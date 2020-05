Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte VIII): Apple reabrirá algunas tiendas estadounidenses la próxima semana

Multinacionales

Mientras, Pfizer comenzó las pruebas de vacuna para el Covid-19 en EEUU y Fiat Chrysler registró pérdida de US$ 1.842 millones por caída de ventas y producción.

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

Viernes 08.05

Apple reabrirá algunas tiendas estadounidenses la próxima semana

Apple comenzará a reabrir sus tiendas minoristas en Estados Unidos la próxima semana, comenzando con una tienda en Boise, Idaho el lunes y algunas otras en Carolina del Sur, Alabama y Alaska más adelante en la semana.

El fabricante de iPhone cerró todas sus tiendas globales fuera de China el 14 de marzo debido al coronavirus. Ahora dice que está buscando condado por condado con la ayuda de las autoridades sanitarias locales para volver a la normalidad.

Los clientes deberán usar máscaras para ingresar a la tienda, someterse a un rápido control de temperatura antes de ingresar y observar las reglas de distanciamiento social en el interior. Un enfoque similar ya está en marcha en países como Corea del Sur y Alemania.

"Con muchos trabajando y aprendiendo desde casa, nuestro enfoque principal será brindar servicio y soporte en el Genius Bar", dijo Apple.

Los clientes podrán ordenar productos en línea y recogerlos en la tienda en horarios específicos, en caso de que deseen evitar las líneas.

Brookfield lanza un fondo de rescate de US$ 5 mil millones para minoristas

Brookfield Asset Management, el grupo de inversión canadiense que es uno de los mayores propietarios de centros comerciales de Estados Unidos, está lanzando un fondo de rescate de US$ 5 mil millones para minoristas que necesitan capital adicional para capear la pandemia de coronavirus.

El fondo será supervisado por Ron Bloom, un ex banquero de Lazard que también dirigió la reestructuración del Tesoro de Estados Unidos de General Motors y Chrysler antes de unirse a Brookfield en 2016.

Representa un compromiso significativo de capital para un sector que estaba lidiando con cambios importantes en los hábitos de compra incluso antes de que los gobiernos cerraran las tiendas y suscitó un nervioso debate entre los ejecutivos minoristas acerca de cuán pronto regresarían los clientes.

Siemens ve mayor impacto del impacto del coronavirus con caída de ganancias en segundo trimestre

Siemens dijo que esperaba "impactos aún más fuertes" de la pandemia de coronavirus en las próximas semanas, por lo que abandonó su proyección de ganancias para 2020 y registró una caída del 18% en las ganancias industriales durante su segundo trimestre.

Los trenes para el fabricante de software industrial dijeron que ahora esperaba una "disminución moderada" en los ingresos comparables de todo el año. Siemens había predicho previamente un crecimiento moderado.

En declaraciones a CNBC, el presidente ejecutivo Joe Kaeser dijo que esperaba ver el fondo en el tercer trimestre.

"Estamos razonablemente seguros de que veremos la depresión en nuestro tercer trimestre fiscal", dijo, basándose en los comentarios de los clientes, la cadena de suministro y las expectativas de que continúen algunas restricciones gubernamentales.

"La pregunta, el jurado aún está fuera, es cuánto durará".

Kaeser dijo que la compañía estaba planeando un "período de dos a tres trimestres antes de que veamos un repunte sustancial nuevamente".

Toyota reiniciará actividades en la fábrica de motores del Reino Unido la próxima semana

Toyota reiniciará su planta de motores en el Reino Unido la próxima semana, convirtiéndose en el último fabricante de automóviles en el país en reabrir las operaciones después del cierre.

El personal del fabricante de automóviles japonés regresará a la planta de motores Deeside en el norte de Gales a partir del lunes para prepararse para la producción que comenzará el miércoles.

Esa sede envía motores a plantas de automóviles en todo el mundo, incluida Turquía, donde Toyota reiniciará la producción la próxima semana en su sitio de Sakarya, que produce los modelos C-HR y Corolla Sedan.

Las instalaciones de automóviles de la compañía en el Reino Unido en Burnaston en Derbyshire permanecerán cerradas por el momento, con una fecha de reinicio que se anunciará en las próximas semanas.

