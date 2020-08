Multinacionales

Decenas de empresas siguen reportando el impacto que el coronavirus está dejando en sus operaciones, lo que ha hecho indispensable el anuncio de medidas para intentar sobrevivir en medio de la crisis.

Las automotrices, aerolíneas, el comercio electrónico, el entretenimiento y hasta la venta de productos alimenticios han dejado ver el impacto en sus finanzas producto del brote.

A continuación, los anuncios más recientes de las multinacionales.

MARTES 11.08

MercadoLibre ganó 3,5 veces más en la cuarentena: las razones del impulso

El negocio de MercadoLibre es uno de los que sale fortalecido de la pandemia del coronavirus. El auge del e-commerce como el de los pagos electrónicos permitió que la compañía fundada por Marcos Galperin reportara ganancias netas por US$ 55,9 millones en el segundo trimestre del año, que significó un beneficio neto por acción de 1,11 dólares.

En la presentación de resultados, sus números se ubicaron por encima del consenso del mercado que estimaba earnings por US$757,3 millones.

Además, la base de usuarios únicos activos durante este período avanzó 45,2% y alcanzó un total de 51,5 millones de personas. Pedro Arnt, CFO de MercadoLibre, resaltó el trabajo en equipo con PYME a través del ecosistema tecnológico de la firma y detalló: "La pandemia generó cambios significativos en el comportamiento de los consumidores, lo que se tradujo en un nuevo hito en la penetración del comercio electrónico y los pagos digitales en la región. Seguimos enfocándonos en el bienestar de nuestros equipos y hemos podido brindar una operación ininterrumpida de nuestras soluciones de e-commerce y fintech durante el segundo trimestre, ayudando a millones de PYME y compradores a realizar transacciones de forma segura".

Entre las medidas algunas medidas implementadas, MercadoLibre resaltó el lanzamiento de plataformas integrales de soporte y capacitación para pequeñas y medianas empresas como para emprendedores en la región que se incorporaban al mundo online por primera vez, el fortalecimiento de la oferta comercial para los segmentos de menor volúmen de operaciones (mid y longtail), la habilitación para que se puedan procesar tarjetas de ayuda alimentaria a través de Mercado Pago en Argentina y Brasil, que representó el 10% del volumen total de pagos procesados y permitió que más de 40 mil nuevos comerciantes aceptaran estos pagos de emergencia.

Por su parte, el gigante tecnológico discriminó los resultados en relación a principales puntos de su negocio. En el rubro del comercio electrónico, el valor total de los artículos comercializados se situó en US$ 5.044,8 millones, que representa un crecimiento interanual del 48,5% en dólares y 101,5% en moneda constante. En esa línea, MercadoLibre detalló que se vendieron 178,5 millones de productos (+101,4%), 289 millones de publicaciones (+26,2%) y 157,5 millones de artículos enviados a través de Mercado Envíos (+124,2%).

El negocio fintech del unicornio argentino también arrojó importantes ganancias. El volumen total de pagos procesados a través de Mercado Pago fue de US$ 11.214,3 millones, un aumento interanual del 72,1% en dólares y del 142,1% en moneda constante debido a que se procesaron 404,8 millones de transacciones en el período, lo que representa un aumento interanual del 122,9%. Por fuera de MercadoLibre, el volumen total de pagos de Mercado Pago anotó un alza del 92,1% en dólares y se ubicó en US$ 6.064,0 millones.

En tanto, las transacciones a través de la billetera virtual superaron los US$ 2.100 millones de manera consolidada, lo que implica un crecimiento del 373,2% interanual en moneda constante. La base de pagadores activos de la billetera virtual creció un 109,3% comparado con el segundo trimestre de 2019, sumando ya más de 9,5 millones de pagadores únicos durante el período reportado. (Cronista, Argentina)

JUEVES 06.08

Nissan acuerda con sindicatos posponer un año el cierre de planta en Barcelona

Tras una sesión maratoniana de 30 horas de negociaciones, Nissan Motor Co y los sindicatos de sus tres plantas en Barcelona acordaron posponer un año el cierre de las mismas hasta diciembre de 2021, según dijeron la empresa y los representantes de los trabajadores.

En un comunicado, el fabricante de autos japonés garantizó que no habrá despidos masivos hasta esa fecha, a cambio de lo cual la producción en las tres plantas se retomará a finales de agosto.

Los trabajadores han estado en huelga desde principios de marzo, unas pocas semanas antes de que Nissan anunciase su decisión de abandonar Barcelona en el marco de una nueva estrategia de reestructuración.

El líder del sindicato UGT en Nissan, Javier Hernández, dijo que las plantas deberían retomar la actividad de forma gradual a partir del 24 de agosto.

El cierre de las tres fábricas, que emplean a alrededor de 3.000 personas de forma directa y a unas 20.000, estaba planeado originalmente para finales de este año, pero Nissan dijo recientemente que estaba abierto a posponerlo a fin de dar más tiempo a las autoridades para encontrar otra empresa interesada en las plantas.

Hasta la fecha no se ha sabido del interés de ninguna empresa en hacerse con las plantas una vez que Nissan se vaya, dijo Hernández.

La pandemia borra casi por completo el beneficio de Toyota en el primer trimestre

Toyota Motor Corp. informó el jueves de una caída del 98% en su beneficio operativo del primer trimestre, ya que la pandemia de coronavirus redujo a la mitad sus ventas globales.

El principal fabricante de automóviles de Japón registró un beneficio de 13.900 millones de yenes (131,73 millones de dólares) en los tres meses que terminaron en junio, el peor desde el trimestre de junio de 2011. Aun así, la cifra fue mejor que la estimación media de una pérdida de 179.000 millones de yenes, según una encuesta de Refinitiv con las cifras de siete analistas.

Los sombríos resultados ponen de manifiesto los retos a los que se enfrenta la industria automovilística mundial debido a una crisis sanitaria que ha cerrado fábricas este año y ha alejado a los clientes de los concesionarios, lo que ha afectado a la producción y las ventas.

Toyota reiteró su pronóstico de un beneficio operativo anual de 500.000 millones de yenes, que sería el más débil de los últimos nueve años, al tiempo que elevó su pronóstico de ventas de vehículos.

Toyota, que al igual que sus rivales sufrió un desplome de las ventas y la producción en marzo y mayo, prevé que su facturación mundial caiga un 13% en el año fiscal que finaliza en marzo de 2021, frente a su previsión anterior de una caída del 15%. (Reuters)

Martes 04.08

Booking.com reducirá su fuerza laboral global en un 25%

La compañía de reservas de viajes en línea Booking.com planea reducir su fuerza laboral global en un cuarto a medida que la industria de viajes se recupera de la pandemia de coronavirus.

