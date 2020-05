Multinacionales toman medidas por Covid-19 (Parte XI): Uber reduce el 25% de la fuerza laboral de India, su principal mercado asiático

Multinacionales

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

Martes 26.02

Uber reduce el 25% de la fuerza laboral de India, su principal mercado asiático

Uber está reduciendo el 25% de su fuerza laboral en la India, ya que el grupo de transporte de Estados Unidos lidia con la severa tensión de la crisis del coronavirus en su mayor mercado en Asia.

El movimiento para deshacerse de los 600 empleos es parte de una reestructuración global en respuesta a la crisis de salud que implica el cierre de 45 oficinas y la eliminación de un total de 6.700 empleos. Se produce cuando la compañía de tecnología reconsidera su posición en Asia de manera más amplia.

Uber se ha visto muy afectado por el duro bloqueo de coronavirus de la India, durante el cual todo el transporte público, incluidos los taxis y los servicios privados de transporte de automóviles, se suspendieron durante semanas.

"El impacto deñ Covid-19 y la naturaleza impredecible de la recuperación han dejado a Uber India SA sin más remedio que reducir el tamaño de su fuerza laboral", dijo Pradeep Parameswaran, presidente de Uber India y el sur de Asia, en un comunicado.

Los recortes, que representan el 20% del segundo tramo de 3.000 pérdidas de empleos esbozadas por el presidente ejecutivo Dara Khosrowshahi la semana pasada, marcan un nuevo retiro en India después de la venta de Uber Eats al rival local Zomato en enero.

McLaren recortará 1.200 empleos, mientras el Covid-19 impulsa la reestructuración

McLaren recortará 1.200 empleos en una importante reestructuración después de que el coronavirus cerró las salas de exhibición de la compañía y evitó que se pusiera en marcha.

El grupo, que opera un negocio automotriz que fabrica superdeportivos, así como una división de carreras y una unidad que vende tecnología de ingeniería, emplea a alrededor de 4.000, principalmente en el Reino Unido.

Hasta las tres cuartas partes de su personal se encuentran dentro de la división automotriz, que produce alrededor de 4.000 superdeportivos al año. El resto se divide entre su tecnología y unidades de carreras y funciones administrativas.

"Al igual que muchas otras empresas, McLaren se ha visto gravemente afectada por la pandemia actual", dijo el grupo.

Macy's anuncia una oferta de bonos de US$ 1.100 millones utilizando propiedades como garantía

Macy's está recurriendo a su cartera de propiedades para recaudar dinero en efectivo en la crisis del coronavirus, prometiendo varios de sus grandes almacenes y otras propiedades como garantía en un acuerdo de bonos de US$ 1.100 millones.

Las tiendas emblemáticas en el centro de Brooklyn, Union Square en San Francisco y cerca del Millennium Park en Chicago, así como 35 puntos de venta en algunos centros comerciales y 10 centros de distribución, se están ofreciendo como garantías a medida que el minorista recurre a los mercados de capitales para obtener efectivo.

En una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, Macy's estimó que las propiedades en cuestión tenían un valor de US$ 2.200 millones, más que la capitalización de mercado de Macy de US$ 1.600 millones.

Warner Music lanza OPI para recaudar hasta US$ 1.800 millones

Warner Music Group ha reiniciado sus planes de salida a bolsa, anunciando su intención de recaudar hasta US$ 1.800 millones en lo que sería uno de los primeros listados importantes desde que la pandemia de coronavirus sacudió los mercados mundiales.

El sello musical detrás de Lizzo y Ed Sheeran dijo que vendería 70 millones de acciones comunes de clase A, con un precio de entre US$ 23 y US$ 26 por acción del martes. Eso le daría a Warner Music una valoración de entre US$ 11.700 millones y US$ 13.300 millones, muy por encima de los US$ 3.300 millones que el multimillonario Len Blavatnik pagó por él en 2011.

Lunes 25.02

Ikea inicia la reapertura de tiendas en España

Ikea ha iniciado la reapertura de forma escalonada de algunas de sus tiendas en España, concretamente, de las localizadas en zonas que pasan a la Fase 2, y ha cancelado el Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) por la crisis del coronavirus, reincorporando a 8.725 empleados, a pesar de no estar 100% operativa, informó la multinacional sueca en un comunicado.

En concreto, los establecimientos abiertos son los localizados en A Coruña, Asturias, Barakaldo, Jerez, Murcia, Sevilla, Zaragoza, así como el punto de entrega de Pamplona.