Jueves 07.05

Las ventas globales de cerveza de AB InBev caen un tercio en abril

La cervecera más grande del mundo, Anheuser-Busch InBev, vendió casi un tercio menos de cerveza en abril que el año anterior debido a que la pandemia de coronavirus cerró bares y restaurantes en gran parte del mundo.

La cervecera de Budweiser, Stella Artois y Corona dijo que los volúmenes globales disminuyeron un 32% en abril después de un primer trimestre en el que disminuyeron un 9,3% a medida que la pandemia comenzó a afianzarse.

El grupo dijo que los ingresos cayeron un 5,8% en el primer trimestre, un poco peor de lo que los analistas esperaban, a US$ 11 mil millones, llevando a la compañía a una pérdida normalizada de US$ 845 millones, frente a una ganancia de US$ 2.400 millones del año anterior.

EEUU aprueba a Moderna realizar segunda fase de pruebas para vacuna del Covid-19

Moderna recibió la aprobación regulatoria de Estados Unidos para comenzar la segunda fase de sus ensayos para su posible vacuna Covid-19, lo que impulsó sus acciones más de un 10% desde las operaciones fuera de rueda.

La compañía, que fue la primera en EEUU en poner una vacuna en pruebas en humanos, dijo que ahora comenzará el ensayo en breve. Se espera que los ensayos de la fase tres, generalmente en la etapa final donde se prueba la vacuna en un grupo muy grande de participantes, comience temprano en el verano (boreal).

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, dijo que el ensayo de fase dos es un "paso crucial" hacia la aprobación potencial de una vacuna para 2021. Moderna también firmó un acuerdo con el grupo suizo Lonza en el trimestre para impulsar la producción del candidato a vacuna, conocido como ARNm -1273.

GM emitirá bonos con rendimientos de territorio basura

General Motors está emitiendo bonos que pagan rendimientos en territorio basura mientras la compañía apuntala la liquidez.

El fabricante de automóviles de Detroit está emitiendo una nota senior no garantizada de siete años que pagará a los inversores un 7% por encima de los rendimientos del Tesoro de referencia. Los pagarés a tres y cinco años pagarán intereses de 6% y 6,5% por encima de los bonos del Tesoro, respectivamente.

GM obtuvo ganancias de US$ 294 millones en el primer trimestre a pesar de una pandemia que cerró fábricas y colapsó la demanda de autos y camiones nuevos. Aunque los trabajadores automotrices estadounidenses y canadienses regresarán a las plantas el 18 de mayo, la directora ejecutiva Mary Barra dijo que el impacto del virus en el segundo trimestre será peor.

Neiman Marcus se declara en bancarrota afectado por el coronavirus

Neiman Marcus, la cadena de tiendas departamental de lujo que comenzó con la alta costura en el centro de Dallas en 1907, se declaró en bancarrota, convirtiéndose en el último minorista que se vio afectado por el cierre del coronavirus.

La compañía respaldada por capital privado, que se tambaleó con una pesada carga de deuda durante años a pesar de sus dificultades para competir en la era del comercio electrónico, finalmente sucumbió después de que el negocio se detuviera en las últimas semanas.

Neiman Marcus se acogió al proceso del Capítulo 11 para eliminar una deuda de US$ 4 mil millones. Los grandes acreedores se comprometieron a proporcionar US$ 1.430 millones en financiamiento para ayudarlo a través de la reestructuración ordenada por el tribunal y se convertirían en propietarios mayoritarios del minorista.

Puma advierte que vendrán cosas peores en el segundo trimestre

Puma advirtió a los inversionistas que el impacto financiero de la pandemia de coronavirus empeorará en el segundo trimestre después de una caída del 50% anual en las ganancias operativas entre enero y marzo.

"2020 es y seguirá siendo un año difícil, donde el objetivo de Puma es sobrevivir, recuperarse y luego volver a ser más fuerte con el crecimiento", dijo el grupo con sede en Herzogenaurach el jueves, señalando que actualmente solo vende aproximadamente la mitad tantos zapatos y ropa como en tiempos normales.

Durante el primer trimestre, donde las consecuencias económicas de la pandemia de Puma se limitaron en gran medida a su negocio asiático, el beneficio operativo se situó en 70 millones de euros, frente a los 142,5 millones del año anterior a medida que aumentaron los costos y aumentaron los inventarios.