La compañía con sede en Amsterdam emplea a más de 17 mil personas y el recorte afectaría a aproximadamente 4.250 empleos.

"La crisis del Covid-19 ha devastado la industria de viajes, y seguimos sintiendo el impacto a medida que los volúmenes de viaje se reducen significativamente", dijo Booking.com en un comunicado. "Si bien hemos hecho mucho para salvar tantos empleos como sea posible, creemos que debemos reestructurar nuestra organización para que coincida con nuestras expectativas sobre el futuro de los viajes".

La compañía dijo en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores que estaba en el proceso de consultar con sus comités de empresa y representantes de los empleados y que tendría más "claridad sobre el momento, el número de empleados afectados, el impacto financiero y otros aspectos de la contemplaba acciones de reducción de costos "a medida que avanzaban las discusiones.

Booking.com espera anunciar los recortes a los empleados país por país a partir del próximo mes y completar el proceso para fin de año.

El grupo hotelero francés Accor planea reducir mil empleos en todo el mundo

El grupo hotelero francés Accor anunció que planea reducir 1.000 empleos en todo el mundo, de un total de 18.000, tras haber registrado en el primer semestre una pérdida de 1.512 millones de euros, frente a los 141 millones de euros de beneficio en el mismo periodo del año anterior.

Esas supresiones afectarán a los trabajadores directamente empleados por el grupo, que incluyen cadenas como Ibis, Sofitel o Pullman, indicó una portavoz de Accor, según la cual la reducción tendrá lugar en su mayor parte de aquí a 2021 pero todavía no se han precisado los países afectados.

Esa medida se incluye dentro de un plan de ahorro que aspira a rebajar en 200 millones de euros sus gastos fijos para el año 2022 como resultado del impacto de la pandemia de coronavirus.

Su facturación de enero a junio se situó en los 917 millones de euros, un 52,4 % menos que en el primer semestre de 2019, añadió la compañía en un comunicado donde achacó estos resultados al impacto de la crisis sanitaria.

Ingresos de Ralph Lauren caen más de lo que se temía debido a efectos de la pandemia

El minorista estadounidense Ralph Lauren informó una caída más pronunciada de lo esperado en los ingresos trimestrales y advirtió que sus resultados para el resto del año se verían "significativamente" afectados por la pandemia.

La compañía con sede en Nueva York, conocida por su estadounidense de muy buen gusto, dijo que los ingresos del primer trimestre fiscal cayeron un 68% respecto al año anterior a US$ 487 millones en los tres meses que terminaron el 27 de junio. Eso no cumplió las expectativas de los analistas de US$ 615 millones, según una encuesta de Refinitiv. . Las acciones cayeron más del 3% en las operaciones previas a la comercialización, ya que han caído un 40% en lo que va del año.

En América del Norte, los ingresos cayeron un 77% respecto al año anterior a US$ 165 millones. Las ventas en la misma tienda, una medida de las ventas en tiendas abiertas al menos un año y las ventas digitales, cayeron un 64%.

El rendimiento mejoró mes a mes en todas las regiones durante el trimestre, impulsado por un aumento del 13% en las ventas de comercio electrónico de igual a igual. En China, la compañía espera que el crecimiento vuelva a los niveles previos a la pandemia en el trimestre actual.

Petrolera colombiana Ecopetrol evita pérdidas en el segundo trimestre

La petrolera colombiana Ecopetrol reportó un desplome de su utilidad neta de un 99,3% en el segundo trimestre, a 25.000 millones de pesos (US$ 6,6 millones), por la caída de los precios del crudo en medio de la expansión del Covid-19 a nivel mundial y la contracción de la demanda.

Entre abril y junio de 2019 la utilidad neta de Ecopetrol fue de 3,48 billones de pesos. Los resultados del segundo trimestre superaron las proyecciones de los analistas que esperaban una pérdida.

Las ganancias consolidadas antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización -EBITDA- bajaron un 76% a 1,99 billones de pesos, frente al segundo trimestre del año anterior.

Entre abril y junio la producción alcanzó los 677.500 barriles de petróleo equivalentes diarios (bped), una caída de un 6,3% en comparación con los 723.000 bped en el segundo trimestre de 2019.

Los resultados de Ecopetrol se conocieron después de que la petrolera estatal mexicana Pemex y Petrobras de Brasil reportaron pérdidas de alrededor de US$ 1.900 millones y US$ 524 millones, respectivamente.

"Los resultados del segundo trimestre de 2020 reflejan el impacto de la coyuntura sin precedentes originada por la expansión del Covid-19 en el mundo", dijo en un comunicado el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón.

El funcionario aseguró que en abril se observó el peor comportamiento de los precios del crudo desde que comenzó la crisis debido a que la acumulación de inventarios y la contracción de la demanda por las medidas de aislamiento social a nivel global llevaron a una reducción del 38% en el precio del Brent en el segundo trimestre de 2020 frente al cierre de 2019.

Lunes 03.08

Lord & Taylor pide protección de bancarrota

La cadena minorista Lord & Taylor, de 194 años, solicitó protección por bancarrota.

El grupo de lujo, ya afectado por la venta minorista en línea, se vio obligado a cerrar todos sus puntos de venta durante el coronavirus.

La cadena fundada en Nueva York buscó protección del Capítulo 11 el domingo en Virginia, poniendo en duda el futuro de sus 38 tiendas.

Es la última incorporación a una larga lista de fallas minoristas recientes. Solo entre las cadenas de tiendas por departamento, Neiman Marcus y JCPenney, dos de los operadores más grandes del sector, se presentaron antes en la pandemia.

La quiebra de Lord & Taylor se produce un año después de que Hudson's Bay Company, propietaria de Saks Fifth Avenue, vendiera las operaciones de las tiendas a Le Tote, un servicio de suscripción de alquiler de moda.

Le Tote, con sede en San Francisco, acordó pagar US$ 100 millones por la marca, los canales digitales y el inventario, así como por las operaciones de la tienda. Esperaba revivir la fortuna de Lord & Taylor combinando el comercio minorista con su propio negocio de suscripción.

Pero Le Tote también solicitó el capítulo 11 el domingo. La compañía tenía obligaciones de deuda de US$ 138 millones al momento de la presentación.

Lord & Taylor fue establecido en 1826 por dos ingleses, Samuel Lord y George Washington Taylor, quienes abrieron la primera tienda en Manhattan.

La tienda insignia de la cadena, la Quinta Avenida, cerró en enero de 2019, en la foto.

