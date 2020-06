Multinacionales

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

VIERNES 26.06

Aston Martin recaudará US$ 329 millones en venta de acciones y deuda de alto interés

Aston Martin recaudará alrededor de £ 260 millones (US$ 329 millones) vendiendo nuevas acciones y aprovechando una deuda costosa mientras el fabricante de automóviles de lujo busca reforzar sus arcas para financiar un esfuerzo de relanzamiento lanzado por el nuevo propietario del fabricante de automóviles.

La compañía venderá acciones por valor de una quinta parte del negocio para recaudar alrededor de £ 190 millones (US$ 235 millones), mientras accederá a US$ 68 millones de una línea de crédito que la obliga a pagar intereses del 12%.

La mitad del pago de la deuda es en efectivo y la otra mitad en acciones, en un sistema llamado "pago en especie" que generalmente solo usan los prestatarios más débiles donde los prestamistas ven un riesgo elevado de que no recibirán reembolsos completos en efectivo.

La última recaudación de fondos es parte de un plan del nuevo presidente Lawrence Stroll para revisar la compañía que lo ha visto nombrar un nuevo director ejecutivo y jefe de finanzas y limpiar la junta del grupo.

El miércoles, Aston dijo que los precios promedio en el segundo trimestre caerán a medida que continúe descargando autos no vendidos que habían estado obstruyendo los concesionarios.

Stroll ha prometido cambiar el tamaño del negocio y restaurar sus credenciales de lujo vendiendo solo autos que han sido pagados por los clientes, en lugar de llenar salas de exhibición para generar ingresos.

Como todos los fabricantes de automóviles, Aston se ha visto afectada por la pandemia, que obligó al cierre de sus dos fábricas y sus concesionarios en todo el mundo.

El grupo obtuvo un préstamo de £ 20 millones (US$ 24,8 millones) del gobierno del Reino Unido debido a la interrupción de su negocio debido al coronavirus, dijo la compañía el miércoles.

H&M registra fuertes pérdidas en el segundo trimestre tras el cierre de tiendas

Hennes y Mauritz sufrieron una gran pérdida en el segundo trimestre debido a que Covid-19 cerró la mayoría de sus tiendas, pero el segundo minorista de moda más grande del mundo dijo que las ventas se recuperaron más rápido de lo esperado en junio.

El grupo sueco dijo que las ventas del 1 al 24 de junio cayeron un 25% en comparación con el año anterior, luego de una disminución del 50% en el segundo trimestre a 28,7 mil millones de SKR (US$ 3,07 mil millones).

En el peak de la pandemia de Covid-19 en sus principales mercados de Europa y Estados Unidos, cuatro de cada cinco de las tiendas de H&M cerraron y sus ventas semanales cayeron un 70 por ciento. Pero desde mediados de abril las ventas se han recuperado gradualmente a medida que las tiendas se han reabierto, mientras que el negocio en línea de H&M ha disfrutado de un impulso considerable, que aumentó un 36% en el segundo trimestre.

Helena Helmersson, la nueva directora ejecutiva de H&M, dijo que creía que la compañía controlada por la familia "saldría más fuerte de la crisis actual" a medida que aceleraba su transformación.

JUEVES 25.06

Matriz de Chuck E. Cheese se acoge al Capítulo 11 de bancarrota

La empresa matriz de Chuck E. Cheese, CEC Entertainment, se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, tras el impacto del cierre de sus locales por el coronavirus.

La compañía, que es propiedad de la firma de capital privado Apollo Global Management, espera continuar las operaciones durante el proceso y continuará reabriendo lugares que fueron cerrados temporalmente durante la pandemia. Desde el miércoles, ya ha reabierto casi la mitad de las ubicaciones de Chuck E. Cheese y Piped Piper, propiedad de la compañía.

Para el trimestre que finalizó el 29 de marzo, CEC Entertainment estimó que sus ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización estaban entre US$ 39 millones y US$ 43 millones. Las ventas en la misma tienda durante ese período, que suele ser la época más ocupada del año, cayeron un 21,9%. En una presentación regulatoria de principios de abril, la compañía dijo que no estaba pagando el arriendo.

CEC Entertainment dijo que espera utilizar el Capítulo 11 para continuar las discusiones con las partes interesadas financieras y los propietarios para reestructurar su balance general con el fin de apoyar sus esfuerzos de reapertura y estrategia a largo plazo. Wilmington Trust es su mayor acreedor.

El Wall Street Journal informó a principios de junio que los compradores potenciales circulaban por la compañía mientras luchaba por mantener su negocio a flote. El año pasado, la compañía anunció una fusión con una compañía de adquisición de propósito especial que la haría pública, pero el acuerdo se derrumbó. Apollo compró CEC Entertainment en 2014 en un acuerdo de US$ 948 millones.