Los ingresos del primer trimestre de Hilton caen un 13% por el golpe de Covid-19

Hilton, el grupo hotelero, dijo que los ingresos habían caído en US$ 284 millones, o el 13%, en el primer trimestre de 2020 en comparación con el año pasado, mientras enfrenta una reducción "sin precedentes" en su negocio debido a la pandemia de coronavirus.

A pesar de que la ocupación disminuyó solo un 14% en todo el grupo en los tres meses hasta fines de marzo, Chris Nassetta, director ejecutivo de Hilton, dijo que la compañía no había sido impactada significativamente por Covid-19 hasta marzo. El rival IHG experimentó una disminución del 80% en el primer trimestre debido a su exposición a China.

Miércoles 06.05

Gap anuncia que reabrirá hasta 800 tiendas a fines de mayo

El minorista estadounidense Gap anunció que volverá a abrir hasta 800 de sus tiendas a fines de este mes a medida que los estados de todo el país comiencen gradualmente a reducir los bloqueos.

La compañía detrás de marcas como Old Navy, Banana Republic y Athleta, dijo que un puñado de ubicaciones en Texas abrirán sus puertas al público tan pronto como este fin de semana. Gap se une a otros minoristas y grandes almacenes como Macy's, Kohl's y Abercrombie & Fitch que están trabajando para poner en funcionamiento sus tiendas.

Gap suspendió a la mayoría de los trabajadores de sus tiendas en EEUU y Canadá, y el mes pasado detuvo los pagos de alquiler en tiendas cerradas de América del Norte, que suman alrededor de US$ 115 millones al mes, ya que intentaba conservar el efectivo.

El minorista con sede en San Francisco comenzará con horarios reducidos, implementará una rutina de limpieza rigurosa, cerrará los probadores y proporcionará estaciones de desinfección de manos junto a la entrada, al mismo tiempo que mantendrá el distanciamiento social mientras busca garantizar la seguridad de los clientes y sus empleados. El minorista también dijo que proporcionará a todos sus empleados máscaras faciales reutilizables, alentará a los clientes a cubrirse la cara y pondrá en cuarentena las devoluciones durante 24 horas antes de volver a colocar los productos en los estantes.

Uber recortará 3.700 empleos debido al impacto del coronavirus

Uber recortará 3.700 empleos, aproximadamente el 14% de su fuerza laboral corporativa, atribuyendo la decisión al golpe a los negocios causado por la pandemia de coronavirus.

El director ejecutivo Dara Khosrowshahi advirtió que se anunciarían recortes adicionales a su debido tiempo a medida que la compañía hiciera "ajustes difíciles" para que coincida con "la realidad de nuestro negocio".

"Estamos analizando muchos escenarios y todos y cada uno de los costos, tanto variables como fijos, en toda la empresa", dijo Khosrowshahi, quien ha renunciado a su salario por el resto del año.

Puede esperar que tengamos una actualización final adicional para usted dentro de las próximas dos semanas.

La compañía de viajes compartidos se une a una serie de nombres importantes de Silicon Valley que hacen recortes profundos. La semana pasada, el grupo rival Lyft dijo que reduciría el 17% de su fuerza laboral. Este martes, el sitio de intercambio de viviendas Airbnb dijo que planeaba despedir al 25% de su personal.

Amazon anuncia la muerte de un empleado de las controvertidas instalaciones de Staten Island

Un trabajador en una instalación de Amazon en Staten Island, Nueva York, murió a causa del coronavirus, confirmó la compañía, elevando a tres el número total de empleados asesinados por Covid-19.

La instalación de Staten Island, conocida por el personal como JFK8, se había convertido en un foco de activismo de los trabajadores después de que el virus se extendiera entre la vasta operación logística de Amazon.

Los trabajadores del almacén fueron informados sobre la muerte del empleado el lunes por la noche. No ha sido nombrado.

Una portavoz de Amazon dijo que el hombre estuvo en el sitio por última vez el 5 de abril y dio positivo por el virus el 11 de abril. La familia del hombre informó a Amazon de su muerte el lunes.