Hyundai revela una caída del 13% en las ventas de julio

Hyundai Motor reportó una caída del 13% en las ventas de julio, ya que la pandemia de coronavirus continuó golpeando la demanda de autos nuevos, pero la tasa de disminución se desaceleró respecto al mes anterior, ayudado por las fuertes ventas nacionales.

Las ventas en el extranjero cayeron un 20,8% respecto al año anterior a 235.716 unidades el mes pasado, incluso cuando las ventas nacionales aumentaron un 28,4% a 77.381 unidades, ya que Corea del Sur pudo contener en gran medida el brote de virus y los recortes de impuestos automotrices extendidos. El rendimiento fue mejor que una disminución del 22,7% en las ventas de junio.

Hyundai, que es el quinto fabricante de automóviles más grande del mundo junto con su afiliada Kia Motors, pronosticó una recuperación modesta en la demanda de automóviles en la segunda mitad, pero dijo que las ventas de automóviles probablemente igualarán los niveles de 2019 solo alrededor de 2023.

Hyundai informó una caída del 62% en las ganancias netas del segundo trimestre, ya que las ventas cayeron un 19% en el período de abril a junio. Las acciones de las acciones de Hyundai subieron un 0,4% a 127.000 wones, mientras que el índice de referencia Kospi se modificó poco.

Las ganancias de HSBC caen por mayores provisiones para pérdidas crediticias

HSBC reveló un salto en las reservas reservadas para préstamos incobrables y una fuerte caída en las ganancias en el segundo trimestre debido al coronavirus, ya que el banco advirtió sobre el impacto de la tensión entre los Estados Unidos y China en su negocio.

El mayor prestamista de Europa dijo este lunes que las provisiones trimestrales para posibles pérdidas crediticias aumentaron a US$ 3.800 millones de US$ 555 millones hace un año, superando los US$ 2.700 millones pronosticados a través de estimaciones de analistas compiladas por la compañía.

Las ganancias grupales antes de impuestos para el trimestre cayeron un 82% a US$ 1.100 millones año tras año, por debajo de los US$ 2.500 millones estimados por los analistas.

El grupo de acondicionamiento físico DW Sports cae en proceso administrativo por el Covid-19

El minorista de fitness DW Sports ha caído en la administración, poniendo en riesgo 1.700 puestos de trabajo, después de que el coronavirus interrumpió su negocio.

La compañía, propiedad del ex futbolista Dave Whelan, dijo este lunes que esperaba salvar "tantos gimnasios como sea posible", pero que sus 75 tiendas ahora cerrarían las ventas si aún no hubieran cerrado.

El presidente ejecutivo Martin Long dijo que el cierre ordenado por el gobierno de sus tiendas y cadena de gimnasios durante un largo período lo había dejado con "una base de alto costo fijo y cero ingresos".

"Habiendo agotado todas las demás opciones disponibles para el negocio, creemos firmemente que este proceso puede ser una plataforma para reestructurar el negocio y preservar muchos de nuestros gimnasios para nuestros miembros, y también proteger el número máximo de trabajos posibles para los miembros de nuestro equipo", dijo.

DW Sports, que dirige 73 gimnasios, dijo que su marca hermana Fitness First no se vería afectada por el proceso.

Viernes 31.07

Española Endesa y sindicatos acuerdan salida de hasta 577 empleados por cambio en modelo energético

La eléctrica española Endesa anunció este viernes la salida voluntaria de hasta 577 empleados de la empresa afectados por un cambio de modelo energético.

"La reorganización de las actividades derivadas del proceso de transición energética se ha realizado a través de un proceso negociado y acordado con la representación sindical", dijo la empresa a través de un comunicado remitido al regulador.

El 27 de septiembre, la eléctrica anunció la discontinuidad de sus centrales térmicas de carbón de la Península.

El acuerdo comporta el registro contable de una provisión con un impacto recurrente en el resultado consolidado estimado en 213 millones de euros, añadió la eléctrica en el comunicado.

Endesa dijo que dicho compromiso no tendría efectos en la determinación de la remuneración del accionista correspondiente al ejercicio 2020.

MotoGP cancela GP de Argentina y otras dos carreras por coronavirus

Las carreras de MotoGP de Argentina, Tailandia y Malasia fueron canceladas debido a la pandemia del Covid-19, pero se agregará una prueba más al calendario en Europa en noviembre, anunció este viernes la categoría.

La temporada actual sufrió muchas cancelaciones de pruebas por la pandemia, algo que se profundizó el viernes.

"Lamentamos anunciar la cancelación del Gran Premio Motul de la República Argentina, el Gran Premio de Tailandia y el Gran Premio de Motocicletas Shell Malasia en 2020", dijo la categoría en un comunicado, que agregó que una nueva carrera en Europa cerrará el programa el fin de semana del 20 al 22 de noviembre.

La sede todavía no fue definida, agregó MotoGP.

Jaguar Land Rover recortará otros 1.000 millones de libras a medida que aumentan las pérdidas

Jaguar Land Rover se ha comprometido a recortar otros 1 mil millones de libras esterlinas de los costos este año después de reservar una pérdida de 413 millones de libras en los tres meses hasta junio y pronosticar que permanecerá en números rojos durante el trimestre hasta septiembre.

En marzo, el mayor fabricante de automóviles de Gran Bretaña anunció 1.000 pérdidas de empleos como parte de la generación de 1.000 millones de libras en ahorros de costos. El viernes, el grupo agregó otros 1 mil millones de libras a sus recortes, pero se negó a dar detalles sobre cualquier otra pérdida de empleo.

El grupo sufrió una pérdida antes de impuestos de 413 millones de libras en los tres meses anteriores a junio, después de que las ventas de automóviles cayeron un 42%, y una caída del 44% en los ingresos.

MARTES 28.07

Pese al anuncio de un estudio global para la vacuna del Covid-19, Pfizer gana US$ 3.426 millones en el segundo trimestre, un 32% menos

El fabricante de medicamentos Pfizer Inc dijo el martes que ningún país del mundo desarrollado tendrá un precio más bajo que Estados Unidos por su vacuna experimental para el Covid-19 si esos países hacen compromisos similares de volúmenes.

El Gobierno de Estados Unidos dijo la semana pasada que pagará casi US$ 2.000 millones para comprar suficientes dosis de la vacuna para el Covd-19 desarrollada por Pfizer Inc y la biotecnológica alemana BioNTech SE como para inocular a 50 millones de personas.

Resultados segundo trimestre

El laboratorio estadounidense Pfizer registró un beneficio neto atribuido de US$ 3.426 millones en el segundo trimestre de 2020, lo que se corresponde con una contracción del 32% en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior, según las cuentas publicadas este martes por la empresa.