Disney retrasa indefinidamente apertura de parques en California

Walt Disney ha retrasado indefinidamente la reapertura de sus parques temáticos en Anaheim, California, porque no creía que pudiera obtener la autorización del estado y llegar a acuerdos con los sindicatos a tiempo.

La compañía aún planea abrir su distrito comercial Downtown Disney el 9 de julio, pero ya no trabaja en la reapertura prevista de los parques Disneyland y California Adventure el 17 de julio. No se dio una nueva fecha.

"Dado el tiempo requerido para que podamos traer de vuelta a miles de miembros del elenco y reiniciar nuestras operaciones, no tenemos otra opción que retrasar la reapertura de nuestros parques temáticos y hoteles resort hasta que recibamos la aprobación de las autoridades", dijo la compañía en una declaración.

La reapertura del distrito de Downtown Disney sigue avanzando según las recomendaciones del estado para restaurantes y tiendas, dijo la compañía. Y el Sindicato Master Services, que representa a los trabajadores minoristas del distrito, firmó previamente un acuerdo de regreso al trabajo.

La apertura de los parques temáticos ha resultado ser más polémica. Un sindicato que representa a los trabajadores de hoteles y restaurantes en Disneyland había planeado protestar por la reapertura, diciendo que aún no está satisfecho de que es seguro volver al complejo.

Nissan urge a los sindicatos a negociar el cierre en Barcelona: "Nos llevaría a la peor solución"

Nissan ha instado a los sindicatos a que reconozcan a los interlocutores que la compañía ha designado para cerrar la planta de Barcelona y ha alertado de que, de lo contrario, el proceso podría concluir de una forma "no satisfactoria para nadie".

El pasado 28 de mayo, Nissan anunció el cierre de su factoría en la Zona Franca de Barcelona, además de otras plantas satélite, lo que implica cerca de 3.000 despidos. Diciembre es el mes fijado para el repliegue. La semana pasada, el grupo nipón comunicó que salvará la planta de recambios de El Prat de Llobregat (Barcelona), con 114 empleados.

Los sindicatos siguen las protestas y hoy mismo tienen previsto manifestarse en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde reside Torres. El propio ejecutivo ha afirmado que la decisión del cierre de Nissan en Barcelona no es decisión suya, sino de la multinacional, y que se tomó tras analizar todos los escenarios sobre la mesa

Macy's recortará 3.900 empleos corporativos como parte de su reestructuración

Macy's anunció que recortará 3.900 empleos corporativos, el 3% de su fuerza laboral total, para reducir costos a medida que lucha con los efectos de la pandemia.

La cadena de tiendas por departamento dijo que espera ahorrar alrededor de US$ 365 millones a través de los despidos en el año fiscal 2020. Dijo que ahorrará aproximadamente US$ 630 millones sobre una base anualizada.

Macy's dijo que ha reducido la dotación de personal en sus tiendas, cadena de suministro y red de atención al cliente, que ajustará a medida que las ventas se recuperen.

"Si bien la reapertura de nuestras tiendas va bien, anticipamos una recuperación gradual de los negocios, y estamos tomando medidas para alinear nuestra base de costos con nuestras menores ventas anticipadas", dijo el presidente ejecutivo Jeff Gennette en un comunicado.

"Sabemos que seremos una empresa más pequeña en el futuro previsible, y nuestra base de costos continuará reflejando ese avance", agregó.

Las tiendas de Macy's cerraron sus tiendas el 18 de marzo, y algunas comenzaron a reabrir el 4 de mayo.

Royal Mail eliminará 2.000 empleos para recortar gastos

Royal Mail eliminará 2.000 puestos de trabajo, ya que busca recortar 130 millones de libras de su factura salarial, después de que las ganancias cayeron y la compañía decidió no pagar dividendos el próximo año.

El servicio postal del Reino Unido dijo que estaba emprendiendo un plan de tres pasos para abordar el impacto del coronavirus que también implicaría recortar 300 millones de libras en gastos de capital y acelerar un impulso de modernización.

Al mismo tiempo, está trabajando con los reguladores y el gobierno en una revisión de la obligación del servicio universal, bajo la cual debe entregar el correo en todo el país a un precio uniforme seis días a la semana.

"En los últimos años, nuestro negocio en el Reino Unido no se ha adaptado lo suficientemente rápido a los cambios en nuestro mercado de más paquetes y menos cartas. Covid-19 ha acelerado esas tendencias, presentando desafíos adicionales", dijo el presidente Keith Williams, quien asumió un rol ejecutivo interino, tras de la salida abrupta del presidente ejecutivo Rico Back el mes pasado.

MIÉRCOLES 24.06

Santander España prepara la vuelta en septiembre de 8.000 empleados a sus sedes

Banco Santander prepara la vuelta en septiembre de unos 8.000 empleados a sus puestos de trabajos en el centro corporativo de la Ciudad Financiera, en Boadilla del Monte (Madrid) y en los servicios centrales de Santander España, en la capital del país.