General Motors comenzará a reabrir plantas estadounidenses en menos de dos semanas

General Motors se unirá a Fiat Chrysler en la reapertura de plantas en Estados Unidos y Canadá el 18 de mayo, dijo el fabricante de automóviles estadounidense al revelar una caída de casi el 90% en sus ganancias trimestrales.

El anuncio significa que es probable que Ford también comience esa fecha, dado que todos los fabricantes de automóviles trabajan con el sindicato United Auto Workers. El presidente de la UAW, Rory Gamble, dijo este martes: "Las compañías contractualmente toman esa decisión, y todos sabíamos que llegaría este día".

GM anunció la fecha de reinicio ya que informó ganancias del primer trimestre, que fueron afectadas por la pandemia. Si bien los ingresos netos de la compañía cayeron un 87% a US$ 300 millones, los resultados superaron a Ford, que registró una pérdida de US$ 2 mil millones.

Las ventas de GM cayeron un 6% a US$ 32.700 millones.

Volkswagen se muestra optimista por acercarse al objetivo de ventas original de China en 2020

Volkswagen tiene la esperanza de que pueda alcanzar los objetivos de ventas previos a la pandemia para 2020 en China, debido a una fuerte recuperación en el mercado de automóviles más grande del mundo.

Stephan Wöllenstein, director ejecutivo de Volkswagen Group China, dijo en una publicación de LinkedIn que a principios del verano el mercado automotor de China podría volver a la normalidad, después de que las ventas del grupo crecieron año tras año en abril.

"Si la tendencia actual continúa, nosotros (...) podemos ser cautelosamente optimistas y pronosticar un resultado anual que no esté muy lejos de nuestro plan original", escribió.

El Covid-19 hundió las ventas de febrero en China en un 80% por debajo de los niveles del año pasado, lo que puso al mercado en curso por tercer año consecutivo de contracción. Sin embargo, el mercado general se recuperó a aproximadamente un 10%por debajo de los niveles de 2019 en abril, dijo Wöllenstein.

Industria automotriz de México se alista para posible reapertura en próximas semanas

El gobierno de México y la industria automotriz han redactado protocolos para prepararse para un reinicio de operaciones tras el cese de actividades por la epidemia del coronavirus, dijo el martes un grupo de cabildeo.

La industria automotriz es la columna vertebral del sector manufacturero de México y está fuertemente vinculada con Estados Unidos, donde se espera que la producción de autos se reanude el 18 de mayo.

Aún no se ha establecido una fecha para reabrir el sector automotor en México, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador pretende relajar las medidas de contención de la epidemia en algunas regiones a partir del 17 de mayo y en todo el país a finales de mes.

El mandatario dijo el martes que México reabriría gradualmente actividades en las industrias de la construcción, minera, automotriz y, posteriormente, la turística, en el momento en que lo indiquen las autoridades de salud.

A la espera de una decisión, la industria local de autopartes, INA, dijo que junto con representantes de la asociación de productores de vehículos, AMIA, y de los fabricantes de camiones, ANPACT, habían esbozado medidas con el gobierno para estar listas una vez que llegara el visto bueno.

Sanofi inscribirá miles de personas para su pruebas de vacuna coronavirus

La farmacéutica francesa Sanofi SA dijo el martes que planea inscribir a miles de personas a nivel mundial para ensayos de una vacuna experimental para el coronavirus que está desarrollando con GlaxoSmithKline Plc.

Sanofi trabaja en dos proyectos de vacunas para prevenir el Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y dijo que está explorando varias opciones de fabricación, incluidas nuevas colaboraciones para garantizar que pueda satisfacer la demanda si alguno de los programas tiene éxito.

Los fabricantes de medicamentos se están apresurando a desarrollar tratamientos y vacunas contra el coronavirus, que ha dejado más de 255.000 muertos en todo el mundo, infectado a más de 3,6 millones de personas y devastado economías a nivel mundial.

De las más de 100 vacunas en desarrollo, 10 han alcanzado la etapa de prueba clínica hasta el momento, según el 'think tank' Milken Institute. Sanofi se unió el mes pasado a su rival británico GSK para encontrar una candidata que espera esté listo el próximo año.

