Multinacionales

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

Martes 14.07

Matriz de Zara tiene abiertas el 94% de las tiendas en el mundo y confirma que llega online a Chile en agosto

El presidente de Inditex, Pablo Isla, destacó "los sólidos resultados" obtenidos por el grupo en 2019 y aseguró que la crisis del Covid "ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio". El grupo ya tiene integradas sus tiendas online y físicas en 72 mercados, tras finalizar el proceso en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Pablo Isla lanzó un mensaje de optimismo en su discurso ante la junta de accionistas de Inditex. "La situación está volviendo a la normalidad y ya tenemos el 94% de nuestras tiendas en el mundo abiertas"; señaló el directivo, para el que "2020 va a estar muy condicionado por el Covid-19", pero a la vez "la crisis ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio" tras llegar a tener el 90% de los establecimientos cerrados en abril.

Inditex tiene ya sus tiendas físicas y digitales integradas en 72 mercados, tras haber finalizado el proceso recientemente en Argentina, Paraguay y Uruguay, a los que se unirá Chile en agosto. Isla ha destacado el efecto que tiene la integración sobre las ventas y ha puesto el ejemplo de Argentina, donde "el 50% de las ventas online se están generando en ciudades donde no tenemos tiendas". Actualmente, el grupo ofrece sus productos online en más de 200 países.

El presidente de Inditex lanzó un mensaje de reconocimiento a los empleados del grupo por su comportamiento durante los últimos meses. "El año 2019 fue un ejercicio muy sólido en el que hemos continuado con nuestra estrategia a largo plazo que pusimos en marcha en 2022 y que se basa en la flexibilidad, la integración del mundo físico y digital y la sostenibilidad", dijo Isla.

Producción cinematográfica se reanuda en California

Los equipos de filmación están regresando tentativamente a California, después de que la industria se vio forzada a parar por la pandemia del coronavirus.

La vuelta se realiza con protocolos de seguridad diseñados por el estado, como el uso de mascarillas, el control de la temperatura y que los miembros de los equipos mantengan una distancia de 2 metros entre sí.

Una de las primeras producciones que recibió luz verde del sindicato de actores SAG-AFTRA es "7th & Union", la historia sobre un exboxeador mexicano y su improbable amistad con un afroamericano contrariado.

"Estamos haciendo muchas de las escenas más pequeñas, las escenas que requieren la menor cantidad de integrantes del reparto al principio", dijo el productor Christopher Acebo desde el set en Pomona, cerca de Los Ángeles, con una bandana envuelta alrededor de su rostro.

"Estamos en espacios abiertos y locaciones abiertas, así que eso ha sido muy, muy útil en términos de la forma de la película y de cómo podemos mantener la seguridad", agregó Acebo.

Ganancias de Ocado Retail casi se duplican por aumento de demanda de entrega de comestibles

Las ganancias en Ocado Retail casi se duplicaron durante la primera mitad del año a medida que la demanda de entrega de comestibles se disparó durante la crisis del coronavirus, y el grupo predijo que gran parte del aumento de la demanda persistiría.

"El mundo tal como lo conocemos ha cambiado", dijo el director ejecutivo y cofundador Tim Steiner. "Como resultado de Covid‐19, hemos visto años de crecimiento en el mercado de comestibles en línea condensados ​​en cuestión de meses y no volveremos".

Él espera un "rediseño permanente del paisaje de la industria de comestibles en todo el mundo" que significaría una mayor demanda de su tecnología y experiencia.

Las ventas en Ocado Retail, una empresa conjunta entre Ocado y Marks y Spencer, aumentaron solo un 27% en el semestre a 1.020 millones de libras esterlinas. Eso se compara con el 48% reportado por el líder del mercado Tesco en su primer trimestre fiscal y el aumento del 87% en el primer trimestre en J Sainsbury.

Tanto los supermercados convencionales lograron un rápido aumento en la entrega y la capacidad de hacer clic y recoger agregando miles de recolectores en la tienda.

Lunes 13.07

Hong Kong Disneyland cerrará el 15 de julio

Disney cerrará su parque temático en Hong Kong menos de un mes después de su reapertura ya que el gobierno ha limitado las reuniones grupales en medio de un resurgimiento en los casos de coronavirus.

"Según lo requerido por el gobierno y las autoridades de salud en línea con los esfuerzos de prevención que se están llevando a cabo en Hong Kong, el parque Disneyland de Hong Kong cerrará temporalmente a partir del 15 de julio", dijo Disney. Sin embargo, los hoteles del Disneyland Resort permanecerán abiertos con "niveles ajustados de servicios".

El parque reabrió sus puertas en junio y cerró por primera vez a fines de enero.

La medida se produce cuando Hong Kong tiene reuniones públicas limitadas a solo cuatro personas, escuelas cerradas y requisitos de distanciamiento social más estrictos.

Cuarenta y un casos de coronavirus locales fueron reportados este lunes.

Las ganancias de PepsiCo aumentaron por la demanda de snacks

Según los resultados de PepsiCo, los estadounidenses siguen apostando por los snacks entre comidas, incluso aunque las cuarentenas se han ido levantando progresivamente, pero la demanda de bebidas gaseosas en bares y restaurantes sigue siendo débil.