Sólo la Ciudad Financiera cuenta con unos 8.000 empleados, pero la pandemia del coronavirus hizo que la inmensa mayoría desempeñara sus funciones de forma remota; con el paso del tiempo algunos se han incorporado y actualmente un 32% acude de forma presencial.

Eso supone que algo más de 2.500 empleados ya trabajan desde sus puestos, pero quedan casi 5.500 que lo siguen haciendo desde casa y el plan del grupo, según han explicado a Efe fuentes del Santander, es que se incorporen en septiembre.

En el caso de los servicios centrales de Santander España, este otro edificio que se encuentra en Madrid emplea a más de 4.000 personas, de las que en torno el 40% ya se ha incorporado a su puesto presencial, unos 1.600 trabajadores, por lo que quedan casi 2.500 empleados más que siguen trabajando en remoto.

Vitaminas GNC se declara en bancarrota a medida que cierra más tiendas

GNC Holdings solicitó protección por bancarrota ya que la cadena de tiendas de vitaminas busca revisar su negocio, ponerse a la venta y cerrar más de sus tiendas.

La marca de salud y bienestar, que continuará operando, llevará a cabo un "proceso de doble vía" a través de los procedimientos de bancarrota del Capítulo 11 de Estados Unidos, ya sea para venderlos o renovar su balance general en un plan independiente. Tiene un acuerdo de apoyo de reestructuración firmado con más del 92% de sus prestamistas a plazo.

El grupo dijo que llegó a un acuerdo en principio con sus prestamistas y Harbin Pharmaceutical Group, una filial de su mayor accionista, para comprar el negocio por US$ 760 millones. Planea ingresar a un proceso de subasta a través del cual buscará ofertas más fuertes. Ha obtenido aproximadamente US$ 130 millones en liquidez adicional de algunos de sus prestamistas y mediante un contrato de crédito.

GNC cerró muchas tiendas durante el año pasado y planea cerrar otras 800 a 1.200.

Operador de aeropuerto Swissport recortará casi 5 mil empleos

Swissport planea reducir hasta la mitad de su fuerza laboral en el Reino Unido, ya que el operador del aeropuerto se convierte en la última compañía afectada por la desaceleración de los viajes aéreos.

Jason Holt, director ejecutivo de Swissport Western Europe, envió una carta a los empleados el hoy para informarles que tendría que recortar unos 4.556 empleos, o el 53%, de su fuerza laboral de 8.500 personas en el Reino Unido e Irlanda.

En una carta vista por el Financial Times, Holt dijo que la medida era esencial para "asegurar la línea de vida de los fondos de los prestamistas e inversores para proteger la mayor cantidad de empleos posible en el Reino Unido e Irlanda".

"Ahora nos enfrentamos a un largo período de incertidumbre y números de vuelo reducidos, junto con cambios significativos que tienen lugar en la forma en que las personas viajan y la forma en que las mercancías se mueven alrededor del mundo. No hay escapatoria al hecho de que la industria ahora es más pequeña de lo que era, y lo seguirá siendo durante algún tiempo", escribió.

Agregó que se pronostica que los ingresos de la compañía serán casi un 50% más bajos que el año pasado.

Swissport es una de las cuatro principales empresas de carga y transporte terrestre del Reino Unido, junto con dnata, WFS y Menzies. Los líderes empresariales de la industria han advertido durante mucho tiempo al gobierno que necesitan ayuda inmediata para evitar daños graves en la cadena de suministro del Reino Unido.

Las aerolíneas, como British Airways, Ryanair y easyJet, están en medio de recortar miles de empleos.

MARTES 23.06

Volkswagen reabrirá fábrica en México

El fabricante de automóviles Volkswagen dijo que está aplicando pruebas rápidas a todos los trabajadores en su planta de Puebla, cerca de Ciudad de México, mientras se prepara para reanudar las actividades en medio de un impulso para reabrir industrias estratégicas en el país.

El reinicio de las fábricas se produce cuando México reportó en las últimas 24 horas 759 muertes confirmadas por Covid-19, mientras el total de contagiados subió a 185.122, cifras que estarían subestimadas debido a que el país tiene uno de los niveles de testeo más bajos del mundo, 488.550 pruebas hasta la fecha.

Volkswagen dijo que el 98% de su fuerza laboral estaba libre de virus y el resto que dio positivo no mostró síntomas. Los trabajadores han regresado gradualmente a la planta desde el 16 de junio para recibir capacitación y preparación antes de reanudar la actividad.

Tokio Disneyland reabrirá el 1 de julio bajo estrictas reglas de distanciamiento social

Tokio Disneyland reabrirá el 1 de julio con una capacidad limitada y amplias medidas para el distanciamiento social, anunció el operador, en el último paso hacia el reinicio de la economía japonesa.