Sanofi sumará un antígeno de la proteína, una molécula diseñada para desencadenar una respuesta inmune en el cuerpo, basada en una plataforma que utiliza para su vacuna contra la gripe Flublok. GSK contribuirá con uno de sus adyuvantes aprobados, que funcionan al aumentar la respuesta inmune para producir más anticuerpos.

Los ingresos por publicidad de ITV caen un 42% en abril

ITV informó una caída del 42% en los ingresos publicitarios en abril, significativamente peor de lo previsto anteriormente, a medida en que las compañías han reducido el marketing en época de coronavirus.

La red de televisión abierta británica había advertido en marzo que los ingresos por publicidad probablemente caerían un 10% en abril a medida que la industria de viajes pospuso las campañas.

La figura subraya tanto la velocidad como la escala del golpe del virus en el gasto de marketing de las empresas. Los ingresos por publicidad aumentaron un 8% en febrero y se mantuvieron estables en marzo.

ITV ha suspendido la mayoría de sus producciones en todo el mundo desde mediados de marzo debido a los bloqueos y las medidas de distanciamiento social impuestas por las autoridades en muchos países.

Dijo que estaba cancelando su dividendo final para 2019 y no pudo proporcionar orientación para el segundo trimestre de 2020 o el resto del año ya que las perspectivas seguían siendo "inciertas y están cambiando rápidamente".

Martes 05.05

Ganancias de Disney se redujeron a la mitad a medida por cierre de parques temáticos

Las ganancias trimestrales de Disney se redujeron a la mitad en comparación con el año anterior, en medio de los cierres de los parques temáticos por el coronavirus.

La compañía con sede en Burbank registró ganancias ajustadas de US$ 0,60 por acción en los tres meses que terminaron el 28 de marzo, un 63% menos que hace un año. Los analistas de Wall Street habían estado buscando US$ 0,89 por acción.

Pocas compañías en Hollywood son más vulnerables a una pandemia que Disney, que en los últimos años ha confiado en sus parques temáticos, cruceros y películas de gran éxito para ofrecer fuertes rendimientos, incluso cuando la industria de los medios experimentó crisis.

Ahora los parques están cerrados, los cruceros están atracados y las pantallas de cine se han oscurecido en gran parte del mundo. Disney estimó el martes que la pandemia había infligido hasta US$ 1.400 millones en ganancias operativas en el trimestre.

Airbnb recorta 25% de su personal por "fuerte impacto" del Covid-19 a la industria de viajes

Airbnb, muy afectado por la epidemia mundial de coronavirus, está despidiendo a unos 1.900 trabajadores, o el 25% de su personal, dijo este martes el CEO de la compañía, Brian Chesky.

Los recortes de empleos están destinados a ayudar a las nuevas empresas que comparten el hogar a soportar un shock económico que ha congelado los viajes mundiales y ha reducido a la mitad los ingresos de la compañía. Entre los grupos afectados por la reestructuración del martes están aquellos enfocados en el transporte y las residencias de lujo, ya que Airbnb busca reducir los costos y posicionarse para un mercado de viajes que Chesky dijo que se verá muy diferente después de la pandemia.

"Estamos viviendo colectivamente la crisis más terrible de nuestra vida", dijo Chesky a los empleados en un correo electrónico, señalando que Airbnb necesita "reducir nuestra inversión en actividades que no apoyan directamente el núcleo de nuestra comunidad de acogida".

El cofundador de Airbnb, de 38 años, habló con los empleados en una reunión de todas las manos al mediodía del martes, según lo informado por Business Insider, luego confirmó los despidos en una carta interna que posteriormente envió a los trabajadores.

Netflix presenta planes para reabrir la producción en programas y películas

Netflix ha establecido planes para reabrir la producción en sus programas y películas, delineando una nueva normalidad para los sets de Hollywood que involucra controles diarios de temperatura, almuerzos en caja en lugar de mesas estilo buffet y aplicadores desechables para maquillaje.

La compañía de transmisión, que produce películas en idioma local y series de televisión en todo el mundo, ya comenzó a filmar nuevamente en Corea del Sur, Japón e Islandia, dijo Ted Sarandos, director de contenido. Planea reanudar la producción en Suecia este mes y en Noruega en julio.

