículos.

Respecto a sus planes para este año, que incluían la preparación de una salida a Bolsa, Burger King asegura que está centrada en la gestión de la actual situación para garantizar la estabilidad de la compañía. "Teniendo en cuenta que el ejercicio 2020 va a estar marcado por la incertidumbre, esperamos poder retomar los planes de la compañía en 2021", afirman.

Pemex inicia reducción de personal en sus plataformas petroleras por coronavirus

México comenzó a retirar personal de sus plataformas petroleras en el Golfo de México para reducir la propagación del coronavirus, dejando solo personal esencial a bordo.

La petrolera estatal Pemex dijo que inició el proceso de desalojo de las instalaciones, a medida que el gobierno implementa medidas más estrictas para combatir el virus desde que se anunció el inicio de la fase más intensa del contagio.

Unos 259 trabajadores de plataformas desembarcaron el domingo en la portuaria Ciudad del Carmen, detalló la empresa en un comunicado. De ellos, 76 trabajan para Pemex.

Previamente, una portavoz de la petrolera confirmó un informe de prensa de que sólo personal esencial se quedaría a bordo.

Una fuente de la empresa, que pidió no ser identificado, dijo que el proceso de desalojo se llevaría a cabo de forma escalonada hasta dejar las instalaciones con entre un 50% y un 25% de su personal habitual.