A los visitantes se les controlará la temperatura al ingresar al parque y se espera que usen máscaras faciales.

Las entradas requerirán reserva previa y los propietarios de pases anuales no podrán usar el parque. En cambio, pueden obtener un reembolso o ampliar el plazo de su pase.

Alemania impone cierre de fábrica de carne con brote de Covid-19

Alemania ha vuelto a imponer un bloqueo por primera vez desde que comenzó a aliviar sus restricciones al contacto social el mes pasado, luego de un brote de coronavirus en una fábrica de procesamiento de carne en la ciudad occidental de Gütersloh.

Armin Laschet, primer ministro de Renania del Norte-Westfalia, el estado más poblado de Alemania, anunció que estaba reimponiendo el cierre de Gütersloh y su distrito circundante en respuesta a lo que describió como el "mayor brote" de Covid-19 que Alemania ha visto.

Más de 1.550 empleados de la empresa de procesamiento de carne Tönnies en la ciudad de Rheda-Wiedenbrück han dado positivo por Covid-19. Las autoridades dijeron que el bloqueo inicialmente duraría una semana.

Laschet dijo que para el 30 de junio habría más claridad sobre la medida en que el coronavirus se había extendido entre las personas que no trabajan en Tönnies.

Las autoridades planean expandir su programa de pruebas, agregó. Unos 7.000 empleados de Tönnies están en cuarentena. Las escuelas y jardines de infancia en el distrito afectado han sido cerrados.

Estados Unidos restringe los vuelos de Air India en medio de acusaciones de trato injusto

Estados Unidos restringirá los vuelos de Air India al país después de acusar a Nueva Delhi de participar en "prácticas discriminatorias y restrictivas" hacia los transportistas estadounidenses durante la crisis pandémica de coronavirus.

India ha aprovechado el brote de Covid-19, y las restricciones en los viajes, para establecer una especie de monopolio para que su aerolínea estatal con pérdidas cubra la demanda acumulada de vuelos hacia y desde India.

Air India está operando servicios a EEUU equivalentes al 53% de su cronograma de crisis anterior al coronavirus, dijo hoy el Departamento de Transporte de EEUU, "aunque se llaman vuelos especiales de repatriación para los indios, las compañías estadounidenses están siendo severamente restringidas", dijo.

LUNES 22.06

Nokia recortará un tercio de la plantilla de Alcatel-Lucent

La finlandesa Nokia Oyj planea recortar 1.233 puestos de trabajo en su sociedad francesa Alcatel-Lucent International, equivalente a un tercio de la fuerza de trabajo local, dijo el grupo confirmando un reporte publicado anteriormente en Reuters.

Nokia, que compite con Ericsson y Huawei por las lucrativas redes 5G, dijo en un comunicado que la reducción de personal era necesaria debido a presiones "muy importantes" sobre los costos en el mercado.

Es probable que el anuncio tenga repercusiones políticas en Francia, ya que Nokia compró la empresa matriz de Alcatel-Lucent International hace cinco años con la condición de que mantuviera los puestos de trabajo y ampliara sus equipos de investigación y desarrollo en el país.

Nokia se liberó totalmente de tales compromisos este mes, dijo una portavoz.

La reducción de puestos de trabajo afectará particularmente a las funciones de I+D, dijo la compañía.

"Nokia seguirá siendo un importante generador de empleo en Francia con una fuerte presencia en I+D, ventas y servicios, lo que nos permitirá desarrollar y ejecutar los proyectos de nuestros clientes de manera eficiente", dijo Thierry Boisnon, presidente de Nokia en Francia.

Nokia emplea a 5.138 personas en Francia, de las cuales 3.640 trabajan para Alcatel-Lucent International.

La entidad formaba parte del grupo Alcatel-Lucent antes de su adquisición por Nokia en 2015 en una operación mediante intercambio de acciones que valoró el negocio francés en 15.600 millones de euros (17.500 millones de dólares).

La fusión fue examinada minuciosamente por el Gobierno francés y su entonces ministro de Economía, Emmanuel Macron, que ahora ocupa la presidencia.

Fábricas de Toyota en Japón volverán a 90% de meta de producción

oyota Motor Corp. espera aumentar aún más la producción en Japón durante julio a medida que reanuda la actividad en las fábricas tras los cierres debido a la pandemia de coronavirus, y prevé alcanzar el 90% de su objetivo de producción.

Seis líneas de producción suspenderán la actividad en julio por un total de 16 días, frente al cierre de 25 líneas cerradas y 133 días de cese en junio, dijo el fabricante de automóviles japonés en un comunicado este lunes.