Los sets de televisión y películas cerraron en todo Estados Unidos a partir de marzo, retrasando la producción de éxitos como Stranger Things y Succession, y afectando a compañías desde gigantes de la industria como Disney hasta pequeños estudios de cine independientes. Miles de empleados han sido despedidos o suspendidos.

Sarandos ofreció una idea de las nuevas formas de hacer cosas que probablemente se convertirán en la norma para los sets de Hollywood. En Corea del Sur, por ejemplo, donde Netflix ha estado filmando la serie romántica "Love Alarm", todos los empleados del elenco y el equipo tienen sus temperaturas controladas diariamente. Si alguien muestra signos de infección, la producción se detiene.

Fábricas chinas de Foxconn retoman operaciones habituales

El proveedor chino de Apple Foxconn vio cómo sus ventas se estabilizaron en abril, lo que refleja el regreso de su producción principalmente en China a niveles estacionales normales después de la interrupción inducida por el coronavirus.

Los ingresos en abril fueron de 380.900 millones de dólares taiwaneses, un aumento del 0,3% respecto al mismo mes del año pasado, dijo este martes Honhai Precision Industry, la compañía insignia del grupo que cotiza en Taiwán.

En enero, los ingresos disminuyeron un 12% interanual, en febrero un 18,1% y en marzo un 7,7%.

En febrero, las cuarentenas impuestas en muchas provincias chinas para detener el brote de coronavirus obligaron a las fábricas a permanecer cerradas durante semanas después del feriado del Año Nuevo Lunar en enero.

Foxconn había dicho anteriormente que su producción en China volvería a los niveles estacionales normales a fines de marzo.

Fiat Chrysler registra pérdida de US$ 1.842 millones por caída de ventas y producción

Fiat Chrysler informó una pérdida de 1.700 millones de euros (US$ 1.842 millones) en el primer trimestre cuando el coronavirus detuvo sus fábricas y redujo sus ventas.

Las ventas de automóviles cayeron un quinto a 818.000, mientras que los ingresos cayeron un 16% a 20.600 millones de euros en los tres meses, ya que las salas de exposición y las plantas en todo el mundo cerraron debido al brote. El negocio consumió 5.100 millones de euros en efectivo en el trimestre, de los cuales 3.500 millones correspondieron a capital de trabajo.

Mientras que las operaciones chinas se reiniciaron en marzo, el grupo se vio obligado a cerrar sus plantas estadounidenses, que hacen sus rentables camionetas, durante el mes. Las ganancias en su corazón de América del Norte se redujeron a la mitad a 548 millones de euros, y las entregas de vehículos se redujeron en 90 mil unidades a 469.000. Las otras divisiones de la compañía, en Europa, Asia y América Latina, así como la marca Maserati, cayeron en pérdida.

La compañía dijo que confía en su capacidad para reiniciar las operaciones, con las fábricas en China abiertas nuevamente y algunas plantas en Europa volviendo a funcionar.

Pfizer comienza las pruebas de vacuna para el Covid-19 en EEUU

Un primer grupo de participantes estadounidenses fueron dosificados en el ensayo de vacuna de Pfizer para estudiar los efectos de cuatro fármacos candidatos diferentes para combatir el Covid-19.

Los ensayos estadounidenses, realizados en sitios de Nueva York, Ohio y Maryland, siguen la dosis de la primera cohorte en Alemania la semana pasada. Albert Bourla, director ejecutivo de Pfizer, dijo que era un programa de estudio clínico "único y robusto".

"El corto período de tiempo de menos de cuatro meses en el que hemos podido pasar de los estudios preclínicos a las pruebas en humanos es extraordinario y demuestra aún más nuestro compromiso de dedicar nuestros mejores recursos, desde el laboratorio hasta la fabricación y más allá, en la batalla contra Covid-19", dijo.

Pfizer se está asociando con BioNTech, una compañía alemana, en vacunas de ARN mensajero, que envían información genética a una célula para que pueda crear proteínas para combatir la enfermedad.

Los socios ya están ampliando la capacidad de fabricación en las instalaciones de EEUU, Bélgica y Alemania. Si tienen éxito, podrían producir millones de dosis de vacuna para fines de 2020 y cientos de millones de dosis en 2021, dijeron.