"Nuestro sólido rendimiento durante la primera mitad del año subraya la resiliencia de nuestro negocio incluso durante los tiempos más desafiantes", ha asegurado el presidente y consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla.

La facturación alcanzó los US$ 11.801 millones entre abril y junio, un 11% menos. Por segmentos de negocio, el alza del 4% en la división de productos biofarmacéuticos, hasta US$ 9.795 millones, no pudo compensar la caída del 32%, hasta US$ 2.006 millones, en Upjohn, su filial de genéricos.

Asimismo, la cifra de negocios del segundo trimestre de 2019 también se vio afectada por la escisión de su negocio de medicamentos sin receta para crear una 'joint venture' con GSK. Hace un año, esa división facturó US$ 862 millones.

En el trimestre, los costes asociados a las ventas cayeron un 11%, hasta US$ 2.281 millones, mientras que los gastos de venta, administrativos y de información experimentaron un retroceso del 14%, hasta US$ 3.030 millones. La partida de investigación y desarrollo (I+D) se elevó un 16%, hasta US$ 2.132 millones.

En el conjunto de los primeros seis meses del año, el beneficio neto atribuido de Pfizer se contrajo un 24%, hasta US$ 6.828 millones. De su lado, los ingresos netos durante el semestre alcanzaron los US$ 23.839 millones, un 10% menos.

LUNES 27.07

Google mantendrá a trabajadores en sus casas hasta julio de 2021

Alphabet Inc, la matriz de Google, mantendrá a sus empleados trabajando desde casa al menos hasta julio próximo, dijo el diario Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con el asunto.

El presidente ejecutivo Sundar Pichai tomó la decisión la semana pasada después de un debate entre un grupo interno de altos ejecutivos que él preside, de acuerdo al reporte del periódico.

Google no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

Google había dicho anteriormente que comenzaría a reabrir más oficinas en todo el mundo a principios de junio de este año, aunque la mayoría de los empleados probablemente trabajarían desde sus hogares hasta finales de este año.

Beetrack aumentó sus clientes 60% durante los primeros meses de la pandemia

Las empresas de logística como Beetrack también se han visto beneficiadas por el crecimiento del comercio electrónico, pues en lo que va del año han aumentado sus clientes en más de 60%, teniendo en cuenta que la mayoría de este crecimiento se dio en los primeros meses de la pandemia.

Otro de los crecimientos que han visto durante la coyuntura ha sido el de las ventas directas entre los comercios y los clientes finales, que han crecido más de 120%.

Sebastián Ojeda, CEO de Beetrack, afirmó que "llegamos hace un año a Colombia y ahora hemos sido testigos del gran boom del e-commerce en el país durante los últimos meses y vemos cómo cada vez más empresas están incluyendo la venta online dentro de su modelo de negocio".

Asimismo, agregó que este crecimiento se debe, en parte, a que este canal de venta ofrece grandes ventajas a nivel de bioseguridad, porque minimiza el contacto entre personas y la exposición al virus en espacios cerrados. Además, la gente no sale de sus casa y esto se posiciona como una alternativa segura.

Por su parte, Francisco Deustua, country manager para de Beetrack para Colombia, afirmó que "las opciones de confirmación de entrega Contactless, sin contacto y por medio del scan de un código QR, permiten a las empresas mantener un control sobre sus entregas efectivas, mientras que brindan tranquilidad a su cliente final".

La compañía permite a sus clientes planificar y optimizar las rutas de despacho para ser más eficientes, entregando los productos con mayor rapidez. Asimismo, permite seguir en tiempo real las entregas, con ubicación geográfica y notificación al cliente final.

Jueves 23.'07

AMC vuelve a demorar reapertura de cines en EEUU hasta mediados o fines de agosto

AMC Entertainment Holdings dijo este jueves que postergó la reapertura de sus cines en Estados Unidos hasta mediados o fines de agosto, en línea con las nuevas fechas de lanzamiento de las películas "Mulan" de Disney y el thriller "Tenet", de Christopher Nolan.

La británica Cineworld Group también pospuso su fecha de reapertura en Estados Unidos para mediados de agosto, aunque la compañía sigue con su plan de abrir en el Reino Unido a fines de julio.

Los cines de todo el mundo cerraron a mediados de marzo, cuando muchos países impusieron cuarentenas y medidas de distanciamiento social para limitar la propagación de la pandemia de coronavirus.

AMC, el operador de salas de cine más grande del mundo, había postergado la reapertura dos semanas al 30 de julio. Cineworld, propietario de los Cines Regal en Estados Unidos, también había pospuesto la fecha al 31 de julio tanto en Norteamérica como en el Reino Unido.

Alrededor de un tercio de todos los cines de AMC en Europa y Medio Oriente ya están abiertos y operan normalmente, dijo la compañía.

Matriz del minorista Ann Taylor solicita protección por bancarrota

El grupo de ropa de mujer detrás de las marcas Ann Taylor y LOFT se ha convertido en el último minorista de Estados Unidos en solicitar protección por bancarrota después de que el cierre del coronavirus empujó a la compañía fuertemente endeudada al límite.

Ascena Retail, que cuenta con unos 2.800 puntos de venta y 50.000 trabajadores a tiempo completo y parcial, describió planes para eliminar una deuda de US$ 1 mil millones y cerrar tiendas mientras solicitó protección del Capítulo 11 en la corte federal de Virginia este jueves.

Es la última señal de angustia entre los minoristas discrecionales de EEUU mientras intentan recuperarse del impacto del bloqueo. Este mes, Brooks Brothers buscó protección judicial de los acreedores, siguiendo a compañías como J Crew, JCPenney y Neiman Marcus, que presentaron una demanda antes en la pandemia.

En el último golpe al comercio minorista de ladrillos y morteros, Ascena dijo que reduciría un "número significativo" de tiendas operadas por Justice, la cadena de ropa para niños y todas las de Catherines, la marca de talla grande.

Dyson planea recortar 900 empleos a nivel mundial

Dyson planea recortar 900 empleos en todo el mundo, dos tercios de los cuales están en el Reino Unido, en respuesta a los cambios de hábitos de los clientes como resultado de la pandemia.

La medida recaerá principalmente en el personal de venta minorista y servicio al cliente, y los despidos afectarán a aproximadamente el 6%de la fuerza laboral global de la compañía de 14.000.

"La crisis de Covid-19 ha acelerado los cambios en el comportamiento del consumidor y, por lo tanto, requiere cambios en la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes y cómo vendemos nuestros productos. Estamos evolucionando nuestra organización y reflejando estos cambios para hacernos más rápidos, más ágiles y más capaces de crecer de manera sostenible", dijo Dyson en un comunicado. "Estamos apoyando completamente a los afectados, encontrando roles alternativos cuando sea posible".