La pandemia ha obligado a los fabricantes de automóviles de todo el mundo a cerrar concesionarios y fábricas, lo que está impactando sus beneficios. Toyota cesó la actividad en algunas fábricas nacionales de abril a junio, pero no cambiará su plan de producción de 3 millones de automóviles como mínimo al año en el país, dijo Mitsuru Kawai, director de recursos humanos de Toyota, a los accionistas a principios de este mes.

Gilead probará la versión de inhalador del tratamiento para el Covid-19

Gilead comenzará su primera prueba en humanos de un inhalador de su remdesivir para el Covid-19, con la esperanza de que el nuevo formato llegue a muchos más pacientes que aquellos que han sido hospitalizados.

La compañía de biotecnología con sede en California dijo que planeaba comenzar una prueba de fase uno del inhalador en agosto, después de que recibió la luz verde de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos.

Remdesivir recibió la aprobación de emergencia para el tratamiento de Covid-19 en EEUU después de que un ensayo mostró que redujo la cantidad de tiempo que les tomó a los pacientes recuperarse. Pero actualmente se administra por vía intravenosa, lo que significa que hasta ahora solo se administra a pacientes en el hospital, en las últimas etapas de la enfermedad.

Tripadvisor ve mejora en la demanda de viajes y los ingresos

Tripadvisor señaló una mejora en la demanda de viajes, ya que la compañía dijo que los visitantes únicos mensuales a su sitio aumentaron y los ingresos estimados se recuperarían aún más en junio a medida que las restricciones por el coronavirus disminuyen.

El sitio web de reserva y revisión de viajes dijo que espera que los ingresos en junio sean aproximadamente el 20% del período comparable del año pasado, en comparación con abril y mayo, cuando los ingresos consolidados fueron aproximadamente el 10% del mismo período del año anterior.

La pandemia de coronavirus ha golpeado fuertemente la demanda de viajes, ya que los gobiernos anunciaron prohibiciones y bloqueos de viajes y las personas optaron por observar las medidas de distanciamiento social.

"La compañía continúa esperando una mejora secuencial de los ingresos trimestrales en comparación con el segundo trimestre de 2020 a partir del tercer trimestre de 2020", dijo Tripadvisor en un documento presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores.

Además, Tripadvisor dijo que los visitantes únicos mensuales a su sitio web, considerados un proxy de la demanda de viajes, representaban el 45% del período comparable del año pasado, pero aumentaron un 38% en mayo respecto al mes anterior. La compañía espera que esas visitas al sitio web mejoren aún más en junio, en función de las tendencias del mes hasta la fecha.

Cineworld acuerda línea de crédito por US$ 250 millones

Cineworld, la segunda cadena de cine más grande del mundo, ha acordado los términos de una línea de crédito garantizada de US$ 250 millones, que vencerá en 2023.

Esto se suma a las enmiendas del pacto y un aumento de la línea de crédito rotativa de US$ 110 millones que anunció el mes pasado. El grupo enfrenta la amenaza de costosos procedimientos judiciales después de que su rival canadiense Cineplex lanzó una acción contra él por retirarse de un acuerdo de US$ 2.300 millones que debía completarse este mes.

Las cadenas de cines, como Cineworld, han estado bajo tensión debido a que la pandemia de coronavirus ha cerrado la mayoría de los cines en todo el mundo. Inglaterra está a punto de permitir que las pantallas se vuelvan a abrir el próximo mes.

Viernes 19.06

Glaxo-Clover inicia ensayos en humanos para vacuna contra el Covid-19

La asociación de GlaxoSmithKlin con Clover Biopharmaceuticals para desarrollar una vacuna contra el Covid-19 comenzó los ensayos en humanos, luego de una serie de otros programas en la carrera por encontrar un arma para tratar de detener la pandemia.

Se espera que haya resultados iniciales del estudio para agosto y que, más adelante este año, comience un ensayo de eficacia mayor, informó Glaxo en un comunicado este viernes.

Tanto la Universidad de Oxford, que trabaja con AstraZeneca, como Moderna y CanSino Biologics se encuentran entre las instituciones y empresas con programas que ya están en la etapa de ensayos clínicos mientras que los gobiernos buscan una manera de frenar la pandemia. Una vacuna experimental contra el Covid-19 del Imperial College London tenía previsto comenzar ensayos en humanos esta semana. Los científicos esperan que su tecnología de punta permita que cientos de millones de dosis se produzcan rápidamente.

La colaboración de Glaxo con Clover, una firma china de biotecnología, se basa en el sistema adyuvante de la compañía británica, un refuerzo diseñado para mejorar la respuesta inmune del cuerpo. Glaxo ha dicho que puede reducir la cantidad de vacuna requerida por dosis, lo que permitiría que más personas se vacunen y crearía una inmunidad más duradera.

jueves 18.06

Avacta, la compañía de biotecnología del Reino Unido, anuncia posible terapia para el Covid-19

La compañía británica de biotecnología Avacta dijo que había encontrado una posible terapia para tratar la infección por Covid-19, colocándola entre un número creciente de compañías que compiten por desarrollar medicamentos para proteger contra la enfermedad.