Grifols desarrolla un test de alta sensibilidad para detectar el coronavirus

El grupo de hemoderivados Grifols comunicó el martes que ha completado el desarrollo de un test molecular de muy alta sensibilidad para detectar el virus SARS-CoV-2, el patógeno que produce la enfermedad conocida como el Covid-19.

A través de un comunicado publicado en su sitio web, Grifols dijo que ha completado el desarrollo de un test molecular específico TMA (Amplificación Mediada por Transcripción) que permite la detección del virus SARS-CoV-2 en plasma, sangre y muestras respiratorias, con una sensibilidad equivalente o incluso superior a otros test moleculares como los basados en PCR.

La compañía catalana añadió que este test molecular permitiría también implementar estrategias de testado grupal de individuos ("pool testing") multiplicando la capacidad de testeo de la población.

"Disponer de la suficiente capacidad de testeo molecular es crítico para ayudar a controlar esta pandemia y tener un test con alta sensibilidad para abordar una posible estrategia de 'pooling' es sin duda, un factor diferencial, que lo podría hacer factible", dijo Victor Grifols Deu, co-CEO de Grifols.

Repsol bate previsiones del mercado en plena crisis del petróleo

Repsol está consiguiendo atravesar con dignidad la crisis histórica del mercado mundial de hidrocarburos, donde los precios se han hundido a mínimos de dos décadas. La compañía ha alcanzado en el primer trimestre de 2020 un resultado neto ajustado de 447 millones de euros (US$ 484 millones). Aunque esta cifra supone un descenso del 27,7% respecto a los 618 millones de euros del mismo periodo del ejercicio pasado, supera con creces las expectativas del mercado.

El consenso de los analistas se situaba en 330 millones de euros según la media de las estimaciones elaboradas por Barclays, Credit Suisse, Bank of America, Santander y Citi, entre otras entidades.

El resultado ajustado mide específicamente el comportamiento de los negocios de la compañía, sin considerar el impacto de la volatilidad de precios en los inventarios de la petrolera. Si se tienen en cuenta estos efectos, que han supuesto un impacto negativo de 790 millones de euros, el resultado neto alcanzaría unas pérdidas de 487 millones.

BNP Paribas advierte que el coronavirus podría reducir sus ganancias de 2020 en un 20%

BNP Paribas advirtió que el coronavirus podría reducir una quinta parte de sus ganancias de 2020, ya que reveló un golpe de 184 millones de euros (US$ 199 millones) a su división de comercio de acciones, causado por compañías en toda Europa que cancelaron o recortaron sus dividendos bajo la presión de los reguladores.

El banco francés dijo que su ingreso neto podría caer del 15% al 20% este año, con la pandemia de Covid-19 provocando una "revisión drástica del escenario macroeconómico 2020".

"La crisis de salud ha tenido importantes repercusiones en las perspectivas macroeconómicas y ha producido conmociones extremas en los mercados financieros", dijo BNP en un comunicado junto con su informe trimestral de ganancias.

La rival local, Société Générale, informó una sorpresiva pérdida en el primer trimestre la semana pasada después de la debilidad en el mismo negocio de renta variable.

Thomson Reuters baja previsión de ventas y ganancias quedan ligeramente por debajo de lo previsto

Thomson Reuters anunció este martes un aumento en sus ingresos y en su ganancia operativa del primer trimestre, aunque las cifras fueron levemente inferiores a lo previsto y la empresa recortó su previsión de ventas para todo el año por el contexto de parálisis sin precedentes en la economía mundial.

El proveedor de noticias e información, matriz de Reuters News, registró un aumento del 2% en sus ingresos a US$ 1.520 millones, gracias a las ganancias en sus negocios legal y corporativo, y dijo que el beneficio operativo subió un 6% a 290 millones de dólares.

El beneficio ajustado de 48 centavos por acción quedó 1 centavo por debajo de lo esperado por Wall Street, según datos de Refinitiv.

Thomson Reuters dijo que prevé un crecimiento de los ingresos totales de entre el 1% y el 2% para este año, por debajo de su previsión de febrero de que aumentaran entre un 4,5% y un 5,5%, añadiendo que recortará costos.