Si bien algunas de las publicaciones se externalizarán, Dyson no dijo dónde ni cuántas estarían disponibles para los empleados afectados.

Dow despedir a más de 2.000 empleados por caída de la demanda

El gigante estadounidense de productos químicos y plásticos Dow recortará más de 2.000 empleos en un intento por reducir los costos a medida que la pandemia del Covid-19 recorta la demanda de sus productos.

El grupo industrial de US$ 33 mil millones, surgido de DowDupont el año pasado, dijo el jueves que buscaría reducir los gastos operativos en US$ 150 millones más este año y mejorar las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización en US$ 300 millones a través de recortes de empleos y la descarga de activos "no competitivos".

"Si bien estas son decisiones difíciles, son necesarias para mantener la competitividad mientras la recuperación económica gana terreno", dijo Jim Fitterling, presidente y director ejecutivo de Dow.

Miércoles 22.07

Airbnb anuncia que su Protocolo de Limpieza Avanzada ya está disponible en Chile

Airbnb anunció que su nuevo Protocolo de Limpieza Avanzada está disponible en Chile. El objetivo es que los anfitriones preparen los espacios que ofrecen en la plataforma y cumplan con las normas de limpieza para recibir a viajeros, cuando se reactive el turismo en sus ciudades.

Este protocolo de limpieza incluye información específica para colaborar en la prevención del Covid-19, así como el uso de equipos de protección personal como mascarillas y guantes para los anfitriones y una lista de productos desinfectantes aprobados. También recomienda un periodo de espera de 24 horas para ingresar a los espacios que los anfitriones comparten como medida de precaución recomendada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, su sigla en inglés) en Estados Unidos.

"La seguridad de nuestros anfitriones y huéspedes es nuestra prioridad, es por eso que hoy comenzamos un esfuerzo para que todos los anfitriones chilenos estén informados sobre buenas prácticas de limpieza, y así ofrecer consejos útiles y herramientas en pos de su seguridad y la de sus huéspedes", explicó Leo Tristao, Gerente General de Airbnb para Brasil y Sudamérica.

Como parte del proceso de ejecución, los anfitriones deberán revisar el nuevo manual de limpieza de la plataforma, así como los materiales informativos, para después realizar un cuestionario y dar fe de este nuevo protocolo, comprometiéndose a su puesta en práctica. Aquellos que lo hagan podrán resaltarlo en el anuncio de su espacio compartido para hacerlo visible a los futuros huéspedes, quiénes podrán filtrar por aquellos espacios que cumplan con este proceso.

Baker Hughes se prepara para continuar reduciendo costos en el sector de petróleo y gas

El grupo estadounidense de servicios petroleros Baker Hughes dijo que estaba cerrando las escotillas en anticipación de un nuevo aumento en los casos de coronavirus que podría provocar nuevas restricciones de movilidad y dejar deprimida la actividad en el sector durante el resto del año.

El grupo, cuyos ingresos cayeron un 25% en el segundo trimestre, dijo que si bien el peor golpe económico del Covid-19 probablemente había pasado, seguía reduciendo los costos mientras se preparaba para que la volatilidad en la industria del petróleo y el gas durara hasta el final del año.

"Aunque la mayoría de los bloqueos han disminuido a nivel mundial y la actividad económica probablemente se haya visto afectada durante el segundo trimestre, la visibilidad sobre las perspectivas económicas sigue siendo extremadamente limitada", dijo el presidente ejecutivo, Lorenzo Simonelli. Y agregó: "Más específicamente, el riesgo de una segunda ola de casos de virus, la reinstitución de bloqueos selectos y el riesgo de un alto desempleo persistente crea un entorno económico incierto que probablemente persista durante el resto de 2020".

Lunes 20.07

La británica Marks & Spencer quiere recortar 950 empleos en reestructuración

La cadena británica de tiendas de ropa y alimentación Marks & Spencer dijo que tiene previsto recortar 950 puestos de trabajo como parte de una reestructuración, lo que supone un nuevo revés para un sector que ya ha sufrido miles de despidos durante la crisis de Covid-19.

M&S dijo que ha iniciado una consulta con representantes de los empleados y que ha presentado su intención de ofrecer primero bajas voluntarias a los trabajadores afectados en servicios centrales de soporte, operaciones centrales y gestión de inmuebles y tiendas.

Los recortes forman parte del plan de M&S para pasar a una "estructura de gestión de tiendas más ágil y rápida", dijo.

Los grupos británicos de comercio minorista, que ya se enfrentan al elevado coste de los alquileres, márgenes reducidos y la competencia online, se han visto particularmente afectados por los confinamientos del coronavirus.

Ventas de automóviles de Renault caen en primer semestre, pero apuntan a un repunte en junio

Las ventas de Renault cayeron en más de un tercio en la primera mitad, por el impacto de la pandemia de coronavirus en la demanda de automóviles en todo el mundo.

Las ventas de vehículos eléctricos aumentaron a la mitad, mientras que junio trajo algo de alivio, dijo este lunes el fabricante de automóviles francés.

El grupo, que pertenece en un 15% al gobierno de Emmanuel Macron, vendió 1.256.658 vehículos en los primeros seis meses, una caída del 34,9%. Renault señaló "una fuerte recuperación comercial en junio".

Las ventas en Europa cayeron un 41,8%. Las ventas de su automóvil eléctrico Zoe aumentaron un 50% en el primer semestre.

Renault fue "particularmente afectado" en Rusia, India, Brasil y China.

Halliburton reporta una pérdida de US$ 1.700 millones debido a la caída de los precios del crudo

Halliburton registró una pérdida neta de US$ 1.700 millones en el segundo trimestre y tomó una amortización de US$ 2.100 millones, por el impacto de la caída de los precios del crudo en la industria de servicios petroleros.

Los resultados marcan el tercer trimestre consecutivo de pérdidas para la compañía, uno de los proveedores de servicios de campos petroleros más grandes del mundo, que reportó una ganancia de US$ 75 millones en el mismo período del año pasado. Sin embargo, las ganancias ajustadas de US$ 0,5 por acción superaron las expectativas de los analistas de una pérdida de US$ 0,11. Los ingresos totales de US$ 3.200 millones cayeron un 45% respecto al año pasado, en línea con las estimaciones de los analistas.

Los grupos de servicios llevan a cabo el trabajo duro de la industria petrolera, desde la perforación de pozos hasta la instalación de tuberías y el suministro de arena y el mantenimiento de carreteras. Tienden a verse particularmente afectados por las recesiones, ya que los productores recortan los gastos y ponen cualquier trabajo nuevo en espera.