La compañía dijo que la investigación junto con la Universidad de Glasgow descubrió que los "reactivos Affimer" que había desarrollado para una prueba de antígeno Covid-19 inhibían la infección de células humanas por un virus modelo Sars-Cov-2 al unir la proteína espiga en el virus.

La finalización exitosa de las pruebas iniciales mostró que los reactivos "proporcionan una terapia potencial para Covid-19", dijo Avacta, y agregó que el tamaño pequeño y la solubilidad de los reactivos Affimer los hicieron preferibles a los anticuerpos en algunos casos, ya que podrían usarse concentraciones más altas en formulaciones de drogas.

La compañía, que había anunciado los primeros hallazgos en mayo, está buscando asegurar un gran socio farmacéutico para desarrollar la terapia.

El Dr. Alastair Smith, director ejecutivo de Avacta Group, dijo: "Se podrían administrar terapias neutralizantes a las personas expuestas al virus, como los trabajadores de salud y asistencia social, para prevenir la infección, así como a los pacientes ya infectados por el virus, para ayudar a tratar y prevenir la progresión de la enfermedad ".

Eurostar lanzará verificación facial para pasajeros

Eurostar ha anunciado que está implementando un proceso de verificación facial para sus pasajeros, permitiéndoles probar su identidad al caminar por un corredor con cámara en lugar de presentar pasaportes y documentos de embarque.

El sistema, financiado por el Departamento de Transporte como parte de una competencia de 9,4 millones de libras para revolucionar los viajes en tren, está siendo desarrollado por la compañía tecnológica británica iProov en asociación con Eurostar y el especialista canadiense en viajes WorldReach Software. Está previsto que entre en funcionamiento en la estación St Pancras International de Londres a finales de marzo de 2021.

Si bien los detalles específicos del sistema aún no se han decidido, según la propuesta actual, los pasajeros que reserven en línea tendrán la opción de enviar a Eurostar una fotografía de su pasaporte y una selfie para verificar su identidad.

Andrew Bud, director ejecutivo de iProov, dijo que se requeriría una fotografía reciente para respaldar la verificación biométrica precisa. La compañía, que ganó un contrato para proporcionar un inicio de sesión de verificación facial para la aplicación NHS en mayo, luego procesaría la imagen para asegurarse de que presentara a una persona real en lugar de una máscara, fotografía o incluso una falsificación profunda.

Una vez que se verifique esta información, los viajeros podrán caminar por un "corredor biométrico" hasta su tren. Bud dijo que si bien la forma exacta del corredor dependería de las limitaciones de espacio y salud y seguridad, probablemente presentaría una serie de cámaras que compararían las caras de los pasajeros con un manifiesto digital.

Carnival se hunde a una pérdida neta de US$ 4.400 millones en el segundo trimestre

Carnival informó una pérdida neta de US$ 4.4000 millones en el segundo trimestre, en una clara señal del impacto paralizante del coronavirus en la industria de cruceros.

La compañía de cruceros más grande del mundo registró un cargo por deterioro de US$ 2 mil millones, algunos de los cuales estaban relacionados con pérdidas en las ventas de embarcaciones, después de llamar la atención del mundo por un brote de infecciones en su barco Diamond Princess.

La gran pérdida en el segundo trimestre fue mucho mayor que la pérdida neta de US$ 781 millones en el primer trimestre, ya que las restricciones comenzaron a imponerse en los cruceros en marzo.

Las perspectivas para el resto del año no fueron mucho mejores, a pesar de los planes de reanudar un número limitado de cruceros desde EEUU a principios de agosto. Carnival pronostica una nueva pérdida neta en la segunda mitad del año, ya que sigue sin poder predecir cuándo podrá operar sus cruceros de manera normal.

Carnival dijo que acelerará la eliminación de barcos que pretendía vender en los próximos años y que está viendo un número creciente de nuevas reservas de clientes para cruceros en 2021.

Miércoles 17.06

AT&T anuncia miles de despidos como parte de plan de reducción de costos

AT&T notificó a miles de empleados que sus trabajos están siendo eliminados como parte de un impulso para reducir costos en US$ 6 mil millones.

Los recortes siguen un plan que el director ejecutivo, Randall Stephenson, delineó en octubre cuando dijo que la compañía eliminaría "grandes porciones de costos" durante dos años. "Habrá reducciones específicas, pero considerables, en nuestra fuerza laboral entre ejecutivos, gerentes y empleados representados por sindicatos", dijo AT&T en un comunicado.

