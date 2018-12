Musk se lanza en picada contra la SEC y los sindicato de las automotrices

Multinacionales

El jefe de Tesla y SpaceX agregó que está cumpliendo con los términos del regulador porque respeta el sistema de justicia.

Elon Musk, el máximo ejecutivo de Tesla y SpaceX, habló sobre su tumultuoso año en una extensa entrevista con el programa de noticias “60 Minutos”, de CBS. Musk, de 47 años, aseguró a la presentadora Lesley Stahl que ninguno de sus tuits ha sido censurado desde que llegó a un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, (SEC, sigla en inglés) en octubre.

Sus problemáticos mensajes de Twitter, en agosto, acerca de retirar a Tesla de bolsa, causaron meses de caos, y la agencia buscó mejorar el gobierno de un directorio que durante mucho tiempo fue criticado por estar demasiado alineado con su multimillonario líder.

"Quiero ser claro. No respeto a la SEC”, dijo Musk, de acuerdo con una transcripción proporcionada por adelantado por la red.

Musk agregó que está cumpliendo con los términos de la SEC porque respeta el sistema de justicia. También dijo que eligió a Robyn Denholm como el nuevo presidente de la junta de Tesla, y además de no querer volver a ser presidente, dijo que preferiría "no tener ningún título".

Tesla subió ligeramente en las operaciones previas a la apertura del mercado en EEUU y registró un alza de 0,4%. Las acciones han subido 15% desde principio de año, lo que valora a la compañía en US$ 61.400 millones.

Tesla no compra publicidad tradicional, y la cobertura mediática de Musk es una parte importante de cómo la compañía con sede en Palo Alto, California, se promueve a sí misma y a su formidable marca. Últimamente, Musk ha estado en una campaña para obtener el favor del público: apareció en el podcast de Recode Decode de Kara Swisher, así como en Axios HBO.

La entrevista de "60 minutos", que se filmó en la única planta automotriz de Tesla en Fremont, California, se centró en gran medida en el año en que Tesla se apresuró para aumentar la producción del sedán Modelo 3. Musk confirmó la decisión de construir una tercera línea de montaje general en el exterior, debajo de una tienda de campaña, con el fin de salvar a la compañía.

Bajo una tienda de campaña

"Era la vida o la muerte", dijo Musk. "Esas apuestas contra la compañía tenían razón en todos los estándares convencionales de que fracasaríamos". Pero simplemente no contaron con esta situación poco convencional de crear una línea de ensamblaje en un estacionamiento en una tienda de campaña”.

Stahl presionó a Musk acerca de la serie de quejas sobre las condiciones dentro de las fábricas de la compañía, incluidas lesiones no denunciadas, condiciones de abuso y horas excesivas de trabajo. Musk dijo que ha habido una "campaña agresiva" por parte del sindicato de trabajadores del sector automotriz para atacar a Tesla con una "serie de tonterías" en un esfuerzo por sindicalizar a los empleados de la automotriz.

Musk dijo que podría estar dispuesto a comprar algunas de las cinco fábricas que General Motors planea dejar inactivas el próximo año. También afirmó que no fuma marihuana, a pesar de haber consumido marihuana en el podcast de un comediante que se transmitió en vivo en septiembre.

"No fumo hierba", dijo Musk. "Como cualquiera que haya visto el podcast podría decirlo, no tengo idea de cómo fumar marihuana, ni nada. No sé cómo fumar nada, honestamente".