La mayor parte de los 100 mil empleos perdidos en la industria de petróleo y gas de EEUU desde el comienzo del colapso, desencadenada por la pandemia de coronavirus y una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita, han estado en el sector de servicios.

GSK comprará una participación del 10% en CureVac por 130 millones de libras

GlaxoSmithKline comprará una participación del 10% en CureVac, el fabricante de vacunas alemán que se había cruzado en la mira de Donald Trump por su investigación experimental para el coronavirus.

Según el acuerdo, GSK invertirá 130 millones de libras (US$ 164 millones), un pago en efectivo por adelantado de 104 millones de libras y un pago único y reembolsable por la reserva de capacidad de vacuna de 26 millones de libras a CureVac, que cubre hasta cinco vacunas basadas en ARNm y anticuerpos monoclonales dirigidos a enfermedades infecciosas.

El acuerdo no incluye los programas de vacuna para el Covid-19 y de rabia existentes de CureVac. CureVac será elegible para recibir hasta 606 millones de libras en varios pagos importantes, así como regalías escalonadas sobre los ingresos, dijeron las compañías.

La tecnología de ARNm, cuando se utiliza en vacunas, permite que el cuerpo evite las infecciones mediante la expresión de proteínas que se llaman antígenos. Algunos esfuerzos para investigar una vacuna para el Covid-19 también se basan en esta tecnología.

Viernes 17.07

Lyft proporcionará a los conductores escudos protectores contra el coronavirus

Lyft dijo que distribuirá unos 60.000 escudos a sus conductores más activos como protección contra el coronavirus y comenzará a vender las barreras protectoras personalizadas a otros conductores a finales de este verano (boreal).

La compañía de transporte comenzó en mayo a exigir que tanto los pasajeros como los conductores usaran una máscara durante los viajes y dijo que había proporcionado a los conductores norteamericanos más de 150.000 productos y máscaras desinfectantes desde el estallido de la pandemia.

Lyft comenzó a diseñar los protectores de partición semirrígidos, hechos de un material de policarbonato, hace varios meses y desde entonces lo ha puesto a prueba con un grupo de conductores para pedir comentarios, dijo una portavoz.

"Era crítico para nosotros que el diseño satisficiera específicamente las necesidades de los conductores de viajes compartidos, acomodara una amplia gama de modelos de vehículos, pudiera instalarse y quitarse fácilmente, y pudiera producirse a un precio muy inferior al que está disponible actualmente en el mercado ", dijo la portavoz en un comunicado.

Lyft venderá las particiones por alrededor de US$ 50 al costo de producción y sin un marcado, dijo la compañía. Los protectores de división de vehículos están disponibles en línea de varios fabricantes, con precios que van desde US$ 50 hasta más de US$ 100.

Microsoft recorta puestos de trabajo en varias divisiones de la empresa

Semanas después de entrar en un nuevo año fiscal, Microsoft confirmó recortes de su fuerza laboral en todas las geografías y equipos, pero no proporcionó detalles.

Las fuentes de Business Insider sitúan los recortes en poco menos de 1.000 en toda la empresa, incluido el portal de noticias en línea MSN.com y la división en la nube de Azure.

Microsoft dijo que es común reevaluar el negocio en el nuevo año fiscal, que comenzó el 1 de julio. El mes pasado, Microsoft cerró la mayor parte de sus tiendas minoristas físicas en medio de la pandemia de coronavirus.

Rio Tinto vence al Covid-19 y registra un fuerte segundo trimestre

Rio Tinto envió casi 87 millones de toneladas de mineral de hierro durante los tres meses hasta junio, el cuarto mejor desempeño trimestral en la historia de la compañía, a pesar de las restricciones de viaje y las interrupciones causadas por el Covid-19.

"Nuestros activos de mineral de hierro se están desempeñando bien en un entorno de precios sólido y estamos en camino de cumplir con nuestra guía de 2020 para el mineral de hierro", dijo el presidente ejecutivo Jean-Sébastien Jacques en un comunicado.

Río, el mayor productor mundial de mineral de hierro, dio una nota positiva sobre la recuperación económica en China, donde las acerías produjeron 500 millones de toneladas de acero en el primer semestre del año.

"La demanda de mineral de hierro de China continúa mientras que la recuperación en Japón y Europa aún no ha comenzado significativamente y es probable que se reduzca cuando lo haga", dijo en una actualización de producción trimestral.

Los precios en el mineral de hierro, un ingrediente clave para la fabricación de acero, han aumentado más del 20% este año a más de US$ 110 por tonelada debido a la fuerte demanda de China y las interrupciones del suministro en Brasil.

Eso está generando enormes márgenes para Río, que puede sacar las cosas del suelo por solo US$ 15 por tonelada. Espera extraer 324 millones a 334 millones de toneladas del producto este año.

Sin embargo, el sólido desempeño financiero y operativo de la compañía se ha visto eclipsado por la reciente destrucción de una cueva de roca aborigen sagrada de 46.000 años de antigüedad para dar paso a una extensión de mina en el oeste de Australia.

Miércoles 15.07

Walmart exigirá a los clientes de las tiendas estadounidenses que usen máscaras

Walmart se ha convertido en el último minorista en exigir a los clientes que usen máscaras faciales en sus tiendas de Estados Unidos a partir del 20 de julio, en medio del aumento en los casos de coronavirus en el país.

El minorista más grande del mundo dijo que alrededor del 65% de sus más de 5.000 tiendas y Sam's Clubs están ubicados en áreas donde el gobierno estatal o local ha ordenado el uso de revestimientos faciales, y ahora está actuando para "brindar consistencia en las tiendas y clubes".

Walmart dijo que todas sus tiendas ahora tendrán una única entrada atendida por los llamados embajadores de la salud, un nuevo rol de empleado, para recordar a los clientes sin una máscara los nuevos requisitos del minorista. La compañía dijo que los embajadores "trabajarán con los clientes que se presentan en una tienda sin cubrirse la cara para tratar de encontrar una solución".

El uso de máscaras se ha politizado con algunos estadounidenses que argumentan que infringen su libertad de elección. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han instado a las personas a usar máscaras para evitar la propagación de Covid-19 que ha matado a casi 129.000 estadounidenses, según el Proyecto de Seguimiento Covid.

Robert Kaplan, presidente de la Reserva Federal de Dallas, dijo esta semana que las máscaras son más importantes para el destino de la economía estadounidense que la política fiscal o monetaria.