El gigante de los teléfonos está tratando de reagruparse en torno a servicios de comunicaciones avanzados como la tecnología inalámbrica 5G. También está invirtiendo miles de millones en contenido de entretenimiento y marketing para su plataforma de transmisión HBO Max. Otras áreas, incluidas sus tiendas minoristas, se reducirán.

Con más de US$ 160 mil millones en deuda, AT&T tiene una de las mayores cargas de deuda de cualquier compañía no financiera y ha estado bajo presión para vender activos y reducir costos.

La pandemia le dio a AT&T una "ventaja" en su plan de reducción de costos, dijo Jeff McElfresh, jefe de la división de comunicaciones. La cuarentena obligó a muchos minoristas a cerrar tiendas y realizar ventas en línea siempre que fuera posible. Para AT&T, el cambio mostró que podría funcionar con menos tiendas.

Cuando AT&T salga de este período, "no tendrá tantas tiendas como teníamos antes de Covid", dijo McElfresh.

AT&T tiene alrededor de 2.200 tiendas propiedad de la compañía y tuvo que cerrar la mayoría de ellas para proteger a los clientes y empleados del coronavirus.

HSBC revive plan para recortar 35.000 empleos después de pausa por coronavirus

HSBC anunció que revivirá su programa de recortes de empleos que puso en espera hace tres meses cuando surgió el coronavirus, presionando con una amplia revisión que incluirá 35.000 pérdidas de empleos.

Noel Quinn, presidente ejecutivo, dijo en un memorando visto por el Financial Times que la decisión de reanudar los despidos planeados, detenidos en marzo, fue provocada por una caída en las ganancias en el primer trimestre y sombrías previsiones económicas. Dijo que el banco también extenderá una congelación en el reclutamiento externo.

"La realidad es que las medidas y el cambio que anunciamos en febrero son aún más necesarios hoy", dijo Quinn. "No podíamos pausar las pérdidas de empleo de forma indefinida; siempre se trataba de" no si, sino cuándo".

El banco dio a conocer el plan de reestructuración en febrero, cuando dijo que tenía como objetivo eliminar 35.000 empleos durante los próximos tres años y reducir los costos anuales en US$ 4.500 millones, una de las mayores renovaciones de su historia. Un mes después, con el mercado laboral global diezmado por la crisis de salud pública, HSBC dijo que retrasaría la parte de redundancia del plan.

Martes 16.06

Amazon desarrolla tecnología de distanciamiento social utilizando realidad aumentada

Amazon anunció que está trabajando para abrir el código fuente de su nueva tecnología "Asistente de distancia", que ayuda a las personas a mantenerse a seis pies (casi 2 metros) de distancia de los demás. La tecnología se desarrolló mientras los ingenieros de la compañía establecen nuevos procesos y estaciones de trabajo durante la pandemia.

Brad Porter, vicepresidente e ingeniero del departamento de robótica de Amazon, presentó la tecnología destinada a ayudar a sus empleados a mantenerse socialmente distantes entre sí en todo momento, y fue posible gracias a una combinación de inteligencia artificial, aprendizaje automático y realidad aumentada.

En la práctica, el programa consiste en un monitor de 1,27 metros, una cámara y una computadora combinadas en una unidad independiente que se puede implementar en cualquier lugar dentro de los almacenes de Amazon donde haya una toma de corriente disponible. Crea una "herramienta similar a un espejo mágico que ayuda a los asociados a ver su distanciamiento físico de los demás" pintando un círculo verde alrededor de sus pies, si están a una distancia segura de los demás, o rojo si están demasiado cerca y deben tomar medidas para volverse verdes.

Cineworld apunta a reabrir todas sus salas para el 10 de julio

Cineworld planea reabrir todos sus cines para el 10 de julio a más tardar, siendo Estados Unidos y el Reino Unido los últimos en reactivarse.

El grupo de cine ha actualizado su sistema de reservas para asegurarse de que los clientes se sientan con seguridad separados en auditorios y que las proyecciones de películas se escalonarán para evitar una acumulación de multitudes en los vestíbulos de los cines.

Por lo general, los cines solo operan con alrededor del 20% de su capacidad total, pero pueden llenarse en espacios públicos cuando se proyectan películas populares.

Cineworld, que se retiró de un acuerdo de US$ 2.100 millones para comprar la cadena canadiense Cineplex el fin de semana, dijo que planeaba abrir a tiempo para mostrar la nueva película Tenet, del director Christopher Nolan, y el lanzamiento de acción en vivo de Disney de Mulan.

Lunes 15.06

eBay invertirá $ 80 millones para apoyar micro, pequeñas y medianas empresas en Chile

eBay lanzó este lunes el programa "Mi negocio 24/7 en eBay" dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresa de Chile, pensando como un plan de aceleración que le permitirá a negocios chilenos abrir una tienda en eBay sin costo y con beneficios únicos para comenzar a exportar sus productos a diferentes partes del mundo.

