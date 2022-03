Netflix compra desarrollador de videojuego basado en Stranger Things y da nuevo paso en la industria

Multinacionales

Las acciones de la finlandesa Next Games Oyj subieron 120% tras el anuncio, que busca revivir una de las series más famosas del gigante del streaming.

Netflix ofreció comprar un estudio finlandés de juegos móviles que está creando un título basado en la exitosa serie de streaming Stranger Things, producida por el gigante.

La empresa estadounidense dijo en un comunicado este miércoles que había ofrecido 2,10 euros (US$ 2,33) por acción de Next Games Oyj en un acuerdo con un valor total de unos 65 millones de euros (US$ 72 millones). Ha sido recomendado unánimemente por la junta de Next Games, dijo.

Las acciones de la empresa finlandesa subieron más de 120% en Helsinki para cotizar en línea con el precio de oferta.

El acuerdo es otra señal de que Netflix está avanzando en su ambición de hacer de los videojuegos una extensión importante de su negocio de streaming en línea.

El año pasado, contrató a Mike Verdu como presidente de desarrollo de juegos, en noviembre presentó sus primeros cinco títulos móviles, y en septiembre dijo que había adquirido su primer desarrollador de juegos, Night School Studio.

Netflix y Next Games ya trabajan juntos en Stranger Things: Puzzle Tales, un juego de rol inspirado en una de las series más vistas de Netflix, diseñado para parecerse a una caricatura típica de la década de 1980.