Los consumidores han estado comprando Tostitos, Doritos y cabritas Cracker Jack con más frecuencia de lo habitual, y las ventas en el negocio Frito-Lay del grupo en América del Norte aumentaron un 6% en el segundo trimestre de forma orgánica. Los tamaños de paquete más grandes y los paquetes múltiples se vendieron particularmente bien, dijo Ramón Laguarta, director ejecutivo.

Menos viajes diarios a la oficina también revivieron el desayuno en casa, lo que ayudó a impulsar los ingresos orgánicos en su división Quaker Oats un 23%.

Sin embargo, las ventas orgánicas en la unidad de bebidas de PepsiCo en América del Norte, que produce la bebida gaseosa homónima, cayeron 7%. También retrocedieron un 2,5% en Europa y un 7% en África, Medio Oriente y Asia meridional. Además del cierre de bares, restaurantes y otros ingresos, las ventas de refrescos se han visto afectadas por menos visitas de clientes a tiendas de conveniencia y estaciones de servicio.

En todo el grupo, los ingresos netos en las 12 semanas hasta el 13 de junio cayeron un 3% respecto al año anterior a US$ 15.900 millones, aunque no cambiaron en términos orgánicos, lo que excluye las divisas.

La compañía también incurrió en US$ 400 millones en costos relacionados con el Covid-19, incluido el despliegue de equipos de protección personal para los trabajadores. PepsiCo produjo ingresos netos de US$ 1.650 millones, equivalentes a US$ 1,18 por acción, en comparación con los US$ 2.040 millones de hace un año.

La compañía dijo que todavía no estaba proporcionando una perspectiva financiera para todo el año dada la incertidumbre del coronavirus. Las acciones de PepsiCo, que tiene una capitalización de mercado de US$ 187 mil millones, ganaron un 1,8% en el comercio previo al mercado.

Outsourcer G4S recortará cientos de empleos en la unidad de efectivo

G4S planea reducir aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral en su unidad de manejo de efectivo, mientras busca revisar su negocio al ritmo de una tendencia a usar menos billetes y monedas.

Hasta 1.152 empleos en el Reino Unido están en riesgo, de los 4.000 en el departamento de efectivo convencional, dijo el grupo. Esto sigue una tendencia a largo plazo que se ha exacerbado por la pandemia del Covid-19 para usar menos efectivo.

Las compras en línea aumentaron durante un bloqueo de tres meses cuando las personas solo salieron de sus casas para hacer compras esenciales y hacer ejercicio. El miedo a la infección significaba que la mayoría de las tiendas rechazaban el uso y el intercambio físico de billetes y monedas a favor de los pagos con tarjeta sin contacto.

"Tras una revisión de nuestra presencia operativa de Cash Solutions en el Reino Unido, proponemos remodelar el negocio para alinearlo mejor con las necesidades cambiantes de nuestros clientes", dijo el director gerente de la unidad en el Reino Unido.

AMC obtiene US$ 300 millones de financiamiento nuevo en acuerdo con acreedores

AMC Entertainment dijo que llegó a un acuerdo con inversionistas quienes inyectarán US$ 300 millones en la compañía, mientras la mayor cadena de cines de EEUU intenta superar el cierre de sus sitios debido a la pandemia de coronavirus.

Según los términos del acuerdo, los tenedores de bonos junior de AMC, a quienes se les debe US$ 1.600 millones, cambiarán su deuda con un descuento por nueva deuda, y algunos de esos inversionistas prestarán a US$ 200 millones.

Silver Lake, que tiene un representante en el directorio de AMC y posee US$ 600 millones de sus bonos convertibles, cambiaría sus tenencias por deuda de primer gravamen; la firma P-E también acordó proporcionar un préstamo senior de US$ 100 millones.

AMC recientemente extendió los planes de reapertura de sus teatros por un par de semanas, hasta el 30 de julio.

Carnival se deshará de 13 barcos por caída en el negocio de cruceros por el Covid-19

El CEO de Carnival Corporation, la compañía de cruceros más grande del mundo, reveló que eliminarán 13 barcos de sus flotas en los próximos meses a medida que reducen los costos y se reorganizan en anticipación de un lento reinicio del negocio de cruceros.

"Para reducir nuestra quema de efectivo y tener una flota más eficiente una vez que reanudemos el crucero, hemos arrojado agresivamente barcos menos eficientes", dijo el CEO de Carnival Corporation, Arnold Donald, durante una conferencia telefónica con analistas de Wall Street para discutir las ganancias trimestrales.

Con sede en Miami, Carnival Corporation es la compañía matriz de Carnival Cruise Line, Holland America, Princess Cruises, Seabourn y otras cinco marcas que entraron en la crisis del coronavirus con una flota combinada de 104 barcos.

Juntas, las nueve marcas representan aproximadamente el 45% de todos los cruceros que se realizan en el mundo, y Carnival Corporation es visto como un referente para la industria de cruceros.