"Durante los últimos 25 años, eBay ha ayudado a desarrollar cientos de miles de pequeños negocios alrededor del mundo, y ahora, debido a esta situación sin precedentes, creamos 'Mi negocio 24/7 en eBay' para que negocios en Chile puedan montar una tienda en línea de manera acelerada y con la asesoría necesaria, alcanzando hasta 174 millones de compradores en 190 mercados", menciona Xavier Aguirre, gerente senior de desarrollo de negocios para eBay Latinoamérica.

"Para eBay, Chile es un mercado muy importante en la región debido a su potencial y a la gran cantidad de vendedores activos que actualmente exportan. Nuestro negocio se basa en conectar a compradores y vendedores alrededor del mundo para crear oportunidades económicas, y eso es exactamente lo que debemos hacer ahora más que nunca."

La contingencia y el cierre de fronteras han afectado a muchos negocios en Chile, especialmente micro, pequeñas y medianas empresas. Ante esto, eBay ha actuado para apoyar y ofrecer beneficios y soporte especial para nuevos vendedores que actualmente no pueden mantener abiertos sus negocios físicos. El objetivo del programa es acelerar el proceso y hacerlo lo más fluido posible.

Ikea está en conversaciones con gobiernos para devolver ayuda financiera por Covid-19

Ikea anunció este lunes que está en conversaciones con gobiernos de nueve países donde opera, para devolver el dinero que le fue otorgado como apoyo a través de esquemas de suspensiones laborales, tras considerar que tuvo menor impacto de lo esperado por la crisis de Covid-19.

Tolga Oncu, gerente de operaciones minoristas de Ingka Group, el principal minorista de Ikea, dijo que la compañía había decidido iniciar un diálogo con Bélgica, Croacia, la República Checa, Irlanda, Portugal, Rumania, Serbia, España y Estados Unidos.

Oncu agregó que Ikea había pensado que los negocios podrían caer en un 70% y 80% al comienzo de la crisis. Sin embargo, ahora todas sus tiendas han reabierto (excepto 23 locales), y están experimentando una gran cantidad de "demanda acumulada" para mejoras en el hogar.

"Ahora sabemos más de lo que hicimos en febrero y marzo. Es lo correcto volver y decir: 'Hola, muchas gracias, nos ayudaron durante este período difícil y ahora podemos ver cómo devolver esto'", dijo el ejecutivo al diario británico Financial Times.

Proveedor de Apple recibe impulso por la demanda de tecnologías más antiguas

Un aumento en la demanda de computadoras portátiles, tablets y auriculares está ayudando a Dialog, especialista en semiconductores anglo-alemán, a compensar la desaceleración en su negocio principal de componentes para teléfonos inteligentes.

El presidente ejecutivo, Jalal Bagherli, dijo que el proveedor de Apple, que fue afectado por el cierre de las plantas de producción de sus mayores clientes en China, estaba registrando un gran aumento en la demanda de dispositivos utilizados para trabajar y enseñar en casa.

"Algunas tecnologías antiguas están experimentando un aumento de la demanda a corto plazo que puede continuar hasta el tercer trimestre", dijo Bagherli.

BP recortar proyección del precio de la energía y con ello borra US$ 17.500 millones en activos

British Petroleum dijo que recortará hasta US$ 17.500 millones del valor de sus activos después de reducir sus proyecciones de precios de energía por la pandemia.

El especialista en energía del Reino Unido dijo que el coronavirus tendría un impacto duradero en la economía global y en la demanda de petróleo y gas, por lo que esperaba que la crisis acelere la transición hacia formas de energía más limpias.

Su anuncio marca el mayor reconocimiento hasta ahora en la industria energética de que decenas de miles de millones de dólares en inversiones podrían volverse poco rentables a medida que el mundo persigue los objetivos climáticos de París.

Las acciones de BP cayeron cerca de un 3% tras la noticia.

Bajo el nuevo presidente ejecutivo Bernard Looney, BP está llevando a cabo una revisión de su negocio, ya que busca convertirse en una organización más pequeña y con cero emisiones.

Hong Kong Disneyland reabrirá sus puertas este jueves, después de cinco meses

Hong Kong Disneyland reabrirá su parque este jueves, después de estar cerrado durante casi cinco meses, a medida que las restricciones para limitar la propagación del coronavirus se alivian gradualmente en la ciudad.

Los visitantes deben reservar sus boletos en línea con siete días de anticipación, y deberán usar máscaras faciales y someterse a controles de temperatura para ingresar al parque.

Las fotografías en primer plano con personajes de Disney serán suspendidas.

Ocean Park, el otro gran parque de atracciones de la ciudad, volvió a abrir durante el fin de semana con una capacidad del 25%.