"Sabemos que algunas personas tienen opiniones diferentes sobre este tema", dijo Walmart en un comunicado. "También reconocemos el papel que podemos desempeñar para ayudar a proteger la salud y el bienestar de las comunidades a las que servimos siguiendo la guía en evolución de los funcionarios de salud como los CDC".

Dolce & Gabbana celebra su primer desfile en la era del Covid-19 con mascarillas

Sin lanzar besos, con una primera fila distanciada de forma segura y mascarillas, Dolce & Gabbana está reescribiendo las reglas de los eventos de moda de alta costura con uno de los primeros desfiles físicos en la era del Covid-19.

Como parte de la semana de la moda masculina digital de Milán, el espectáculo fue visto por un selecto grupo de invitados con mascarillas faciales, mientras los modelos caminan por la pasarela ubicada a un metro de distancia.

El desfile se llevó a cabo en el campus universitario de la fundación de investigación médica Humanitas, que está tratando de desarrollar una vacuna contra el nuevo coronavirus, un proyecto financiado por Dolce & Gabbana.

"Queremos dar un mensaje positivo, un mensaje de renacimiento. Es positivo empezar de nuevo, respetando las medidas de seguridad", dijo una portavoz de la marca.

Junto a otra marca italiana, Etro, que también realizó un desfile físico con invitados el miércoles, el de Dolce & Gabbana será el primer evento de moda de una importante marca de lujo desde que se flexibilizaron las restricciones de confinamiento en gran parte de Europa.

A medida que la pandemia del Covid-19 forzó a las casas de lujo a cerrar tiendas y sitios de fabricación inactivos, las marcas cancelaron eventos y optaron por formatos sin audiencia, sólo digitales, como la Semana de la Alta Costura de París a principios de julio.

El mundo de la moda francesa aspira a volver a los desfiles físicos en septiembre.

Disneyland París reabre después de un cierre de cuatro meses

Disneyland París volvió a recibir visitantes, tras un cierre de cuatro meses debido al brote de coronavirus, con mascarillas faciales y distanciamiento social a la orden del día.

Un flujo constante de visitantes llegó durante la mañana, con un grupo con orejas de Mickey Mouse bailando alegremente al ingresar al parque temático más visitado de Europa.

Las mascarillas son obligatorias y se requiere reservar con anterioridad. A los visitantes al parque, que ha impuesto una capacidad limitada, se les pidió que mantuvieran una distancia de un metro entre sí, y había cientos de estaciones de gel sanitizante y lavado de manos.

No se vendían boletos en la entrada y los paseos donde el distanciamiento social es difícil de implementar aún no reabrieron. Los parques infantiles y los talleres de maquillaje también seguían cerrados.

Walt Disney World también reabrió el sábado sus dos parques más populares en Orlando, a pesar del aumento de nuevas infecciones en Florida.

Pero en Hong Kong, la compañía decidió cerrar temporalmente su parque Disneyland en medio de crecientes casos de coronavirus.

Martes 14.07

Matriz de Zara tiene abiertas el 94% de las tiendas en el mundo y confirma que llega online a Chile en agosto

El presidente de Inditex, Pablo Isla, destacó "los sólidos resultados" obtenidos por el grupo en 2019 y aseguró que la crisis del Covid "ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio". El grupo ya tiene integradas sus tiendas online y físicas en 72 mercados, tras finalizar el proceso en Argentina, Uruguay y Paraguay.

Pablo Isla lanzó un mensaje de optimismo en su discurso ante la junta de accionistas de Inditex. "La situación está volviendo a la normalidad y ya tenemos el 94% de nuestras tiendas en el mundo abiertas"; señaló el directivo, para el que "2020 va a estar muy condicionado por el Covid-19", pero a la vez "la crisis ha puesto de manifiesto la fortaleza de nuestro modelo de negocio" tras llegar a tener el 90% de los establecimientos cerrados en abril.

Inditex tiene ya sus tiendas físicas y digitales integradas en 72 mercados, tras haber finalizado el proceso recientemente en Argentina, Paraguay y Uruguay, a los que se unirá Chile en agosto. Isla ha destacado el efecto que tiene la integración sobre las ventas y ha puesto el ejemplo de Argentina, donde "el 50% de las ventas online se están generando en ciudades donde no tenemos tiendas". Actualmente, el grupo ofrece sus productos online en más de 200 países.

El presidente de Inditex lanzó un mensaje de reconocimiento a los empleados del grupo por su comportamiento durante los últimos meses. "El año 2019 fue un ejercicio muy sólido en el que hemos continuado con nuestra estrategia a largo plazo que pusimos en marcha en 2022 y que se basa en la flexibilidad, la integración del mundo físico y digital y la sostenibilidad", dijo Isla.

Producción cinematográfica se reanuda en California

Los equipos de filmación están regresando tentativamente a California, después de que la industria se vio forzada a parar por la pandemia del coronavirus.

La vuelta se realiza con protocolos de seguridad diseñados por el estado, como el uso de mascarillas, el control de la temperatura y que los miembros de los equipos mantengan una distancia de 2 metros entre sí.

Una de las primeras producciones que recibió luz verde del sindicato de actores SAG-AFTRA es "7th & Union", la historia sobre un exboxeador mexicano y su improbable amistad con un afroamericano contrariado.

"Estamos haciendo muchas de las escenas más pequeñas, las escenas que requieren la menor cantidad de integrantes del reparto al principio", dijo el productor Christopher Acebo desde el set en Pomona, cerca de Los Ángeles, con una bandana envuelta alrededor de su rostro.

"Estamos en espacios abiertos y locaciones abiertas, así que eso ha sido muy, muy útil en términos de la forma de la película y de cómo podemos mantener la seguridad", agregó Acebo.

Ganancias de Ocado Retail casi se duplican por aumento de demanda de entrega de comestibles

Las ganancias en Ocado Retail casi se duplicaron durante la primera mitad del año a medida que la demanda de entrega de comestibles se disparó durante la crisis del coronavirus, y el grupo predijo que gran parte del aumento de la demanda persistiría.

"El mundo tal como lo conocemos ha cambiado", dijo el director ejecutivo y cofundador Tim Steiner. "Como resultado de Covid‐19, hemos visto años de crecimiento en el mercado de comestibles en línea condensados ​​en cuestión de meses y no volveremos".

Él espera un "rediseño permanente del paisaje de la industria de comestibles en todo el mundo" que significaría una mayor demanda de su tecnología y experiencia.

Las ventas en Ocado Retail, una empresa conjunta entre Ocado y Marks y Spencer, aumentaron solo un 27% en el semestre a 1.020 millones de libras esterlinas. Eso se compara con el 48% reportado por el líder del mercado Tesco en su primer trimestre fiscal y el aumento del 87% en el primer trimestre en J Sainsbury.