Lunes 04.05

Uber cierra operaciones de despacho de comida en varios mercados, como Uruguay y Honduras

Uber dijo que cerrará su operación Uber Eats en ocho países, entre ellos Uruguay y Honduras, porque no ofrecían una ruta clara para convertirse en el operador de entrega de alimentos en línea número uno o número dos en esos mercados, su objetivo declarado para ese negocio.

"Hemos tomado la decisión de suspender Uber Eats en Uruguay, República Checa, Egipto, Honduras, Rumania, Arabia Saudita y Ucrania", informó un portavoz de Uber, quien destacó que el cese de las operaciones en esos mercados será a partir del 4 de junio.

"Esto es un nuevo paso en nuestra estrategia de enfocar nuestra energía y recursos en nuestros principales mercados de Eats en todo el mundo", agregó.

Uber dijo que su negocio principal de viajes no se verá afectado en todos esos los mercados.

J Crew se declara en quiebra por impacto del coronavirus

El grupo de moda estadounidense J Crew ha solicitado protección por bancarrota, convirtiéndose en el primer minorista importante de Estados Unidos en ser superado por la pandemia de coronavirus.

La compañía respaldada por capital privado, conocida por sus estilos preppy, dijo este lunes que su empresa matriz, Chinos Holdings, había solicitado el alivio del Capítulo 11 a medida que el sector lucha para lidiar con los cierres generalizados para detener la propagación de Covid-19.

Como parte del proceso de reestructuración, J Crew dijo que había llegado a un acuerdo con sus prestamistas para convertir US$ 1.650 millones de deuda en patrimonio. También dijo que había asegurado compromisos para un servicio de financiamiento de deudores en posesión de US$ 400 millones. Conservará su marca Madewell como parte del acuerdo.

Matriz de Peugeot reanudará fabricación de automóviles de forma gradual durante esta semana

El fabricante de Peugeot, PSA, una de las grandes automotrices que se vio gravemente afectada por el coronavirus, dijo el lunes que reiniciará gradualmente su producción durante el transcurso de esta semana.

PSA informó que una primera tanda de la reanudación parcial de la actividad industrial tendría lugar entre el 4 y el 11 de mayo, y que las fábricas francesas se reabrirían gradualmente a partir del 11 de mayo.

La compañía agregó que reforzó las medidas de salud y seguridad en sus fábricas, como el control de las temperaturas de los empleados y el suministro de máscaras y gafas protectoras, así como el distanciamiento social entre el personal.

Fabricantes de armas de EEUU y empresas de dispositivos médicos se unen para fabricar ventiladores

Los fabricantes de armas estadounidenses se han asociado con compañías de dispositivos médicos para aumentar el suministro de ventiladores que pueden usarse para combatir la pandemia de coronavirus, dijeron las personas que trabajan en el proyecto.

Los dos grupos no se asocian regularmente, pero cuando un consultor de la industria de defensa con experiencia en ingeniería se dio cuenta de que los fabricantes de armas podrían ayudar a resolver los problemas de la cadena de suministro dentro de la industria de los ventiladores de EEUU, la creación de Vent Connect se puso en marcha.

La idea cobró impulso cuando asociaciones de la industria como la Asociación de Industrias Aeroespaciales, que representa a los fabricantes de aviones y contratistas de defensa, incluidos Lockheed Martin Corp y General Dynamics, se unieron con AdvaMed, la Asociación de Tecnología Médica Avanzada, cuyos miembros incluyen fabricantes de respiraderos.

Tyson advierte sobre caídas en la venta de carne y mayores costos

Tyson Foods, la compañía de carne más grande de Estados Unidos, Informó resultados trimestrales decepcionantes y dijo que espera que el volumen de ventas disminuya en la segunda mitad del año y que los costos aumenten mientras se enfrenta a la pandemia de coronavirus.

La compañía con sede en Arkansas dijo: "Los aumentos de volumen en el comercio minorista no han sido suficientes para compensar las pérdidas en el servicio de alimentos y, como resultado, esperamos una disminución en los volúmenes en la segunda mitad del año fiscal 2020". La empresa agregó que espera continuar experimentando una menor productividad y mayores costos de producción "hasta que disminuyan los efectos de Covid-19" y que no puede "proporcionar una proyección de margen operativo ajustada por segmento".