"Aunque nuestras tiendas no estén 100% operativas, tenemos claro que debemos actuar para cuidar de las personas, de nuestros compañeros y sus familias y proteger nuestro negocio. Con esta situación necesitamos más que nunca a nuestros trabajadores. En este tiempo, en pocas semanas, le hemos dado una vuelta a aspectos que hasta ahora nos parecía imposible cambiar. Hemos demostrado que somos capaces de adaptarnos y de encontrar soluciones nuevas y solo gracias a todos ellos es posible", ha señalado la directora general de Ikea en España, Petra Axdorff.

Ikea ha recordado que el ERTE, surgido de la necesidad tras asumir con total responsabilidad el cierre de todas sus tiendas físicas de acuerdo con el plan de las autoridades, llevó aparejado un plan de medidas laborales para proteger a los empleados y el negocio.

Arcor inyectará 140 millones de pesos argentinos para ayudar a los kioscos

Arcor en Argentina lanzó un programa para financiar capital de trabajo para los kioscos afectados por la cuarentena. El grupo cordobés tendrá disponibles 140 millones de pesos argentinos para que los comercios puedan solicitar productos mediante una app y pagarlos hasta en 5 cuotas semanales.

Además, la compañía de la familia Pagani implementó un sistema de compra futura para que los consumidores puedan adquirir vouchers de $ 100, $ 200 y $ 300. En el momento de canjearlos por productos, se los tomará por el doble de su valor.

De esta manera, Arcor busca ayudar para que cerca de 10.000 kioscos puedan reabrir y volver a funcionar normalmente. A raíz de la pandemia, cerca del 50% de los comercios del rubro permanecen cerrados. En tanto, el menor movimiento de gente en las calles trajo problemas para el funcionamiento de aquellos que decidieron mantenerse abiertos.

"El programa 'Salvemos al kiosco' contará con una inversión de $140 millones. Los comercios

participantes del programa serán seleccionados en conjunto con la red de 150 distribuidores en todo el país. Comenzaremos por aquellos que se encuentran en pequeñas localidades del interior, donde la normativa lo permita", explicó Arcor mediante un comunicado

Industria automotriz mexicana pide a gobierno regional le permita iniciar reapertura de plantas

La industria automotriz en México solicitó el domingo al gobierno del central estado Puebla que le permita iniciar "lo antes posible" la reactivación de sus plantas en la entidad, luego de que se opuso a la reapertura pese a que el gobierno federal dio luz verde al sector, considerado esencial.

El gobierno de Puebla dijo el viernes en un decreto que aún no existen condiciones para reanudar las actividades de la industria automotriz debido al avance de la pandemia de coronavirus en el estado.

La entidad alberga las plantas de Volkswagen y Audi, las cuales detuvieron su producción a fines de marzo para evitar un brote de Covid-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus surgido en China.

"Solicitamos (...) al gobierno de Puebla que dé por concluida la vigencia del periodo del decreto publicado (...) el pasado viernes 22 de mayo (...) y que se nos permita iniciar la preparación, limpieza y planeación de nuestras plantas lo antes posible", dijeron en un comunicado conjunto diversas asociaciones que representan al sector. La intención del exhorto es comenzar de manera paulatina y escalonada la producción de vehículos, autopartes, comercialización y toda la cadena de valor del estado que, aseguran, alberga 97.000 de los 980.000 trabajadores automotrices de manufactura del país latinoamericano.

El gobierno de España advierte a Nissan: cerrar costará 1.000 millones de euros y no será amistoso

El gobierno de España pasa al ataque ante el posible cierre de Nissan en Barcelona. En un encuentro digital con periodistas, el secretario general de Industria, Raúl Blanco, ha advertido a la empresa de que la clausura le saldrá por 1.000 millones de euros, sin incluir el costo reputacional. No será vista con buenos ojos por ninguna administración, supondrá su salida de la UE y resultará "carísima" si se compara con la opción de seguir operando.

"Es más positivo seguir que cerrar. Cerrar le va a salir carísimo y no va a encontrar ninguna actitud positiva, ni en la ciudad ni en la comunidad autónoma ni a nivel nacional ni en la Unión Europea", aseguró Blanco. Su marcha puede comprometer los proyectos en Cantabria y otros enclaves y dejar al grupo japonés fuera de la órbita comunitaria, ya que "el futuro de Nissan en España es el futuro en la UE".

"Cerrar en España no va a resolver los problemas globales de la empresa, sino que los va a complicar", señaló el responsable de Industria, cuyo departamento está promoviendo "gestiones al más alto nivel en las próximas horas" parar evitar que se concreten los "rumores" acerca del futuro de la compañía en la Zona Franca de Barcelona.