Tanto los supermercados convencionales lograron un rápido aumento en la entrega y la capacidad de hacer clic y recoger agregando miles de recolectores en la tienda.

Lunes 13.07

Hong Kong Disneyland cerrará el 15 de julio

Disney cerrará su parque temático en Hong Kong menos de un mes después de su reapertura ya que el gobierno ha limitado las reuniones grupales en medio de un resurgimiento en los casos de coronavirus.

"Según lo requerido por el gobierno y las autoridades de salud en línea con los esfuerzos de prevención que se están llevando a cabo en Hong Kong, el parque Disneyland de Hong Kong cerrará temporalmente a partir del 15 de julio", dijo Disney. Sin embargo, los hoteles del Disneyland Resort permanecerán abiertos con "niveles ajustados de servicios".

El parque reabrió sus puertas en junio y cerró por primera vez a fines de enero.

La medida se produce cuando Hong Kong tiene reuniones públicas limitadas a solo cuatro personas, escuelas cerradas y requisitos de distanciamiento social más estrictos.

Cuarenta y un casos de coronavirus locales fueron reportados este lunes.

Las ganancias de PepsiCo aumentaron por la demanda de snacks

Según los resultados de PepsiCo, los estadounidenses siguen apostando por los snacks entre comidas, incluso aunque las cuarentenas se han ido levantando progresivamente, pero la demanda de bebidas gaseosas en bares y restaurantes sigue siendo débil.

Los consumidores han estado comprando Tostitos, Doritos y cabritas Cracker Jack con más frecuencia de lo habitual, y las ventas en el negocio Frito-Lay del grupo en América del Norte aumentaron un 6% en el segundo trimestre de forma orgánica. Los tamaños de paquete más grandes y los paquetes múltiples se vendieron particularmente bien, dijo Ramón Laguarta, director ejecutivo.

Menos viajes diarios a la oficina también revivieron el desayuno en casa, lo que ayudó a impulsar los ingresos orgánicos en su división Quaker Oats un 23%.

Sin embargo, las ventas orgánicas en la unidad de bebidas de PepsiCo en América del Norte, que produce la bebida gaseosa homónima, cayeron 7%. También retrocedieron un 2,5% en Europa y un 7% en África, Medio Oriente y Asia meridional. Además del cierre de bares, restaurantes y otros ingresos, las ventas de refrescos se han visto afectadas por menos visitas de clientes a tiendas de conveniencia y estaciones de servicio.

En todo el grupo, los ingresos netos en las 12 semanas hasta el 13 de junio cayeron un 3% respecto al año anterior a US$ 15.900 millones, aunque no cambiaron en términos orgánicos, lo que excluye las divisas.

La compañía también incurrió en US$ 400 millones en costos relacionados con el Covid-19, incluido el despliegue de equipos de protección personal para los trabajadores. PepsiCo produjo ingresos netos de US$ 1.650 millones, equivalentes a US$ 1,18 por acción, en comparación con los US$ 2.040 millones de hace un año.

La compañía dijo que todavía no estaba proporcionando una perspectiva financiera para todo el año dada la incertidumbre del coronavirus. Las acciones de PepsiCo, que tiene una capitalización de mercado de US$ 187 mil millones, ganaron un 1,8% en el comercio previo al mercado.

Outsourcer G4S recortará cientos de empleos en la unidad de efectivo

G4S planea reducir aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral en su unidad de manejo de efectivo, mientras busca revisar su negocio al ritmo de una tendencia a usar menos billetes y monedas.

Hasta 1.152 empleos en el Reino Unido están en riesgo, de los 4.000 en el departamento de efectivo convencional, dijo el grupo. Esto sigue una tendencia a largo plazo que se ha exacerbado por la pandemia del Covid-19 para usar menos efectivo.

Las compras en línea aumentaron durante un bloqueo de tres meses cuando las personas solo salieron de sus casas para hacer compras esenciales y hacer ejercicio. El miedo a la infección significaba que la mayoría de las tiendas rechazaban el uso y el intercambio físico de billetes y monedas a favor de los pagos con tarjeta sin contacto.

"Tras una revisión de nuestra presencia operativa de Cash Solutions en el Reino Unido, proponemos remodelar el negocio para alinearlo mejor con las necesidades cambiantes de nuestros clientes", dijo el director gerente de la unidad en el Reino Unido.

AMC obtiene US$ 300 millones de financiamiento nuevo en acuerdo con acreedores

AMC Entertainment dijo que llegó a un acuerdo con inversionistas quienes inyectarán US$ 300 millones en la compañía, mientras la mayor cadena de cines de EEUU intenta superar el cierre de sus sitios debido a la pandemia de coronavirus.

Según los términos del acuerdo, los tenedores de bonos junior de AMC, a quienes se les debe US$ 1.600 millones, cambiarán su deuda con un descuento por nueva deuda, y algunos de esos inversionistas prestarán a US$ 200 millones.

Silver Lake, que tiene un representante en el directorio de AMC y posee US$ 600 millones de sus bonos convertibles, cambiaría sus tenencias por deuda de primer gravamen; la firma P-E también acordó proporcionar un préstamo senior de US$ 100 millones.

AMC recientemente extendió los planes de reapertura de sus teatros por un par de semanas, hasta el 30 de julio.

Carnival se deshará de 13 barcos por caída en el negocio de cruceros por el Covid-19

El CEO de Carnival Corporation, la compañía de cruceros más grande del mundo, reveló que eliminarán 13 barcos de sus flotas en los próximos meses a medida que reducen los costos y se reorganizan en anticipación de un lento reinicio del negocio de cruceros.

"Para reducir nuestra quema de efectivo y tener una flota más eficiente una vez que reanudemos el crucero, hemos arrojado agresivamente barcos menos eficientes", dijo el CEO de Carnival Corporation, Arnold Donald, durante una conferencia telefónica con analistas de Wall Street para discutir las ganancias trimestrales.

Para obtener más noticias, reseñas y consejos sobre cruceros, suscríbase al nuevo boletín de cruceros de TPG.

Con sede en Miami, Carnival Corporation es la compañía matriz de Carnival Cruise Line, Holland America, Princess Cruises, Seabourn y otras cinco marcas que entraron en la crisis del coronavirus con una flota combinada de 104 barcos.

Juntas, las nueve marcas representan aproximadamente el 45% de todos los cruceros que se realizan en el mundo, y Carnival Corporation es visto como un referente para la industria de cruceros.

Otros anuncios de empresas multinacionales, aquí.