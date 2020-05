Musk gana la batalla por la reapertura de la fábrica de Tesla

Contra todo pronóstico, Elon Musk ganó la batalla legal contra las autoridades de California. El condado de Alameda dio luz verde a Tesla -luego de que la firma demandara- para reiniciar su actividad en la fábrica de Fremont, a pesar de las restricciones impuestas para evitar mayores contagios por el coronavirus.

El condado de Alameda, hogar de la planta que emplea a más de 10.000 personas, dijo que había revisado el plan de prevención Covid-19 de Tesla y que estaba preparado para permitir que el fabricante de automóviles desarrolle operaciones "esta semana en preparación para una posible reapertura tan pronto como la próxima semana".

"Trabajaremos con el Departamento de Policía de Fremont para verificar que Tesla se adhiera al distanciamiento físico, y que las medidas de salud y seguridad acordadas estén en su lugar para la seguridad de sus trabajadores mientras se preparan para la producción completa", describió la autoridad.

Tesla publicó un libro con medidas de "regreso al trabajo" de 38 páginas durante este fin de semana que describe las acciones que tomaría para evitar la propagación de Covid-19 en sus fábricas, y Musk dijo en Twitter este miércoles enfatizando el esfuerzo. "¡El estilo personalizado que algunos del equipo está haciendo sobre sus máscaras es realmente genial!" el escribio.

El gobernador Gavin Newsom aplaudió a ambas partes por resolver el problema "en un tiempo bastante corto".

La disputa llegó a un punto crítico el viernes pasado después de que los funcionarios de Alameda rechazaron la solicitud de reapertura de la compañía.

Si bien California ya ha permitido que la fabricación, la logística y los almacenes reanuden las operaciones, las órdenes estatales están anuladas por las normas a nivel de condado que determinan si existen prácticas para prevenir la propagación del virus. "Tesla ha sido informado de que no cumplen con esos criterios y no deben reabrir", dijo el condado hace una semana.

Musk calificó este rechazo como "la gota que colmó el vaso" el sábado. En cuestión de horas, Tesla demandó al condado y amenazó con trasladar su sede a Nevada o Texas, lo que obtuvo un apoyo considerable entre los políticos fuera del estado.

Dos días después, reabrió sus puertas desafiando la orden estatal y Musk pidió en la red social que "si alguien es arrestado, (...) que solo sea yo".

No es la primera vez que el polémico fundador de la empresa queda en el centro de atención política. Hasta el propio presidente Donald Trump se sumó a su apoyo y dijo: "California debería permitir que Tesla y @elonmusk abran la planta, AHORA. ¡Se puede hacer de forma rápida y segura!".

California should let Tesla & @elonmusk open the plant, NOW. It can be done Fast & Safely!